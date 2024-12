TORONTO, le 27 déc. 2024 /CNW/ - La Banque Scotia a annoncé aujourd'hui qu'après avoir obtenu l'approbation réglementaire du conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale américaine, elle a conclu l'acquisition d'une participation pro forma additionnelle d'environ 10 % dans KeyCorp sous la forme d'actions ordinaires nouvellement émises au prix de 17,17 $ US par action. La contrepartie en espèces est d'environ 2,0 milliards de dollars américains.

Le 12 août 2024, la Banque Scotia a déclaré avoir conclu une entente visant l'acquisition d'une participation pro forma d'environ 14,9 % dans KeyCorp pour une contrepartie totale d'environ 2,8 milliards de dollars américains. L'investissement initial d'environ 4,9 % a été clôturé le 30 août 2024, et la transaction annoncée aujourd'hui conclut les deux étapes de l'investissement.

« Notre investissement dans KeyCorp nous permet de déployer des capitaux aux États‑Unis de manière efficiente et peu risquée tout en augmentant le rendement pour nos actionnaires, a déclaré Scott Thomson, président et chef de la direction de la Banque Scotia. Nous sommes heureux d'avoir conclu cette transaction, qui témoigne de notre engagement à réaffecter le capital dans des marchés développés en Amérique du Nord plutôt que dans des marchés en développement. »

Globalement, la transaction réalisée en deux étapes devrait entraîner une diminution d'environ 55 points de base du ratio des actions ordinaires et assimilées de T1. Aux fins de la comptabilité, la participation d'environ 14,9 % de la Banque Scotia sera classée comme une participation dans une société associée.

À propos de la Banque Scotia

