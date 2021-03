C'est pourquoi la Banque Scotia, en partenariat avec Hockey Canada et l'Association des joueuses professionnelles de hockey féminin (PWHPA), souligne le talent exceptionnel, le leadership et l'esprit d'équipe, sur la patinoire comme ailleurs, de 21 jeunes femmes dans le cadre de son programme de mentorat unique.

Félicitations aux jeunes étoiles de l'équipe Banque Scotia de 2021!

Jordan Baxter - Coquitlam, C.-B. Greta Henderson - White City, Sask. Haley Ryan - Conception Bay

South, T.-N.-L. Danika Botterill - Portage la

Prairie, Man. Jill Hennessy - White Lake,

Ont. Charlotte Siksik - Rankin Inlet,

Nun. Arnica Bulmer - Whitehorse, Yn Sadie Makokis - Saint Albert,

Alb. Jaimee Spring - Cranbrook, C.-B. Kendal Davidson - Lethbridge, Alb. Samantha Morrison -

Dominion, N.-É. Ali Staples - Winnipeg, Man. Aynsley D'Ottavio - Chilliwack, C.-

B. Ava Murphy - Kitchener, Ont. Sidney Ullman - Montréal, Qc Daphnée Gagnon - Montréal, Qc Mave O'Hagan - North Bay,

Ont. Frédérike Verpaelst - Sherbrooke,

Qc Chloe Gallant - Iverness, Î.-P.-É. Paige Price - Penniac, N.-B. Farah Walker - Airdrie, Alb.



Parmi les mentores de l'équipe Banque Scotia, on compte Natalie Spooner (coéquipière de l'équipe Banque Scotia), Ann-Renée Desbiens, Brigette Lacquette, Sarah Nurse et Blayre Turnbull, de la PWHPA.

« Je suis très heureuse de faire partie des mentores du programme Jeunes étoiles de l'équipe Banque Scotia, et j'ai hâte de rencontrer mes mentorées », se réjouit Natalie Spooner, joueuse de l'Équipe nationale féminine du Canada et de la PWHPA et coéquipière de l'équipe Banque Scotia. « Je me rappelle à quel point il a été important pour moi de rencontrer des hockeyeuses et des modèles féminins quand j'étais jeune. C'est donc avec grande fierté que je vais passer du temps avec ces jeunes femmes pour leur parler de mon histoire et de mes expériences afin de les aider à atteindre leurs objectifs! »

Chacune des 21 jeunes étoiles de l'équipe Banque Scotia profitera du programme de mentorat, qui comprend :

un mentorat de quatre semaines auprès d'une joueuse de la PWHPA;

quatre séances de mentorat individuelles;

quatre séances de groupe avec des invités spéciaux;

un manuel de ressources;

la trousse de la participante;

un don de 1 000 $ à son équipe.

Pour en savoir plus sur la Fête du hockey féminin de la Banque Scotia et le programme de mentorat Jeunes étoiles de l'équipe Banque Scotia, visitez le https://www.feteduhockeyfeminin.com/.

À propos de Hockey Banque Scotia

La Banque Scotia est la banque officielle de la LNHMD, des Maple Leafs de Toronto (domiciliés au Scotiabank Arena), des Jets de Winnipeg, des Flames de Calgary (domiciliés au Scotiabank Saddledome) et des Oilers d'Edmonton. La Banque appuie aussi les Canadiens de Montréal et parraine Hockey Canada, l'Association professionnelle des joueuses de hockey féminin et l'Alliance pour la diversité dans le hockey. Depuis 2008, son Programme de parrainage d'équipes de hockey locales a aidé plus d'un million d'enfants à jouer au hockey mineur partout au Canada. Pour en savoir plus sur les programmes de hockey de la Banque Scotia, visitez le clubhockeyscotia.banquescotia.com.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 janvier 2021, l'effectif de la Banque Scotia comptait environ 90 000 employés et les actifs s'élevaient à environ 1 200 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter le http://www.scotiabank.com et suivre le fil @ScotiabankViews sur Twitter.



* Source : https://blog.leagueapps.com/encourage-female-players/ (en anglais seulement)

SOURCE Scotiabank

Renseignements: Erin Truax, Banque Scotia, [email protected], 416-578-9659

Liens connexes

www.scotiabank.ca