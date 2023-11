Les états financiers consolidés annuels audités de l'exercice 2023 de la Banque Scotia et le rapport de gestion s'y rattachant sont accessibles au www.banquescotia.com, tout comme le rapport d'informations financières supplémentaires et le rapport sur les fonds propres réglementaires, qui comprennent les informations financières du quatrième trimestre. Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens et se fondent sur nos états financiers consolidés annuels audités et le rapport de gestion s'y rattachant pour l'exercice clos le 31 octobre 2023, ainsi que les notes connexes, préparés selon les Normes internationales d'information financière (IFRS) publiées par l'International Accounting Standards Board (IASB), à moins d'indication contraire. Pour de plus amples renseignements sur la Banque, notamment sa notice annuelle, il y a lieu de consulter le site Web de SEDAR+ au www.sedarplus.ca et la section EDGAR du site Web de la SEC au www.sec.gov.





• Bénéfice net de 7 528 millions de dollars, contre 10 174 millions de dollars • Bénéfice par action (dilué) de 5,78 $, contre 8,02 $ • Rendement des capitaux propres1) de 10,4 %, contre 14,8 % • Bénéfice net de 1 385 millions de dollars, contre 2 093 millions de dollars • Bénéfice par action (dilué) de 1,02 $, contre 1,63 $ • Rendement des capitaux propres de 7,2 %, contre 11,9 %



• Bénéfice net de 8 441 millions de dollars, contre 10 749 millions de dollars • Bénéfice par action (dilué) de 6,54 $, contre 8,50 $ • Rendement des capitaux propres de 11,7 %, contre 15,7 % • Bénéfice net de 1 674 millions de dollars, contre 2 615 millions de dollars • Bénéfice par action (dilué) de 1,26 $, contre 2,06 $ • Rendement des capitaux propres de 8,9 %, contre 15,0 %

Croissance du bénéfice dilué par action de 7 % et plus (27,9) % (23,1) %

Rendement des capitaux propres de 14 % et plus 10,4 % 11,7 %

Atteindre un levier d'exploitation positif Négatif de 9,0 % Négatif de 8,3 %

Maintenir de solides ratios de fonds propres Ratio CET14) de 13,0 % s. o.

s. o.

TORONTO, le 28 nov. 2023 /CNW/ - La Banque Scotia a affiché un bénéfice net de 7 528 millions de dollars pour l'exercice 2023, comparativement à un bénéfice net de 10 174 millions de dollars en 2022. Le bénéfice par action (BPA) dilué s'est fixé à 5,78 $, contre 8,02 $ à l'exercice précédent. Le rendement des capitaux propres a atteint 10,4 %, alors qu'il s'était établi à 14,8 % à l'exercice précédent.

Pour le quatrième trimestre clos le 31 octobre 2023, le bénéfice net présenté s'est élevé à 1 385 millions de dollars, comparativement à 2 093 millions de dollars pour la période correspondante de l'exercice précédent. Le BPA dilué s'est établi à 1,02 $, contre 1,63 $ pour la période correspondante de l'exercice précédent. Le rendement des capitaux propres s'est établi à 7,2 %, contre 11,9 % pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent.

Le bénéfice net du trimestre à l'étude comprend des éléments d'ajustement de 289 millions de dollars après impôt. Ces éléments comprennent des charges de restructuration de 258 millions de dollars liées aux efforts continus de rationalisation des processus d'exploitation, des coûts de 63 millions de dollars liés à la sortie de certains biens immobiliers et contrats de service, des pertes de valeur de 273 millions de dollars liées à la réduction de valeur de la participation de la Banque dans la société associée Bank of Xi'an Co Ltd. en Chine et de certaines immobilisations incorporelles ainsi qu'un profit de 319 millions de dollars lié à la vente de la participation de la Banque dans les activités de Services Financiers de Canadian Tire (SFCT).

Le bénéfice net ajusté2) a diminué, passant de 10 749 millions de dollars pour l'exercice précédent à 8 441 millions de dollars pour l'exercice 2023, en raison surtout de l'accroissement de la dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances au cours de l'exercice 2023, et le BPA dilué ajusté s'est fixé à 6,54 $, contre 8,50 $ à l'exercice précédent. Le rendement des capitaux propres ajusté s'est établi à 11,7 %, contre 15,7 % pour l'exercice précédent.

Le bénéfice net ajusté2) pour le quatrième trimestre clos le 31 octobre 2023 s'est établi à 1 674 millions de dollars et le BPA dilué ajusté est passé de 2,06 $ pour la période correspondante de l'exercice précédent à 1,26 $. Le rendement des capitaux propres ajusté s'est établi à 8,9 %, contre 15,0 % pour la période correspondante de l'exercice précédent.

« Je suis encouragé par les résultats de nos efforts ciblés pour renforcer le bilan de la Banque alors que nous nous préparons à affronter une plus grande incertitude macroéconomique. En raison des excellents ratios de fonds propres et de liquidités, de l'amélioration des ratios prêts-dépôts et de l'augmentation des ratios de compte de correction de valeur pour pertes sur créances, nous sommes en bonne posture pour amorcer la prochaine phase de notre stratégie de croissance », a déclaré Scott Thomson, président et chef de la direction de la Banque Scotia.

Le bénéfice net ajusté dégagé en 2023 par le Réseau canadien s'est chiffré à 4 022 millions de dollars. Les solides revenus d'intérêts nets résultant de la croissance des volumes et l'accroissement des marges ont entraîné une hausse d'un exercice à l'autre du bénéfice avant impôt et dotation5). La Banque a haussé les comptes de correction de valeur au titre des prêts productifs en réponse au contexte opérationnel macroéconomique incertain, ce qui s'est traduit par une augmentation de la dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances par rapport à l'exercice précédent.

Les Opérations internationales ont inscrit un bénéfice ajusté de 2 516 millions de dollars après les participations ne donnant pas le contrôle en 2023, ce qui représente une augmentation de 3 % d'un exercice à l'autre. Le secteur a enregistré une croissance à deux chiffres de ses revenus et continué de se montrer très rigoureux dans la gestion des coûts, ce qui lui a permis de dégager un levier d'exploitation positif.

La Gestion de patrimoine mondiale a dégagé un bénéfice net ajusté de 1 466 millions de dollars en 2023. La conjoncture de marché difficile a entraîné une baisse des actifs sous gestion moyens, ce qui a eu une incidence sur les revenus tirés des honoraires des activités menées au Canada, partiellement contrebalancée par la croissance à deux chiffres des activités de gestion de patrimoine à l'international et la gestion prudente et soutenue des dépenses.

Les Services bancaires et marchés mondiaux ont inscrit un bénéfice net de 1 768 millions de dollars en 2023. Les secteurs Marchés des capitaux et Services bancaires aux entreprises ont tous deux enregistré une hausse de leurs revenus en dépit de la conjoncture difficile sur les marchés financiers, ce qui a partiellement neutralisé l'incidence de l'augmentation de la dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances.

La Banque a affiché un ratio des actions ordinaires et assimilées de T14) de 13,0 %, en hausse par rapport à 11,5 % pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent. Le ratio de liquidité à court terme6) s'est établi au niveau élevé de 136 %, en hausse par rapport à 119 % pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent.

« Je tiens à remercier personnellement les BanquiersScotia qui, partout dans le monde, ont uni leurs forces cette année encore pour offrir les conseils et les services que nos clients en sont venus à attendre de nous. Grâce à cet engagement inébranlable de notre équipe à répondre aux attentes de nos clients, je suis très optimiste quant au potentiel de croissance future de la Banque », a affirmé Scott Thomson.

___________________________________ 1) Se reporter à la page 136 du rapport de gestion de la Banque figurant dans son rapport annuel 2023, lequel se trouve au www.sedarplus.ca, pour obtenir des explications sur la composition de cette mesure. L'explication est intégrée par renvoi aux présentes. 2) Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR » à la page 22. 3) Se reporter à la rubrique « Gestion du risque » dans le rapport de gestion contenu dans le rapport annuel 2023 de la Banque pour obtenir une analyse plus complète du cadre de gestion du risque de la Banque. 4) Cette mesure est présentée dans le présent document conformément à la ligne directrice Normes de fonds propres du BSIF (février 2023). 5) Le bénéfice avant impôt et dotation correspond aux revenus après déduction des charges autres que d'intérêts. Il s'agit d'une mesure non conforme aux PCGR. Le bénéfice avant impôt et dotation n'a aucune signification normalisée selon les PCGR et pourrait donc ne pas être comparable à des mesures similaires présentées par d'autres institutions financières. La Banque utilise le bénéfice avant impôt et dotation pour évaluer sa capacité à générer une croissance du bénéfice en excluant l'incidence des pertes sur créances et des impôts sur le résultat. La Banque est d'avis que certaines mesures non conformes aux PCGR permettent au lecteur de mieux comprendre comment la direction évalue la performance. 6) Cette mesure est présentée dans le présent document conformément à la ligne directrice Divulgation publique du ratio de liquidité à court terme des banques d'importance systémique intérieure du BSIF (avril 2015).

31 octobre 31 juillet 31 octobre 31 octobre 31 octobre (non audité) 2023 2023 2022 2023 2022 Résultats d'exploitation (en millions de dollars)









Revenus d'intérêts nets 4 672 4 580 4 622 18 287 18 115 Revenus autres que d'intérêts 3 636 3 510 3 004 14 020 13 301 Total des revenus 8 308 8 090 7 626 32 307 31 416 Dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances 1 256 819 529 3 422 1 382 Charges autres que d'intérêts 5 529 4 562 4 529 19 131 17 102 Charge d'impôt sur le résultat 138 497 475 2 226 2 758 Bénéfice net 1 385 2 212 2 093 7 528 10 174 Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires 1 245 2 086 1 949 6 991 9 656 Performance d'exploitation









Bénéfice de base par action (en dollars) 1,03 1,74 1,64 5,84 8,05 Bénéfice dilué par action (en dollars) 1,02 1,72 1,63 5,78 8,02 Rendement des capitaux propres (en pourcentage)1) 7,2 12,1 11,9 10,4 14,8 Rendement des capitaux propres corporels attribuables aux actionnaires ordinaires (en pourcentage)2) 9,0 15,1 15,0 13,0 18,6 Ratio de productivité (en pourcentage)1) 66,5 56,4 59,4 59,2 54,4 Levier d'exploitation (en pourcentage)1)





(9,0) (2,4) Marge nette sur intérêts (en pourcentage)2) 2,16 2,10 2,18 2,12 2,20 Données tirées de l'état de la situation financière (en millions de dollars)









Trésorerie et dépôts auprès d'autres institutions financières 90 312 90 325 65 895



Actifs détenus à des fins de transaction 117 868 119 301 113 154



Prêts 750 911 752 205 744 987



Total des actifs 1 410 789 1 396 098 1 349 418



Dépôts 952 333 957 225 916 181



Actions ordinaires 68 853 67 982 65 150



Actions privilégiées et autres instruments de capitaux propres 8 075 8 075 8 075



Actifs sous administration1) 673 550 690 846 641 636



Actifs sous gestion1) 316 604 331 340 311 099



Mesures des fonds propres et de la liquidité









Ratio des actions ordinaires et assimilées de T1 (CET1) (en pourcentage)3) 13,0 12,7 11,5



Ratio de T1 (en pourcentage)3) 14,8 14,6 13,2



Ratio total des fonds propres (en pourcentage)3) 17,2 16,9 15,3



Ratio de capacité totale d'absorption des pertes (TLAC) (en pourcentage)4) 30,6 30,5 27,4



Ratio de levier (en pourcentage)5) 4,2 4,1 4,2



Ratio de levier TLAC (en pourcentage)4) 8,6 8,7 8,8



Actifs pondérés en fonction des risques (en millions de dollars)3) 440 017 439 814 462 448



Ratio de liquidité à court terme (en pourcentage)6) 136 133 119



Ratio structurel de liquidité à long terme (en pourcentage)7) 116 114 111



Qualité du crédit









Montant net des prêts douteux (en millions de dollars) 3 845 3 667 3 151



Compte de correction de valeur pour pertes sur créances (en millions de dollars)8) 6 629 6 094 5 499



Montant brut des prêts douteux en pourcentage des prêts et des acceptations1) 0,74 0,70 0,62



Montant net des prêts douteux en pourcentage des prêts et des acceptations1) 0,50 0,47 0,41



Dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances en pourcentage de la moyenne du

montant net des prêts et des acceptations (annualisé)1), 9) 0,65 0,42 0,28 0,44 0,19 Dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances au titre des prêts douteux

en pourcentage de la moyenne du montant net des prêts et des acceptations (annualisé)1), 9) 0,42 0,38 0,26 0,35 0,24 Radiations nettes en pourcentage de la moyenne du montant net des prêts et des acceptations (annualisé)1) 0,35 0,34 0,24 0,32 0,24 Résultats ajustés2)









Bénéfice net ajusté (en millions de dollars) 1 674 2 227 2 615 8 441 10 749 Bénéfice dilué ajusté par action (en dollars) 1,26 1,73 2,06 6,54 8,50 Rendement des capitaux propres ajusté (en pourcentage)10) 8,9 12,2 15,0 11,7 15,7 Rendement des capitaux propres corporels attribuables aux actionnaires ordinaires ajustés (en pourcentage)10) 11,0 15,1 18,8 14,5 19,6 Ratio de productivité ajusté (en pourcentage) 59,5 56,1 53,7 57,2 52,8 Levier d'exploitation ajusté (en pourcentage)





(8,3) (1,1) Données sur les actions ordinaires









Cours de clôture des actions (en dollars) (TSX) 56,15 66,40 65,85



Actions en circulation (en millions)









Nombre moyen - de base 1 206 1 199 1 192 1 197 1 199 Nombre moyen - dilué 1 211 1 214 1 199 1 204 1 208 Clôture de la période 1 214 1 205 1 191



Dividendes versés par action (en dollars) 1,06 1,06 1,03 4,18 4,06 Rendement de l'action (en pourcentage)1) 7,0 6,5 5,7 6,5 5,1 Capitalisation boursière (en millions de dollars) (TSX) 68 169 80 034 78 452



Valeur comptable par action ordinaire (en dollars)1) 56,71 56,40 54,68



Ratio de la valeur de marché à la valeur comptable1) 1,0 1,2 1,2



Ratio cours-bénéfice (quatre derniers trimestres)1) 9,6 10,3 8,2



Autres données









Effectif (équivalent temps plein) 89 483 91 013 90 979



Succursales et bureaux11) 2 379 2 398 2 439





1) Se reporter à la page 136 du rapport de gestion de la Banque figurant dans son rapport annuel de 2023, lequel se trouve au www.sedarplus.ca, pour obtenir des explications sur la composition de cette mesure. L'explication est intégrée par renvoi aux présentes. 2) Se reporter aux mesures non conformes aux PCGR à la page 22. 3) Les ratios de fonds propres réglementaires pour 2023 sont fondés sur les exigences révisées de Bâle III et sont calculés conformément à la ligne directrice Normes de fonds propres du BSIF (février 2023). Les ratios de fonds propres réglementaires des périodes précédentes ont été calculés conformément à la ligne directrice Normes de fonds propres du BSIF (novembre 2018). 4) Cette mesure est présentée dans le présent document conformément à la ligne directrice Capacité totale d'absorption des pertes du BSIF (septembre 2018). 5) Les ratios de levier pour 2023 sont fondés sur les exigences révisées de Bâle III et sont calculés conformément à la ligne directrice Exigences de levier du BSIF (février 2023). Les ratios de levier des périodes précédentes ont été calculés conformément à la ligne directrice Exigences de levier du BSIF (novembre 2018). 6) Cette mesure est présentée dans le présent document conformément à la ligne directrice Divulgation publique du ratio de liquidité à court terme des banques d'importance systémique intérieure du BSIF (avril 2015). 7) Cette mesure est présentée dans le présent document conformément à la ligne directrice Exigences de communication financière du ratio de liquidité à long terme du BSIF (janvier 2021). 8) Compte tenu du compte de correction de valeur pour pertes sur créances au titre de tous les actifs financiers : prêts, acceptations, expositions hors bilan, titres de créance et dépôts auprès d'autres institutions financières. 9) Comprend la dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances à l'égard de certains actifs financiers - prêts, acceptations et expositions hors bilan. 10) Les montants des périodes précédentes ont été retraités aux fins de conformité avec le calcul utilisé pour la période à l'étude. 11) Le montant du quatrième trimestre de 2022 a été retraité afin d'inclure les bureaux de Gestion financière MD et de Jarislowsky Fraser.

Taux de change moyens Variation en % Pour les trimestres clos les 31 octobre

2023 31 juillet

2023 31 octobre

2022

31 octobre 2023

c. 31 juillet 2023

31 octobre 2023

c. 31 octobre 2022

Dollar américain / dollar canadien 0,736 0,750 0,752

(1,8) % (2,0) % Peso mexicain / dollar canadien 12,850 12,959 15,072

(0,8) % (14,7) % Sol péruvien / dollar canadien 2,766 2,733 2,942

1,2 % (6,0) % Peso colombien / dollar canadien 3 017,319 3 190,607 3 381,348

(5,4) % (10,8) % Peso chilien / dollar canadien 655,072 602,809 696,481

8,7 % (5,9) %



Taux de change moyens Variation en % Pour les exercices clos les 31 octobre

2023

31 octobre

2022

31 octobre 2023

c. 31 octobre 2022

Dollar américain / dollar canadien 0,742

0,777

(4,5) % Peso mexicain / dollar canadien 13,424

15,799

(15,0) % Sol péruvien / dollar canadien 2,788

3,002

(7,1) % Peso colombien / dollar canadien 3 309,943

3 187,149

3,9 % Peso chilien / dollar canadien 624,816

669,905

(6,7) %



Pour les exercices clos les Incidence sur le bénéfice net1) (en millions de dollars, sauf le BPA) 31 octobre 2023

c. 31 octobre 2022

31 octobre 2023

c. 31 juillet 2023

31 octobre 2023

c. 31 octobre 2022

Revenus d'intérêts nets 165 $ (21) $ 665 $ Revenus autres que d'intérêts2) 63

19

60

Total des revenus 228

(2)

725

Charges autres que d'intérêts (141)

(2)

(517)

Autres éléments (après impôt)2) (56)

2

(158)

Bénéfice net 31 $ (2) $ 50 $ Bénéfice par action (dilué) 0,03 $ - $ 0,04 $ Incidence par secteurs d'activité (en millions de dollars)











Réseau canadien - $ 1 $ 3 $ Opérations internationales2) 52

18

71

Gestion de patrimoine mondiale 5

3

23

Services bancaires et marchés mondiaux 5

6

62

Autres2) (31)

(30)

(109)

Bénéfice net 31 $ (2) $ 50 $

1) Comprend l'incidence de toutes les devises. 2) Comprend l'incidence des couvertures de devises.

Résultats financiers du Groupe

Bénéfice net

Comparaison du quatrième trimestre de 2023 et du quatrième trimestre de 2022



Le bénéfice net s'est établi à 1 385 millions de dollars, contre 2 093 millions de dollars, soit une baisse de 34 %. Le trimestre à l'étude comprend des éléments d'ajustement ayant une incidence sur le bénéfice net de 289 millions de dollars, contre 522 millions de dollars pour l'exercice précédent (se reporter aux mesures non conformes aux PCGR à la page 22). Le bénéfice net ajusté s'est élevé à 1 674 millions de dollars, contre 2 615 millions de dollars, ce qui représente une baisse de 36 % principalement attribuable à l'augmentation de la dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances et des charges autres que d'intérêts et à la diminution des revenus autres que d'intérêt, en partie contrebalancées par la baisse de la charge d'impôt sur le résultat.

Comparaison du quatrième trimestre de 2023 et du troisième trimestre de 2023



Le bénéfice net s'est établi à 1 385 millions de dollars, contre 2 212 millions de dollars, soit une baisse de 37 %. Le trimestre à l'étude comprend des éléments d'ajustement ayant une incidence sur le bénéfice net de 289 millions de dollars, contre 15 millions de dollars pour le trimestre précédent (se reporter aux mesures non conformes aux PCGR à la page 22). Le bénéfice net ajusté s'est établi à 1 674 millions de dollars, contre 2 227 millions de dollars, ce qui représente une baisse de 25 %. La baisse est attribuable surtout à l'accroissement de la dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances et des charges autres que d'intérêts et à la baisse des revenus autres que d'intérêts, facteurs atténués par la diminution de la charge d'impôt sur le résultat.

Total des revenus

Comparaison du quatrième trimestre de 2023 et du quatrième trimestre de 2022



Les revenus se sont élevés à 8 308 millions de dollars, comparativement à 7 626 millions de dollars, soit une hausse de 9 %. Les revenus ajustés se sont établis à 7 941 millions de dollars, comparativement à 7 987 millions de dollars, ce qui représente une baisse de 1 %.

Les revenus d'intérêts nets se sont établis à 4 672 millions de dollars, en hausse de 50 millions de dollars, ou de 1 %, sous l'effet surtout de la croissance des prêts dans tous les secteurs d'activité et de l'incidence favorable de la conversion des devises, contrebalancées en grande partie par une diminution de l'apport des activités de gestion de l'actif et du passif liée à la hausse des coûts de financement. La marge nette sur intérêts a diminué de deux points de base pour s'établir à 2,16 %, ce qui s'explique surtout par l'apport moins important des activités de gestion de l'actif et du passif lié à la hausse des coûts de financement et par la plus grande proportion d'actifs liquides de haute qualité à faible marge. La diminution a été en partie contrebalancée par les marges plus élevées des Opérations internationales et du Réseau canadien.

Les revenus autres que d'intérêts se sont chiffrés à 3 636 millions de dollars, en hausse de 632 millions de dollars, ou de 21 %. Les revenus autres que d'intérêts ajustés ont diminué de 96 millions de dollars, ou de 3 %, pour se fixer à 3 269 millions de dollars. Cette baisse est principalement attribuable à la diminution des revenus provenant des activités de transaction, des profits sur les placements et des revenus provenant des sociétés associées, contrebalancée en partie par la hausse des honoraires et commissions, des revenus tirés des services bancaires et des revenus tirés des services de gestion de patrimoine, ainsi que par l'incidence favorable de la conversion des devises.

Comparaison du quatrième trimestre de 2023 et du troisième trimestre de 2023



Les revenus se sont élevés à 8 308 millions de dollars, comparativement à 8 090 millions de dollars, soit une hausse de 3 %. Les revenus ajustés se sont chiffrés à 7 941 millions de dollars, contre 8 090 millions de dollars, ce qui correspond à une baisse de 2 %.

Les revenus d'intérêts nets se sont accrus de 92 millions de dollars ou de 2 %, grâce à la marge nette sur intérêts plus élevée, contrebalancée en partie par la diminution des volumes de prêts. La marge nette sur intérêts s'est accrue de 6 points de base à la suite de la progression des marges dans tous les secteurs d'activité, neutralisée en partie par le repli de l'apport des activités de gestion de l'actif et du passif.

Les revenus autres que d'intérêts ont monté de 126 millions de dollars, ou de 4 %. Les revenus autres que d'intérêts ajustés ont diminué de 241 millions de dollars, ou de 7 %. Cette baisse est principalement attribuable à la diminution des revenus provenant des activités de transaction, au fléchissement des profits latents sur les dérivés détenus à des fins autres que de transaction et aux revenus provenant des sociétés associées, facteurs atténués par la hausse des honoraires et commissions, l'augmentation des revenus tirés des services bancaires et l'incidence favorable de la conversion des devises.

Dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances

Comparaison du quatrième trimestre de 2023 et du quatrième trimestre de 2022



La dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances s'est chiffrée à 1 256 millions de dollars, contre 529 millions de dollars, soit une hausse de 727 millions de dollars. Le ratio de dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances s'est accru de 37 points de base pour s'établir à 65 points de base.

La dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances au titre des prêts productifs s'est établie à 454 millions de dollars, comparativement à 35 millions de dollars. Les dotations au titre des prêts aux particuliers se sont établies à 224 millions de dollars alors que les dotations au titre des prêts aux entreprises se sont chiffrées à 230 millions de dollars au cours du trimestre considéré, essentiellement dans le Réseau canadien. L'augmentation de la dotation pour le trimestre considéré s'explique principalement par les perspectives macroéconomiques défavorables et l'incertitude quant aux répercussions des hausses de taux d'intérêt, lesquelles découlent du resserrement monétaire visant à freiner l'inflation, sur certains secteurs dans les portefeuilles de prêts autres qu'aux particuliers en Amérique du Nord, ainsi que par la migration connexe dans les portefeuilles de prêts aux particuliers au Canada. De plus, la croissance du portefeuille de prêts aux particuliers dans tous les marchés a accru la dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances. Les dotations de l'exercice précédent avaient bénéficié de l'amélioration de la qualité du crédit attendue au sein du portefeuille de prêts aux particuliers du Réseau canadien et de la meilleure qualité du crédit dans les Services bancaires et marchés mondiaux. Le ratio de dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances au titre des prêts productifs a augmenté de 21 points de base pour se fixer à 23 points de base.

La dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances au titre des prêts douteux s'est chiffrée à 802 millions de dollars, contre 494 millions de dollars, soit une hausse de 308 millions de dollars principalement attribuable à l'augmentation des prêts nouvellement classés comme étant douteux dans les portefeuilles de prêts aux particuliers du Réseau canadien et des Opérations internationales. Le ratio de dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances au titre des prêts douteux a grimpé de 16 points de base pour se chiffrer à 42 points de base.

Comparaison du quatrième trimestre de 2023 et du troisième trimestre de 2023

La dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances s'est chiffrée à 1 256 millions de dollars, contre 819 millions de dollars, soit une hausse de 437 millions de dollars, ou de 53 %. Le ratio de dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances a augmenté de 23 points de base pour s'établir à 65 points de base.

La dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances au titre des prêts productifs s'est établie à 454 millions de dollars, comparativement à 81 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 373 millions de dollars. L'augmentation de la dotation pour le trimestre considéré s'explique principalement par les perspectives macroéconomiques défavorables et l'incertitude quant aux répercussions des hausses de taux d'intérêt, lesquelles découlent du resserrement monétaire visant à freiner l'inflation, sur certains secteurs dans les portefeuilles de prêts autres qu'aux particuliers en Amérique du Nord, ainsi que par la migration connexe dans les portefeuilles de prêts aux particuliers au Canada. La hausse des dotations a été observée essentiellement dans les secteurs Réseau canadien et Services bancaires et marchés mondiaux. Le ratio de dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances au titre des prêts productifs a augmenté de 19 points de base pour se fixer à 23 points de base.

La dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances au titre des prêts douteux s'est établie à 802 millions de dollars, comparativement à 738 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 64 millions de dollars, ou de 9 %, attribuable surtout à la hausse des prêts aux particuliers nouvellement classés comme étant douteux et à l'augmentation des dotations au titre des prêts aux sociétés et des prêts aux entreprises. Le ratio de dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances au titre des prêts douteux s'est fixé à 42 points de base, en hausse de quatre points de base.

Charges autres que d'intérêts

Comparaison du quatrième trimestre de 2023 et du quatrième trimestre de 2022

Les charges autres que d'intérêts se sont chiffrées à 5 529 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 22 %. Les charges autres que d'intérêts ajustées ont totalisé 4 723 millions de dollars, en hausse de 436 millions de dollars ou de 10 %, par suite de la hausse des frais liés au personnel, des dépenses liées aux technologies, de la rémunération liée à la performance, de la taxe d'affaires et de la taxe sur le capital, de la rémunération fondée sur des actions et des frais de publicité, ainsi que de l'incidence défavorable de la conversion des devises. Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par la diminution des honoraires.

Le ratio de productivité s'est établi à 66,6 %, comparativement à 59,4 %. Le ratio de productivité ajusté s'est fixé à 59,5 %, contre 53,7 %.

Comparaison du quatrième trimestre de 2023 et du troisième trimestre de 2023

Les charges autres que d'intérêts ont augmenté de 967 millions de dollars, ou de 21 %. Les charges autres que d'intérêts ajustées ont augmenté de 181 millions de dollars, ou de 4 %. L'augmentation est imputable à la hausse des dépenses liées aux technologies, de la rémunération liée à la performance, des honoraires et des dépenses liées à la publicité. Ces facteurs ont été partiellement contrebalancés par la diminution des autres avantages du personnel.

Le ratio de productivité s'est établi à 66,6 %, comparativement à 56,4 %. Le ratio de productivité ajusté s'est fixé à 59,5 %, comparativement à 56,1 %.

Charge d'impôt sur le résultat

Comparaison du quatrième trimestre de 2023 et du quatrième trimestre de 2022

Le taux d'impôt effectif s'est établi à 9 %, contre 18,5 %, par suite essentiellement des économies d'impôt proportionnellement plus élevées du fait de l'augmentation des revenus exonérés d'impôt et de l'augmentation du bénéfice dégagé dans des territoires où les taux d'impôt sont moins élevés, ainsi que de l'avantage lié aux cessions. Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par la hausse du taux d'impôt prévu par la loi au Canada et la baisse des ajustements au titre de l'inflation. Après ajustement, le taux d'impôt effectif s'est établi à 14,7 %, comparativement à 17,6 %, en raison surtout des économies d'impôt proportionnellement plus élevées du fait de l'augmentation des revenus exonérés d'impôt et de l'augmentation du bénéfice dégagé dans des territoires où les taux d'impôt sont moins élevés, facteurs neutralisés en partie par la hausse du taux d'impôt prévu par la loi au Canada et la baisse des ajustements au titre de l'inflation.

Comparaison du quatrième trimestre de 2023 et du troisième trimestre de 2023

Le taux d'impôt effectif s'est établi à 9 %, comparativement à 18,4 %, en raison surtout des économies d'impôt proportionnellement plus élevées du fait de l'augmentation des revenus exonérés d'impôt et de l'augmentation du bénéfice dégagé dans des territoires où les taux d'impôt sont moins élevés, ainsi que de l'avantage lié aux cessions. Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par la perte de valeur de Bank of Xi'an Co. Ltd. Après ajustement, le taux d'impôt effectif s'est établi à 14,7 %, comparativement à 18,4 %, en raison surtout des économies d'impôt proportionnellement plus élevées du fait de l'augmentation des revenus exonérés d'impôt et de l'augmentation du bénéfice dégagé dans des territoires où les taux d'impôt sont moins élevés.

Ratios de fonds propres

La Banque maintient toujours des niveaux de fonds propres élevés et de haute qualité qui la placent en bonne position pour connaître une croissance future et profiter des occasions qui se présentent. Le ratio des actions ordinaires et assimilées de T1 s'établissait à 13,0 % au 31 octobre 2023, ce qui correspond à une hausse d'environ 150 points de base par rapport à l'exercice précédent. La hausse du ratio tient à l'adoption des exigences révisées de Bâle III du BSIF, à l'autogénération de capital au cours de l'exercice, y compris la baisse des actifs pondérés en fonction des risques, aux émissions nettes d'actions dans le cadre du régime de dividendes et d'achat d'actions des actionnaires de la Banque et à la vente de SFCT, facteurs contrés en partie par l'impôt comptabilisé au titre du dividende pour la relance du Canada, les charges de restructuration, les coûts de résiliation de contrats et les autres dépréciations annoncées au quatrième trimestre.

Le ratio de T1 de la Banque s'établissait à 14,8 % au 31 octobre 2023, en hausse d'environ 160 points de base par rapport à l'exercice précédent, en raison surtout des incidences susmentionnées sur le ratio des actions ordinaires et assimilées de T1.

Le ratio total des fonds propres de la Banque s'établissait à 17,2 % au 31 octobre 2023, en hausse d'environ 190 points de base par rapport à 2022, en raison principalement des incidences susmentionnées sur le ratio de T1 et des émissions de débentures subordonnées FPUNV de 1 milliard de dollars, de 33 milliards de yens japonais et de 12 milliards de yens japonais, contrebalancées en partie par l'amortissement net de débentures subordonnées FPUNV de 352 millions de dollars et d'autres ajustements réglementaires.

Le ratio TLAC s'établissait à 30,6 % au 31 octobre 2023, ce qui correspond à une hausse d'environ 320 points de base par rapport à celui de l'exercice précédent, en raison surtout de la hausse de la TLAC disponible et de la baisse des actifs pondérés en fonction des risques.

Le ratio de levier s'est établi à 4,2 %, ce qui est conforme à l'exercice précédent, en raison principalement de la croissance des fonds propres de T1, compensée par la résiliation par le BSIF de la mesure visant l'exclusion temporaire des réserves des banques centrales de la mesure de l'exposition au risque de levier et par l'accroissement des actifs au bilan et hors bilan de la Banque.

Le ratio de levier TLAC s'est établi à 8,6 %, en baisse d'environ 20 points de base par rapport à 2022, en raison principalement de la résiliation par le BSIF de la mesure visant l'exclusion temporaire des réserves des banques centrales de la mesure de l'exposition au risque de levier et de l'accroissement des actifs au bilan et hors bilan de la Banque.

Les ratios de fonds propres, de levier et TLAC de la Banque continuent de dépasser les ratios minimaux de fonds propres du BSIF pour 2023. En 2024, la Banque continuera de gérer de manière prudente ses fonds propres afin de répondre aux obligations grandissantes sur le plan réglementaire. L'incidence estimée sur les actions ordinaires et assimilées de T1 de l'adoption d'un taux plancher de fonds propres plus élevé et de la mise en œuvre des nouvelles exigences de la révision complète du portefeuille de négociation et du dispositif d'ajustement de l'évaluation du crédit au premier trimestre de 2024 s'élève à environ -75 points de base.

Réseau canadien



Pour les trimestres clos les Pour les exercices clos les (non audité) (en millions de dollars) (sur une base de mise en équivalence fiscale)1) 31 octobre 2023

31 juillet 2023

31 octobre

2022

31 octobre 2023

31 octobre

2022

Résultats présentés



















Revenus d'intérêts nets 2 562 $ 2 468 $ 2 363 $ 9 756 $ 9 001 $ Revenus autres que d'intérêts2) 767

748

771

3 087

3 029

Total des revenus 3 329

3 216

3 134

12 843

12 030

Dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances 700

307

163

1 443

209

Charges autres que d'intérêts 1 513

1 448

1 397

5 867

5 388

Charge d'impôt sur le résultat 306

399

404

1 514

1 670

Bénéfice net 810 $ 1 062 $ 1 170 $ 4 019 $ 4 763 $ Bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres

de la Banque 810 $ 1 062 $ 1 170 $ 4 019 $ 4 763 $ Autres données et mesures financières



















Rendement des capitaux propres3) 17,0 % 22,5 % 24,7 % 21,3 % 26,3 % Marge nette sur intérêts3) 2,47 % 2,35 % 2,26 % 2,34 % 2,24 % Actifs moyens (en milliards de dollars) 447 $ 450 $ 446 $ 450 $ 430 $ Passifs moyens (en milliards de dollars) 386 $ 376 $ 347 $ 372 $ 332 $

1) Les résultats sont présentés sur une base de mise en équivalence fiscale. Se reporter à la rubrique « Survol des secteurs d'activité » du rapport annuel de 2023 aux actionnaires de la Banque. 2) Comprend le revenu net découlant des participations dans des sociétés associées de 23 $ pour le trimestre clos le 31 octobre 2023 (31 juillet 2023 - 8 $; 31 octobre 2022 - 23 $) et de 71 $ pour l'exercice clos le 31 octobre 2023 (31 octobre 2022 - 64 $). 3) Se reporter aux mesures non conformes aux PCGR à la page 22.



Pour les trimestres clos les Pour les exercices clos les (non audité) (en millions de dollars) (sur une base de mise en équivalence fiscale) 31 octobre

2023

31 juillet

2023

31 octobre

2022

31 octobre

2023

31 octobre

2022

Résultats ajustés1)



















Revenus d'intérêts nets 2 562 $ 2 468 $ 2 363 $ 9 756 $ 9 001 $ Revenus autres que d'intérêts 767

748

771

3 087

3 029

Total des revenus 3 329

3 216

3 134

12 843

12 030

Dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances 700

307

163

1 443

209

Charges autres que d'intérêts2) 1 513

1 447

1 391

5 863

5 366

Charge d'impôt sur le résultat 306

399

406

1 515

1 676

Bénéfice net 810 $ 1 063 $ 1 174 $ 4 022 $ 4 779 $

1) Se reporter aux mesures non conformes aux PCGR à la page 22 pour obtenir le rapprochement des résultats présentés et des résultats ajustés. 2) Compte tenu de l'ajustement au titre de l'amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions, à l'exclusion des logiciels, de néant pour le trimestre clos le 31 octobre 2023 (31 juillet 2023 - 1 $; 31 octobre 2022 - 6 $) et de 4 $ pour l'exercice clos le 31 octobre 2023 (31 octobre 2022 - 22 $).

Bénéfice net

Comparaison du quatrième trimestre de 2023 et du quatrième trimestre de 2022

Le bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres s'est établi à 810 millions de dollars, contre 1 170 millions de dollars. Le bénéfice net ajusté attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres s'est établi à 810 millions de dollars, ce qui représente une baisse de 364 millions de dollars, ou de 31 %. La diminution découle surtout de l'augmentation de la dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances et des charges autres que d'intérêts, compensée en partie par la hausse des revenus.

Comparaison du quatrième trimestre de 2023 et du troisième trimestre de 2023

Le bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres a reculé de 252 millions de dollars, ou de 24 %. Le recul découle surtout de l'augmentation de la dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances et des charges autres que d'intérêts, compensée en partie par la hausse des revenus.

Total des revenus

Comparaison du quatrième trimestre de 2023 et du quatrième trimestre de 2022

Les revenus se sont établis à 3 329 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 195 millions de dollars, ou de 6 %.

Les revenus d'intérêts nets se sont établis à 2 562 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 199 millions de dollars, ou de 8 %, du fait surtout de la forte croissance des dépôts et de l'accroissement des marges. La marge nette sur intérêts a augmenté de 21 points de base pour se chiffrer à 2,47 %, en raison principalement de l'augmentation des marges sur les prêts et des changements favorables dans la composition des activités, neutralisés en partie par la contraction des marges sur les dépôts.

Les revenus autres que d'intérêts ont reculé de 4 millions de dollars pour s'établir à 767 millions de dollars, en raison de la baisse des frais bancaires, contrée en grande partie par la hausse des revenus d'assurance.

Comparaison du quatrième trimestre de 2023 et du troisième trimestre de 2023

Les revenus se sont accrus de 113 millions de dollars, ou de 4 %.

Les revenus d'intérêts nets ont augmenté de 94 millions de dollars, ou de 4 %, du fait surtout de la solide croissance des dépôts et de l'accroissement des marges. La marge nette sur intérêts a augmenté de 12 points de base pour se chiffrer à 2,47 %, en raison principalement de l'élargissement des écarts sur les prêts et des changements favorables dans la composition des activités.

Les revenus autres que d'intérêts ont augmenté de 19 millions de dollars, ou de 3 %. L'augmentation découle essentiellement de la hausse des revenus provenant des sociétés associées, des revenus d'assurance et des commissions tirées des opérations de change, contrebalancée en partie par les profits élevés sur les titres d'entités non cotées au cours de la période précédente.

Dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances

Comparaison du quatrième trimestre de 2023 et du quatrième trimestre de 2022

La dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances s'est établie à 700 millions de dollars, comparativement à 163 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 537 millions de dollars. Le ratio de dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances a augmenté de 48 points de base pour s'établir à 63 points de base.

La dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances au titre des prêts productifs s'est établie à 414 millions de dollars, contre 10 millions de dollars. La dotation pour la période à l'étude s'explique surtout par l'incidence des perspectives macroéconomiques défavorables et l'incertitude persistante quant aux répercussions des hausses de taux d'intérêt découlant du resserrement monétaire visant à combattre l'inflation, notamment les effets connexes sur la migration dans les portefeuilles de prêts aux particuliers et sur certains secteurs dans les portefeuilles de prêts autres qu'aux particuliers. Le ratio de dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances au titre des prêts productifs a augmenté de 36 points de base pour se fixer à 37 points de base.

La dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances au titre des prêts douteux s'est chiffrée à 286 millions de dollars, contre 153 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 133 millions de dollars, ou de 87 %, du fait de l'augmentation des prêts nouvellement classés comme étant douteux dans les portefeuilles de prêts aux particuliers et aux entreprises, y compris les prêts automobiles et les marges de crédit non garanties. Le ratio de dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances au titre des prêts douteux s'est fixé à 26 points de base, en hausse de 12 points de base.

Comparaison du quatrième trimestre de 2023 et du troisième trimestre de 2023

La dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances s'est élevée à 700 millions de dollars, contre 307 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 393 millions de dollars. Le ratio de dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances a monté de 36 points de base pour s'établir à 63 points de base.

La dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances au titre des prêts productifs s'est chiffrée à 414 millions de dollars, contre 49 millions de dollars. La dotation pour la période à l'étude s'explique surtout par l'incidence des perspectives macroéconomiques défavorables et l'incertitude persistante quant aux répercussions des hausses de taux d'intérêt découlant du resserrement monétaire visant à combattre l'inflation, notamment les effets connexes sur la migration dans les portefeuilles de prêts aux particuliers et sur certains secteurs dans les portefeuilles de prêts autres qu'aux particuliers. Le ratio de dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances au titre des prêts productifs a augmenté de 33 points de base pour se fixer à 37 points de base.

La dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances au titre des prêts douteux s'est chiffrée à 286 millions de dollars, contre 258 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 28 millions de dollars, ou de 11 %, qui s'explique en grande partie par l'augmentation des prêts nouvellement classés comme étant douteux dans le portefeuille de prêts aux particuliers. Le ratio de dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances au titre des prêts douteux s'est fixé à 26 points de base, en hausse de trois points de base.

Charges autres que d'intérêts

Comparaison du quatrième trimestre de 2023 et du quatrième trimestre de 2022

Les charges autres que d'intérêts se sont établies à 1 513 millions de dollars, soit une hausse de 116 millions de dollars, ou de 8 %, par suite essentiellement de l'augmentation des dépenses liées au personnel, y compris les ajustements au titre de l'inflation, les frais de publicité, les frais de prospection et les dépenses liées aux technologies nécessaires pour soutenir la croissance des activités.

Comparaison du quatrième trimestre de 2023 et du troisième trimestre de 2023

Les charges autres que d'intérêts ont augmenté de 65 millions de dollars, ou de 4 %, en raison surtout de l'accroissement des dépenses liées au personnel, des frais de publicité et des frais de prospection nécessaires pour soutenir la croissance des activités.

Charge d'impôt sur le résultat

Le taux d'impôt effectif s'est établi à 27,4 % pour le trimestre à l'étude, contre 25,7 % pour l'exercice précédent et 27,3 % pour le trimestre précédent.

Actifs moyens

Comparaison du quatrième trimestre de 2023 et du quatrième trimestre de 2022

Les actifs moyens ont augmenté de 1 milliard de dollars pour s'établir à 447 milliards de dollars. L'augmentation tient compte des hausses de 9 milliards de dollars, ou de 11 %, des prêts et acceptations aux entreprises, de 2 milliards de dollars, ou de 3 %, des prêts personnels et de 1 milliard de dollars, ou de 18 %, des prêts sur cartes de crédit, partiellement contrées par une baisse de 11 milliards de dollars, ou de 4 %, des prêts hypothécaires à l'habitation.

Comparaison du quatrième trimestre de 2023 et du troisième trimestre de 2023

Les actifs moyens ont diminué de 3 milliards de dollars, ou de 1 %. Cette diminution tient compte d'une baisse de 6 milliards de dollars, ou de 2 %, des prêts hypothécaires à l'habitation, compensée en partie par une hausse de 2 milliards de dollars, ou de 2 %, des prêts et acceptations aux entreprises.

Passifs moyens

Comparaison du quatrième trimestre de 2023 et du quatrième trimestre de 2022

Les passifs moyens ont augmenté de 39 milliards de dollars, ou de 11 %, pour se fixer à 386 milliards de dollars, ce qui reflète la croissance de 22 milliards de dollars, ou de 11 %, des dépôts de particuliers et de 11 milliards de dollars, ou de 9 %, des dépôts autres que de particuliers, surtout dans des produits à terme.

Comparaison du quatrième trimestre de 2023 et du troisième trimestre de 2023

Les passifs moyens ont augmenté de 10 milliards de dollars, ou de 3 %, ce qui reflète la croissance de 5 milliards de dollars, ou de 4 %, des dépôts autres que de particuliers et de 4 milliards de dollars, ou de 1 %, des dépôts de particuliers, surtout dans des produits à terme.

Opérations internationales



Pour les trimestres clos les Pour les exercices clos les (non audité) (en millions de dollars) (sur une base de mise en équivalence fiscale)1) 31 octobre

2023

31 juillet

2023

31 octobre

2022

31 octobre

2023

31 octobre

2022

Résultats présentés



















Revenus d'intérêts nets 2 137 $ 2 118 $ 1 806 $ 8 161 $ 6 900 $ Revenus autres que d'intérêts2) 662

728

698

2 937

2 827

Total des revenus 2 799

2 846

2 504

11 098

9 727

Dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances 512

516

355

1 868

1 230

Charges autres que d'intérêts 1 522

1 491

1 364

5 928

5 212

Charge d'impôt sur le résultat 171

192

106

704

618

Bénéfice net 594 $ 647 $ 679 $ 2 598 $ 2 667 $ Bénéfice net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle

dans des filiales 32 $ 19 $ 36 $ 112 $ 249 $ Bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres

de la Banque 562 $ 628 $ 643 $ 2 486 $ 2 418 $ Autres données et mesures financières



















Rendement des capitaux propres3) 12,4 % 13,4 % 13,1 % 13,1 % 12,9 % Marge nette sur intérêts3) 4,18 % 4,10 % 4,08 % 4,10 % 3,96 % Actifs moyens (en milliards de dollars) 238 $ 241 $ 217 $ 237 $ 207 $ Passifs moyens (en milliards de dollars) 184 $ 184 $ 160 $ 179 $ 152 $

1) Les résultats sont présentés sur une base de mise en équivalence fiscale. Se reporter à la rubrique « Survol des secteurs d'activité » du rapport annuel de 2023 aux actionnaires de la Banque. 2) Comprend le revenu net découlant des participations dans des sociétés associées de 57 $ pour le trimestre clos le 31 octobre 2023 (31 juillet 2023 - 62 $; 31 octobre 2022 - 51 $) et de 251 $ pour l'exercice clos le 31 octobre 2023 (31 octobre 2022 - 250 $). 3) Se reporter aux mesures non conformes aux PCGR à la page 22.



Pour les trimestres clos les Pour les exercices clos les (non audité) (en millions de dollars) (sur une base de mise en équivalence fiscale) 31 octobre

2023

31 juillet

2023

31 octobre

2022

31 octobre

2023

31 octobre

2022

Résultats ajustés1)



















Revenus d'intérêts nets 2 137 $ 2 118 $ 1 806 $ 8 161 $ 6 900 $ Revenus autres que d'intérêts 662

728

698

2 937

2 827

Total des revenus 2 799

2 846

2 504

11 098

9 727

Dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances 512

516

355

1 868

1 230

Charges autres que d'intérêts2) 1 512

1 481

1 355

5 887

5 173

Charge d'impôt sur le résultat 173

195

108

715

629

Bénéfice net 602 $ 654 $ 686 $ 2 628 $ 2 695 $ Bénéfice net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle dans

des filiales 32 $ 19 $ 36 $ 112 $ 249 $ Bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres de

la Banque 570 $ 635 $ 650 $ 2 516 $ 2 446 $

1) Se reporter aux mesures non conformes aux PCGR à la page 22 pour obtenir le rapprochement des résultats présentés et des résultats ajustés. 2) Compte tenu de l'ajustement au titre de l'amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions, à l'exclusion des logiciels, de 10 $ pour le trimestre clos le 31 octobre 2023 (31 juillet 2023 - 10 $; 31 octobre 2022 - 9 $) et de 41 $ pour l'exercice clos le 31 octobre 2023 (31 octobre 2022 - 39 $).

Bénéfice net

Comparaison du quatrième trimestre de 2023 et du quatrième trimestre de 2022

Le bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres a diminué de 81 millions de dollars pour s'établir à 562 millions de dollars. Le bénéfice net ajusté attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres a diminué de 80 millions de dollars pour s'établir à 570 millions de dollars. La diminution s'explique par la croissance de la dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances, la diminution des revenus autres que d'intérêts et la charge d'impôt sur le résultat plus élevée, contrebalancées en partie par l'augmentation des revenus d'intérêts nets et l'incidence favorable de la conversion des devises.

Comparaison du quatrième trimestre de 2023 et du troisième trimestre de 2023

Le bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres a diminué de 66 millions de dollars, ou de 10 %. Le bénéfice net ajusté attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres a diminué de 65 millions de dollars, ou de 10 %. La diminution est surtout attribuable à la baisse des revenus autres que d'intérêts, compensée en partie par la charge d'impôt sur le résultat moins élevée, la hausse des revenus d'intérêts nets, l'incidence favorable de la conversion des devises et la diminution de la dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances.

Performance financière en dollars constants

Les résultats du secteur Opérations internationales sont présentés en dollars constants, ce qui représente une mesure non conforme aux PCGR (se reporter aux mesures non conformes aux PCGR à la page 22). Selon la présentation en dollars constants, les montants des périodes précédentes sont recalculés au moyen des taux de change moyens de la période à l'étude. Le tableau suivant fournit le rapprochement entre les résultats présentés, les résultats ajustés et les résultats présentés en dollars constants du secteur Opérations internationales pour les périodes précédentes. La Banque est d'avis que la présentation de l'information en dollars constants permet au lecteur de mieux évaluer la performance des activités courantes sans l'incidence de la conversion des devises et est utilisée par la direction pour évaluer la performance du secteur d'activité. La base d'établissement des montants présentés dans les tableaux ci-après est différente de celle utilisée pour le tableau « Incidence de la conversion des devises » à la page 4. Les ratios se fondent sur les données présentées.

L'analyse portant sur les résultats d'exploitation qui suit est établie en dollars constants.

Pour les trimestres clos les Pour les exercices clos les (non audité) (en millions de dollars) (sur une base de mise en équivalence fiscale) 31 octobre

2023

31 juillet

2023

31 octobre

2022

31 octobre

2023

31 octobre

2022

En dollars constants - présenté



















Revenus d'intérêts nets 2 137 $ 2 099 $ 1 957 $ 8 161 $ 7 481 $ Revenus autres que d'intérêts 662

752

761

2 937

2 907

Total des revenus 2 799

2 851

2 718

11 098

10 388

Dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances 512

510

386

1 868

1 325

Charges autres que d'intérêts 1 522

1 487

1 472

5 928

5 584

Charge d'impôt sur le résultat 171

197

117

704

641

Bénéfice net 594 $ 657 $ 743 $ 2 598 $ 2 838 $ Bénéfice net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle

dans des filiales 32 $ 19 $ 38 $ 112 $ 261 $ Bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres

de la Banque 562 $ 638 $ 705 $ 2 486 $ 2 577 $ Autres données et mesures financières



















Actifs moyens (en milliards de dollars) 238 $ 239 $ 232 $ 237 $ 222 $ Passifs moyens (en milliards de dollars) 184 $ 182 $ 173 $ 179 $ 164 $

Pour les trimestres clos les Pour les exercices clos les (non audité) (en millions de dollars) (sur une base de mise en équivalence fiscale) 31 octobre

2023

31 juillet

2023

31 octobre

2022

31 octobre

2023

31 octobre

2022

En dollars constants - ajusté



















Revenus d'intérêts nets 2 137 $ 2 099 $ 1 957 $ 8 161 $ 7 481 $ Revenus autres que d'intérêts 662

752

761

2 937

2 907

Total des revenus 2 799

2 851

2 718

11 098

10 388

Dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances 512

510

386

1 868

1 325

Charges autres que d'intérêts 1 512

1 477

1 462

5 887

5 542

Charge d'impôt sur le résultat 173

200

119

715

653

Bénéfice net 602 $ 664 $ 751 $ 2 628 $ 2 868 $ Bénéfice net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle

dans des filiales 32 $ 19 $ 38 $ 112 $ 261 $ Bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres

de la Banque 570 $ 645 $ 713 $ 2 516 $ 2 607 $

Bénéfice net

Comparaison du quatrième trimestre de 2023 et du quatrième trimestre de 2022

Le bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres s'est fixé à 562 millions de dollars et le bénéfice net ajusté attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres s'est établi à 570 millions de dollars, ce qui représente une baisse de 143 millions de dollars, ou de 20 %. La variation s'explique par l'accroissement de la dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances, la baisse des revenus autres que d'intérêts, la charge d'impôt sur le résultat plus élevée et la montée des charges autres que d'intérêts, atténués par la hausse des revenus d'intérêts nets.

Comparaison du quatrième trimestre de 2023 et du troisième trimestre de 2023

Le bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres a reculé de 76 millions de dollars, ou de 12 %. Le bénéfice net ajusté attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres a reculé de 75 millions de dollars, ou de 12 %. Le recul est principalement attribuable à la baisse des revenus autres que d'intérêts et à la montée des charges autres que d'intérêts, atténuées par la hausse des revenus d'intérêts nets et la charge d'impôt sur le résultat moins élevée.

Total des revenus

Comparaison du quatrième trimestre de 2023 et du quatrième trimestre de 2022

Les revenus se sont élevés à 2 799 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 81 millions de dollars, ou de 3 %.

Les revenus d'intérêts nets se sont établis à 2 137 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 180 millions de dollars, ou de 9 %, attribuable à l'augmentation des revenus d'intérêts sur les titres et des marges sur les dépôts, essentiellement dans les Antilles. La marge nette sur intérêts a augmenté de 10 points de base pour se fixer à 4,18 %, ce qui s'explique par le fait que le rajustement du prix des actifs a été plus important que le coût du financement, par la baisse de l'inflation et par les changements dans la composition des activités.

Les revenus autres que d'intérêts se sont établis à 662 millions de dollars, ce qui représente une baisse de 99 millions de dollars, ou de 13 %, attribuable à la diminution des revenus tirés des activités de transaction et des frais bancaires.

Comparaison du quatrième trimestre de 2023 et du troisième trimestre de 2023

Les revenus ont diminué de 52 millions de dollars, ou de 2 %.

Les revenus d'intérêts nets ont augmenté de 38 millions de dollars, ou de 2 %, du fait de l'accroissement des marges. La marge nette sur intérêts a augmenté de huit points de base pour se fixer à 4,18 %, ce qui s'explique surtout par le fait que le rajustement du prix des actifs a été plus important que le coût du financement, par les changements dans la composition des activités et par la hausse de l'inflation.

Les revenus autres que d'intérêts ont diminué de 90 millions de dollars, ou de 12 %, en raison de la baisse des revenus tirés des activités de transaction et des frais bancaires.

Dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances

Comparaison du quatrième trimestre de 2023 et du quatrième trimestre de 2022

La dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances a augmenté de 126 millions de dollars, ou de 33 %, passant de 386 millions de dollars à 512 millions de dollars. Le ratio de dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances a monté de 30 points de base pour s'établir à 119 points de base.

La dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances au titre des prêts productifs s'est fixée à 7 millions de dollars, contre 37 millions de dollars. La dotation pour la période à l'étude s'explique par l'incidence des perspectives macroéconomiques défavorables persistantes, qui se répercutent principalement sur la croissance du portefeuille de prêts aux entreprises et du portefeuille de prêts aux particuliers. Ces facteurs ont été partiellement contrebalancés par la migration du crédit aux particuliers vers la catégorie des prêts douteux.

La dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances au titre des prêts douteux a augmenté de 156 millions de dollars, ou de 45 %, passant de 349 millions de dollars à 505 millions de dollars. Cette hausse est principalement imputable à l'augmentation des prêts nouvellement classés comme étant douteux dans les pays de l'Alliance du Pacifique. Le ratio de dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances au titre des prêts douteux s'est établi à 118 points de base, en hausse de 37 points de base.

Comparaison du quatrième trimestre de 2023 et du troisième trimestre de 2023

La dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances a augmenté de 2 millions de dollars, passant de 510 millions de dollars à 512 millions de dollars. Le ratio de dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances s'est accru de un point de base pour s'établir à 119 points de base.

La dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances au titre des prêts productifs s'est chiffrée à 7 millions de dollars, par rapport à 26 millions de dollars. La dotation pour la période à l'étude s'explique par l'incidence des perspectives macroéconomiques défavorables persistantes, qui se répercutent principalement sur la croissance du portefeuille de prêts aux entreprises et du portefeuille de prêts aux particuliers. Ces facteurs ont été partiellement contrebalancés par la migration du crédit aux particuliers vers la catégorie des prêts douteux.

La dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances au titre des prêts douteux a augmenté de 21 millions de dollars, ou de 4 %, passant de 484 millions de dollars à 505 millions de dollars, en partie du fait de l'accroissement des prêts aux particuliers nouvellement classés comme étant douteux, principalement au Mexique et au Pérou, et de l'augmentation des dotations au titre des prêts aux entreprises. Le ratio de dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances au titre des prêts douteux s'est accru de sept points de base pour se chiffrer à 118 points de base.

Charges autres que d'intérêts

Comparaison du quatrième trimestre de 2023 et du quatrième trimestre de 2022

Les charges autres que d'intérêts se sont établies à 1 522 millions de dollars, soit une hausse de 50 millions de dollars, ou de 3 %. Les charges autres que d'intérêts ajustées se sont établies à 1 512 millions de dollars, en hausse de 3 % par suite des pressions inflationnistes, qui ont été compensées par la gestion prudente des dépenses et les mesures d'économie.

Comparaison du quatrième trimestre de 2023 et du troisième trimestre de 2023

Les charges autres que d'intérêts se sont établies à 1 522 millions de dollars, soit une hausse de 2 %. Les charges autres que d'intérêts ajustées ont augmenté de 35 millions de dollars, ou de 2 %, par rapport à 1 477 millions de dollars au trimestre précédent, en raison essentiellement des dépenses liées aux technologies nécessaires pour soutenir la croissance des activités.

Charge d'impôt sur le résultat

Comparaison du quatrième trimestre de 2023 et du quatrième trimestre de 2022

Le taux d'impôt effectif s'est établi à 22,3 %, contre 13,5 %. Après ajustement, le taux d'impôt effectif s'est établi à 22,4 %, contre 13,6 % au trimestre correspondant de l'exercice précédent, ce qui s'explique surtout par les ajustements liés à l'inflation moins élevés au Chili et au Mexique.

Comparaison du quatrième trimestre de 2023 et du troisième trimestre de 2023

Le taux d'impôt effectif s'est établi à 22,3 %, contre 22,9 %. Après ajustement, le taux d'impôt effectif s'est fixé à 22,4 %, contre 22,9 %, ce qui s'explique par les ajustements liés à l'inflation moins élevés au Mexique.

Actifs moyens

Comparaison du quatrième trimestre de 2023 et du quatrième trimestre de 2022

Les actifs moyens se sont établis à 238 milliards de dollars, soit une hausse de 6 milliards de dollars, ou de 3 %. L'augmentation de 2 % des prêts provient essentiellement du Mexique, du Brésil et du Chili. La croissance comprend une hausse de 7 % des prêts hypothécaires à l'habitation, atténuée par une baisse de 1 % des prêts aux entreprises.

Comparaison du quatrième trimestre de 2023 et du troisième trimestre de 2023

Les actifs moyens sont demeurés stables par rapport au trimestre précédent. La diminution de 1 % du total des prêts est attribuable à une baisse de 2 % des prêts aux entreprises, surtout au Chili et au Pérou, partiellement compensée par une hausse de 1 % des prêts hypothécaires à l'habitation, principalement au Mexique.

Passifs moyens

Comparaison du quatrième trimestre de 2023 et du quatrième trimestre de 2022

Les passifs moyens se sont établis à 184 milliards de dollars, ce qui représente une hausse de 11 milliards de dollars, ou de 6 %. Le total des dépôts s'est accru de 11 milliards de dollars, ou de 9 %, principalement au Mexique et au Brésil. Cette augmentation comprend une hausse de 12 % des dépôts autres que de particuliers et de 3 % des dépôts de particuliers. Les dépôts à terme ont augmenté de 12 milliards de dollars, ou de 21 %, tandis que les autres dépôts ont reculé de 3 %.

Comparaison du quatrième trimestre de 2023 et du troisième trimestre de 2023

Les passifs moyens ont augmenté de 2 milliards de dollars pour s'établir à 184 milliards de dollars. Le total des dépôts s'est accru de 3 milliards de dollars, ou de 3 %, principalement au Mexique et au Brésil, du fait surtout d'une hausse de 4 % des dépôts autres que de particuliers.

Gestion de patrimoine mondiale



Pour les trimestres clos les Pour les exercices clos les (non audité) (en millions de dollars) (sur une base de mise en équivalence fiscale)1) 31 octobre 2023

31 juillet 2023

31 octobre

2022

31 octobre 2023

31 octobre

2022

Résultats présentés



















Revenus d'intérêts nets 213 $ 207 $ 206 $ 842 $ 764 $ Revenus autres que d'intérêts 1 119

1 129

1 083

4 449

4 617

Total des revenus 1 332

1 336

1 289

5 291

5 381

Dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances 5

2

1

10

6

Charges autres que d'intérêts 887

843

798

3 350

3 259

Charge d'impôt sur le résultat 111

123

127

491

551

Bénéfice net 329 $ 368 $ 363 $ 1 440 $ 1 565 $ Bénéfice net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle

dans des filiales 2 $ 2 $ 2 $ 9 $ 9 $ Bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres

de la Banque 327 $ 366 $ 361 $ 1 431 $ 1 556 $ Autres données et mesures financières



















Rendement des capitaux propres2) 13,2 % 14,9 % 14,8 % 14,6 % 16,2 % Actifs sous administration (en milliards de dollars) 610 $ 631 $ 580 $ 610 $ 580 $ Actifs sous gestion (en milliards de dollars) 317 $ 331 $ 311 $ 317 $ 311 $

1) Les résultats sont présentés sur une base de mise en équivalence fiscale. Se reporter à la rubrique « Survol des secteurs d'activité » du rapport annuel de 2023 aux actionnaires de la Banque. 2) Se reporter aux mesures non conformes aux PCGR à la page 22.



Pour les trimestres clos les Pour les exercices clos les (non audité) (en millions de dollars) (sur une base de mise en équivalence fiscale) 31 octobre 2023

31 juillet 2023

31 octobre

2022

31 octobre 2023

31 octobre

2022

Résultats ajustés1)



















Revenus d'intérêts nets 213 $ 207 $ 206 $ 842 $ 764 $ Revenus autres que d'intérêts 1 119

1 129

1 083

4 449

4 617

Total des revenus 1 332

1 336

1 289

5 291

5 381

Dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances 5

2

1

10

6

Charges autres que d'intérêts2) 878

834

789

3 314

3 223

Charge d'impôt sur le résultat 114

125

129

501

560

Bénéfice net 335 $ 375 $ 370 $ 1 466 $ 1 592 $ Bénéfice net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle

dans des filiales 2 $ 2 $ 2 $ 9 $ 9 $ Bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres

de la Banque 333 $ 373 $ 368 $ 1 457 $ 1 583 $

1) Se reporter aux mesures non conformes aux PCGR à la page 22 pour obtenir le rapprochement des résultats présentés et des résultats ajustés. 2) Compte tenu de l'ajustement au titre de l'amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions, à l'exclusion des logiciels, de 9 $ pour le trimestre clos le 31 octobre 2023 (31 juillet 2023 - 9 $; 31 octobre 2022 - 9 $) et de 36 $ pour l'exercice clos le 31 octobre 2023 (31 octobre 2022 - 36 $).

Bénéfice net

Comparaison du quatrième trimestre de 2023 et du quatrième trimestre de 2022

Le bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres s'est fixé à 327 millions de dollars, contre 361 millions de dollars. Le bénéfice net ajusté attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres s'est établi à 333 millions de dollars, ce qui représente une baisse de 35 millions de dollars, ou de 10 %. La diminution est principalement attribuable à la hausse des charges autres que d'intérêts, neutralisée en partie par la solide croissance des revenus tirés de nos activités internationales et par la hausse des revenus tirés des commissions de courtage au Canada.

Comparaison du quatrième trimestre de 2023 et du troisième trimestre de 2023

Le bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres a reculé de 39 millions de dollars, ou de 11 %. Le bénéfice net ajusté attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres a reculé de 40 millions de dollars, ou de 11 %, en raison surtout de la hausse des charges autres que d'intérêts et de la baisse des honoraires liés aux fonds communs de placement.

Total des revenus

Comparaison du quatrième trimestre de 2023 et du quatrième trimestre de 2022

Les revenus se sont élevés à 1 332 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 43 millions de dollars, ou de 3 %, qui s'explique essentiellement par la hausse des revenus tirés de nos activités internationales et des revenus tirés des commissions de courtage au Canada.

Comparaison du quatrième trimestre de 2023 et du troisième trimestre de 2023

Les revenus ont diminué de 4 millions de dollars par suite essentiellement de la baisse des honoraires liés aux fonds communs de placement, atténuée par la hausse des revenus d'intérêts nets.

Dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances

Comparaison du quatrième trimestre de 2023 et du quatrième trimestre de 2022

La dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances s'est élevée à 5 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 4 millions de dollars. Le ratio de dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances a augmenté de sept points de base pour se fixer à neuf points de base, essentiellement au titre des prêts douteux.

La dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances au titre des prêts productifs a augmenté de 1 million de dollars, tandis que la dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances au titre des prêts douteux a augmenté de 3 millions de dollars.

Comparaison du quatrième trimestre de 2023 et du troisième trimestre de 2023

La dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances s'est élevée à 5 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 3 millions de dollars. Le ratio de dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances au titre des prêts douteux a augmenté de six points de base pour se fixer à neuf points de base, essentiellement au titre des prêts douteux.

La dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances au titre des prêts productifs a augmenté de 2 millions de dollars, tandis que la dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances au titre des prêts douteux a augmenté de 1 million de dollars.

Charges autres que d'intérêts

Comparaison du quatrième trimestre de 2023 et du quatrième trimestre de 2022

Les charges autres que d'intérêts ont augmenté de 89 millions de dollars, ou de 11 %, pour se fixer à 887 millions de dollars, par suite essentiellement de la hausse des charges liées aux volumes et des dépenses liées au personnel et aux technologies nécessaires pour soutenir la croissance des activités.

Comparaison du quatrième trimestre de 2023 et du troisième trimestre de 2023

Les charges autres que d'intérêts ont augmenté de 44 millions de dollars, ou de 5 %, par suite essentiellement de la hausse des dépenses liées aux technologies, des frais de publicité et des frais de prospection nécessaires pour soutenir la croissance des activités.

Charge d'impôt sur le résultat

Le taux d'impôt effectif s'est établi à 25,4 %, alors qu'il s'était fixé à 25,8 % pour l'exercice précédent et à 25,0 % pour le trimestre précédent.

Actifs sous gestion (ASG) et actifs sous administration (ASA)

Comparaison du quatrième trimestre de 2023 et du quatrième trimestre de 2022

Les actifs sous gestion se sont accrus de 6 milliards de dollars, ou 2 %, pour se chiffrer à 317 milliards de dollars, par suite de l'appréciation des marchés, contrée en partie par les rachats nets. Les actifs sous administration ont augmenté de 30 milliards de dollars, ou de 5 %, pour s'élever à 610 milliards de dollars, par suite essentiellement de la hausse des ventes nettes et de l'appréciation des marchés.

Comparaison du quatrième trimestre de 2023 et du troisième trimestre de 2023

Les actifs sous gestion ont diminué de 14 milliards de dollars, ou de 4 %, du fait surtout du repli des marchés. Les actifs sous administration ont reculé de 21 milliards de dollars, ou de 3 %, par suite essentiellement du recul des marchés, contré en partie par la hausse des ventes nettes.

Services bancaires et marchés mondiaux



Pour les trimestres clos les Pour les exercices clos les (non audité) (en millions de dollars) (sur une base de mise en équivalence fiscale)1) 31 octobre 2023

31 juillet 2023

31 octobre

2022

31 octobre 2023

31 octobre

2022

Résultats présentés



















Revenus d'intérêts nets 397 $ 337 $ 492 $ 1 572 $ 1 630 $ Revenus autres que d'intérêts 957

1 006

862

3 980

3 542

Total des revenus 1 354

1 343

1 354

5 552

5 172

Dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances 39

(6)

11

101

(66)

Charges autres que d'intérêts 779

758

696

3 062

2 674

Charge d'impôt sur le résultat 122

157

163

621

653

Bénéfice net 414 $ 434 $ 484 $ 1 768 $ 1 911 $ Bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres

de la Banque 414 $ 434 $ 484 $ 1 768 $ 1 911 $ Autres données et mesures financières



















Rendement des capitaux propres2) 12,4 % 12,9 % 13,4 % 12,2 % 14,3 % Actifs moyens (en milliards de dollars) 500 $ 493 $ 461 $ 490 $ 455 $ Passifs moyens (en milliards de dollars) 471 $ 450 $ 430 $ 455 $ 414 $

1) Les résultats sont présentés sur une base de mise en équivalence fiscale. Se reporter à la rubrique « Survol des secteurs d'activité » du rapport annuel de 2023 aux actionnaires de la Banque. 2) Se reporter aux mesures non conformes aux PCGR à la page 22.

Bénéfice net

Comparaison du quatrième trimestre de 2023 et du quatrième trimestre de 2022

Le bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres a diminué de 70 millions de dollars, ou de 14 %, pour se chiffrer à 414 millions de dollars, sous l'effet essentiellement de l'augmentation des charges autres que d'intérêts, de la baisse des revenus d'intérêts nets et de l'accroissement de la dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances, facteurs contrebalancés en partie par la hausse des revenus autres que d'intérêts.

Comparaison du quatrième trimestre de 2023 et du troisième trimestre de 2023

Le bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres a reculé de 20 millions de dollars, ou de 5 %, en raison essentiellement de la baisse des revenus autres que d'intérêts, de l'accroissement de la dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances et de l'augmentation des charges autres que d'intérêts, facteurs contrebalancés en partie par la hausse des revenus d'intérêts nets et l'incidence favorable de la conversion des devises.

Total des revenus

Comparaison du quatrième trimestre de 2023 et du quatrième trimestre de 2022

Les revenus se sont chiffrés à 1 354 millions de dollars, inchangés par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent, la progression des revenus autres que d'intérêts ayant été neutralisée par le recul des revenus d'intérêts nets.

Les revenus d'intérêts nets ont diminué de 95 millions de dollars, ou de 19 %, pour s'établir à 397 millions de dollars, ce qui s'explique principalement par la hausse des coûts de financement liés aux activités de transaction et par la diminution des marges sur les prêts aux sociétés, en partie contrebalancées par l'augmentation des marges sur les dépôts.

Les revenus autres que d'intérêts se sont élevés à 957 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 95 millions de dollars, ou de 11 %, attribuable avant tout à l'augmentation des revenus tirés de frais et des commissions, atténuée par la baisse des revenus se rapportant aux activités de transaction.

Comparaison du quatrième trimestre de 2023 et du troisième trimestre de 2023

Les revenus ont augmenté de 11 millions de dollars, ou de 1 %.

Les revenus d'intérêts nets se sont chiffrés à 397 millions de dollars, soit une hausse de 60 millions de dollars, ou de 18 %, ce qui s'explique principalement par l'augmentation des marges sur les dépôts et la hausse des marges sur les prêts aux sociétés.

Les revenus autres que d'intérêts ont diminué de 49 millions de dollars, ou de 5 %, en raison surtout de la baisse des revenus se rapportant aux activités de transaction, atténuée par l'augmentation des revenus tirés de frais et des commissions.

Dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances

Comparaison du quatrième trimestre de 2023 et du quatrième trimestre de 2022

La dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances s'est chiffrée à 39 millions de dollars, contre 11 millions de dollars. Le ratio de dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances a monté de huit points de base pour s'établir à 11 points de base.

La dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances au titre des prêts productifs s'est établie à 30 millions de dollars, contre une reprise nette de 11 millions de dollars, ce qui s'explique par l'incidence des perspectives macroéconomiques défavorables persistantes, dont les taux d'intérêt plus élevés, qui se répercutent sur certains secteurs dans les portefeuilles de prêts autres qu'aux particuliers en Amérique du Nord.

La dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances au titre des prêts douteux s'est établie à 9 millions de dollars et se rapporte principalement à un compte dans le secteur du génie et de l'entrepreneuriat, par rapport à 22 millions de dollars pour la période correspondante de l'exercice précédent. Le ratio de dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances au titre des prêts douteux a baissé de trois points de base pour s'établir à trois points de base.

Comparaison du quatrième trimestre de 2023 et du troisième trimestre de 2023

La dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances s'est fixée à 39 millions de dollars, contre une reprise nette de 6 millions de dollars. Le ratio de dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances a augmenté de 13 points de base pour s'établir à 11 points de base.

La dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances au titre des prêts productifs a augmenté de 26 millions de dollars pour s'établir à 30 millions de dollars, par rapport à 4 millions de dollars, ce qui s'explique par l'incidence des perspectives macroéconomiques défavorables persistantes, dont les taux d'intérêt plus élevés, qui se répercutent sur certains secteurs dans les portefeuilles de prêts autres qu'aux particuliers en Amérique du Nord.

La dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances au titre des prêts douteux s'est établie à 9 millions de dollars et se rapporte principalement à un compte dans le secteur du génie et de l'entrepreneuriat, contre une reprise nette de 10 millions de dollars au trimestre précédent. Le ratio de dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances au titre des prêts douteux a monté de six points de base pour s'établir à trois points de base.

Charges autres que d'intérêts

Comparaison du quatrième trimestre de 2023 et du quatrième trimestre de 2022

Les charges autres que d'intérêts se sont fixées à 779 millions de dollars, en hausse de 83 millions de dollars, ou de 12 %. L'augmentation est principalement attribuable à l'accroissement des frais liés au personnel et des dépenses liées aux technologies nécessaires pour soutenir la croissance des activités, ainsi qu'à l'incidence défavorable de la conversion des devises.

Comparaison du quatrième trimestre de 2023 et du troisième trimestre de 2023

Les charges autres que d'intérêts ont augmenté de 21 millions de dollars, ou de 3 %, en raison surtout de la hausse des dépenses liées aux technologies nécessaires pour soutenir la croissance des activités et de l'incidence défavorable de la conversion des devises.

Charge d'impôt sur le résultat

Comparaison du quatrième trimestre de 2023 et du quatrième trimestre de 2022

Le taux d'impôt effectif pour le trimestre à l'étude a baissé pour s'établir à 22,8 %, comparativement à 25,2 % pour l'exercice précédent. La variation s'explique surtout par les changements dans la composition du bénéfice dans tous les territoires, contrés en partie par la hausse du taux d'impôt prévu par la loi au Canada.

Comparaison du quatrième trimestre de 2023 et du troisième trimestre de 2023

Le taux d'impôt effectif pour le trimestre à l'étude s'est établi à 22,8 %, comparativement à 26,5 %, en raison surtout des changements dans la composition du bénéfice dans tous les territoires.

Actifs moyens

Comparaison du quatrième trimestre de 2023 et du quatrième trimestre de 2022

Les actifs moyens se sont élevés à 500 milliards de dollars, soit une hausse de 39 milliards de dollars, ou de 8 %, sous l'effet surtout de l'augmentation des titres pris en pension et des actifs détenus à des fins de transaction, ainsi que de l'incidence de la conversion des devises.

Comparaison du quatrième trimestre de 2023 et du troisième trimestre de 2023

Les actifs moyens ont augmenté de 7 milliards de dollars, ou de 1 %, du fait essentiellement de la hausse des titres pris en pension et de l'incidence de la conversion des devises.

Passifs moyens

Comparaison du quatrième trimestre de 2023 et du quatrième trimestre de 2022

Les passifs moyens se sont fixés à 471 milliards de dollars, ce qui constitue une hausse de 41 milliards de dollars, ou de 10 %, attribuable essentiellement à l'augmentation des titres mis en pension et à l'incidence de la conversion des devises.

Comparaison du quatrième trimestre de 2023 et du troisième trimestre de 2023

Les passifs moyens ont augmenté de 21 milliards de dollars, ou de 5 %, en raison principalement de l'augmentation des titres mis en pension, de l'accroissement des dépôts et de l'incidence de la conversion des devises.

Autres



Pour les trimestres clos les Pour les exercices clos les (non audité) (en millions de dollars) (sur une base de mise en équivalence fiscale)1) 31 octobre 2023

31 juillet 2023

31 octobre

2022

31 octobre 2023

31 octobre

2022

Résultats présentés



















Revenus d'intérêts nets (637) $ (550) $ (245) $ (2 044) $ (180) $ Revenus autres que d'intérêts 131

(101)

(410)

(433)

(714)

Total des revenus (506)

(651)

(655)

(2 477)

(894)

Dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances -

-

(1)

-

3

Charges autres que d'intérêts 828

22

274

924

569

Charge (économie) d'impôt sur le résultat (572)

(374)

(325)

(1 104)

(734)

Bénéfice net (perte nette) (762) $ (299) $ (603) $ (2 297) $ (732) $ Bénéfice net (perte nette) attribuable aux participations ne donnant pas

le contrôle (3) $ - $ - $ (3) $ - $ Bénéfice net (perte nette) attribuable aux détenteurs de titres de capitaux

propres (759) $ (299) $ (603) $ (2 294) $ (732) $ Autres mesures



















Actifs moyens (en milliards de dollars) 191 $ 184 $ 175 $ 185 $ 167 $ Passifs moyens (en milliards de dollars) 252 $ 273 $ 278 $ 273 $ 263 $

1) Les résultats sont présentés sur une base de mise en équivalence fiscale. Se reporter à la rubrique « Survol des secteurs d'activité » du rapport annuel de 2023 aux actionnaires de la Banque.



Pour les trimestres clos les Pour les exercices clos les (non audité) (en millions de dollars) (sur une base de mise en équivalence fiscale) 31 octobre 2023

31 juillet 2023

31 octobre

2022

31 octobre 2023

31 octobre

2022

Résultats ajustés1)



















Revenus d'intérêts nets (637) $ (550) $ (245) $ (2 044) $ (180) $ Revenus autres que d'intérêts2) (236)

(101)

(49)

(800)

(353)

Total des revenus (873)

(651)

(294)

(2 844)

(533)

Dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances -

-

(1)

-

3

Charges autres que d'intérêts3) 41

22

56

137

351

Charge (économie) d'impôt sur le résultat4) (427)

(374)

(250)

(1 538)

(659)

Bénéfice net (perte nette) (487) $ (299) $ (99) $ (1 443) $ (228) $ Bénéfice net (perte nette) attribuable aux participations ne donnant pas le

contrôle dans des filiales - $ - $ 1 $ - $ 1 $ Bénéfice net (perte nette) attribuable aux détenteurs de titres de capitaux

propres (487) $ (299) $ (100) $ (1 443) $ (229) $

1) Se reporter aux mesures non conformes aux PCGR à la page 22 pour obtenir une description des ajustements. 2) Compte tenu d'un ajustement au titre du (profit net) de la perte nette sur les cessions et la réduction d'activités de (367) $ pour le quatrième trimestre de 2023 et l'exercice clos le 31 octobre 2023 (quatrième trimestre de 2022 et exercice clos le 31 octobre 2022 - 361 $). 3) Compte tenu d'ajustements au titre de la charge de restructuration et des provisions pour indemnités de départ de 354 $, des coûts de consolidation de biens immobiliers et de résiliation de contrats de 87 $ et de la dépréciation d'actifs non financiers de 346 $ pour le quatrième trimestre de 2023 et l'exercice clos le 31 octobre 2023 (quatrième trimestre de 2022 et exercice clos le 31 octobre 2022 - charge de restructuration et provisions pour indemnités de départ de 85 $ et coûts de soutien du programme de fidélisation Scène+ de 133 $). 4) Compte tenu d'un ajustement au titre du dividende pour la relance du Canada de 579 $ pour l'exercice clos le 31 octobre 2023 (exercice clos le 31 octobre 2022 - néant).

Le secteur Autres comprend la Trésorerie du Groupe, les secteurs d'exploitation de moindre envergure et les éléments du siège social qui ne sont pas attribués à un secteur en particulier. La Trésorerie est principalement responsable de la gestion des risques liés au bilan, à la liquidité et aux taux d'intérêt, ce qui comprend les activités de financement de gros de la Banque.

La majoration des revenus exonérés d'impôt est éliminée dans les revenus d'intérêts nets, les revenus autres que d'intérêts et la charge d'impôt sur le résultat de chaque période. Ce montant est pris en compte dans les résultats des secteurs d'exploitation, lesquels sont comptabilisés sur une base de mise en équivalence fiscale.

Le revenu net provenant des sociétés associées et la charge d'impôt sur le résultat de chaque période tiennent compte des ajustements de normalisation fiscale liés à la majoration des revenus provenant des sociétés associées. Ces ajustements normalisent le taux d'impôt effectif des secteurs afin de donner une meilleure image de l'apport des sociétés associées aux résultats sectoriels.

Comparaison du quatrième trimestre de 2023 et du quatrième trimestre de 2022

Le résultat net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres a correspondu à une perte nette de 759 millions de dollars, comparativement à une perte nette de 603 millions de dollars pour la période correspondante de l'exercice précédent. Le résultat net ajusté attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres a correspondu à une perte nette de 487 millions de dollars, contre une perte nette de 100 millions de dollars pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent. L'accroissement de 387 millions de dollars de la perte s'explique surtout par la diminution des revenus ayant découlé essentiellement des coûts de financement plus élevés, atténuées par la hausse des revenus tirés des actifs liquides, la baisse des profits sur les placements et les revenus provenant des sociétés associées. Le recul des revenus a été partiellement compensé par la charge d'impôt sur le résultat moins élevée et la baisse des charges autres que d'intérêts.

Comparaison du quatrième trimestre de 2023 et du troisième trimestre de 2023

Le résultat net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres s'est replié de 460 millions de dollars par rapport au trimestre précédent. Après ajustement, le résultat net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres a reculé de 188 millions de dollars, en raison surtout de la hausse des coûts de financement et de la baisse des revenus provenant des sociétés associées. Ces facteurs ont été atténués par la hausse des revenus tirés des actifs liquides et la charge d'impôt sur le résultat moins élevée.

État consolidé de la situation financière



Aux (non audité) (en millions de dollars) 31 octobre

2023

31 juillet

2023

31 octobre

2022

Actifs











Trésorerie et dépôts auprès d'autres institutions financières 90 312 $ 90 325 $ 65 895 $ Métaux précieux 937

1 009

543

Actifs détenus à des fins de transaction











Titres 107 612

108 310

103 547

Prêts 7 544

8 420

7 811

Autres 2 712

2 571

1 796



117 868

119 301

113 154

Titres pris en pension et titres empruntés 199 325

198 358

175 313

Instruments financiers dérivés 51 340

44 655

55 699

Titres de placement 118 237

110 195

110 008

Prêts











Prêts hypothécaires à l'habitation 344 182

347 707

349 279

Prêts personnels 104 170

103 733

99 431

Prêts sur cartes de crédit 17 109

16 607

14 518

Prêts aux entreprises et aux administrations publiques 291 822

290 051

287 107



757 283

758 098

750 335

Compte de correction de valeur pour pertes sur créances 6 372

5 893

5 348



750 911

752 205

744 987

Autres











Engagements de clients en contrepartie d'acceptations, déduction faite de la correction de valeur 18 628

20 425

19 494

Immobilisations corporelles 5 642

5 685

5 700

Participations dans des sociétés associées 1 925

2 607

2 633

Goodwill et autres immobilisations incorporelles 17 193

17 262

16 833

Actifs d'impôt différé 3 530

3 159

1 903

Autres actifs 34 941

30 912

37 256



81 859

80 050

83 819

Total des actifs 1 410 789 $ 1 396 098 $ 1 349 418 $













Passifs











Dépôts











Particuliers 288 617 $ 284 738 $ 265 892 $ Entreprises et administrations publiques 612 267

615 431

597 617

Autres institutions financières 51 449

57 056

52 672



952 333

957 225

916 181

Instruments financiers désignés comme étant à la juste valeur par le biais du résultat net 26 779

28 893

22 421

Autres











Acceptations 18 718

20 478

19 525

Obligations relatives aux titres vendus à découvert 36 403

37 522

40 449

Instruments financiers dérivés 58 660

50 848

65 900

Obligations relatives aux titres mis en pension et aux titres prêtés 160 007

147 432

139 025

Débentures subordonnées 9 693

9 566

8 469

Autres passifs 69 529

66 416

62 699



353 010

332 262

336 067

Total des passifs 1 332 122

1 318 380

1 274 669















Capitaux propres











Capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires











Actions ordinaires 20 109

19 627

18 707

Résultats non distribués 55 746

55 783

53 761

Cumul des autres éléments du résultat global (6 918)

(7 340)

(7 166)

Autres réserves (84)

(88)

(152)

Total des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires 68 853

67 982

65 150

Actions privilégiées et autres instruments de capitaux propres 8 075

8 075

8 075

Total des capitaux propres attribuables aux détenteurs de titres de capitaux propres de la Banque 76 928

76 057

73 225

Participations ne donnant pas le contrôle dans des filiales 1 739

1 661

1 524

Total des capitaux propres 78 667

77 718

74 749

Total des passifs et des capitaux propres 1 410 789 $ 1 396 098 $ 1 349 418 $

État consolidé du résultat net



Pour les trimestres clos les Pour les exercices clos les (non audité) (en millions de dollars) 31 octobre

2023

31 juillet

2023

31 octobre

2022

31 octobre

2023

31 octobre

2022

Revenus



















Revenus d'intérêts1)



















Prêts 11 823 $ 11 525 $ 9 271 $ 45 043 $ 29 390 $ Titres 1 899

1 831

1 217

6 833

2 877

Titres pris en pension et titres empruntés 377

397

209

1 478

459

Dépôts auprès d'autres institutions financières 1 010

936

421

3 470

832



15 109

14 689

11 118

56 824

33 558

Charges d'intérêts



















Dépôts 9 726

9 438

5 722

35 650

12 794

Débentures subordonnées 133

123

93

471

270

Autres 578

548

681

2 416

2 379



10 437

10 109

6 496

38 537

15 443

Revenus d'intérêts nets 4 672

4 580

4 622

18 287

18 115

Revenus autres que d'intérêts



















Revenus sur cartes 199

188

195

778

779

Frais liés aux services bancaires 474

474

456

1 879

1 770

Commissions de crédit 479

469

451

1 861

1 647

Fonds communs de placement 527

541

528

2 127

2 269

Commissions de courtage 284

285

264

1 117

1 125

Frais de gestion de placements et frais de fiducie 259

261

242

1 029

999

Commissions de placement et honoraires de services-conseils 152

146

136

554

543

Opérations de change à des fins autres que de transaction 239

213

228

911

878

Revenus tirés des activités de transaction 197

360

418

1 580

1 791

Profit net sur la vente de titres de placement (1)

30

71

129

74

Revenu net découlant de participations dans

des sociétés associées 18

55

49

153

268

Revenus d'assurance, déduction faite des sinistres 134

113

114

482

433

Autres honoraires et commissions 321

283

206

1 072

650

Autres 354

92

(354)

348

75



3 636

3 510

3 004

14 020

13 301

Total des revenus 8 308

8 090

7 626

32 307

31 416

Dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances 1 256

819

529

3 422

1 382



7 052

7 271

7 097

28 885

30 034

Charges autres que d'intérêts



















Salaires et avantages du personnel 2 452

2 379

2 187

9 596

8 836

Locaux et technologie 701

661

636

2 659

2 424

Amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles 590

412

394

1 820

1 531

Communications 99

101

90

395

361

Publicité et prospection 159

142

140

576

480

Honoraires 219

199

239

780

826

Taxe d'affaires et taxe sur le capital 161

154

134

634

541

Autres 1 148

514

709

2 671

2 103



5 529

4 562

4 529

19 131

17 102

Bénéfice avant impôt sur le résultat 1 523

2 709

2 568

9 754

12 932

Charge d'impôt sur le résultat 138

497

475

2 226

2 758

Bénéfice net 1 385 $ 2 212 $ 2 093 $ 7 528 $ 10 174 $ Bénéfice net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle

dans des filiales 31

21

38

118

258

Bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres

de la Banque 1 354 $ 2 191 $ 2 055 $ 7 410 $ 9 916 $ Actionnaires privilégiés et détenteurs d'autres instruments de

capitaux propres 109

105

106

419

260

Actionnaires ordinaires 1 245 $ 2 086 $ 1 949 $ 6 991 $ 9 656 $ Bénéfice par action ordinaire (en dollars)



















De base 1,03 $ 1,74 $ 1,64 $ 5,84 $ 8,05 $ Dilué 1,02

1,72

1,63

5,78

8,02

Dividende versé par action ordinaire (en dollars) 1,06

1,06

1,03

4,18

4,06



























1) Comprend des revenus d'intérêts sur les actifs financiers évalués au coût amorti et à la JVAÉRG calculés au moyen de la méthode du taux d'intérêt effectif de 14 603 $ pour le trimestre clos le 31 octobre 2023 (31 juillet 2023 - 14 127 $; 31 octobre 2022 - 10 703 $) et de 54 824 $ pour l'exercice clos le 31 octobre 2023 (31 octobre 2022 - 32 573 $).

État consolidé du résultat global



Pour les trimestres clos les Pour les exercices clos les (non audité) (en millions de dollars) 31 octobre

2023

31 juillet

2023

31 octobre

2022

31 octobre

2023

31 octobre

2022

Bénéfice net 1 385 $ 2 212 $ 2 093 $ 7 528 $ 10 174 $ Autres éléments du résultat global



















Éléments qui seront reclassés ultérieurement dans le bénéfice net



















Variation nette des profits (pertes) de change latents :



















Profits (pertes) de change latents, montant net 675

(946)

3 106

1 345

3 703

Profits (pertes) sur les couvertures d'investissements nets dans des établissements à l'étranger,

montant net (335)

298

(1 140)

(577)

(1 655)

Charge (économie) d'impôt sur le résultat



















Profits (pertes) de change latents, montant net 8

(14)

27

2

28

Profits (pertes) sur les couvertures d'investissements nets dans des établissements à

l'étranger, montant net (95)

82

(299)

(176)

(434)



427

(716)

2 238

942

2 454

Variation nette de la juste valeur découlant de la variation des instruments de créance évalués

à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global :



















Profits (pertes) liés à la juste valeur, montant net (851)

(559)

(2 460)

176

(4 333)

Reclassement du montant net des (profits) pertes dans le bénéfice net 496

711

1 767

327

2 717

Charge (économie) d'impôt sur le résultat :



















Profits (pertes) liés à la juste valeur, montant net (234)

(149)

(619)

19

(1 108)

Reclassement du montant net des (profits) pertes dans le bénéfice net 137

199

458

106

704



(258)

102

(532)

378

(1 212)

Variation nette des profits (pertes) sur les instruments dérivés désignés comme couvertures

de flux de trésorerie :



















Profits (pertes) sur les instruments dérivés désignés comme couvertures de flux de trésorerie,

montant net 463

(1 601)

(1 669)

3 763

(10 037)

Reclassement du montant net des (profits) pertes dans le bénéfice net (151)

1 025

(937)

(3 455)

3 880

Charge (économie) d'impôt sur le résultat



















Profits (pertes) sur les instruments dérivés désignés comme couvertures

de flux de trésorerie, montant net 61

(424)

(444)

1 034

(2 709)

Reclassement du montant net des (profits) pertes dans le bénéfice net 32

257

(233)

(971)

1 089



219

(409)

(1 929)

245

(4 537)

Autres éléments du résultat global provenant des participations

dans des sociétés associées (11)

7

(382)

(16)

(344)

Éléments qui ne seront pas reclassés ultérieurement dans le bénéfice net



















Variation nette à la réévaluation de l'actif et du passif au titre des régimes d'avantages du

personnel :



















Gains (pertes) actuariels sur les régimes d'avantages du personnel 307

245

(17)

108

955

Charge (économie) d'impôt sur le résultat 58

68

(1)

(6)

277



249

177

(16)

114

678

Variation nette de la juste valeur découlant de la variation des instruments de capitaux propres

désignés comme étant à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global :



















Profits (pertes) liés à la juste valeur, montant net (125)

(181)

(160)

(253)

(106)

Charge (économie) d'impôt sur le résultat (36)

(32)

(46)

(73)

(32)



(89)

(149)

(114)

(180)

(74)

Variation nette de la juste valeur découlant de l'évolution du risque de crédit propre à la

Banque quant aux passifs financiers désignés comme étant à la juste valeur :



















Variation de la juste valeur découlant de l'évolution du risque de crédit propre à la Banque

quant aux passifs financiers désignés comme étant à la juste valeur (61)

(1 848)

373

(1 338)

1 958

Charge (économie) d'impôt sur le résultat (17)

(513)

98

(353)

514



(44)

(1 335)

275

(985)

1 444

Autres éléments du résultat global provenant des participations dans des sociétés associées -

-

-

2

2

Autres éléments du résultat global 493

(2 323)

(460)

500

(1 589)

Résultat global 1 878 $ (111) $ 1 633 $ 8 028 $ 8 585 $ Résultat global attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle 102

89

60

327

233

Résultat global attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres de la Banque 1 776

(200)

1 573

7 701

8 352

Actionnaires privilégiés et détenteurs d'autres instruments de capitaux propres 109

105

106

419

260

Actionnaires ordinaires 1 667 $ (305) $ 1 467 $ 7 282 $ 8 092 $

État consolidé des variations des capitaux propres











Cumul des autres éléments du résultat global























(non audité) (en millions de dollars) Actions

ordinaires

Résultats

non

distribués1)

Écarts de

conversion

Instruments

de créance

(JVAÉRG)

Instruments

de capitaux

propres

(JVAÉRG)

Couvertures

des flux de

trésorerie

Autres2)

Autres

réserves

Total des

capitaux

propres

attribuables

aux

actionnaires

ordinaires

Actions

privilégiées

et autres

instruments

de capitaux

propres

Total

attribuable aux

détenteurs

de titres de

capitaux

propres

Participations

ne donnant

pas le

contrôle dans

des filiales

Total

Solde au 31 octobre 2022 18 707 $ 53 761 $ (2 478) $ (1 482) $ 216 $ (4 786) $ 1 364 $ (152) $ 65 150 $ 8 075 $ 73 225 $ 1 524 $ 74 749 $ Bénéfice net -

6 991

-

-

-

-

-

-

6 991

419

7 410

118

7 528

Autres éléments du résultat global -

-

766

378

(201)

240

(892)

-

291

-

291

209

500

Total du résultat global - $ 6 991 $ 766 $ 378 $ (201) $ 240 $ (892) $ - $ 7 282 $ 419 $ 7 701 $ 327 $ 8 028 $ Actions ou instruments émis 1 402

-

-

-

-

-

-

(3)

1 399

-

1 399

-

1 399

Actions rachetées -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dividendes et distributions versés aux

détenteurs de titres de capitaux propres -

(5 003)

-

-

-

-

-

-

(5 003)

(419)

(5 422)

(101)

(5 523)

Paiements fondés sur des actions3) -

-

-

-

-

-

-

14

14

-

14

-

14

Autres -

(3)

(43)

-

(1)

1

-

57

11

-

11

(11)

-

Solde au 31 octobre 2023 20 109 $ 55 746 $ (1 755) $ (1 104) $ 14 $ (4 545) $ 472 $ (84) $ 68 853 $ 8 075 $ 76 928 $ 1 739 $ 78 667 $





















































Solde au 31 octobre 2021 18 507 $ 51 354 $ (4 709) $ (270) $ 291 $ (214) $ (431) $ 222 $ 64 750 $ 6 052 $ 70 802 $ 2 090 $ 72 892 $ Bénéfice net -

9 656

-

-

-

-

-

-

9 656

260

9 916

258

10 174

Autres éléments du résultat global -

-

2 411

(1 212)

(35)

(4 523)

1 795

-

(1 564)

-

(1 564)

(25)

(1 589)

Total du résultat global - $ 9 656 $ 2 411 $ (1 212) $ (35) $ (4 523) $ 1 795 $ - $ 8 092 $ 260 $ 8 352 $ 233 $ 8 585 $ Actions / instruments émis 706

-

-

-

-

-

-

(18)

688

2 523

3 211

-

3 211

Actions rachetées (506)

(2 367)

-

-

-

-

-

-

(2 873)

(500)

(3 373)

-

(3 373)

Dividendes et distributions versés aux

détenteurs de titres de capitaux propres -

(4 858)

-

-

-

-

-

-

(4 858)

(260)

(5 118)

(115)

(5 233)

Paiements fondés sur des actions3) -

-

-

-

-

-

-

10

10

-

10

-

10

Autres -

(24)

(180)

-

(40)

(49)

-

(366) 4) (659)

-

(659)

(684) 4) (1 343)

Solde au 31 octobre 2022 18 707 $ 53 761 $ (2 478) $ (1 482) $ 216 $ (4 786) $ 1 364 $ (152) $ 65 150 $ 8 075 $ 73 225 $ 1 524 $ 74 749 $

1) Comprend des résultats non distribués de 71 $ (31 octobre 2022 - 67 $) liés à une société associée étrangère, qui est soumise à des restrictions réglementaires locales. 2) Comprend la quote-part des sociétés associées, les avantages du personnel et le risque de crédit propre à la Banque. 3) Représente des montants liés aux paiements fondés sur des actions (se reporter à la note 26 afférente aux états financiers consolidés dans le rapport annuel de 2023 aux actionnaires). 4) Comprend les variations des participations ne donnant pas le contrôle découlant des regroupements d'entreprises et d'autres transactions connexes (se reporter à la note 36 afférente aux états financiers consolidés dans le rapport annuel de 2023 aux actionnaires).

Tableau consolidé des flux de trésorerie

(non audité) (en millions de dollars) Pour les trimestres clos les Pour les exercices clos les Rentrées (sorties) nettes de trésorerie 31 octobre

2023

31 octobre

2022

31 octobre

2023

31 octobre

2022

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation















Bénéfice net 1 385 $ 2 093 $ 7 528 $ 10 174 $ Ajustements pour :















Revenus d'intérêts nets (4 672)

(4 622)

(18 287)

(18 115)

Amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles 590

394

1 820

1 531

Dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances 1 256

529

3 422

1 382

Dépréciation des participations dans des sociétés associées 185

-

185

-

Charges dont le paiement est fondé sur des actions et réglé en titres de capitaux

propres 2

1

14

10

Profit net sur la vente de titres de placement 1

(71)

(129)

(74)

(Profit net) perte nette sur les cessions (367)

233

(367)

233

Revenu net découlant de participations dans des sociétés associées (18)

(49)

(153)

(268)

Charge d'impôt sur le résultat 138

475

2 226

2 758

Variations des actifs et des passifs d'exploitation















Actifs détenus à des fins de transaction 3 158

8 494

(2 689)

37 501

Titres pris en pension et titres empruntés 4 834

(13 864)

(18 966)

(41 438)

Prêts 6 648

(19 803)

4 414

(97 161)

Dépôts (24 119)

13 825

19 478

95 905

Obligations relatives aux titres vendus à découvert (1 667)

(4 700)

(4 616)

(1 292)

Obligations relatives aux titres mis en pension et aux titres prêtés 7 862

5 780

15 937

10 838

Instruments financiers dérivés, montant net 2 545

(1 567)

2 080

115

Autres, montant net 2 139

5 876

(219)

(1 404)

Dividendes reçus 308

299

1 299

1 156

Intérêts reçus 14 853

10 437

55 617

31 931

Intérêts versés (9 801)

(5 385)

(34 731)

(13 336)

Impôt sur le résultat payé (514)

(742)

(2 139)

(3 503)

Rentrées (sorties) nettes de trésorerie liées aux activités d'exploitation 4 746

(2 367)

31 724

16 943

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement















Dépôts portant intérêt auprès d'autres institutions financières (641)

5 962

(23 538)

25 783

Achat de titres de placement (32 536)

(16 593)

(100 919)

(97 736)

Produit de la vente et de la venue à échéance de titres de placement 26 489

16 488

94 875

63 130

Acquisition/cession de filiales, de sociétés associées ou d'unités d'exploitation, déduction

faite de la trésorerie acquise 895

165

895

(549)

Immobilisations corporelles, déduction faite des sorties (153)

(177)

(442)

(571)

Autres, montant net (373)

(801)

(911)

(1 350)

Rentrées (sorties) nettes de trésorerie liées aux activités d'investissement (6 319)

5 044

(30 040)

(11 293)

Flux de trésorerie liés aux activités de financement















Produit tiré de l'émission de débentures subordonnées 110

-

1 477

3 356

Rachat de débentures subordonnées (76)

(24)

(78)

(1 276)

Produit de l'émission d'actions privilégiées et d'autres instruments de capitaux propres -

1 023

-

2 523

Rachat d'actions privilégiées -

-

-

(500)

Produit de l'émission d'actions ordinaires 482

5

1 402

137

Actions ordinaires rachetées aux fins d'annulation -

(128)

-

(2 873)

Dividendes et distributions versés en trésorerie (1 387)

(1 333)

(5 422)

(5 118)

Distributions aux participations ne donnant pas le contrôle (26)

(26)

(101)

(115)

Paiement d'obligations locatives (77)

(69)

(325)

(322)

Autres, montant net (15)

(778)

311

(391)

Rentrées (sorties) nettes de trésorerie liées aux activités de financement (989)

(1 330)

(2 766)

(4 579)

Effet des variations des cours de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie 100

305

190

301

Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie (2 462)

1 652

(892)

1 372

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de la période1) 12 635

9 413

11 065

9 693

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de la période1) 10 173 $ 11 065 $ 10 173 $ 11 065 $

1) Représente la trésorerie et les dépôts sans intérêt auprès d'autres institutions financières (se reporter à la note 6 afférente aux états financiers consolidés dans le rapport annuel de 2023 aux actionnaires).

Mesures non conformes aux PCGR

Pour évaluer sa performance et celle de ses secteurs d'exploitation, la Banque a recours à diverses mesures financières et différents ratios financiers. Certains d'entre eux sont présentés sur une base non conforme aux PCGR et ne sont pas calculés selon les principes comptables généralement reconnus (PCGR), lesquels sont fondés sur les Normes internationales d'information financière (IFRS) telles qu'elles ont été publiées par l'International Accounting Standards Board (IASB), ni définis par les PCGR. Ces mesures n'ont aucune signification normalisée et pourraient donc ne pas être comparables à des mesures financières similaires présentées par d'autres émetteurs. La Banque est d'avis que les mesures et ratios non conformes aux PCGR sont utiles puisqu'ils permettent au lecteur de mieux comprendre comment la direction évalue la performance. Ces mesures et ratios non conformes aux PCGR sont utilisés dans le présent rapport de gestion et ils sont définis ci-après.

Résultats ajustés et bénéfice dilué ajusté par action

Le tableau qui suit présente les rapprochements des résultats financiers présentés conformément aux PCGR et des résultats financiers ajustés non conformes aux PCGR. La direction tient compte autant des résultats et mesures présentés qu'ajustés qui sont utiles pour évaluer la performance sous-jacente des activités courantes. Les résultats et mesures ajustés excluent certains éléments donnés des revenus, des charges autres que d'intérêts, de l'impôt sur le résultat et des participations ne donnant pas le contrôle. Communiquer autant les résultats présentés que les résultats ajustés permet aux lecteurs d'évaluer l'incidence de certains éléments sur les résultats pour les périodes à l'étude et de mieux apprécier les résultats et tendances en excluant les éléments qui ne reflètent pas la performance des activités courantes.

Rapprochement des résultats présentés et ajustés et du bénéfice dilué ajusté par action



Pour les trimestres clos les Pour les exercices clos les

31 octobre

31 juillet

31 octobre

31 octobre

31 octobre



(en millions de dollars) 2023

2023

2022

2023

2022



Résultats présentés





















Revenus d'intérêts nets 4 672 $ 4 580 $ 4 622 $ 18 287 $ 18 115 $

Revenus autres que d'intérêts 3 636

3 510

3 004

14 020

13 301



Total des revenus 8 308

8 090

7 626

32 307

31 416



Dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances 1 256

819

529

3 422

1 382



Charges autres que d'intérêts 5 529

4 562

4 529

19 131

17 102



Bénéfice avant impôt sur le résultat 1 523

2 709

2 568

9 754

12 932



Charge d'impôt sur le résultat 138

497

475

2 226

2 758



Bénéfice net 1 385 $ 2 212 $ 2 093 $ 7 528 $ 10 174 $

Bénéfice net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle

dans des filiales 31

21

38

118

258



Bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres 1 354

2 191

2 055

7 410

9 916



Bénéfice net attribuable aux actionnaires privilégiés et aux porteurs d'autres instruments de capitaux propres 109

105

106

419

260



Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires 1 245 $ 2 086 $ 1 949 $ 6 991 $ 9 656 $

Bénéfice dilué par action (en dollars) 1,02 $ 1,72 $ 1,63 $ 5,78 $ 8,02 $

Nombre moyen pondéré dilué d'actions ordinaires en circulation

(en millions) 1 211

1 214

1 199

1 204

1 208



Ajustements





















Éléments d'ajustement ayant une incidence sur les revenus autres que

d'intérêts et sur le total des revenus (avant impôt)





















Cessions et réduction d'activités (367) $ - $ 361 $ (367) $ 361 $

Éléments d'ajustement ayant une incidence sur les charges autres que

d'intérêts (avant impôt)





















Charge de restructuration et provisions pour indemnités de départ 354

-

85

354

85



Coûts de consolidation de biens immobiliers et de résiliation de

contrats 87

-

-

87

-



Dépréciation d'actifs non financiers 346

-

-

346

-



Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions 19

20

24

81

97



Coûts de soutien du programme de fidélisation Scène+ -

-

133

-

133



Total des éléments d'ajustement au titre des charges autres que d'intérêts

(avant impôt) 806

20

242

868

315



Total de l'incidence des éléments d'ajustement sur le bénéfice net avant

impôt 439

20

603

501

676



Incidence des éléments d'ajustement sur la charge d'impôt sur le résultat





















Cessions et réduction d'activités 48

-

(21)

48

(21)



Charge de restructuration et provisions pour indemnités de départ (96)

-

(19)

(96)

(19)



Coûts de consolidation de biens immobiliers et de résiliation de

contrats (24)

-

-

(24)

-



Dépréciation d'actifs non financiers (73)

-

-

(73)

-



Dividende pour la relance du Canada -

-

-

579

-



Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions (5)

(5)

(6)

(22)

(26)



Coûts de soutien du programme de fidélisation Scène+ -

-

(35)

-

(35)



Total de l'incidence des éléments d'ajustement sur la charge d'impôt sur

le résultat (150)

(5)

(81)

412

(101)



Total de l'incidence des éléments d'ajustement sur le bénéfice net 289 $ 15 $ 522 $ 913 $ 575 $

Incidence des éléments d'ajustement sur les participations ne donnant pas

le contrôle dans des filiales (3)

-

(1)

(3)

(1)



Total de l'incidence des éléments d'ajustement sur le bénéfice net

attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres et aux

actionnaires ordinaires 286 $ 15 $ 521 $ 910 $ 574 $

Résultats ajustés





















Revenus d'intérêts nets 4 672 $ 4 580 $ 4 622 $ 18 287 $ 18 115 $

Revenus autres que d'intérêts 3 269

3 510

3 365

13 653

13 662



Total des revenus 7 941

8 090

7 987

31 940

31 777



Dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances 1 256

819

529

3 422

1 382



Charges autres que d'intérêts 4 723

4 542

4 287

18 263

16 787



Bénéfice avant impôt sur le résultat 1 962

2 729

3 171

10 255

13 608



Charge d'impôt sur le résultat 288

502

556

1 814

2 859



Bénéfice net 1 674 $ 2 227 $ 2 615 $ 8 441 $ 10 749 $

Bénéfice net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle

dans des filiales 34

21

39

121

259



Bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres 1 640

2 206

2 576

8 320

10 490



Bénéfice net attribuable aux actionnaires privilégiés et aux porteurs

d'autres instruments de capitaux propres 109

105

106

419

260



Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires 1 531 $ 2 101 $ 2 470 $ 7 901 $ 10 230 $

Bénéfice dilué par action (en dollars) 1,26 $ 1,73 $ 2,06 $ 6,54 $ 8,50 $

Incidence des ajustements sur le bénéfice dilué par action (en dollars) 0,24 $ 0,01 $ 0,43 $ 0,76 $ 0,48 $

Nombre moyen pondéré dilué d'actions ordinaires en circulation

(en millions) 1 211

1 214

1 199

1 204

1 208































1. Les résultats de la Banque présentés pour le quatrième trimestre de 2023 et l'exercice 2023 ont été ajustés pour tenir compte des éléments qui suivent. Ces montants ont été comptabilisés dans le secteur d'exploitation Autres.

a) Cessions et réduction d'activités

La Banque a vendu sa participation de 20 % dans les activités de Services Financiers de Canadian Tire (SFCT) à La Société Canadian Tire. La vente a donné lieu à un profit net de 367 millions de dollars (319 millions de dollars après impôt). Pour obtenir de plus amples renseignements, se reporter à la note 36 afférente aux états financiers consolidés dans le rapport annuel de 2023 aux actionnaires.

b) Charge de restructuration et provisions pour indemnités de départ

La Banque a comptabilisé une charge de restructuration et des provisions pour indemnités de départ de 354 millions de dollars (258 millions de dollars après impôt) liées à la réduction et à la modification de l'effectif découlant des initiatives de numérisation intégrale et d'automatisation de la Banque et des nouvelles préférences des clients pour leurs opérations bancaires courantes, ainsi que des efforts soutenus de la Banque pour rationaliser ses processus opérationnels et optimiser ses canaux de distribution.

c) Coûts de consolidation de biens immobiliers et de résiliation de contrats

La Banque a comptabilisé des coûts de 87 millions de dollars (63 millions de dollars après impôt) associés à la consolidation et à la sortie de certains biens immobiliers et des coûts de résiliation de contrats de service dans le cadre de sa stratégie d'optimisation.

d) Dépréciation d'actifs non financiers

La Banque a comptabilisé une perte de valeur de 185 millions de dollars (159 millions de dollars après impôt) liée à sa participation dans une société associée, Bank of Xi'an Co. Ltd., en Chine, dont la valeur de marché est demeurée inférieure à la valeur comptable de la Banque pendant une période prolongée. Pour obtenir de plus amples renseignements, se reporter à la note 17 afférente aux états financiers consolidés dans le rapport annuel de 2023 aux actionnaires. Une dépréciation des immobilisations incorporelles, y compris les logiciels, de 161 millions de dollars (114 millions de dollars après impôt) a également été comptabilisée.

2. Les résultats présentés pour le premier trimestre de 2023 et l'exercice 2023 ont été ajustés pour tenir compte des éléments qui suivent.

Ces montants ont été comptabilisés dans le secteur d'exploitation Autres.

a) Dividende pour la relance du Canada

La Banque a comptabilisé une charge d'impôt sur le résultat additionnelle de 579 millions de dollars qui reflète la valeur actualisée du montant à payer au titre du dividende pour la relance du Canada (DRC) au premier trimestre de 2023. Le DRC est une mesure fiscale du gouvernement du Canada selon laquelle la Banque doit payer un impôt ponctuel de 15 % sur le revenu imposable supérieur à 1 milliard de dollars, sur la base du revenu imposable moyen des années d'imposition 2020 et 2021. Le DRC doit être payé en montants égaux sur cinq ans, mais la valeur actualisée de ces paiements a été comptabilisée en tant que passif pour la période au cours de laquelle cette mesure est entrée en vigueur.

3. Les résultats présentés pour toutes les périodes ont été ajustés pour tenir compte des éléments qui suivent.

a) Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions

Ces coûts ont trait à l'amortissement des immobilisations incorporelles comptabilisé à l'acquisition d'entreprises, à l'exception des logiciels, et ils sont comptabilisés dans les secteurs d'exploitation Réseau canadien, Opérations internationales et Gestion de patrimoine mondiale.

4. Les résultats présentés pour l'exercice 2022 ont été ajustés pour tenir compte des éléments qui suivent. Ces montants ont été comptabilisés dans le secteur d'exploitation Autres.

a) Charge de restructuration - Au cours de l'exercice précédent, la Banque a comptabilisé une charge de restructuration de 85 millions de dollars (66 millions de dollars après impôt) liée au réalignement des activités des Services bancaires et marchés mondiaux en Asie-Pacifique et à la réduction du nombre d'employés des secteurs technologiques par suite des efforts continus de modernisation technologique et de transformation numérique.

b) Cessions et réduction d'activités - La Banque a vendu ses participations dans des entreprises associées au Venezuela et en Thaïlande. De plus, la Banque a réduit ses activités en Inde et en Malaisie dans le cadre du réalignement de ses activités dans la région de l'Asie-Pacifique. Collectivement, la vente de ces entités et la réduction de ces activités ont donné lieu à une perte nette de 361 millions de dollars (340 millions de dollars après impôt), dont une tranche de 315 millions de dollars (294 millions de dollars après impôt) a trait à une perte de change cumulée, déduction faite des couvertures, qui a été reclassée dans les revenus autres que d'intérêts de l'état consolidé du résultat net à partir du cumul des autres éléments du résultat global. Pour obtenir de plus amples renseignements sur ces transactions, se reporter à la note 36 afférente aux états financiers consolidés dans le rapport annuel de 2023 aux actionnaires.

c) Coûts de soutien du programme de fidélisation Scène+ - Au cours de l'exercice précédent, la Banque a comptabilisé des coûts de 133 millions de dollars (98 millions de dollars après impôt) afin de soutenir l'expansion du programme de fidélisation Scène+ de manière à y accueillir Empire Company Limited à titre de partenaire.

Incidence des ajustements



Pour le trimestre clos le Pour les exercices clos les

31 octobre 2023 31 octobre 2023 31 octobre 2022 (en millions de dollars) Avant impôt

Après impôt

Avant impôt

Après impôt

Avant impôt

Après impôt

Cessions et réduction d'activités (367) $ (319) $ (367) $ (319) $ 361 $ 340 $ Charge de restructuration et provisions pour indemnités de

départ 354

258

354

258

85

66

Coûts de consolidation de biens immobiliers et de

résiliation de contrats 87

63

87

63

-

-

Dépréciation d'actifs non financiers























Participations dans des sociétés associées 185

159

185

159

-

-

Immobilisations incorporelles y compris les logiciels 161

114

161

114

-

-

Dividende pour la relance du Canada -

-

-

579

-

-

Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux

acquisitions 19

14

81

59

97

71

Coûts de soutien du programme de fidélisation Scène+ -

-

-

-

133

98

Total 439 $ 289 $ 501 $ 913 $ 676 $ 575 $

























Incidence sur le BPA dilué



0,24 $



0,76 $



0,48 $ Incidence sur les actions ordinaires et assimilées de T11)



6 pdb





(6) pdb





(2) pdb



1) Y compris les effets connexes sur les fonds propres réglementaires et les actifs pondérés en fonction des risques.

Rapprochement des résultats présentés et ajustés par secteurs d'activité















Pour le trimestre clos le 31 octobre 20231)

(en millions de dollars) Réseau

canadien Opérations

internationales Gestion de

patrimoine

mondiale Services

bancaires et

marchés

mondiaux Autres Total

Bénéfice net (perte nette) présenté(e) 810 $ 594 $ 329 $ 414 $ (762) $ 1 385 $

Bénéfice net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle dans

des filiales -

32

2

-

(3)

31



Bénéfice net présenté attribuable aux détenteurs de titres de capitaux

propres 810

562

327

414

(759)

1 354



Bénéfice net présenté attribuable aux actionnaires privilégiés et aux porteurs

d'autres instruments de capitaux propres -

1

1

-

107

109



Bénéfice net présenté attribuable aux actionnaires ordinaires 810 $ 561 $ 326 $ 414 $ (866) $ 1 245 $

Ajustements

























Éléments d'ajustement ayant une incidence sur les revenus autres que

d'intérêts et sur le total des revenus (avant impôt)



























Cessions et réduction d'activités -

-

-

-

(367)

(367)



Éléments d'ajustement ayant une incidence sur les charges autres que

d'intérêts (avant impôt)



























Charge de restructuration et provisions pour indemnités de départ -

-

-

-

354

354





Coûts de consolidation de biens immobiliers et de résiliation de contrats -

-

-

-

87

87





Dépréciation d'actifs non financiers -

-

-

-

346

346





Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions -

10

9

-

-

19



Total des ajustements au titre des charges autres que d'intérêts (avant impôt) -

10

9

-

787

806



Total de l'incidence des éléments d'ajustement sur le bénéfice net avant

impôt -

10

9

-

420

439



Total de l'incidence des éléments d'ajustement sur la charge d'impôt sur le

résultat -

(2)

(3)

-

(145)

(150)



Total de l'incidence des éléments d'ajustement sur le bénéfice net -

8

6

-

275

289



Incidence des éléments d'ajustement sur les participations ne donnant pas le

contrôle dans des filiales -

-

-

-

(3)

(3)



Total de l'incidence des éléments d'ajustement sur le bénéfice net attribuable

aux détenteurs de titres de capitaux propres et aux actionnaires ordinaires -

8

6

-

272

286



Bénéfice net (perte nette) ajusté(e) 810 $ 602 $ 335 $ 414 $ (487) $ 1 674 $

Bénéfice net ajusté attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres 810 $ 570 $ 333 $ 414 $ (487) $ 1 640 $

Bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires 810 $ 569 $ 332 $ 414 $ (594) $ 1 531 $



1) Se reporter à la rubrique « Données par secteurs d'activité » du rapport annuel de 2023 aux actionnaires de la Banque.



Pour le trimestre clos le 31 juillet 20231)

(en millions de dollars) Réseau

canadien Opérations

internationales Gestion de

patrimoine

mondiale Services

bancaires et

marchés

mondiaux Autres Total Bénéfice net (perte nette) présenté(e) 1 062 $ 647 $ 368 $ 434 $ (299) $ 2 212 $

Bénéfice net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle dans

des filiales -

19

2

-

-

21



Bénéfice net présenté attribuable aux détenteurs de titres de capitaux

propres 1 062

628

366

434

(299)

2 191



Bénéfice net présenté attribuable aux actionnaires privilégiés et aux porteurs

d'autres instruments de capitaux propres 2

1

-

1

101

105



Bénéfice net présenté attribuable aux actionnaires ordinaires 1 060 $ 627 $ 366 $ 433 $ (400) $ 2 086 $

Ajustements

























Éléments d'ajustement ayant une incidence sur les charges autres que

d'intérêts (avant impôt)



























Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions 1

10

9

-

-

20



Total des ajustements au titre des charges autres que d'intérêts (avant impôt) 1

10

9

-

-

20



Total de l'incidence des éléments d'ajustement sur le bénéfice net avant

impôt 1

10

9

-

-

20



Total de l'incidence des éléments d'ajustement sur la charge d'impôt sur le

résultat -

(3)

(2)

-

-

(5)



Total de l'incidence des éléments d'ajustement sur le bénéfice net 1

7

7

-

-

15



Total de l'incidence des éléments d'ajustement sur le bénéfice net attribuable

aux détenteurs de titres de capitaux propres et aux actionnaires ordinaires 1

7

7

-

-

15



Bénéfice net (perte nette) ajusté(e) 1 063 $ 654 $ 375 $ 434 $ (299) $ 2 227 $

Bénéfice net ajusté attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres 1 063 $ 635 $ 373 $ 434 $ (299) $ 2 206 $

Bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires 1 061 $ 634 $ 373 $ 433 $ (400) $ 2 101 $



1) Se reporter à la rubrique « Données par secteurs d'activité » du rapport annuel de 2023 aux actionnaires de la Banque.