Engagement de 100 millions de dollars de capital pour la prochaine génération d'entrepreneurs

TORONTO, le 20 juin 2022 /CNW/ - En lançant le Programme de financement des entreprises dirigées par des Noirs, la Banque Scotia a élargi le soutien qu'elle offre aux entrepreneurs et chefs de petites entreprises qui sont Noirs. Le programme s'engage à accorder 100 millions de dollars de capital, sous forme de financement à terme, à des entreprises en démarrage ou bien établies qui sont dirigées par des Noirs.

Dans le cadre de ce programme, les entreprises détenues à 50 % ou plus par des personnes noires et dont les ventes annuelles atteignent jusqu'à 15 millions de dollars sont admissibles à un prêt. Le programme accorde des prêts commerciaux d'un montant maximal de 250 000 $, pouvant servir à des dépenses d'investissement ou au fonds de roulement de l'entreprise.

« L'économie canadienne repose en grande partie sur les petites entreprises, qui comptent pour 90 % des emplois au Canada. Pourtant, les entrepreneurs noirs sont encore touchés de façon disproportionnée par des obstacles qui limitent leur accès au capital et leur capacité à exploiter tout leur potentiel, explique Jason Charlebois, premier vice-président, Petites entreprises, Banque Scotia. Le Programme de financement des entreprises dirigées par des Noirs de la Banque Scotia vise à supprimer ces obstacles et à fournir des solutions de prêt équitables et inclusives. »

Ce programme est un autre exemple de la détermination de la Banque Scotia à favoriser une culture de diversité, d'équité et d'inclusion toute l'année. L'an dernier, la Banque Scotia a lancé ScotiaINSPIRE, une initiative d'investissement de 500 millions de dollars sur 10 ans visant à améliorer la résilience économique de groupes défavorisés. Parmi les organisations et programmes que la Banque a soutenus jusqu'à maintenant, mentionnons le CEE Centre for Young Black Professionals, le Programme pour les étudiants en droit de la Banque Scotia, Trust 15 Youth Community Support Organization, entre autres. En mai, la Banque Scotia s'est engagée à verser un million de dollars au cours des cinq prochaines années pour soutenir la Black Physicians Associations of Ontario (BPAO). La Banque Scotia est notamment l'un des signataires du serment des dirigeants adhérant à l'initiative BlackNorth. Elle s'est fixée des objectifs de diversité et d'inclusion et elle concentre ses efforts pour porter à 3,5 pour cent la représentation des Noirs à des postes de haute direction, et à au moins 5 % les étudiants noirs dans son personnel.

Pour demander un prêt au titre de ce programme, allez au Programme de financement des entreprises dirigées par des Noirs ou communiquez avec un conseiller, Petites entreprises de la Banque Scotia.

Pour en savoir plus sur les engagements de la Banque Scotia visant à améliorer la diversité et l'inclusion pour nos clients, nos employés et les collectivités où nous exerçons nos activités, allez au banquescotia.com/scotiainspire.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 30 avril 2022, l'effectif de la Banque Scotia comptait plus de 90 000 employés et les actifs s'élevaient à environ 1 300 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter www.banquescotia.com et suivez le fil @ScotiabankViews sur Twitter.

SOURCE Scotiabank

Renseignements: Relations avec les médias : Alen Sadeh, Communications mondiales et Impact social, Banque Scotia, [email protected]