TORONTO, le 3 août 2021 /CNW/ - La Banque Scotia a annoncé aujourd'hui la clôture de son émission initiale de 1 milliard de dollars US en obligations durables à 3 ans pour soutenir son engagement visant à créer un impact positif et à bâtir des communautés résilientes, pour l'avenir de tous. Le produit net de l'émission servira à financer ou à refinancer, en tout ou en partie, des actifs verts ou sociaux admissibles - actifs, entreprises ou projets (nouveaux ou existants) qui répondent aux critères d'admissibilité définis dans le cadre de référence des obligations durables de la Banque Scotia.

Il s'agit de la plus importante émission d'obligations durables par une institution financière ou une société canadienne à ce jour. Le produit de cette émission favorisera notamment la progression des entreprises dirigées par des femmes par l'intermédiaire de L'initiative Femmes de la Banque ScotiaMC, un programme complet offert aux clientes qui font affaire avec l'un ou l'autre des quatre grands secteurs d'activité de la Banque et qui les aide à propulser leur entreprise vers de nouveaux sommets en leur donnant accès à du capital, à du mentorat et à de la formation.

« Nos clients se tournent vers la Banque Scotia pour son leadership dans le financement de la croissance d'entreprises durables, soutient Jake Lawrence, chef de la direction et chef de groupe, Services bancaires et marchés mondiaux à la Banque Scotia. Nous sommes fiers d'avoir fait appel à trois firmes axées sur la diversité et l'inclusion pour agir comme cogestionnaires actifs, en plus d'appuyer l'engagement de la Banque envers l'évolution des initiatives de responsabilité sociale. »

La Banque Scotia voit le concept de durabilité comme un moyen d'offrir une valeur économique, sociale et environnementale à ses clients, à ses milieux d'activités et au monde qui nous entoure. Après son émission d'obligations vertes en 2019, la Banque a apporté des modifications à son cadre de référence et produit le cadre de référence des obligations durables en vue d'aider les investisseurs à mieux se positionner par rapport à diverses questions liées à l'environnement et au climat par la participation à une émission d'obligations durables.

Le cadre de référence des obligations durables englobe les mêmes catégories que celles du cadre de référence des obligations vertes, en plus des suivantes, axées sur l'aspect social :

Infrastructure de base abordable Résilience économique Accès aux services essentiels Leadership en matière de diversité et d'inclusion Entreprises dirigées par des femmes

Logement communautaire/abordable



La Banque a produit son cadre de référence des obligations durables en juillet 2021, lequel a été analysé par Sustainalytics, chef de file mondial de la recherche et de l'évaluation dans les domaines des GES et de la gouvernance d'entreprise. Ce cadre de référence est conforme aux principes de 2021 applicables aux obligations vertes et aux obligations sociales, ainsi qu'aux lignes directrices de 2021 en matière d'obligations durables, définis par l'International Capital Market Association.

« Il s'agit d'une étape marquante en ce qui concerne notre offre de financement et de diversification, affirme Christy Bunker, première vice-présidente, Réseau canadien et trésorière, Gestion de patrimoine mondiale, Financement à terme et gestion du capital à la Banque Scotia. Le produit obtenu grâce à cette nouvelle émission d'obligations permettra à la Banque d'inclure des actifs comme ceux que chapeaute L'initiative Femmes de la Banque Scotia, à vocation sociale. »

« Nous avons tous un rôle important à jouer pour que notre impact sur la société soit positif, tout en favorisant le développement durable et la transition vers une économie sobre en carbone pour les générations actuelles et futures, soutient Meigan Terry, première vice-présidente et chef, Communications et Impact social à la Banque Scotia. L'émission de ces premières obligations durables permet à la Banque Scotia de réaliser son engagement visant à améliorer la société et à poser des gestes concrets, pour l'avenir de tous. »

Plus tôt cette année, la Banque a établi le fonds Net Zero Research Fund dans le cadre de ses efforts pour réaliser son engagement à poursuivre dans la voie de la carboneutralité. La Banque Scotia s'est engagée à établir des cibles quantifiées, assorties d'un échéancier et valables pour toute l'entreprise afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre liées à ses activités de souscription et de prêt. Elle compte réaliser une analyse quantitative de l'intensité des émissions associées à son portefeuille de prêts et à ses activités de souscription, faire de la recherche sur les orientations à suivre pour atteindre la carboneutralité, définir les potentielles cibles quantitatives de réduction des émissions, et produire les bases d'un rapport qui assurera la communication transparente de résultats.

Outre la présente annonce, la Banque Scotia continue de miser sur les initiatives suivantes en matière de durabilité :

Gestion de plus de 10 milliards de dollars en obligations vertes, sociales, durables et liées à la durabilité depuis 2014.

plus de 10 milliards de dollars en obligations vertes, sociales, durables et liées à la durabilité depuis 2014. Réduction des émissions de gaz à effet de serre de 20 % par rapport aux niveaux de 2016.

Contribution de près de 85 millions de dollars aux collectivités sous forme de dons, de commandites et de bénévolat de ses employés, entre autres formes d'aide.

Lancement de ScotiaINSPIRE, une initiative d'investissement de 500 millions de dollars sur 10 ans visant à développer la résilience économique des groupes les plus défavorisés.

Engagement de 3 milliards de dollars, jusqu'à ce jour, pour soutenir les entreprises détenues et dirigées par des femmes.

Renouvellement des objectifs en matière de diversité et d'inclusion pour les cinq prochaines années, lesquels mettent l'accent sur les personnes qui s'identifient comme noires ou autochtones, comme membre d'une minorité visible, comme personne handicapée ou comme femme.

Classement dans le premier centile des institutions financières dans le monde ayant les meilleures pratiques de gouvernance de l'indice de durabilité Dow Jones pour une troisième année de suite, et score parfait dans la catégorie « politique de lutte contre le crime ».

Renforcement de l'engagement en matière d'approvisionnement responsable et de diversité des fournisseurs par l'intégration au Conseil canadien des fournisseurs autochtones et des minorités visibles, et adhésion au groupe des champions de l'approvisionnement autochtone du Conseil canadien pour le commerce autochtone.

Publication en juillet 2021 du deuxième rapport sur les obligations vertes, qui présente aux investisseurs l'impact estimé de l'utilisation du produit de l'émission des obligations vertes.

Attribution de la note AAA par MSCI, fournisseur de premier plan d'outils et de services d'aide à la décision destinés à la communauté mondiale des investisseurs, que reçoivent seulement 2 % des banques dans le monde.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 30 avril 2021, l'effectif de la Banque Scotia comptait environ 90 000 employés et les actifs s'élevaient à environ 1 100 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter le www.banquescotia.com et suivre le fil @ScotiabankViews sur Twitter.

L'initiative Femmes de la Banque Scotia

L'initiative Femmes de la Banque Scotia est un programme complet visant à supprimer les barrières économiques que rencontrent les femmes afin de les aider à réussir, aujourd'hui et demain, en leur assurant l'accès impartial au capital et à des solutions personnalisées, ainsi qu'en leur proposant une formation spécialisée sur mesure, du mentorat et des services-conseils complets. Bientôt offert à l'échelle de la Banque (l'initiative sera lancée auprès de la clientèle des Opérations internationales plus tard cette année), le programme propose aux femmes propriétaires ou dirigeantes d'entreprise et clientes des Services bancaires aux entreprises - Canada un accès égal au financement; aide les femmes à réaliser leurs ambitions professionnelles au sein des Services bancaires et marchés mondiaux, et permet aux femmes clientes de la Gestion de patrimoine mondiale de prendre en main leur avenir financier grâce à de la formation, des conseils et des services de gestion de patrimoine. Pour en savoir davantage sur L'initiative Femmes de la Banque Scotia, consulter le site L'initiative Femmes de la Banque Scotia.

SOURCE Scotiabank

Renseignements: Stephanie Cangelosi, Communications mondiales, [email protected]

Liens connexes

www.scotiabank.ca