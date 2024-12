La Banque Scotia communique ses résultats du quatrième trimestre et de l'exercice 2024

Les états financiers consolidés annuels audités de l'exercice 2024 de la Banque Scotia et le rapport de gestion s'y rattachant sont accessibles au www.banquescotia.com, tout comme le rapport d'informations financières supplémentaires et le rapport sur les fonds propres réglementaires, qui comprennent les informations financières du quatrième trimestre. Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens et se fondent sur nos états financiers consolidés annuels audités et le rapport de gestion s'y rattachant pour l'exercice clos le 31 octobre 2024, ainsi que les notes connexes, préparés selon les Normes internationales d'information financière (IFRS) publiées par l'International Accounting Standards Board (IASB), à moins d'indication contraire.



Faits saillants de l'exercice 2024 - données présentées

(comparaison avec l'exercice 2023) Faits saillants du quatrième trimestre de 2024 - données présentées

(comparaison avec le quatrième trimestre de 2023) • Bénéfice net de 7 892 millions de dollars, contre 7 450 millions de dollars • Bénéfice par action (dilué) de 5,87 $, contre 5,72 $ • Rendement des capitaux propres1) de 10,2 %, contre 10,3 % • Bénéfice net de 1 689 millions de dollars, contre 1 354 millions de dollars • Bénéfice par action (dilué) de 1,22 $, contre 0,99 $ • Rendement des capitaux propres de 8,3 %, contre 7,0 %



Faits saillants de l'exercice 2024 - données ajustées2)

(comparaison avec l'exercice 2023) Faits saillants du quatrième trimestre de 2024 - données ajustées2)

(comparaison avec le quatrième trimestre de 2023) • Bénéfice net de 8 627 millions de dollars, contre 8 363 millions de dollars • Bénéfice par action (dilué) de 6,47 $, contre 6,48 $ • Rendement des capitaux propres de 11,3 %, contre 11,6 % • Bénéfice net de 2 119 millions de dollars, contre 1 643 millions de dollars • Bénéfice par action (dilué) de 1,57 $, contre 1,23 $ • Rendement des capitaux propres de 10,6 %, contre 8,7 %

Résultats de l'exercice 2024 par rapport aux objectifs financiers à moyen terme

Le tableau suivant présente un sommaire de notre performance de 2024 par rapport à nos objectifs financiers à moyen terme3) :

Objectifs à moyen terme Résultats de l'exercice 2024

Montants présentés

Montants ajustés2) Croissance du bénéfice dilué par action de 7 % et plus 2,6 %

(0,2) % Rendement des capitaux propres de 14 % et plus 10,2 %

11,3 % Atteindre un levier d'exploitation positif1) Positif de 1,5 %

Positif de 2,3 % Maintenir de solides ratios de fonds propres Ratio CET14) de 13,1 %

s. o.

TORONTO, le 3 déc. 2024 /CNW/ - La Banque Scotia a affiché un bénéfice net de 7 892 millions de dollars pour l'exercice 2024, comparativement à un bénéfice net de 7 450 millions de dollars en 2023. Le bénéfice par action (BPA) dilué s'est fixé à 5,87 $, contre 5,72 $ à l'exercice précédent. Le rendement des capitaux propres a atteint 10,2 %, alors qu'il s'était établi à 10,3 % à l'exercice précédent.

Pour le quatrième trimestre clos le 31 octobre 2024, le bénéfice net présenté s'est élevé à 1 689 millions de dollars, comparativement à 1 354 millions de dollars pour la période correspondante de l'exercice précédent. Le BPA dilué s'est établi à 1,22 $, contre 0,99 $ pour la période correspondante de l'exercice précédent. Le rendement des capitaux propres s'est établi à 8,3 %, contre 7,0 % pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent.

Le bénéfice net du trimestre à l'étude comprend des éléments d'ajustement de 430 millions de dollars après impôt. Ces éléments comprennent des pertes de valeur de 379 millions de dollars liées à la participation de la Banque dans la société associée Bank of Xi'an Co Ltd. en Chine et à certaines immobilisations incorporelles ayant trait aux logiciels, ainsi que des provisions pour indemnités de départ de 38 millions de dollars liées aux efforts soutenus de la Banque pour se concentrer sur l'excellence opérationnelle.

Le bénéfice net ajusté2) a augmenté, passant de 8 363 millions de dollars pour l'exercice précédent à 8 627 millions de dollars pour l'exercice 2024, et le BPA dilué ajusté s'est fixé à 6,47 $, contre 6,48 $ à l'exercice précédent. Le rendement des capitaux propres ajusté s'est établi à 11,3 %, contre 11,6 % pour l'exercice précédent.

Le bénéfice net ajusté2) pour le quatrième trimestre clos le 31 octobre 2024 s'est établi à 2 119 millions de dollars et le BPA dilué ajusté est passé de 1,23 $ pour la période correspondante de l'exercice précédent à 1,57 $. Le rendement des capitaux propres ajusté s'est établi à 10,6 %, contre 8,7 % pour la période correspondante de l'exercice précédent.

« L'exercice 2024 a été déterminant pour la Banque Scotia et nous avons réalisé rapidement des progrès à la suite de la mise en œuvre de notre nouvelle stratégie. La Banque a affiché une forte croissance des revenus et un levier d'exploitation positif pour l'exercice complet, tout en réaffectant du capital vers nos marchés prioritaires dans le couloir nord-américain », a déclaré Scott Thomson, président et chef de la direction de la Banque Scotia.

Le bénéfice net ajusté2) dégagé en 2024 par le Réseau canadien s'est chiffré à 4 277 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 7 % par rapport à l'exercice précédent. Les revenus ont bénéficié de la croissance à deux chiffres des revenus d'intérêts nets soutenue par la progression des volumes et l'élargissement des marges. Les charges ont été bien gérées, ce qui a donné lieu à un levier d'exploitation positif pour l'exercice.

Le secteur Opérations internationales a dégagé un bénéfice net ajusté2) de 2 862 millions de dollars en 2024, ce qui représente une augmentation de 11 % d'un exercice à l'autre. La croissance soutenue des revenus s'explique par l'accroissement des marges, le maintien d'un contrôle rigoureux des charges et l'incidence favorable de la conversion des devises, facteurs atténués par la hausse de la dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances. Le solide levier d'exploitation positif de 5 % reflète l'incidence importante des initiatives visant à accroître la productivité dans la région.

Le secteur Gestion de patrimoine mondiale a dégagé un bénéfice net ajusté2) de 1 612 millions de dollars en 2024, ce qui représente une augmentation de 10 % d'un exercice à l'autre. Le secteur a enregistré une forte croissance des revenus attribuable aux revenus tirés des frais grâce aux actifs sous gestion de 373 milliards de dollars, en hausse de 18 % d'un exercice à l'autre, et à l'augmentation des revenus d'intérêts nets dans les activités de gestion de patrimoine au Canada et à l'international.

Les Services bancaires et marchés mondiaux ont inscrit un bénéfice net de 1 688 millions de dollars en 2024. La hausse des revenus tirés des frais et la diminution de la dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances ont été plus qu'annulées par la diminution des revenus d'intérêts nets par suite du recul des soldes des prêts et par l'augmentation des charges en soutien à la croissance des activités.

La Banque a affiché un ratio des actions ordinaires et assimilées de T14) de 13,1 %, en hausse par rapport à 13,0 % pour l'exercice précédent, et elle a maintenu de solides indicateurs de liquidité.

« Bien que je sois encouragé par les progrès stratégiques que nous avons réalisés jusqu'à présent, il nous reste encore beaucoup à faire alors que nous nous concentrons sur les initiatives d'accroissement des relations bancaires principales afin d'améliorer la rentabilité de toutes nos activités. Je suis persuadé que nous sommes sur la bonne voie pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés pour 2025 lors de notre Journée des investisseurs, a poursuivi M. Thomson. Je tiens à remercier l'équipe mondiale de BanquièresScotia et de BanquiersScotia pour leurs efforts et leur apport alors que nous poursuivons la mise en œuvre de notre stratégie d'entreprise au cours de l'exercice qui s'amorce. »

_________________________________________ 1) Se reporter à la page 132 du rapport de gestion de la Banque figurant dans son rapport annuel 2024, lequel se trouve au www.sedarplus.ca, pour obtenir des explications sur la composition de cette mesure. L'explication est intégrée par renvoi aux présentes. 2) Se reporter aux mesures non conformes aux PCGR à la page 24. 3) Se reporter à la rubrique « Gestion du risque » dans le rapport de gestion contenu dans le rapport annuel 2024 de la Banque pour obtenir une analyse plus complète du cadre de gestion du risque de la Banque. 4) Cette mesure est présentée dans le présent document conformément à la ligne directrice Normes de fonds propres du BSIF (novembre 2023).

Faits saillants financiers



Aux dates indiquées et pour les

trimestres clos les Aux dates indiquées et pour

les exercices clos les

31 octobre 31 juillet 31 octobre 31 octobre 31 octobre (non audité) 20241) 20241) 20231) 20241) 20231) Résultats d'exploitation (en millions de dollars)









Revenus d'intérêts nets 4 923 4 862 4 666 19 252 18 262 Revenus autres que d'intérêts 3 603 3 502 3 606 14 418 13 952 Total des revenus 8 526 8 364 8 272 33 670 32 214 Dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances 1 030 1 052 1 256 4 051 3 422 Charges autres que d'intérêts 5 296 4 949 5 527 19 695 19 121 Charge d'impôt sur le résultat 511 451 135 2 032 2 221 Bénéfice net 1 689 1 912 1 354 7 892 7 450 Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires 1 521 1 756 1 214 7 286 6 919 Performance d'exploitation









Bénéfice de base par action (en dollars) 1,23 1,43 1,01 5,94 5,78 Bénéfice dilué par action (en dollars) 1,22 1,41 0,99 5,87 5,72 Rendement des capitaux propres (en pourcentage)2) 8,3 9,8 7,0 10,2 10,3 Rendement des capitaux propres corporels attribuables aux

actionnaires ordinaires (en pourcentage)3) 10,1 11,9 8,8 12,6 12,9 Ratio de productivité (en pourcentage)2) 62,1 59,2 66,8 58,5 59,4 Levier d'exploitation (en pourcentage)2)





1,5 (9,3) Marge nette sur intérêts (en pourcentage)3) 2,15 2,14 2,15 2,16 2,12 Données tirées de l'état de la situation financière (en millions de dollars)









Trésorerie et dépôts auprès d'autres institutions financières 63 860 58 329 90 312



Actifs détenus à des fins de transaction 129 727 133 999 117 868



Prêts 760 829 759 211 750 911



Total des actifs 1 412 027 1 402 366 1 411 043



Dépôts 943 849 949 201 952 333



Capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires 73 590 72 725 68 767



Actions privilégiées et autres instruments de capitaux propres 8 779 8 779 8 075



Actifs sous administration2) 771 454 760 975 673 550



Actifs sous gestion2) 373 030 363 933 316 604



Mesures des fonds propres et de la liquidité









Ratio des actions ordinaires et assimilées de T1 (CET1) (en pourcentage)4) 13,1 13,3 13,0



Ratio de T1 (en pourcentage)4) 15,0 15,3 14,8



Ratio total des fonds propres (en pourcentage)4) 16,7 17,1 17,2



Ratio de capacité totale d'absorption des pertes (TLAC) (en pourcentage)5) 29,7 29,1 30,6



Ratio de levier (en pourcentage)6) 4,4 4,5 4,2



Ratio de levier TLAC (en pourcentage)5) 8,8 8,5 8,6



Actifs pondérés en fonction des risques (en millions de dollars)4) 463 992 453 658 440 017



Ratio de liquidité à court terme (en pourcentage)7) 131 133 136



Ratio structurel de liquidité à long terme (en pourcentage)8) 119 117 116



Qualité du crédit









Montant net des prêts douteux (en millions de dollars) 4 685 4 449 3 845



Compte de correction de valeur pour pertes sur créances (en millions de dollars)9) 6 736 6 860 6 629



Montant brut des prêts douteux en pourcentage des prêts et des acceptations2) 0,88 0,84 0,74



Montant net des prêts douteux en pourcentage des prêts et des acceptations2) 0,61 0,58 0,50



Dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances en pourcentage de la

moyenne du montant net des prêts et des acceptations (annualisé)2),10) 0,54 0,55 0,65 0,53 0,44 Dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances au titre des prêts douteux

en pourcentage de la moyenne du montant net des prêts et des acceptations (annualisé)2),10) 0,55 0,51 0,42 0,52 0,35 Radiations nettes en pourcentage de la moyenne du montant net des prêts et des

acceptations (annualisé)2) 0,51 0,45 0,35 0,46 0,32 Résultats ajustés3)









Bénéfice net ajusté (en millions de dollars) 2 119 2 191 1 643 8 627 8 363 Bénéfice dilué ajusté par action (en dollars) 1,57 1,63 1,23 6,47 6,48 Rendement des capitaux propres ajusté (en pourcentage) 10,6 11,3 8,7 11,3 11,6 Rendement des capitaux propres corporels attribuables aux actionnaires ordinaires

ajustés (en pourcentage) 12,8 13,7 10,8 13,7 14,4 Ratio de productivité ajusté (en pourcentage) 56,1 56,0 59,7 56,1 57,3 Levier d'exploitation ajusté (en pourcentage)





2,3 (8,5) Données sur les actions ordinaires









Cours de clôture des actions (en dollars) (TSX) 71,69 64,47 56,15



Actions en circulation (en millions)









Nombre moyen - de base 1 238 1 230 1 206 1 226 1 197 Nombre moyen - dilué 1 243 1 235 1 211 1 232 1 204 Clôture de la période 1 244 1 237 1 214



Dividendes versés par action (en dollars) 1,06 1,06 1,06 4,24 4,18 Rendement de l'action (en pourcentage)2) 6,3 6,6 7,0 6,5 6,5 Capitalisation boursière (en millions de dollars) (TSX) 89 214 79 771 68 169



Valeur comptable par action ordinaire (en dollars)2) 59,14 58,78 56,64



Ratio de la valeur de marché à la valeur comptable2) 1,2 1,1 1,0



Ratio cours-bénéfice (quatre derniers trimestres)2) 12,0 11,3 9,7



Autres données









Effectif (équivalent temps plein) 88 488 89 239 89 483



Succursales et bureaux 2 236 2 279 2 379





1) La Banque a adopté l'IFRS 17 le 1er novembre 2023. Comme l'exige cette nouvelle norme comptable, les montants des périodes précédentes ont été retraités. Se reporter à la note 4 afférente aux états financiers consolidés figurant dans le rapport annuel 2024 de la Banque pour obtenir de plus amples renseignements. 2) Se reporter à la page 132 du rapport de gestion de la Banque figurant dans son rapport annuel 2024, lequel se trouve au www.sedarplus.ca, pour obtenir des explications sur la composition de cette mesure. L'explication est intégrée par renvoi aux présentes. 3) Se reporter aux mesures non conformes aux PCGR à la page 24. 4) Depuis le premier trimestre de 2024, les ratios de fonds propres réglementaires sont fondés sur les exigences révisées de Bâle III et sont calculés conformément à la ligne directrice Normes de fonds propres du BSIF (novembre 2023). Les ratios de fonds propres réglementaires pour 2023 sont fondés sur les exigences révisées de Bâle III et calculés conformément à la ligne directrice Normes de fonds propres du BSIF (février 2023). 5) Cette mesure est présentée dans le présent document conformément à la ligne directrice Capacité totale d'absorption des pertes du BSIF (septembre 2018). 6) Les ratios de levier sont fondés sur les exigences révisées de Bâle III et sont calculés conformément à la ligne directrice Exigences de levier du BSIF (février 2023). 7) Cette mesure est présentée dans le présent document conformément à la ligne directrice Divulgation publique du ratio de liquidité à court terme des banques d'importance systémique intérieure du BSIF (avril 2015). 8) Cette mesure est présentée dans le présent document conformément à la ligne directrice Exigences de communication financière du ratio de liquidité à long terme du BSIF (janvier 2021). 9) Compte tenu du compte de correction de valeur pour pertes sur créances au titre de tous les actifs financiers : prêts, acceptations, expositions hors bilan, titres de créance et dépôts auprès d'autres institutions financières. 10) Compte tenu de la dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances au titre de certains actifs financiers : prêts, acceptations et éléments hors bilan.

Incidence de la conversion des devises



Taux de change moyens Variation en % Pour les trimestres clos les 31 octobre

2024 31 juillet

2024 31 octobre

2023

31 octobre 2024

c. 31 juillet 2024

31 octobre 2024

c. 31 octobre 2023

Dollar américain / dollar canadien 0,732 0,730 0,736

0,3 % (0,5) % Peso mexicain / dollar canadien 14,257 12,915 12,850

10,4 % 10,9 % Sol péruvien / dollar canadien 2,748 2,745 2,766

0,1 % (0,7) % Peso colombien / dollar canadien 3 056,235 2 910,022 3 017,319

5,0 % 1,3 % Peso chilien / dollar canadien 681,854 676,938 655,072

0,7 % 4,1 %



Taux de change moyens Variation en % Pour les exercices clos les 31 octobre

2024

31 octobre

2023

31 octobre 2024

c. 31 octobre 2023

Dollar américain / dollar canadien 0,735

0,742

(0,9) % Peso mexicain / dollar canadien 13,091

13,424

(2,5) % Sol péruvien / dollar canadien 2,757

2,788

(1,1) % Peso colombien / dollar canadien 2 943,081

3 309,943

(11,1) % Peso chilien / dollar canadien 682,082

624,816

9,2 %



Pour les trimestres clos les

Pour les exercices clos les Incidence sur le bénéfice net1) (en millions de dollars,

sauf le BPA) 31 octobre 2024

c. 31 octobre 2023

31 octobre 2024

c. 31 juillet 2024

31 octobre 2024

c. 31 octobre 2023

Revenus d'intérêts nets (76) $ (68) $ (31) $ Revenus autres que d'intérêts2) (33)

(54)

243

Total des revenus (109)

(122)

212

Charges autres que d'intérêts 44

49

(70)

Autres éléments (après impôt)2) 29

33

(56)

Bénéfice net (36) $ (40) $ 86 $ Bénéfice par action (dilué) (0,03) $ (0,03) $ 0,07 $ Incidence par secteurs d'activité (en millions de dollars)











Réseau canadien 1 $ - $ 2 $ Opérations internationales2) (24)

(25)

90

Gestion de patrimoine mondiale (4)

(3)

-

Services bancaires et marchés mondiaux (1)

(2)

5

Autres2) (8)

(10)

(11)

Bénéfice net (36) $ (40) $ 86 $

1) Comprend l'incidence de toutes les devises. 2) Comprend l'incidence des couvertures de devises.

Adoption de l'IFRS 17

Le 1er novembre 2023, la Banque a adopté l'IFRS 17, Contrats d'assurance, qui établit un cadre exhaustif fondé sur des principes visant la comptabilisation, l'évaluation et la présentation pour les contrats d'assurance, et qui remplace l'IFRS 4, soit la méthode comptable précédente s'appliquant aux contrats d'assurance. Comme l'exige cette norme, la Banque a adopté l'IFRS 17 de manière rétrospective et a retraité les résultats à compter de la date de transition du 1er novembre 2022. Par conséquent, les résultats de l'exercice 2023 ont été retraités de manière à refléter la comptabilisation des contrats d'assurance conformément à l'IFRS 17. Se reporter à la note 4 afférente aux états financiers consolidés figurant dans le rapport annuel 2024 de la Banque pour obtenir de plus amples renseignements.

Résultats financiers du Groupe

Bénéfice net

Comparaison du quatrième trimestre de 2024 et du quatrième trimestre de 2023

Le bénéfice net s'est établi à 1 689 millions de dollars, contre 1 354 millions de dollars, soit une hausse de 25 %. La hausse tient avant tout à l'accroissement des revenus d'intérêts nets et à la diminution de la dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances et des charges autres que d'intérêts, en partie contrebalancés par l'augmentation de la charge d'impôt sur le résultat. Le bénéfice net ajusté s'est élevé à 2 119 millions de dollars, contre 1 643 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 29 % principalement attribuable à l'augmentation des revenus et à la baisse de la dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances, facteurs en partie contrebalancés par la charge d'impôt sur le résultat plus élevée.

Comparaison du quatrième trimestre de 2024 et du troisième trimestre de 2024

Le bénéfice net s'est établi à 1 689 millions de dollars, contre 1 912 millions de dollars, soit une baisse de 12 %. La baisse est attribuable surtout à l'accroissement des charges autres que d'intérêts et de la charge d'impôt sur le résultat, atténué par les revenus plus élevés. Le bénéfice net ajusté s'est fixé à 2 119 millions de dollars, contre 2 191 millions de dollars, ce qui représente un recul de 3 %, attribuable surtout à la charge d'impôt sur le résultat plus élevée.

Total des revenus

Comparaison du quatrième trimestre de 2024 et du quatrième trimestre de 2023

Les revenus se sont élevés à 8 526 millions de dollars, comparativement à 8 272 millions de dollars, soit une hausse de 3 %. Les revenus ajustés se sont établis à 8 526 millions de dollars, comparativement à 7 905 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 8 %.

Les revenus d'intérêts nets se sont établis à 4 923 millions de dollars, en hausse de 257 millions de dollars, ou de 6 %, sous l'effet surtout de la croissance des prêts, compte tenu de la conversion des acceptations bancaires en prêts en raison de la cessation du taux CDOR en juin 2024, contrebalancée en partie par l'incidence défavorable de la conversion des devises. La marge nette sur intérêts est établie à 2,15 %, ce qui est semblable à celle du trimestre correspondant de l'exercice précédent.

Les revenus autres que d'intérêts ont totalisé 3 603 millions de dollars, soit une baisse de 3 millions de dollars. Les revenus autres que d'intérêts ajustés ont atteint 3 603 millions de dollars, en hausse de 364 millions de dollars, ou de 11 %. L'augmentation est principalement attribuable à l'accroissement des revenus provenant des activités de transaction, des revenus tirés des services de gestion de patrimoine, des autres honoraires et commissions ainsi que des revenus d'assurance, contrebalancé en partie par le repli des commissions sur les acceptations bancaires lié à la conversion des acceptations bancaires, ainsi que par l'incidence défavorable de la conversion des devises.

Comparaison du quatrième trimestre de 2024 et du troisième trimestre de 2024

Les revenus se sont élevés à 8 526 millions de dollars, comparativement à 8 364 millions de dollars, soit une hausse de 2 %. Les revenus ajustés se sont chiffrés à 8 526 millions de dollars, contre 8 507 millions de dollars.

Les revenus d'intérêts nets se sont accrus de 61 millions de dollars ou de 1 %, ce qui s'explique surtout par la croissance des prêts, compte tenu de l'incidence de la conversion des acceptations bancaires, atténuée par l'incidence défavorable de la conversion des devises. La marge nette sur intérêts a augmenté de un point de base, du fait essentiellement de l'apport plus élevé des activités de gestion de l'actif et du passif découlant de la baisse des coûts de financement et de la baisse des pertes sur les couvertures, contrebalancés en partie par le rétrécissement des marges dans le Réseau canadien et le recul des prêts à rendement plus élevé des Opérations internationales.

Les revenus autres que d'intérêts ont monté de 101 millions de dollars, ou de 3 %. Les revenus autres que d'intérêts ajustés ont diminué de 42 millions de dollars, ou de 1 %. La diminution est principalement attribuable à la baisse des commissions sur les acceptations bancaires liée à la conversion des acceptations bancaires, à la diminution des commissions de placement et honoraires de services-conseils et à l'incidence défavorable de la conversion des devises, facteurs contrebalancés en partie par l'augmentation des autres honoraires et commissions, la hausse des revenus provenant des activités de transaction et l'accroissement des revenus tirés des services de gestion de patrimoine.

Dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances

Comparaison du quatrième trimestre de 2024 et du quatrième trimestre de 2023

La dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances s'est chiffrée à 1 030 millions de dollars, contre 1 256 millions de dollars, soit une baisse de 226 millions de dollars. Le ratio de dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances s'est replié de 11 points de base pour s'établir à 54 points de base.

La dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances au titre des prêts productifs a représenté une reprise nette de 13 millions de dollars, comparativement à une dotation de 454 millions de dollars. La reprise pour la période considérée s'explique par la migration du crédit aux particuliers vers la catégorie des prêts douteux, surtout au Mexique et au Pérou, par l'incidence des baisses de taux d'intérêt, surtout liées aux portefeuilles de prêts hypothécaires et de prêts automobiles au Canada, et par l'amélioration des perspectives macroéconomiques. Ces facteurs ont été partiellement contrebalancés par la migration du crédit dans les portefeuilles de prêts aux entreprises et aux sociétés ainsi que dans les marges de crédit non garanties aux particuliers. La dotation plus élevée pour l'exercice précédent était attribuable avant tout aux perspectives macroéconomiques défavorables et à l'incertitude, ce qui a entraîné une migration dans les portefeuilles de prêts aux particuliers et dans certains secteurs des portefeuilles de prêts aux entreprises et aux sociétés.

La dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances au titre des prêts douteux s'est chiffrée à 1 043 millions de dollars, contre 802 millions de dollars, soit une hausse de 241 millions de dollars, ou de 30 %, principalement attribuable à l'augmentation des prêts nouvellement classés comme étant douteux dans les portefeuilles de prêts aux particuliers et aux entreprises du Réseau canadien. Une croissance des prêts nouvellement classés comme étant douteux dans les portefeuilles de prêts aux particuliers des Opérations internationales, particulièrement au Mexique, au Chili et en Colombie, a également été notée. Le ratio de dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances au titre des prêts douteux a grimpé de 13 points de base pour se chiffrer à 55 points de base.

Comparaison du quatrième trimestre de 2024 et du troisième trimestre de 2024

La dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances a diminué de 22 millions de dollars par rapport à son total antérieur de 1 052 millions de dollars, surtout dans les Opérations internationales. Le ratio de dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances a cédé un point de base pour s'établir à 54 points de base.

La dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances au titre des prêts productifs représente une reprise nette de 13 millions de dollars, comparativement à une dotation de 82 millions de dollars, soit une baisse de 95 millions de dollars. La diminution a été principalement observée dans le Réseau canadien, ce qui reflète l'incidence favorable des baisses de taux d'intérêt et l'amélioration des perspectives macroéconomiques à l'égard du portefeuille de prêts aux entreprises. Ces facteurs ont été partiellement contrebalancés par la migration du crédit dans les portefeuilles de prêts aux entreprises et aux sociétés ainsi que dans les marges de crédit non garanties aux particuliers.

La dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances au titre des prêts douteux s'est établie à 1 043 millions de dollars, comparativement à 970 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 73 millions de dollars, ou de 8 %, attribuable surtout à l'augmentation des prêts nouvellement classés comme étant douteux dans les portefeuilles de prêts aux particuliers et aux entreprises du Réseau canadien. Cette augmentation a été contrée en partie par le recul des dotations au titre des prêts aux particuliers dans les Opérations internationales, surtout en Colombie, au Chili et au Pérou, à la suite de la baisse des prêts nouvellement classés comme étant douteux. Le ratio de dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances au titre des prêts douteux s'est fixé à 55 points de base, en hausse de quatre points de base.

Charges autres que d'intérêts

Comparaison du quatrième trimestre de 2024 et du quatrième trimestre de 2023

Les charges autres que d'intérêts se sont chiffrées à 5 296 millions de dollars, ce qui représente une baisse de 4 %. Les charges autres que d'intérêts ajustées ont totalisé 4 784 millions de dollars, en hausse de 63 millions de dollars ou de 1 %, par suite de l'augmentation de la rémunération liée à la performance, des dépenses liées aux technologies, des frais liés au personnel, des frais de publicité et des taxes d'affaires et sur le capital. Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par l'incidence favorable de la conversion des devises et la diminution des dépenses liées aux communications et de la rémunération fondée sur des actions.

Le ratio de productivité s'est établi à 62,1 %, comparativement à 66,8 %. Le ratio de productivité ajusté s'est fixé à 56,1 %, contre 59,7 %.

Comparaison du quatrième trimestre de 2024 et du troisième trimestre de 2024

Les charges autres que d'intérêts ont augmenté de 347 millions de dollars, ou de 7 %. Les charges autres que d'intérêts ajustées ont affiché une légère augmentation de 21 millions de dollars. L'augmentation est imputable à la hausse des dépenses liées aux technologies, de la rémunération liée à la performance, des frais de publicité et des honoraires. Ces facteurs ont été partiellement contrebalancés par la diminution des autres avantages du personnel et l'incidence favorable de la conversion des devises.

Le ratio de productivité s'est établi à 62,1 %, comparativement à 59,2 %. Le ratio de productivité ajusté s'est fixé à 56,1 %, comparativement à 56,0 %.

Charge d'impôt sur le résultat

Comparaison du quatrième trimestre de 2024 et du quatrième trimestre de 2023

Le taux d'impôt effectif s'est établi à 23,2 %, contre 9,1 %, par suite essentiellement de la diminution des revenus exonérés d'impôt et du bénéfice dégagé dans des territoires où les taux d'impôt sont moins élevés, ainsi que de l'avantage lié aux cessions au cours de la période précédente. La diminution des revenus exonérés d'impôt reflète l'incidence du refus de la mesure de déduction pour dividendes reçus entrée en vigueur au cours de l'exercice dans le cadre de la loi d'exécution du budget du gouvernement fédéral, le projet de loi C-59. Conformément aux dispositions de cette mesure, avec prise d'effet le 1er janvier 2024, la Banque ne réclame plus la déduction pour dividendes reçus sur les actions de sociétés canadiennes qui sont des biens évalués à la valeur du marché. Après ajustement, le taux d'impôt effectif s'est établi à 21,8 %, comparativement à 14,8 %, en raison surtout du recul des revenus exonérés d'impôt et du bénéfice dégagé dans des territoires où les taux d'impôt sont moins élevés.

Comparaison du quatrième trimestre de 2024 et du troisième trimestre de 2024

Le taux d'impôt effectif s'est établi à 23,2 %, comparativement à 19,1 %, en raison surtout de la perte de valeur de Bank of Xi'an Co. Ltd, de la baisse du bénéfice dégagé dans des territoires où les taux d'impôt sont moins élevés et des ajustements liés à l'impôt de l'exercice précédent, facteurs atténués par l'augmentation des dépenses non déductibles au cours du trimestre précédent. Après ajustement, le taux d'impôt effectif s'est établi à 21,8 %, comparativement à 18,6 %, en raison surtout de la diminution du bénéfice dégagé dans des territoires où les taux d'impôt sont moins élevés et des ajustements liés à l'impôt de l'exercice précédent.

Ratios de fonds propres

La Banque maintient toujours des niveaux de fonds propres élevés et de haute qualité qui la placent en bonne position pour connaître une croissance future et profiter des occasions qui se présentent. Le ratio des actions ordinaires et assimilées de T1 s'établissait à 13,1 % au 31 octobre 2024, ce qui correspond à une hausse d'environ 10 points de base par rapport à l'exercice précédent. La hausse du ratio tient à l'autogénération de capital, aux émissions d'actions dans le cadre du régime de dividendes et d'achat d'actions des actionnaires de la Banque et aux profits à la réévaluation des titres à la JVAÉRG, facteurs contrés en partie par l'incidence de l'adoption de la révision complète du portefeuille de négociation selon Bâle III et des exigences en matière de fonds propres à l'égard de l'ajustement de l'évaluation du crédit, par la croissance des actifs pondérés en fonction des risques et par l'investissement initial de la Banque dans KeyCorp.

Le ratio de T1 de la Banque s'établissait à 15,0 % au 31 octobre 2024, en hausse d'environ 20 points de base par rapport à l'exercice précédent, en raison surtout des incidences susmentionnées sur le ratio des actions ordinaires et assimilées de T1 ainsi que de l'émission de billets avec remboursement de capital à recours limité de 750 millions de dollars américains, facteurs atténués par le rachat d'actions privilégiées de 300 millions de dollars.

Le ratio total des fonds propres de la Banque s'établissait à 16,7 % au 31 octobre 2024, en baisse d'environ 50 points de base par rapport à 2023, en raison principalement des rachats de débentures subordonnées de 3,25 milliards de dollars, contrebalancés en partie par l'émission de débentures subordonnées de 1 milliard de dollars et les incidences susmentionnées sur le ratio de T1.

Le ratio TLAC s'établissait à 29,7 % au 31 octobre 2024, ce qui correspond à une baisse d'environ 90 points de base par rapport à l'exercice précédent, en raison surtout de la hausse des actifs pondérés en fonction des risques.

Le ratio de levier s'établissait à 4,4 % au 31 octobre 2024, ce qui représente une hausse de 20 points de base par rapport à l'exercice précédent, en raison principalement de la croissance des fonds propres de T1.

Le ratio de levier TLAC s'établissait à 8,8 %, en hausse d'environ 20 points de base par rapport à 2023, en raison principalement de l'augmentation de la TLAC disponible.

Les ratios de fonds propres, de levier et TLAC de la Banque continuent de dépasser les ratios minimaux de fonds propres du BSIF pour 2024. En 2025, la Banque continuera de maintenir de solides ratios de fonds propres ainsi que d'optimiser l'utilisation du capital conformément à ses plans stratégiques, tout en absorbant l'incidence de l'augmentation de son investissement dans KeyCorp.

Données par secteurs d'activité

Réseau canadien



Pour les trimestres clos les Pour les exercices clos les (non audité) (en millions de dollars) (sur une base de mise en équivalence fiscale)2) 31 octobre

20241)

31 juillet

20241)

31 octobre

20231)

31 octobre

20241)

31 octobre

20231)

Résultats présentés



















Revenus d'intérêts nets 2 803 $ 2 752 $ 2 563 $ 10 842 $ 9 761 $ Revenus autres que d'intérêts3) 684

728

749

2 848

3 046

Total des revenus 3 487

3 480

3 312

13 690

12 807

Dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances 450

435

700

1 691

1 443

Charges autres que d'intérêts 1 576

1 526

1 513

6 118

5 866

Charge d'impôt sur le résultat 400

409

306

1 607

1 514

Bénéfice net 1 061 $ 1 110 $ 793 $ 4 274 $ 3 984 $ Bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres

de la Banque 1 061 $ 1 110 $ 793 $ 4 274 $ 3 984 $ Autres données et mesures financières



















Rendement des capitaux propres4) 19,8 % 21,5 % 16,7 % 20,8 % 21,1 % Marge nette sur intérêts4) 2,47 % 2,52 % 2,47 % 2,53 % 2,34 % Actifs moyens (en milliards de dollars) 457 $ 451 $ 447 $ 449 $ 450 $ Passifs moyens (en milliards de dollars) 385 $ 389 $ 386 $ 389 $ 372 $

1) La Banque a adopté l'IFRS 17 le 1er novembre 2023. Comme l'exige cette nouvelle norme comptable, les montants des périodes précédentes ont été retraités. Se reporter à la note 4 afférente aux états financiers consolidés figurant dans le rapport annuel 2024 de la Banque pour obtenir de plus amples renseignements. 2) Les résultats sont présentés sur une base de mise en équivalence fiscale. Se reporter à la rubrique « Survol des secteurs d'activité » du rapport annuel 2024 aux actionnaires de la Banque. 3) Comprend un revenu net découlant des participations dans des sociétés associées de (2) $ pour le trimestre clos le 31 octobre 2024 (31 juillet 2024 - néant; 31 octobre 2023 - 24 $) et de (9) $ pour l'exercice clos le 31 octobre 2024 (31 octobre 2023 - 72 $). 4) Se reporter aux mesures non conformes aux PCGR à la page 24.



Pour les trimestres clos les Pour les exercices clos les (non audité) (en millions de dollars) (sur une base de mise en équivalence fiscale) 31 octobre

20241)

31 juillet

20241)

31 octobre

20231)

31 octobre

20241)

31 octobre

20231)

Résultats ajustés2)



















Revenus d'intérêts nets 2 803 $ 2 752 $ 2 563 $ 10 842 $ 9 761 $ Revenus autres que d'intérêts 684

728

749

2 848

3 046

Total des revenus 3 487

3 480

3 312

13 690

12 807

Dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances 450

435

700

1 691

1 443

Charges autres que d'intérêts3) 1 575

1 525

1 513

6 114

5 862

Charge d'impôt sur le résultat 400

409

306

1 608

1 515

Bénéfice net 1 062 $ 1 111 $ 793 $ 4 277 $ 3 987 $

1) La Banque a adopté l'IFRS 17 le 1er novembre 2023. Comme l'exige cette nouvelle norme comptable, les montants des périodes précédentes ont été retraités. Se reporter à la note 4 afférente aux états financiers consolidés figurant dans le rapport annuel 2024 de la Banque pour obtenir de plus amples renseignements. 2) Se reporter aux mesures non conformes aux PCGR à la page 24 pour obtenir le rapprochement des résultats présentés et des résultats ajustés. 3) Compte tenu de l'ajustement au titre de l'amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions, à l'exclusion des logiciels, de 1 $ pour le trimestre clos le 31 octobre 2024 (31 juillet 2024 - 1 $; 31 octobre 2023 - néant) et de 4 $ pour l'exercice clos le 31 octobre 2024 (31 octobre 2023 - 4 $).

Bénéfice net

Comparaison du quatrième trimestre de 2024 et du quatrième trimestre de 2023

Le bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres s'est établi à 1 061 millions de dollars, contre 793 millions de dollars. Le bénéfice net ajusté attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres s'est élevé à 1 062 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 269 millions de dollars, ou de 34 %. La hausse découle surtout de la diminution de la dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances et de l'accroissement des revenus, facteurs contrebalancés en partie par l'augmentation des charges autres que d'intérêts.

Comparaison du quatrième trimestre de 2024 et du troisième trimestre de 2024

Le bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres a reculé de 49 millions de dollars, ou de 4 %. La diminution est principalement attribuable à l'augmentation des charges autres que d'intérêts et de la dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances, compensée en partie par la hausse des revenus.

Total des revenus

Comparaison du quatrième trimestre de 2024 et du quatrième trimestre de 2023

Les revenus se sont élevés à 3 487 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 175 millions de dollars, ou de 5 %.

Les revenus d'intérêts nets se sont établis à 2 803 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 240 millions de dollars, ou de 9 %, du fait surtout de la croissance des actifs et des dépôts ainsi que de l'avantage de la conversion des acceptations bancaires. La marge nette sur intérêts s'est établie à 2,47 %, ce qui est stable par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent, la hausse des marges sur les prêts ayant été essentiellement contrebalancée par le repli des marges sur les dépôts, reflétant l'incidence des baisses de taux récentes de la Banque du Canada.

Les revenus autres que d'intérêts de 684 millions de dollars ont fléchi de 65 millions de dollars, ou de 9 %, ce qui s'explique par la diminution des revenus tirés des frais bancaires, y compris l'incidence de la conversion des acceptations bancaires, et par la vente de la participation de la Banque dans les Services Financiers de Canadian Tire au cours de l'exercice précédent, compensées en partie par la hausse des honoraires de courtage de fonds communs de placement et des revenus d'assurance.

Comparaison du quatrième trimestre de 2024 et du troisième trimestre de 2024

Les revenus ont augmenté de 7 millions de dollars.

Les revenus d'intérêts nets se sont accrus de 51 millions de dollars, ou de 2 %, ce qui s'explique surtout par la croissance des prêts et des dépôts et par l'avantage découlant de la conversion des acceptations bancaires, facteurs atténués par la compression des marges. La marge nette sur intérêts a diminué de cinq points de base pour s'établir à 2,47 %, en raison des changements dans la composition des activités et du repli des marges sur les dépôts reflétant l'incidence des baisses de taux récentes de la Banque du Canada.

Les revenus autres que d'intérêts ont diminué de 44 millions de dollars, ou de 6 %. La baisse découle essentiellement de la diminution des revenus tirés des frais bancaires, y compris l'incidence de la conversion des acceptations bancaires, et des profits accrus sur les titres d'entités non cotées au cours du trimestre précédent, facteurs atténués par la hausse des commissions tirées des opérations de change et des honoraires de courtage de fonds communs de placement.

Dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances

Comparaison du quatrième trimestre de 2024 et du quatrième trimestre de 2023

La dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances s'est établie à 450 millions de dollars, comparativement à 700 millions de dollars. Le ratio de dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances a reculé de 23 points de base pour s'établir à 40 points de base.

La dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances au titre des prêts productifs a représenté une reprise nette de 11 millions de dollars, comparativement à une dotation de 414 millions de dollars. La reprise pour la période à l'étude s'explique par l'incidence des baisses de taux d'intérêt, surtout en ce qui a trait aux prêts hypothécaires et aux prêts automobiles, neutralisée en partie par la migration du crédit dans les marges de crédit non garanties et le portefeuille de prêts aux entreprises. La dotation plus élevée enregistrée pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent était attribuable aux portefeuilles de prêts aux particuliers et de prêts aux entreprises et s'expliquait surtout par les perspectives macroéconomiques défavorables.

La dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances au titre des prêts douteux s'est chiffrée à 461 millions de dollars, contre 286 millions de dollars, ce qui est d'abord et avant tout attribuable à l'augmentation des prêts aux particuliers nouvellement classés comme étant douteux pour ce qui est de la majorité des produits, et à la hausse des dotations au titre des prêts aux entreprises, surtout en raison du compte d'une entreprise. Le ratio de dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances au titre des prêts douteux a grimpé de 15 points de base pour se chiffrer à 41 points de base.

Comparaison du quatrième trimestre de 2024 et du troisième trimestre de 2024

La dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances s'est établie à 450 millions de dollars, comparativement à 435 millions de dollars. Le ratio de dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances a augmenté de un point de base pour s'établir à 40 points de base.

La dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances au titre des prêts productifs a représenté une reprise nette de 11 millions de dollars, comparativement à une dotation de 97 millions de dollars. La reprise pour la période à l'étude s'explique par l'incidence des baisses de taux d'intérêt, surtout en ce qui a trait aux prêts hypothécaires et aux prêts automobiles, et par les perspectives macroéconomiques favorables en ce qui a trait au portefeuille de prêts aux entreprises. Ces facteurs ont été neutralisés en partie par la migration du crédit dans les marges de crédit non garanties et le portefeuille de prêts aux entreprises.

La dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances au titre des prêts douteux s'est chiffrée à 461 millions de dollars, contre 338 millions de dollars, ce qui est d'abord et avant tout attribuable à l'augmentation des prêts aux particuliers nouvellement classés comme étant douteux pour ce qui est de la majorité des produits, et à la hausse des dotations au titre des prêts aux entreprises, surtout en raison du compte d'une entreprise. Le ratio de dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances au titre des prêts douteux a grimpé de 11 points de base pour se chiffrer à 41 points de base.

Charges autres que d'intérêts

Comparaison du quatrième trimestre de 2024 et du quatrième trimestre de 2023

Les charges autres que d'intérêts se sont établies à 1 576 millions de dollars, soit une hausse de 63 millions de dollars, ou de 4 %, par suite essentiellement de l'accroissement des dépenses liées aux technologies, des honoraires, des frais de publicité et des frais de prospection afin de soutenir la stratégie de la Banque et la croissance des activités.

Comparaison du quatrième trimestre de 2024 et du troisième trimestre de 2024

Les charges autres que d'intérêts ont augmenté de 50 millions de dollars, ou de 3 %, par suite essentiellement de l'accroissement des frais de publicité et frais de prospection, des honoraires et des frais liés au personnel afin de soutenir la stratégie de la Banque et la croissance de ses activités.

Charge d'impôt sur le résultat

Le taux d'impôt effectif s'est établi à 27,4 % pour le trimestre à l'étude, contre 27,8 % pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent et 26,9 % pour le trimestre précédent.

Actifs moyens

Comparaison du quatrième trimestre de 2024 et du quatrième trimestre de 2023

Les actifs moyens ont augmenté de 10 milliards de dollars pour s'établir à 457 milliards de dollars. L'augmentation tient compte des hausses de 5 milliards de dollars, ou de 6 %, des prêts et acceptations aux entreprises, de 4 milliards de dollars, ou de 1 %, des prêts hypothécaires à l'habitation, de 1 milliard de dollars, ou de 12 %, des prêts sur cartes de crédit et de 1 milliard de dollars, ou de 1 %, des prêts personnels.

Comparaison du quatrième trimestre de 2024 et du troisième trimestre de 2024

Les actifs moyens ont augmenté de 6 milliards de dollars, ou de 1 %. Cet accroissement tient compte des hausses de 4 milliards de dollars, ou de 1 %, des prêts hypothécaires à l'habitation et de 1 milliard de dollars, ou de 1 %, des prêts et acceptations aux entreprises.

Passifs moyens

Comparaison du quatrième trimestre de 2024 et du quatrième trimestre de 2023

Les passifs moyens ont reculé de 1 milliard de dollars pour s'établir à 385 milliards de dollars. Le recul s'explique en grande partie par la diminution de 29 milliards de dollars des passifs au titre des acceptations bancaires, atténuée par la croissance de 15 milliards de dollars, ou de 11 %, des dépôts autres que de particuliers, surtout dans les comptes de dépôt à vue, et de 11 milliards de dollars, ou de 5 %, des dépôts de particuliers, surtout dans des produits à terme.

Comparaison du quatrième trimestre de 2024 et du troisième trimestre de 2024

Les passifs moyens ont reculé de 4 milliards de dollars, ou de 1 %. Le recul s'explique en grande partie par la diminution de 12 milliards de dollars des passifs au titre des acceptations bancaires, atténuée par la croissance de 4 milliards de dollars, ou de 3 %, des dépôts autres que de particuliers, surtout dans les comptes de dépôt à vue, et de 4 milliards de dollars, ou de 2 %, des dépôts de particuliers, à la fois dans des produits à terme et des comptes de dépôts à vue.

Opérations internationales



Pour les trimestres clos les Pour les exercices clos les (non audité) (en millions de dollars) (sur une base de mise en équivalence fiscale)2) 31 octobre

20241)

31 juillet

20241)

31 octobre

20231)

31 octobre

20241)

31 octobre

20231)

Résultats présentés



















Revenus d'intérêts nets 2 151 $ 2 231 $ 2 130 $ 8 889 $ 8 131 $ Revenus autres que d'intérêts3) 736

776

650

3 100

2 910

Total des revenus 2 887

3 007

2 780

11 989

11 041

Dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances 556

589

512

2 285

1 868

Charges autres que d'intérêts 1 486

1 537

1 520

6 131

5 919

Charge d'impôt sur le résultat 173

177

168

734

699

Bénéfice net 672 $ 704 $ 580 $ 2 839 $ 2 555 $ Bénéfice net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle

dans des filiales 44 $ 35 $ 32 $ 125 $ 106 $ Bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres

de la Banque 628 $ 669 $ 548 $ 2 714 $ 2 449 $ Autres données et mesures financières



















Rendement des capitaux propres4) 13,3 % 14,0 % 12,1 % 14,2 % 12,9 % Marge nette sur intérêts4) 4,42 % 4,42 % 4,17 % 4,42 % 4,09 % Actifs moyens (en milliards de dollars) 225 $ 234 $ 238 $ 232 $ 237 $ Passifs moyens (en milliards de dollars) 172 $ 180 $ 184 $ 180 $ 179 $

1) La Banque a adopté l'IFRS 17 le 1er novembre 2023. Comme l'exige cette nouvelle norme comptable, les montants des périodes précédentes ont été retraités. Se reporter à la note 4 afférente aux états financiers consolidés figurant dans le rapport annuel 2024 de la Banque pour obtenir de plus amples renseignements. 2) Les résultats sont présentés sur une base de mise en équivalence fiscale. Se reporter à la rubrique « Survol des secteurs d'activité » du rapport annuel 2024 aux actionnaires de la Banque. 3) Comprend un revenu net découlant des participations dans des sociétés associées de 65 $ pour le trimestre clos le 31 octobre 2024 (31 juillet 2024 - 66 $; 31 octobre 2023 - 56 $) et de 248 $ pour l'exercice clos le 31 octobre 2024 (31 octobre 2023 - 250 $). 4) Se reporter aux mesures non conformes aux PCGR à la page 24.



Pour les trimestres clos les Pour les exercices clos les (non audité) (en millions de dollars) (sur une base de mise en équivalence fiscale) 31 octobre

20241)

31 juillet

20241)

31 octobre

20231)

31 octobre

20241)

31 octobre

20231)

Résultats ajustés2)



















Revenus d'intérêts nets 2 151 $ 2 231 $ 2 130 $ 8 889 $ 8 131 $ Revenus autres que d'intérêts 736

776

650

3 100

2 910

Total des revenus 2 887

3 007

2 780

11 989

11 041

Dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances 556

589

512

2 285

1 868

Charges autres que d'intérêts3) 1 477

1 530

1 510

6 099

5 878

Charge d'impôt sur le résultat 176

179

170

743

710

Bénéfice net 678 $ 709 $ 588 $ 2 862 $ 2 585 $ Bénéfice net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle

dans des filiales 44 $ 35 $ 32 $ 125 $ 106 $ Bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres

de la Banque 634 $ 674 $ 556 $ 2 737 $ 2 479 $

1) La Banque a adopté l'IFRS 17 le 1er novembre 2023. Comme l'exige cette nouvelle norme comptable, les montants des périodes précédentes ont été retraités. Se reporter à la note 4 afférente aux états financiers consolidés figurant dans le rapport annuel 2024 de la Banque pour obtenir de plus amples renseignements. 2) Se reporter aux mesures non conformes aux PCGR à la page 24 pour obtenir le rapprochement des résultats présentés et des résultats ajustés. 3) Compte tenu de l'ajustement au titre de l'amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions, à l'exclusion des logiciels, de 9 $ pour le trimestre clos le 31 octobre 2024 (31 juillet 2024 - 7 $; 31 octobre 2023 - 10 $) et de 32 $ pour l'exercice clos le 31 octobre 2024 (31 octobre 2023 - 41 $).

Bénéfice net

Comparaison du quatrième trimestre de 2024 et du quatrième trimestre de 2023

Le bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres a augmenté de 80 millions de dollars pour se fixer à 628 millions de dollars. Le bénéfice net ajusté attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres a augmenté de 78 millions de dollars pour s'établir à 634 millions de dollars. L'augmentation est attribuable à la hausse des revenus autres que d'intérêts, à la diminution des charges autres que d'intérêts et à l'augmentation des revenus d'intérêts nets, facteurs annulés en partie par la hausse de la dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances, par l'incidence défavorable de la conversion des devises et par la hausse de la charge d'impôt sur le résultat.

Comparaison du quatrième trimestre de 2024 et du troisième trimestre de 2024

Le bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres a diminué de 41 millions de dollars, ou de 6 %. Le bénéfice net ajusté attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres a diminué de 40 millions de dollars, ou de 6 %. La diminution des revenus d'intérêts nets et des revenus autres que d'intérêts et l'incidence défavorable de la conversion des devises ont été contrebalancées en partie par la baisse des charges autres que d'intérêts, de la dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances et de la charge d'impôt sur le résultat.

Performance financière en dollars constants

Les résultats du secteur Opérations internationales sont présentés en dollars constants, ce qui représente une mesure non conforme aux PCGR (se reporter aux mesures non conformes aux PCGR à la page 24). Selon la présentation en dollars constants, les montants des périodes précédentes sont recalculés au moyen des taux de change moyens de la période à l'étude. Le tableau suivant fournit les résultats présentés, les résultats ajustés et les résultats présentés en dollars constants du secteur Opérations internationales pour les périodes précédentes. La Banque est d'avis que la présentation de l'information en dollars constants permet au lecteur de mieux évaluer la performance des activités courantes sans l'incidence de la conversion des devises et est utilisée par la direction pour évaluer la performance du secteur d'activité. La base d'établissement des montants présentés dans les tableaux ci-après est différente de celle utilisée pour le tableau « Incidence de la conversion des devises » à la page 4. Les ratios se fondent sur les données présentées.

L'analyse portant sur les résultats d'exploitation qui suit est établie en dollars constants.

Montants présentés en dollars constants



Pour les trimestres clos les Pour les exercices clos les (non audité) (en millions de dollars) (sur une base de mise en équivalence fiscale) 31 octobre

20241)

31 juillet

20241)

31 octobre

20231)

31 octobre

20241)

31 octobre

20231)

En dollars constants - présenté



















Revenus d'intérêts nets 2 151 $ 2 163 $ 2 054 $ 8 889 $ 8 103 $ Revenus autres que d'intérêts 736

754

635

3 100

3 074

Total des revenus 2 887

2 917

2 689

11 989

11 177

Dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances 556

569

496

2 285

1 872

Charges autres que d'intérêts 1 486

1 486

1 469

6 131

5 957

Charge d'impôt sur le résultat 173

174

162

734

716

Bénéfice net 672 $ 688 $ 562 $ 2 839 $ 2 632 $ Bénéfice net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle

dans des filiales 44 $ 35 $ 31 $ 125 $ 101 $ Bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres

de la Banque 628 $ 653 $ 531 $ 2 714 $ 2 531 $ Autres données et mesures financières



















Actifs moyens (en milliards de dollars) 225 $ 227 $ 231 $ 232 $ 234 $ Passifs moyens (en milliards de dollars) 172 $ 174 $ 177 $ 180 $ 178 $

1) La Banque a adopté l'IFRS 17 le 1er novembre 2023. Comme l'exige cette nouvelle norme comptable, les montants des périodes précédentes ont été retraités. Se reporter à la note 4 afférente aux états financiers consolidés figurant dans le rapport annuel 2024 de la Banque pour obtenir de plus amples renseignements.

Montants ajustés en dollars constants



Pour les trimestres clos les Pour les exercices clos les (non audité) (en millions de dollars) (sur une base de mise en équivalence fiscale) 31 octobre

20241)

31 juillet

20241)

31 octobre

20231)

31 octobre

20241)

31 octobre

20231)

En dollars constants - ajusté



















Revenus d'intérêts nets 2 151 $ 2 163 $ 2 054 $ 8 889 $ 8 103 $ Revenus autres que d'intérêts 736

754

635

3 100

3 074

Total des revenus 2 887

2 917

2 689

11 989

11 177

Dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances 556

569

496

2 285

1 872

Charges autres que d'intérêts 1 477

1 478

1 460

6 099

5 918

Charge d'impôt sur le résultat 176

176

164

743

727

Bénéfice net 678 $ 694 $ 569 $ 2 862 $ 2 660 $ Bénéfice net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle

dans des filiales 44 $ 35 $ 31 $ 125 $ 101 $ Bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres

de la Banque 634 $ 659 $ 538 $ 2 737 $ 2 559 $

1) La Banque a adopté l'IFRS 17 le 1er novembre 2023. Comme l'exige cette nouvelle norme comptable, les montants des périodes précédentes ont été retraités. Se reporter à la note 4 afférente aux états financiers consolidés figurant dans le rapport annuel 2024 de la Banque pour obtenir de plus amples renseignements.

Bénéfice net

Comparaison du quatrième trimestre de 2024 et du quatrième trimestre de 2023

Le bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres s'est fixé à 628 millions de dollars, en hausse de 97 millions de dollars, ou de 18 %, et le bénéfice net ajusté attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres s'est élevé à 634 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 96 millions de dollars, ou de 18 %. Cette augmentation s'explique par la hausse des revenus d'intérêts nets et des revenus autres que d'intérêts, contrebalancée en partie par l'augmentation de la dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances, des charges autres que d'intérêts et de la charge d'impôt sur le résultat.

Comparaison du quatrième trimestre de 2024 et du troisième trimestre de 2024

Le bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres a diminué de 25 millions de dollars, ou de 4 %. Le bénéfice net ajusté attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres a diminué de 25 millions de dollars, ou de 4 %. La diminution découle avant tout de la baisse des revenus autres que d'intérêts et des revenus d'intérêts nets, neutralisée en partie par le repli de la dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances.

Total des revenus

Comparaison du quatrième trimestre de 2024 et du quatrième trimestre de 2023

Les revenus se sont élevés à 2 887 millions de dollars, comparativement à 2 689 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 198 millions de dollars, ou de 7 %.

Les revenus d'intérêts nets se sont établis à 2 151 millions de dollars, en hausse de 97 millions de dollars, ou de 5 %, du fait de l'élargissement des marges. La marge nette sur intérêts a augmenté de 25 points de base pour se fixer à 4,42 %, ce qui s'explique par la diminution des coûts de financement et par les changements dans la composition des activités.

Les revenus autres que d'intérêts se sont élevés à 736 millions de dollars, en hausse de 101 millions de dollars, en raison de l'augmentation des revenus tirés des frais bancaires au Mexique et des revenus tirés des activités de transaction au Chili.

Comparaison du quatrième trimestre de 2024 et du troisième trimestre de 2024

Les revenus ont fléchi de 30 millions de dollars, ou de 1 %.

Les revenus d'intérêts nets ont diminué de 12 millions de dollars, ou de 1 %, en raison surtout du recul des volumes au Brésil et au Chili. La marge nette sur intérêts a été semblable à celle du trimestre précédent, les coûts de financement moindres ayant été neutralisés par les changements dans la composition des activités.

Les revenus autres que d'intérêts ont diminué de 18 millions de dollars, ou de 2 %, en raison surtout de la baisse des revenus tirés des marchés financiers au Brésil.

Dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances

Comparaison du quatrième trimestre de 2024 et du quatrième trimestre de 2023

La dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances a augmenté de 60 millions de dollars pour s'établir à 556 millions de dollars, par rapport à 496 millions de dollars. Le ratio de dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances s'est accru de 18 points de base pour s'établir à 137 points de base.

La dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances au titre des prêts productifs a représenté une reprise nette de 20 millions de dollars, comparativement à une dotation de 7 millions de dollars. La reprise pour la période considérée s'explique avant tout par la migration du crédit aux particuliers vers la catégorie des prêts douteux, surtout au Mexique et au Pérou, facteur neutralisé en partie par l'augmentation des dotations au titre des prêts aux entreprises en raison des perspectives macroéconomiques défavorables persistantes, de même que par la croissance du portefeuille de prêts aux particuliers, principalement au Mexique.

La dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances au titre des prêts douteux s'est établie à 576 millions de dollars, contre 489 millions de dollars, en hausse de 87 millions de dollars, du fait surtout de l'augmentation des prêts aux particuliers nouvellement classés comme étant douteux, principalement au Mexique, au Chili et en Colombie. Le ratio de dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances au titre des prêts douteux a grimpé de 24 points de base pour se chiffrer à 142 points de base.

Comparaison du quatrième trimestre de 2024 et du troisième trimestre de 2024

La dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances a diminué de 13 millions de dollars pour se fixer à 556 millions de dollars, comparativement à 569 millions de dollars. Le ratio de dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances s'est établi à 137 points de base, en baisse de deux points de base.

La dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances au titre des prêts productifs a représenté une reprise nette de 20 millions de dollars, contre une reprise nette de 28 millions de dollars. La reprise pour la période considérée s'explique avant tout par la migration du crédit aux particuliers vers la catégorie des prêts douteux, surtout au Mexique et au Pérou, facteur neutralisé en partie par l'augmentation des dotations au titre des prêts aux entreprises en raison des perspectives macroéconomiques défavorables persistantes, de même que par la croissance du portefeuille de prêts aux particuliers, principalement au Mexique.

La dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances au titre des prêts douteux s'est chiffrée à 576 millions de dollars, contre 597 millions de dollars, ce qui représente une baisse de 21 millions de dollars qui s'explique en grande partie par la baisse des dotations au titre des prêts aux particuliers du fait de la diminution des prêts nouvellement classés comme étant douteux, en particulier en Colombie et au Chili, neutralisée en partie par les dotations accrues au titre des prêts aux particuliers au Mexique sous l'impulsion de la migration du crédit. Le ratio de dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances au titre des prêts douteux s'est fixé à 142 points de base, en baisse de quatre points de base.

Charges autres que d'intérêts

Comparaison du quatrième trimestre de 2024 et du quatrième trimestre de 2023

Les charges autres que d'intérêts se sont établies à 1 486 millions de dollars, soit une hausse de 17 millions de dollars, ou de 1 %. Les charges autres que d'intérêts ajustées se sont établies à 1 477 millions de dollars, en hausse de 17 millions de dollars, ou de 1 %, en raison surtout de l'augmentation des salaires et avantages du personnel, des dépenses liées aux locaux et de l'amortissement des immobilisations corporelles. Les activités continuent de bénéficier des avantages découlant des mesures d'efficience.

Comparaison du quatrième trimestre de 2024 et du troisième trimestre de 2024

Les charges autres que d'intérêts se sont chiffrées à 1 486 millions de dollars. Les charges autres que d'intérêts ajustées ont reculé de 1 million de dollars par rapport à 1 478 millions de dollars, en raison du repli des salaires et avantages du personnel, ainsi que des dépenses au titre de la restructuration et des mesures d'économies, facteurs contrebalancés en partie par la hausse de l'amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles au Mexique.

Charge d'impôt sur le résultat

Comparaison du quatrième trimestre de 2024 et du quatrième trimestre de 2023

Le taux d'impôt effectif s'est établi à 20,6 %, comparativement à 22,5 %. Après ajustement, le taux d'impôt effectif s'est établi à 20,6 %, contre 22,6 %, en raison surtout de l'augmentation des ajustements liés à l'inflation au Mexique et au Chili au cours de la période à l'étude.

Comparaison du quatrième trimestre de 2024 et du troisième trimestre de 2024

Le taux d'impôt effectif s'est établi à 20,6 %, contre 20,1 %, en raison surtout des changements dans la composition du bénéfice.

Actifs moyens

Comparaison du quatrième trimestre de 2024 et du quatrième trimestre de 2023

Les actifs moyens se sont établis à 225 milliards de dollars, soit une diminution de 6 milliards de dollars, ou de 3 %. Le total des prêts a diminué de 2 %, principalement au Brésil, au Pérou et au Chili. La diminution tient compte d'un recul de 7 % des prêts aux entreprises, partiellement compensé par la croissance de 5 % des prêts hypothécaires à l'habitation.

Comparaison du quatrième trimestre de 2024 et du troisième trimestre de 2024

Les actifs moyens se sont établis à 225 milliards de dollars, soit une diminution de 2 milliards de dollars, ou de 1 %. Les prêts ont diminué de 1 %, principalement au Mexique et au Pérou. La diminution tient compte d'un recul de 2 % des prêts aux entreprises, partiellement compensé par la croissance de 1 % des prêts hypothécaires à l'habitation.

Passifs moyens

Comparaison du quatrième trimestre de 2024 et du quatrième trimestre de 2023

Les passifs moyens se sont établis à 172 milliards de dollars, en baisse de 5 milliards de dollars, ou de 3 %. Les autres passifs ont reculé de 3 milliards de dollars, ou de 6 %, et le total des dépôts a diminué de 2 milliards de dollars, ou de 1 %, surtout au Brésil, ce qui a été neutralisé en partie par les variations au Pérou et en Colombie. La diminution tient compte d'un recul de 3 % des dépôts autres que de particuliers, contrebalancé en partie par la croissance de 1 % des dépôts de particuliers.

Comparaison du quatrième trimestre de 2024 et du troisième trimestre de 2024

Les passifs moyens se sont établis à 172 milliards de dollars, en baisse de 2 milliards de dollars, ou de 1 %. Le total des dépôts a diminué de 3 milliards de dollars, ou de 2 %, essentiellement au Mexique et en Colombie. La diminution tient compte d'un recul de 3 % des dépôts autres que de particuliers.

Gestion de patrimoine mondiale



Pour les trimestres clos les Pour les exercices clos les (non audité) (en millions de dollars) (sur une base de mise en équivalence fiscale)1) 31 octobre

2024

31 juillet

2024

31 octobre

2023

31 octobre

2024

31 octobre

2023

Résultats présentés



















Revenus d'intérêts nets 245 $ 245 $ 213 $ 936 $ 842 $ Revenus autres que d'intérêts 1 265

1 228

1 119

4 826

4 449

Total des revenus 1 510

1 473

1 332

5 762

5 291

Dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances 5

10

5

27

10

Charges autres que d'intérêts 938

915

887

3 610

3 350

Charge d'impôt sur le résultat 145

137

111

539

491

Bénéfice net 422 $ 411 $ 329 $ 1 586 $ 1 440 $ Bénéfice net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle

dans des filiales 2 $ 3 $ 2 $ 10 $ 9 $ Bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres

de la Banque 420 $ 408 $ 327 $ 1 576 $ 1 431 $ Autres données et mesures financières



















Rendement des capitaux propres2) 16,3 % 15,9 % 13,2 % 15,4 % 14,6 % Actifs sous administration (en milliards de dollars) 704 $ 694 $ 610 $ 704 $ 610 $ Actifs sous gestion (en milliards de dollars) 373 $ 364 $ 317 $ 373 $ 317 $

1) Les résultats sont présentés sur une base de mise en équivalence fiscale. Se reporter à la rubrique « Survol des secteurs d'activité » du rapport annuel 2024 aux actionnaires de la Banque. 2) Se reporter aux mesures non conformes aux PCGR à la page 24.



Pour les trimestres clos les Pour les exercices clos les (non audité) (en millions de dollars) (sur une base de mise en équivalence fiscale) 31 octobre

2024

31 juillet

2024

31 octobre

2023

31 octobre

2024

31 octobre

2023

Résultats ajustés1)



















Revenus d'intérêts nets 245 $ 245 $ 213 $ 936 $ 842 $ Revenus autres que d'intérêts 1 265

1 228

1 119

4 826

4 449

Total des revenus 1 510

1 473

1 332

5 762

5 291

Dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances 5

10

5

27

10

Charges autres que d'intérêts2) 929

906

878

3 574

3 314

Charge d'impôt sur le résultat 148

139

114

549

501

Bénéfice net 428 $ 418 $ 335 $ 1 612 $ 1 466 $ Bénéfice net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle

dans des filiales 2 $ 3 $ 2 $ 10 $ 9 $ Bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres

de la Banque 426 $ 415 $ 333 $ 1 602 $ 1 457 $

1) Se reporter aux mesures non conformes aux PCGR à la page 24 pour obtenir le rapprochement des résultats présentés et des résultats ajustés. 2) Compte tenu de l'ajustement au titre de l'amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions, à l'exclusion des logiciels, de 9 $ pour le trimestre clos le 31 octobre 2024 (31 juillet 2024 - 9 $; 31 octobre 2023 - 9 $) et de 36 $ pour l'exercice clos le 31 octobre 2024 (31 octobre 2023 - 36 $).

Bénéfice net

Comparaison du quatrième trimestre de 2024 et du quatrième trimestre de 2023

Le bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres s'est fixé à 420 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 93 millions de dollars, ou de 29 %. Le bénéfice net ajusté attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres s'est établi à 426 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 93 millions de dollars, ou de 28 %. L'augmentation est principalement attribuable à la hausse des honoraires liés aux fonds communs de placement, des commissions de courtage et des revenus d'intérêts nets dans les activités de gestion de patrimoine au Canada et à l'international. Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par l'accroissement des charges autres que d'intérêts en raison surtout des charges liées aux volumes.

Comparaison du quatrième trimestre de 2024 et du troisième trimestre de 2024

Le bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres a augmenté de 12 millions de dollars, ou de 3 %. Le bénéfice net ajusté attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres a augmenté de 11 millions de dollars, ou de 3 %, en raison surtout de la hausse des honoraires liés aux fonds communs de placement, neutralisée en partie l'augmentation des charges liées aux volumes.

Total des revenus

Comparaison du quatrième trimestre de 2024 et du quatrième trimestre de 2023

Les revenus se sont établis à 1 510 millions de dollars, soit une augmentation de 178 millions de dollars, ou de 13 %, qui est principalement attribuable à la hausse des honoraires liés aux fonds communs de placement, des commissions de courtage et des revenus d'intérêts nets dans les activités de gestion de patrimoine au Canada et à l'international.

Comparaison du quatrième trimestre de 2024 et du troisième trimestre de 2024

Les revenus ont augmenté de 37 millions de dollars, en raison surtout de la hausse des honoraires liés aux fonds communs de placement.

Dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances

La dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances s'est établie à 5 millions de dollars, ce qui est inchangé par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent et représente une diminution de 5 millions de dollars en regard du trimestre précédent. Le ratio de dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances s'est établi à sept points de base, en baisse de deux points de base par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent et de neuf points de base par rapport au trimestre précédent.

La dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances au titre des prêts productifs s'est établie à 5 millions de dollars, comparativement à 3 millions de dollars pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent et à une reprise nette de 2 millions de dollars pour le trimestre précédent. La dotation au titre des prêts douteux a été de néant, alors qu'elle s'était établie à 2 millions de dollars au trimestre correspondant de l'exercice précédent et à 12 millions de dollars au trimestre précédent, essentiellement au titre d'un seul compte.

Charges autres que d'intérêts

Comparaison du quatrième trimestre de 2024 et du quatrième trimestre de 2023

Les charges autres que d'intérêts se sont établies à 938 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 51 millions de dollars, ou de 6 %, imputable avant tout à l'augmentation des charges liées aux volumes et à l'expansion de l'équipe de vente afin de soutenir la croissance des activités.

Comparaison du quatrième trimestre de 2024 et du troisième trimestre de 2024

Les charges autres que d'intérêts ont augmenté de 23 millions de dollars, ou de 2 %, en raison principalement de la hausse des charges liées aux volumes.

Charge d'impôt sur le résultat

Le taux d'impôt effectif s'est établi à 25,6 %, alors qu'il s'était fixé à 25,4 % pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent et à 25,1 % pour le trimestre précédent.

Actifs sous gestion (« ASG ») et actifs sous administration (« ASA »)

Comparaison du quatrième trimestre de 2024 et du quatrième trimestre de 2023

Les actifs sous gestion se sont accrus de 56 milliards de dollars, ou de 18 %, pour se chiffrer à 373 milliards de dollars, par suite de l'appréciation des marchés, contrée en partie par les rachats nets. Les actifs sous administration ont augmenté de 94 milliards de dollars, ou de 15 %, pour s'élever à 704 milliards de dollars, par suite essentiellement de la hausse des ventes nettes et de l'appréciation des marchés.

Comparaison du quatrième trimestre de 2024 et du troisième trimestre de 2024

Les actifs sous gestion ont augmenté de 9 milliards de dollars, ou de 2 %, en raison principalement de la hausse des ventes nettes et de l'appréciation des marchés. Les actifs sous administration ont augmenté de 10 milliards de dollars, ou de 1 %, par suite essentiellement de la hausse des ventes nettes et de l'appréciation des marchés.

Services bancaires et marchés mondiaux



Pour les trimestres clos les Pour les exercices clos les (non audité) (en millions de dollars) (sur une base de mise en équivalence fiscale)1) 31 octobre

2024

31 juillet

2024

31 octobre

2023

31 octobre

2024

31 octobre

2023

Résultats présentés



















Revenus d'intérêts nets 364 $ 392 $ 397 $ 1 441 $ 1 572 $ Revenus autres que d'intérêts 996

961

957

3 972

3 980

Total des revenus 1 360

1 353

1 354

5 413

5 552

Dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances 19

18

39

47

101

Charges autres que d'intérêts 822

795

779

3 199

3 062

Charge d'impôt sur le résultat 116

122

122

479

621

Bénéfice net 403 $ 418 $ 414 $ 1 688 $ 1 768 $ Bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres

de la Banque 403 $ 418 $ 414 $ 1 688 $ 1 768 $ Autres données et mesures financières



















Rendement des capitaux propres2) 10,4 % 10,8 % 12,4 % 11,0 % 12,2 % Actifs moyens (en milliards de dollars) 486 $ 493 $ 500 $ 495 $ 490 $ Passifs moyens (en milliards de dollars) 478 $ 476 $ 471 $ 475 $ 455 $

1) Les résultats sont présentés sur une base de mise en équivalence fiscale. Se reporter à la rubrique « Survol des secteurs d'activité » du rapport annuel 2024 aux actionnaires de la Banque. 2) Se reporter aux mesures non conformes aux PCGR à la page 24.

Bénéfice net

Comparaison du quatrième trimestre de 2024 et du quatrième trimestre de 2023

Le bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres s'est établi à 403 millions de dollars, ce qui correspond à une baisse de 11 millions de dollars, ou de 3 %, qui est attribuable avant tout à la diminution des revenus d'intérêts nets et à la hausse des charges autres que d'intérêts, facteurs neutralisés en partie par l'augmentation des revenus autres que d'intérêts, la baisse de la dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances et la diminution de la charge d'impôt sur le résultat.

Comparaison du quatrième trimestre de 2024 et du troisième trimestre de 2024

Le bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres a reculé de 15 millions de dollars, ou de 4 %, ce qui est attribuable avant tout à la diminution des revenus d'intérêts nets et à la hausse des charges autres que d'intérêts, facteurs neutralisés en partie par l'augmentation des revenus autres que d'intérêts et la diminution de la charge d'impôt sur le résultat.

Total des revenus

Comparaison du quatrième trimestre de 2024 et du quatrième trimestre de 2023

Les revenus se sont chiffrés à 1 360 millions de dollars, ce qui est stable par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent, la progression des revenus autres que d'intérêts ayant été neutralisée par le recul des revenus d'intérêts nets.

Les revenus d'intérêts nets se sont établis à 364 millions de dollars, ce qui représente une baisse de 33 millions de dollars, ou de 8 %, du fait essentiellement de la diminution des prêts aux sociétés et des volumes de dépôts.

Les revenus autres que d'intérêts ont atteint 996 millions de dollars, en hausse de 39 millions de dollars, ou de 4 %, sous l'effet principalement de l'augmentation des revenus se rapportant aux activités de transaction et de la hausse des commissions de placement et honoraires de services-conseils, neutralisées en partie par la diminution des revenus tirés des frais bancaires.

Comparaison du quatrième trimestre de 2024 et du troisième trimestre de 2024

Les revenus ont augmenté de 7 millions de dollars, ou de 1 %.

Les revenus d'intérêts nets se sont élevés à 364 millions de dollars, en baisse de 28 millions de dollars, ou de 7 %, ce qui s'explique principalement par la hausse des coûts de financement liés aux activités de transaction, en partie contrebalancée par l'augmentation des marges sur les dépôts.

Les revenus autres que d'intérêts ont augmenté de 35 millions de dollars, ou de 4 %, sous l'effet principalement de l'augmentation des revenus se rapportant aux activités de transaction et de la hausse des revenus tirés des frais et des commissions, neutralisées en partie par le recul des commissions de placement et honoraires de services-conseils, ainsi que des revenus tirés des frais bancaires.

Dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances

Comparaison du quatrième trimestre de 2024 et du quatrième trimestre de 2023

La dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances s'est établie à 19 millions de dollars, contre une dotation de 39 millions de dollars. Le ratio de dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances s'est établi à six points de base, ce qui constitue une baisse de cinq points de base.

La dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances au titre des prêts productifs s'est établie à 13 millions de dollars, contre une dotation de 30 millions de dollars. La dotation pour la période à l'étude découle de la migration du crédit et de la vente d'un actif productif aux fins de réaffectation de capital.

La dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances au titre des prêts douteux a atteint 6 millions de dollars, contre une dotation de 9 millions de dollars au trimestre correspondant de l'exercice précédent. Le ratio de dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances au titre des prêts douteux s'est replié de un point de base par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent pour s'établir à deux points de base.

Comparaison du quatrième trimestre de 2024 et du troisième trimestre de 2024

La dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances s'est établie à 19 millions de dollars, comparativement à 18 millions de dollars pour le trimestre précédent. Le ratio de dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances est demeuré inchangé par rapport au trimestre précédent, s'établissant à six points de base.

La dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances au titre des prêts productifs s'est établie à 13 millions de dollars, contre 15 millions de dollars. La dotation pour la période à l'étude découle de la migration du crédit et de la vente d'un actif productif aux fins de réaffectation de capital.

La dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances au titre des prêts douteux a atteint 6 millions de dollars, contre une dotation de 3 millions de dollars pour le trimestre précédent. Les dotations pour le trimestre considéré sont principalement liées au compte d'une entreprise, facteur neutralisé en partie par les reprises. Le ratio de dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances au titre des prêts douteux s'est fixé à deux points de base, en hausse de un point de base.

Charges autres que d'intérêts

Comparaison du quatrième trimestre de 2024 et du quatrième trimestre de 2023

Les charges autres que d'intérêts se sont fixées à 822 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 43 millions de dollars, ou de 6 %, principalement attribuable à l'augmentation des frais liés au personnel et aux technologies afin de soutenir la croissance des activités, de même qu'à l'incidence défavorable de la conversion des devises.

Comparaison du quatrième trimestre de 2024 et du troisième trimestre de 2024

Les charges autres que d'intérêts ont augmenté de 27 millions de dollars, ou de 3 %, principalement du fait de l'augmentation des frais liés au personnel et aux technologies nécessaires pour soutenir la croissance des activités.

Charge d'impôt sur le résultat

Le taux d'impôt effectif pour le trimestre à l'étude a diminué pour s'établir à 22,3 %, comparativement à 22,8 % pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent et à 22,5 % pour le trimestre précédent, ce qui s'explique surtout par les changements dans la composition du bénéfice dans tous les territoires.

Actifs moyens

Comparaison du quatrième trimestre de 2024 et du quatrième trimestre de 2023

Les actifs moyens ont diminué de 14 milliards de dollars, ou de 3 %, pour s'établir à 486 milliards de dollars, par suite essentiellement de la diminution de 22 milliards de dollars, ou de 18 %, des prêts et acceptations, annulée en partie par l'augmentation des titres détenus à des fins de transaction.

Comparaison du quatrième trimestre de 2024 et du troisième trimestre de 2024

Les actifs moyens ont diminué de 7 milliards de dollars, ou de 1 %, par suite essentiellement de la diminution de 8 milliards de dollars, ou de 7 %, des prêts et acceptations et de la baisse des titres détenus à des fins de transaction, facteurs neutralisés en partie par l'augmentation des titres pris en pension.

Passifs moyens

Comparaison du quatrième trimestre de 2024 et du quatrième trimestre de 2023

Les passifs moyens ont augmenté de 7 milliards de dollars, ou de 2 %, pour s'établir à 478 milliards de dollars, en raison principalement de l'augmentation des titres mis en pension, contrebalancée en partie par la baisse de 11 milliards de dollars, ou de 6 %, des dépôts.

Comparaison du quatrième trimestre de 2024 et du troisième trimestre de 2024

Les passifs moyens se sont accrus de 2 milliards de dollars, ou de 1 %, du fait surtout de l'augmentation des titres mis en pension.

Autres



Pour les trimestres clos les Pour les exercices clos les (non audité) (en millions de dollars) (sur une base de mise en équivalence fiscale2) 31 octobre

20241)

31 juillet

20241)

31 octobre

20231)

31 octobre

20241)

31 octobre

20231)

Résultats présentés



















Revenus d'intérêts nets (640) $ (758) $ (637) $ (2 856) $ (2 044) $ Revenus autres que d'intérêts3 (78)

(191)

131

(328)

(433)

Total des revenus (718)

(949)

(506)

(3 184)

(2 477)

Dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances -

-

-

1

-

Charges autres que d'intérêts 474

176

828

637

924

Charge (économie) d'impôt sur le résultat (323)

(394)

(572)

(1 327)

(1 104)

Bénéfice net (perte nette) (869) $ (731) $ (762) $ (2 495) $ (2 297) $ Bénéfice net (perte nette) attribuable aux participations ne donnant pas le

contrôle dans des filiales 1 $ (2) $ (3) $ (1) $ (3) $ Bénéfice net (perte nette) attribuable aux détenteurs de titres de capitaux

propres (870) $ (729) $ (759) $ (2 494) $ (2 294) $ Autres mesures



















Actifs moyens (en milliards de dollars) 215 $ 209 $ 191 $ 208 $ 185 $ Passifs moyens (en milliards de dollars) 260 $ 256 $ 252 $ 254 $ 273 $

1) La Banque a adopté l'IFRS 17 le 1er novembre 2023. Comme l'exige cette nouvelle norme comptable, les montants des périodes précédentes ont été retraités. Se reporter à la note 4 afférente aux états financiers consolidés figurant dans le rapport annuel 2024 de la Banque pour obtenir de plus amples renseignements. 2) Les résultats sont présentés sur une base de mise en équivalence fiscale. Se reporter à la rubrique « Survol des secteurs d'activité » du rapport annuel 2024 aux actionnaires de la Banque. 3) Les revenus (sur une base de mise en équivalence fiscale) découlant des participations dans des sociétés associées et la charge d'impôt sur le résultat de chaque période tiennent compte des ajustements de normalisation fiscale liés à la majoration des revenus provenant des sociétés associées à hauteur de (26) $ pour le trimestre clos le 31 octobre 2024 [31 juillet 2024 - (17) $; 31 octobre 2023 - (68) $] et de (59) $ pour l'exercice clos le 31 octobre 2024 [31 octobre 2023 - (188) $].



Pour les trimestres clos les Pour les exercices clos les (non audité) (en millions de dollars) (sur une base de mise en équivalence fiscale) 31 octobre

20241)

31 juillet

20241)

31 octobre

20231)

31 octobre

20241)

31 octobre

20231)

Résultats ajustés2)



















Revenus d'intérêts nets (640) $ (758) $ (637) $ (2 856) $ (2 044) $ Revenus autres que d'intérêts3) (78)

(48)

(236)

(185)

(800)

Total des revenus (718)

(806)

(873)

(3 041)

(2 844)

Dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances -

-

-

1

-

Charges autres que d'intérêts4) (19)

7

41

(25)

137

Charge (économie) d'impôt sur le résultat5) (247)

(348)

(427)

(1 205)

(1 538)

Bénéfice net (perte nette) (452) $ (465) $ (487) $ (1 812) $ (1 443) $ Bénéfice net (perte nette) attribuable aux participations ne donnant pas le

contrôle dans des filiales 1 $ - $ - $ 1 $ - $ Bénéfice net (perte nette) attribuable aux détenteurs de titres de capitaux

propres (453) $ (465) $ (487) $ (1 813) $ (1 443) $

1) La Banque a adopté l'IFRS 17 le 1er novembre 2023. Comme l'exige cette nouvelle norme comptable, les montants des périodes précédentes ont été retraités. Se reporter à la note 4 afférente aux états financiers consolidés figurant dans le rapport annuel 2024 de la Banque pour obtenir de plus amples renseignements. 2) Se reporter aux mesures non conformes aux PCGR à la page 24 pour obtenir une description des ajustements. 3) Compte tenu d'un ajustement au titre du (profit net) de la perte nette sur les cessions et la réduction d'activités de 143 $ pour le troisième trimestre de 2024 et de (367) $ pour le quatrième trimestre de 2023. 4) Compte tenu d'ajustements au titre de la dépréciation d'actifs non financiers de 440 $ au quatrième trimestre de 2024 (346 $ au quatrième trimestre de 2023), de la charge de restructuration et des provisions pour indemnités de départ de 53 $ au quatrième trimestre de 2024 (354 $ au quatrième trimestre de 2023), de la provision pour frais juridiques de 176 $ au troisième trimestre de 2024, des cessions et de la réduction d'activités de (7) $ au troisième trimestre de 2024 et de coûts de consolidation de biens immobiliers et de résiliation de contrats de 87 $ au quatrième trimestre de 2023. 5) Compte tenu d'un ajustement au titre du dividende pour la relance du Canada au premier trimestre de 2023.

Le secteur Autres comprend la Trésorerie du Groupe, les secteurs d'exploitation de moindre envergure et les éléments du siège social qui ne sont pas attribués à un secteur en particulier. La Trésorerie est principalement responsable de la gestion des risques liés au bilan, à la liquidité et aux taux d'intérêt, ce qui comprend les activités de financement de gros de la Banque.

La majoration des revenus exonérés d'impôt est éliminée dans les revenus d'intérêts nets, les revenus autres que d'intérêts et la charge d'impôt sur le résultat de chaque période. Ce montant est pris en compte dans les résultats des secteurs d'exploitation, lesquels sont comptabilisés sur une base de mise en équivalence fiscale.

Le revenu net provenant des sociétés associées et la charge d'impôt sur le résultat de chaque période tiennent compte des ajustements de normalisation fiscale liés à la majoration des revenus provenant des sociétés associées. Ces ajustements normalisent le taux d'impôt effectif des secteurs afin de donner une meilleure image de l'apport des sociétés associées aux résultats sectoriels.

Comparaison du quatrième trimestre de 2024 et du quatrième trimestre de 2023

La perte nette attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres s'est établie à 870 millions de dollars, contre une perte nette de 759 millions de dollars pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent. La perte nette ajustée attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres a été de 453 millions de dollars, contre une perte nette ajustée de 487 millions de dollars pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent. Le recul de 34 millions de dollars de la perte s'explique par la hausse des revenus et la baisse des charges autres que d'intérêts, facteurs contrebalancés en partie par l'augmentation de la charge d'impôt sur le résultat. La hausse des revenus est essentiellement attribuable à l'accroissement des profits sur les placements, à la baisse des pertes latentes à l'égard des sociétés associées et à la diminution de la majoration au titre de la base de mise en équivalence fiscale (« BMEF »), puisque la Banque ne réclame plus la déduction pour dividendes reçus sur les actions de sociétés canadiennes qui sont des biens évalués à la valeur du marché. La majoration au titre de la BMEF est compensée dans l'impôt sur le résultat.

Comparaison du quatrième trimestre de 2024 et du troisième trimestre de 2024

La perte nette attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres a augmenté de 141 millions de dollars par rapport au trimestre précédent. La perte nette ajustée attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres a diminué de 12 millions de dollars par rapport au trimestre précédent. Le recul de la perte s'explique par la hausse des revenus et la baisse des charges autres que d'intérêts, facteurs contrebalancés en grande partie par l'augmentation de la charge d'impôt sur le résultat découlant des ajustements liés à l'impôt de l'exercice précédent et de la diminution de la perte avant impôt. L'augmentation des revenus s'explique par la hausse des revenus d'intérêts nets découlant de la baisse des coûts de financement et par la baisse des pertes sur les couvertures grâce aux réductions de taux par la Banque du Canada, ce qui a été contrebalancé en partie par la diminution des revenus autres que d'intérêts.

État consolidé de la situation financière



Aux (non audité) (en millions de dollars) 31 octobre

20241)

31 juillet

20241)

31 octobre

20231)

Actifs











Trésorerie et dépôts auprès d'autres institutions financières 63 860 $ 58 329 $ 90 312 $ Métaux précieux 2 540

2 419

937

Actifs détenus à des fins de transaction











Titres 119 912

124 117

107 612

Prêts 7 649

7 642

7 544

Autres 2 166

2 240

2 712



129 727

133 999

117 868

Titres pris en pension et titres empruntés 200 543

193 796

199 325

Instruments financiers dérivés 44 379

39 987

51 340

Titres de placement 152 832

151 776

118 237

Prêts











Prêts hypothécaires à l'habitation 350 941

348 631

344 182

Prêts personnels 106 379

106 543

104 170

Prêts sur cartes de crédit 17 374

17 646

17 109

Prêts aux entreprises et aux administrations publiques 292 671

292 973

291 822



767 365

765 793

757 283

Compte de correction de valeur pour pertes sur créances 6 536

6 582

6 372



760 829

759 211

750 911

Autres











Engagements de clients en contrepartie d'acceptations, déduction faite de la

correction de valeur 148

3 282

18 628

Immobilisations corporelles 5 252

5 384

5 642

Participations dans des sociétés associées 1 821

2 107

1 925

Goodwill et autres immobilisations incorporelles 16 853

16 969

17 193

Actifs d'impôt différé 2 942

3 177

3 541

Autres actifs 30 301

31 930

35 184



57 317

62 849

82 113

Total des actifs 1 412 027 $ 1 402 366 $ 1 411 043 $













Passifs











Dépôts











Dépôts de particuliers 298 821 $ 296 750 $ 288 617 $ Dépôts d'entreprises et d'administrations publiques 600 114

606 964

612 267

Dépôts d'autres institutions financières 44 914

45 487

51 449



943 849

949 201

952 333

Instruments financiers désignés comme étant à la juste valeur par le biais du

résultat net 36 341

37 754

26 779

Autres











Acceptations 149

3 330

18 718

Obligations relatives aux titres vendus à découvert 35 042

32 672

36 403

Instruments financiers dérivés 51 260

47 364

58 660

Obligations relatives aux titres mis en pension et aux titres prêtés 190 449

178 595

160 007

Débentures subordonnées 7 833

7 716

9 693

Autres passifs 63 028

62 515

69 879



347 761

332 192

353 360

Total des passifs 1 327 951

1 319 147

1 332 472















Capitaux propres











Capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires











Actions ordinaires 22 054

21 549

20 109

Résultats non distribués 57 751

57 541

55 673

Cumul des autres éléments du résultat global (6 147)

(6 298)

(6 931)

Autres réserves (68)

(67)

(84)

Total des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires 73 590

72 725

68 767

Actions privilégiées et autres instruments de capitaux propres 8 779

8 779

8 075

Total des capitaux propres attribuables aux détenteurs de titres de capitaux propres

de la Banque 82 369

81 504

76 842

Participations ne donnant pas le contrôle dans des filiales 1 707

1 715

1 729

Total des capitaux propres 84 076

83 219

78 571

Total des passifs et des capitaux propres 1 412 027 $ 1 402 366 $ 1 411 043 $

1) La Banque a adopté l'IFRS 17 le 1er novembre 2023. Comme l'exige cette nouvelle norme comptable, les montants des périodes précédentes ont été retraités. Se reporter à la note 4 afférente aux états financiers consolidés figurant dans le rapport annuel 2024 de la Banque pour obtenir de plus amples renseignements.

État consolidé du résultat net



Pour les trimestres clos les Pour les exercices clos les (non audité) (en millions de dollars) 31 octobre

20241)

31 juillet

20241)

31 octobre

20231)

31 octobre

20241)

31 octobre

20231)

Revenus



















Revenus d'intérêts2)



















Prêts 11 970 $ 12 137 $ 11 823 $ 47 811 $ 45 043 $ Titres 2 213

2 367

1 899

9 160

6 833

Titres pris en pension et titres empruntés 471

413

377

1 602

1 478

Dépôts auprès d'autres institutions financières 671

766

1 010

3 086

3 470



15 325

15 683

15 109

61 659

56 824

Charges d'intérêts



















Dépôts 9 700

10 106

9 726

39 480

35 650

Débentures subordonnées 112

122

133

490

471

Autres 590

593

584

2 437

2 441



10 402

10 821

10 443

42 407

38 562

Revenus d'intérêts nets 4 923

4 862

4 666

19 252

18 262

Revenus autres que d'intérêts



















Revenus sur cartes 226

220

199

869

778

Frais liés aux services bancaires 484

494

474

1 955

1 879

Commissions de crédit 282

370

479

1 585

1 861

Fonds communs de placement 623

570

527

2 282

2 127

Commissions de courtage 310

333

284

1 251

1 117

Frais de gestion de placements et frais de fiducie 279

278

259

1 096

1 029

Commissions de placement et honoraires de services-conseils 168

202

152

702

554

Opérations de change à des fins autres que de transaction 221

236

239

930

911

Revenus tirés des activités de transaction 408

370

197

1 634

1 580

Profit net sur la vente de titres de placement 24

2

(1)

48

129

Revenu net découlant de participations dans des sociétés associées 41

54

18

198

153

Résultats des services d'assurance 133

115

104

470

413

Autres honoraires et commissions 362

308

322

1 247

1 073

Autres 42

(50)

353

151

348



3 603

3 502

3 606

14 418

13 952

Total des revenus 8 526

8 364

8 272

33 670

32 214

Dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances 1 030

1 052

1 256

4 051

3 422



7 496

7 312

7 016

29 619

28 792

Charges autres que d'intérêts



















Salaires et avantages du personnel 2 499

2 455

2 451

9 855

9 590

Locaux et technologie 752

737

700

2 896

2 657

Amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles 501

428

590

1 760

1 820

Communications 87

89

99

381

395

Publicité et prospection 168

146

159

614

576

Honoraires 225

215

219

793

779

Taxes d'affaires et sur le capital 161

167

162

682

634

Autres 903

712

1 147

2 714

2 670



5 296

4 949

5 527

19 695

19 121

Bénéfice avant impôt sur le résultat 2 200

2 363

1 489

9 924

9 671

Charge d'impôt sur le résultat 511

451

135

2 032

2 221

Bénéfice net 1 689 $ 1 912 $ 1 354 $ 7 892 $ 7 450 $ Bénéfice net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle

dans des filiales 47

36

31

134

112

Bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres

de la Banque 1 642 $ 1 876 $ 1 323 $ 7 758 $ 7 338 $ Actionnaires privilégiés et détenteurs d'autres instruments de

capitaux propres 121

120

109

472

419

Actionnaires ordinaires 1 521 $ 1 756 $ 1 214 $ 7 286 $ 6 919 $ Bénéfice par action ordinaire (en dollars)



















De base 1,23 $ 1,43 $ 1,01 $ 5,94 $ 5,78 $ Dilué 1,22

1,41

0,99

5,87

5,72

Dividende versé par action ordinaire (en dollars) 1,06

1,06

1,06

4,24

4,18



1) La Banque a adopté l'IFRS 17 le 1er novembre 2023. Comme l'exige cette nouvelle norme comptable, les montants des périodes précédentes ont été retraités. Se reporter à la note 4 afférente aux états financiers consolidés figurant dans le rapport annuel 2024 de la Banque pour obtenir de plus amples renseignements. 2) Comprend des revenus d'intérêts sur les actifs financiers évalués au coût amorti et à la JVAÉRG, calculés au moyen de la méthode du taux d'intérêt effectif, de 14 967 $ pour le trimestre clos le 31 octobre 2024 (31 juillet 2024 - 15 230 $; 31 octobre 2023 - 14 603 $) et de 59 871 $ pour l'exercice clos le 31 octobre 2024 (31 octobre 2023 - 54 824 $).

État consolidé du résultat global



Pour les trimestres clos les Pour les exercices clos les (non audité) (en millions de dollars) 31 octobre

20241)

31 juillet

20241)

31 octobre

20231)

31 octobre

20241)

31 octobre

20231)

Bénéfice net 1 689 $ 1 912 $ 1 354 $ 7 892 $ 7 450 $ Autres éléments du résultat global



















Éléments qui seront reclassés ultérieurement dans le bénéfice net



















Variation nette des profits (pertes) de change latents :



















Profits (pertes) de change latents, montant net (698)

(814)

675

(2 511)

1 345

Profits (pertes) sur les couvertures d'investissements nets dans des établissements à l'étranger,

montant net 268

377

(335)

886

(577)

Charge (économie) d'impôt sur le résultat :



















Profits (pertes) de change latents, montant net 6

(3)

8

2

2

Profits (pertes) sur les couvertures d'investissements nets dans des établissements à

l'étranger, montant net 73

103

(95)

238

(176)



(509)

(537)

427

(1 865)

942

Variation nette de la juste valeur découlant de la variation des instruments de créance évalués

à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global :



















Profits (pertes) liés à la juste valeur, montant net 160

2 151

(851)

2 977

176

Reclassement du montant net des (profits) pertes dans le bénéfice net (212)

(1 811)

496

(2 126)

327

Charge (économie) d'impôt sur le résultat :



















Profits (pertes) liés à la juste valeur, montant net 43

582

(234)

806

19

Reclassement du montant net des (profits) pertes dans le bénéfice net (56)

(494)

137

(567)

106



(39)

252

(258)

612

378

Variation nette des profits (pertes) sur les instruments dérivés désignés comme couvertures

de flux de trésorerie :



















Profits (pertes) sur les instruments dérivés désignés comme couvertures de flux de trésorerie,

montant net 1 494

2 777

463

5 195

3 763

Reclassement du montant net des (profits) pertes dans le bénéfice net (652)

(1 114)

(151)

(2 000)

(3 455)

Charge (économie) d'impôt sur le résultat :



















Profits (pertes) sur les instruments dérivés désignés comme couvertures de flux

de trésorerie, montant net 328

773

61

1 363

1 034

Reclassement du montant net des (profits) pertes dans le bénéfice net (143)

(309)

32

(511)

(971)



657

1 199

219

2 343

245

Variations nettes des produits financiers (charges financières) découlant des contrats

d'assurance :



















Produits financiers (charges financières) découlant des contrats d'assurance, montant net (3)

(2)

(13)

2

(19)

Charge (économie) d'impôt sur le résultat -

-

1

1

(2)



(3)

(2)

(14)

1

(17)

Autres éléments du résultat global provenant des participations

dans des sociétés associées 1

1

(11)

(1)

(16)

Éléments qui ne seront pas reclassés ultérieurement dans le bénéfice net



















Variation nette à la réévaluation de l'actif et du passif au titre des régimes d'avantages du

personnel :



















Gains (pertes) actuariels sur les régimes d'avantages du personnel (74)

120

307

(195)

108

Charge (économie) d'impôt sur le résultat (20)

33

58

(59)

(6)



(54)

87

249

(136)

114

Variation nette de la juste valeur découlant de la variation des instruments de capitaux propres

désignés comme étant à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global :



















Profits (pertes) liés à la juste valeur, montant net 138

125

(125)

444

(253)

Charge (économie) d'impôt sur le résultat 47

35

(36)

106

(73)



91

90

(89)

338

(180)

Variation nette de la juste valeur découlant de l'évolution du risque de crédit propre à la

Banque quant aux passifs financiers désignés comme étant à la juste valeur :



















Variation de la juste valeur découlant de l'évolution du risque de crédit propre à la Banque

quant aux passifs financiers désignés comme étant à la juste valeur (46)

127

(61)

(804)

(1 338)

Charge (économie) d'impôt sur le résultat (13)

36

(17)

(223)

(353)



(33)

91

(44)

(581)

(985)

Autres éléments du résultat global provenant des participations dans des sociétés associées -

-

-

1

2

Autres éléments du résultat global 111

1 181

479

712

483

Résultat global 1 800 $ 3 093 $ 1 833 $ 8 604 $ 7 933 $ Résultat global attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle 7

13

98

62

317

Résultat global attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres de la Banque 1 793

3 080

1 735

8 542

7 616

Actionnaires privilégiés et détenteurs d'autres instruments de capitaux propres 121

120

109

472

419

Actionnaires ordinaires 1 672 $ 2 960 $ 1 626 $ 8 070 $ 7 197 $

1) La Banque a adopté l'IFRS 17 le 1er novembre 2023. Comme l'exige cette nouvelle norme comptable, les montants des périodes précédentes ont été retraités. Se reporter à la note 4 afférente aux états financiers consolidés figurant dans le rapport annuel 2024 de la Banque pour obtenir de plus amples renseignements.

État consolidé des variations des capitaux propres











Cumul des autres éléments du résultat global























(non audité) (en millions de dollars) Actions

ordinaires

Résultats

non

distribués1)

Écarts de

conversion

Instruments

de créance

(JVAÉRG)

Instruments

de capitaux

propres

(JVAÉRG)

Couvertures

de flux de

trésorerie

Autres2)

Autres

réserves

Total des

capitaux

propres

attribuables

aux

actionnaires

ordinaires

Actions

privilégiées

et autres

instruments

de capitaux

propres

Total

attribuable

aux

détenteurs

de titres de

capitaux

propres

Participations

ne donnant

pas le contrôle

dans

des filiales

Total

Solde au 31 octobre 20233) 20 109 $ 55 673 $ (1 755) $ (1 104) $ 14 $ (4 545) $ 459 $ (84) $ 68 767 $ 8 075 $ 76 842 $ 1 729 $ 78 571 $ Bénéfice net -

7 286

-

-

-

-

-

-

7 286

472

7 758

134

7 892

Autres éléments du résultat global -

-

(1 804)

613

325

2 348

(698)

-

784

-

784

(72)

712

Total du résultat global - $ 7 286 $ (1 804) $ 613 $ 325 $ 2 348 $ (698) $ - $ 8 070 $ 472 $ 8 542 $ 62 $ 8 604 $ Actions et instruments émis 1 945

-

-

-

-

-

-

(4)

1 941

1 004

2 945

-

2 945

Actions rachetées -

-

-

-

-

-

-

-

-

(300)

(300)

-

(300)

Dividendes et distributions versés aux

détenteurs de titres de capitaux

propres -

(5 198)

-

-

-

-

-

-

(5 198)

(472)

(5 670)

(88)

(5 758)

Paiements fondés sur des actions4) -

-

-

-

-

-

-

13

13

-

13

-

13

Autres -

(10)

-

-

-

-

-

7

(3)

-

(3)

4

1

Solde au 31 octobre 2024 22 054 $ 57 751 $ (3 559) $ (491) $ 339 $ (2 197) $ (239) $ (68) $ 73 590 $ 8 779 $ 82 369 $ 1 707 $ 84 076 $





















































Solde au 31 octobre 2022 18 707 $ 53 761 $ (2 478) $ (1 482) $ 216 $ (4 786) $ 1 364 $ (152) $ 65 150 $ 8 075 $ 73 225 $ 1 524 $ 74 749 $ Incidence cumulative de l'adoption de

l'IFRS 17, déduction faite de l'impôt -

(1)

-

-

-

-

-

-

(1)

-

(1)

-

(1)

Solde au 1er novembre 2022 18 707

53 760

(2 478)

(1 482)

216

(4 786)

1 364

(152)

65 149

8 075

73 224

1 524

74 748

Bénéfice net -

6 919

-

-

-

-

-

-

6 919

419

7 338

112

7 450

Autres éléments du résultat global -

-

766

378

(201)

240

(905)

-

278

-

278

205

483

Total du résultat global - $ 6 919 $ 766 $ 378 $ (201) $ 240 $ (905) $ - $ 7 197 $ 419 $ 7 616 $ 317 $ 7 933 $ Actions et instruments émis 1 402

-

-

-

-

-

-

(3)

1 399

-

1 399

-

1 399

Actions rachetées -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dividendes et distributions versés

aux détenteurs de titres de capitaux

propres -

(5 003)

-

-

-

-

-

-

(5 003)

(419)

(5 422)

(101)

(5 523)

Paiements fondés sur des actions4) -

-

-

-

-

-

-

14

14

-

14

-

14

Autres -

(3)

(43)

-

(1)

1

-

57

11

-

11

(11)

-

Solde au 31 octobre 20233) 20 109 $ 55 673 $ (1 755) $ (1 104) $ 14 $ (4 545) $ 459 $ (84) $ 68 767 $ 8 075 $ 76 842 $ 1 729 $ 78 571 $

1) Comprend des résultats non distribués de 74 $ (31 octobre 2023 - 71 $) liés à une société associée étrangère, qui est soumise à des restrictions réglementaires locales. 2) Comprend la quote-part des sociétés associées, les avantages du personnel, le risque de crédit propre à la Banque et les contrats d'assurance. 3) La Banque a adopté l'IFRS 17 le 1er novembre 2023. Comme l'exige cette nouvelle norme comptable, les montants des périodes précédentes ont été retraités. Se reporter à la note 4 afférente aux états financiers consolidés figurant dans le rapport annuel 2024 de la Banque pour obtenir de plus amples renseignements. 4) Représente des montants liés aux paiements fondés sur des actions (se reporter à la note 27 afférente aux états financiers consolidés dans le rapport annuel 2024 aux actionnaires).

Tableau consolidé des flux de trésorerie

(non audité) (en millions de dollars) Pour les trimestres clos les Pour les exercices clos les Rentrées (sorties) nettes de trésorerie 31 octobre

20241)

31 octobre

20231)

31 octobre

20241)

31 octobre

20231)

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation















Bénéfice net 1 689 $ 1 354 $ 7 892 $ 7 450 $ Ajustements pour :















Revenus d'intérêts nets (4 923)

(4 666)

(19 252)

(18 262)

Amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles 501

590

1 760

1 820

Dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances 1 030

1 256

4 051

3 422

Dépréciation des participations dans des sociétés associées 343

185

343

185

Charges dont le paiement est fondé sur des actions et réglé en titres de capitaux

propres 2

2

13

14

Profit net sur la vente de titres de placement (24)

1

(48)

(129)

(Profit net) perte nette sur les cessions -

(367)

136

(367)

Revenu net découlant de participations dans des sociétés associées (41)

(18)

(198)

(153)

Charge d'impôt sur le résultat 511

135

2 032

2 221

Variations des actifs et des passifs d'exploitation















Actifs détenus à des fins de transaction 4 448

3 158

(11 370)

(2 689)

Titres pris en pension et titres empruntés (5 459)

4 834

108

(18 966)

Prêts (4 161)

6 648

(17 712)

4 414

Dépôts (7 570)

(24 119)

(816)

19 478

Obligations relatives aux titres vendus à découvert 2 200

(1 667)

(1 690)

(4 616)

Obligations relatives aux titres mis en pension et aux titres prêtés 10 718

7 862

28 753

15 937

Instruments financiers dérivés, montant net 908

2 545

4 159

2 080

Autres, montant net 3 269

2 167

457

(161)

Intérêts et dividendes reçus 15 286

15 161

61 292

56 916

Intérêts versés (10 935)

(9 801)

(42 273)

(34 731)

Impôt sur le résultat payé (600)

(514)

(1 985)

(2 139)

Rentrées (sorties) nettes de trésorerie liées aux activités d'exploitation 7 192

4 746

15 652

31 724

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement















Dépôts portant intérêt auprès d'autres institutions financières (5 261)

(641)

25 557

(23 538)

Achat de titres de placement (20 087)

(32 536)

(108 281)

(100 919)

Produit de la vente et de la venue à échéance de titres de placement 19 563

26 489

76 794

94 875

Acquisition/cession de filiales, de sociétés associées ou d'unités d'exploitation, déduction

faite de la trésorerie acquise -

895

-

895

Immobilisations corporelles, déduction faite des sorties (121)

(153)

(489)

(442)

Autres, montant net (312)

(373)

(1 031)

(911)

Rentrées (sorties) nettes de trésorerie liées aux activités d'investissement (6 218)

(6 319)

(7 450)

(30 040)

Flux de trésorerie liés aux activités de financement















Produit tiré de l'émission de débentures subordonnées -

110

1 000

1 447

Remboursement de débentures subordonnées -

(76)

(3 250)

(78)

Produit de l'émission d'actions privilégiées et d'autres instruments de capitaux propres -

-

1 004

-

Rachat d'actions privilégiées -

-

(300)

-

Produit de l'émission d'actions ordinaires 505

482

1 945

1 402

Actions ordinaires rachetées aux fins d'annulation -

-

-

-

Dividendes et distributions versés en trésorerie (1 433)

(1 387)

(5 670)

(5 422)

Distributions aux participations ne donnant pas le contrôle (15)

(26)

(88)

(101)

Paiement d'obligations locatives (71)

(77)

(303)

(325)

Autres, montant net 230

(15)

(3 176)

311

Rentrées (sorties) nettes de trésorerie liées aux activités de financement (784)

(989)

(8 838)

(2 766)

Effet des variations des cours de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie (37)

100

(131)

190

Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 153

(2 462)

(767)

(892)

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de la période1) 9 253

12 635

10 173

11 065

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de la période2) 9 406 $ 10 173 $ 9 406 $ 10 173 $

1) La Banque a adopté l'IFRS 17 le 1er novembre 2023. Comme l'exige cette nouvelle norme comptable, les montants des périodes précédentes ont été retraités. Se reporter à la note 4 afférente aux états financiers consolidés figurant dans le rapport annuel 2024 de la Banque pour obtenir de plus amples renseignements. 2) Représente la trésorerie et les dépôts sans intérêt auprès d'autres institutions financières (se reporter à la note 7 afférente aux états financiers consolidés dans le rapport annuel 2024 aux actionnaires).

Mesures non conformes aux PCGR

Pour évaluer sa performance et celle de ses secteurs d'exploitation, la Banque a recours à diverses mesures financières et différents ratios financiers. Certains d'entre eux sont présentés sur une base non conforme aux PCGR et ne sont pas calculés selon les principes comptables généralement reconnus (les « PCGR »), lesquels sont fondés sur les Normes internationales d'information financière (les « IFRS ») telles qu'elles ont été publiées par l'International Accounting Standards Board (l'« IASB »), ni définis par les PCGR. Ces mesures et ratios n'ont aucune signification normalisée et pourraient donc ne pas être comparables à des mesures financières et ratios financiers similaires présentés par d'autres émetteurs. La Banque est d'avis que les mesures et ratios non conformes aux PCGR sont utiles puisqu'ils permettent au lecteur de mieux comprendre comment la direction évalue la performance. Ces mesures et ratios non conformes aux PCGR sont utilisés dans le présent rapport de gestion et ils sont définis ci-après.

Résultats ajustés et bénéfice dilué ajusté par action

Le tableau qui suit présente les rapprochements des résultats financiers présentés conformément aux PCGR et des résultats financiers ajustés non conformes aux PCGR. La direction tient compte des résultats et mesures présentés et ajustés qui sont utiles pour évaluer la performance sous-jacente des activités courantes. Les résultats et mesures ajustés excluent certains éléments donnés des revenus, des charges autres que d'intérêts, de l'impôt sur le résultat et des participations ne donnant pas le contrôle. Communiquer les résultats présentés et les résultats ajustés permet au lecteur d'évaluer l'incidence de certains éléments sur les résultats pour les périodes à l'étude et de mieux apprécier les résultats et tendances en excluant les éléments qui ne reflètent pas la performance des activités courantes.

Rapprochement des résultats présentés et ajustés et du bénéfice dilué ajusté par action