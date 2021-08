La Banque Scotia consolide son leadership dans les services numériques en apportant une nouvelle série d'améliorations à son appli mobile

De nouvelles fonctions polyvalentes pour les clients, dont la possibilité de contacter un conseiller et d'avoir de l'information sur leur cote de crédit directement dans l'appli mobile

TORONTO, le 26 août 2021 /CNW/ - La Banque Scotia annonce aujourd'hui qu'elle apporte de nouvelles améliorations à son appli mobile afin de simplifier l'expérience numérique des clients et de la rendre plus efficace. Tenant compte des commentaires faits par ses clients d'un bout à l'autre du pays, la Banque Scotia leur offre maintenant de meilleurs moyens pour communiquer avec leur conseiller attitré en vue d'obtenir des conseils et pour se renseigner sur leur cote de crédit, le tout en quelques étapes dans l'appli mobile. Ces améliorations viennent consolider le leadership numérique de la Banque Scotia, qui s'est récemment classée en tête du palmarès pour la deuxième fois d'affilée dans le cadre de l'étude de J.D. Power de 2021 sur la satisfaction envers les services bancaires en ligne au Canada. La Banque a aussi remporté la palme dans le cadre de l'étude menée en 2021 par J.D. Power sur la satisfaction au Canada à l'égard des applis mobiles pour les cartes de crédit.

« Nos clients nous l'ont dit très clairement : ils veulent des fonctions numériques modernes qui les aident à gérer plus efficacement leurs finances personnelles, explique Shawn Rose, vice-président à la direction et chef, Affaires numériques à la Banque Scotia. Avec cette nouvelle série d'améliorations à ses produits numériques, la Banque Scotia améliore l'expérience des clients en leur permettant de faire leurs opérations bancaires plus vite et plus facilement. »

Les nouvelles améliorations suivantes sont apportées à l'appli mobile de la Banque Scotia :

Mise en relation des clients avec un conseiller : Les clients actuels et les nouveaux clients des Services bancaires aux particuliers et des Services bancaires aux petites entreprises disposent maintenant de moyens plus efficaces pour prendre rapidement rendez-vous avec un conseiller attitré de la Banque Scotia dans l'appli mobile et dans Scotia en direct afin de discuter de leurs besoins bancaires.

Les clients actuels et les nouveaux clients des Services bancaires aux particuliers et des Services bancaires aux petites entreprises disposent maintenant de moyens plus efficaces pour prendre rapidement rendez-vous avec un conseiller attitré de la Banque Scotia dans l'appli mobile et dans Scotia en direct afin de discuter de leurs besoins bancaires. Information sur la cote de crédit : Cette nouvelle fonction permet aux clients d'obtenir de l'information pouvant les aider à gérer et améliorer leur cote de crédit personnelle afin d'avoir l'esprit tranquille lorsque viendra le moment d'obtenir un prêt ou de faire un achat important.

Cette nouvelle fonction permet aux clients d'obtenir de l'information pouvant les aider à gérer et améliorer leur cote de crédit personnelle afin d'avoir l'esprit tranquille lorsque viendra le moment d'obtenir un prêt ou de faire un achat important. Recherche améliorée : Grâce à la fonction de recherche améliorée, les clients peuvent facilement trouver des produits, de l'information et des raccourcis dans l'appli mobile, ce qui contribue à leur offrir une expérience bancaire numérique plus efficace.

Grâce à la fonction de recherche améliorée, les clients peuvent facilement trouver des produits, de l'information et des raccourcis dans l'appli mobile, ce qui contribue à leur offrir une expérience bancaire numérique plus efficace. Outils bancaires interactifs : Pour favoriser l'accessibilité et permettre l'utilisation mains libres, l'appli mobile de la Banque Scotia interagit maintenant avec Google Assistant. Ainsi, les clients peuvent faire leurs opérations bancaires même pendant leurs déplacements.

Ces améliorations font partie des moyens que la Banque Scotia met à la disposition des clients pour effectuer leurs opérations à leur façon - elle leur offre des solutions novatrices, des ressources en ligne et des outils qui les aident à gérer leurs finances personnelles de façon simple et efficace.

« Les besoins bancaires de nos clients évoluent, et nos solutions doivent en faire autant. Ces améliorations sont un exemple des moyens que nous prenons à la Banque Scotia pour offrir à nos clients des outils et des ressources leur permettant de communiquer avec nous et de recevoir des conseils, explique Dan Rees, chef du Réseau canadien à la Banque Scotia. Pour permettre à nos clients de faire leurs opérations à leur façon, nous continuons d'avancer et d'ouvrir la voie avec notre appli mobile et nos conseils qui font de nous un chef de file du secteur. »

En août, la Banque Scotia a aussi lancé Paiement Sélect ScotiaMC*, une nouvelle solution de paiement offerte aux titulaires de cartes de crédit Visa* de la Banque Scotia admissibles, qui leur permet de convertir le coût des achats effectués avec leur carte en mensualités moins élevées. En utilisant le service Paiement Sélect, les clients de la Banque peuvent faire des achats en personne ou en ligne avec leur carte de crédit, puis choisir de transformer le montant de ceux-ci en mensualités fixes de 100 $ ou plus sur 3, 6 ou 12 mois.

La Banque invite les clients à découvrir les différents moyens de faire leurs opérations à leur façon en téléchargeant l'appli mobile ou en visitant le site banquescotia.com.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 juillet 2021, l'effectif de la Banque Scotia comptait plus de 90 000 employés et les actifs s'élevaient à environ 1 200 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter le http://www.banquescotia.com/ et suivre le fil @ScotiabankViews sur Twitter.

* Des conditions s'appliquent. Offert uniquement pour les achats admissibles effectués avec une carte de crédit admissible de la Banque Scotia. Le service n'est pas offert aux résidents du Québec. Détails à banquescotia.com/paiementselect.

Le service Paiement Sélect n'est pas offert pour les cartes de crédit pour petites entreprises de la Banque Scotia.

Le service Paiement Sélect n'est actuellement pas offert pour les cartes de crédit American Express et Mastercard de la Banque Scotia.

MC Marque de commerce de la Banque de Nouvelle-Écosse

SOURCE Scotiabank

Liens connexes

www.scotiabank.ca