La Banque Scotia est reconnue pour son innovation dans le secteur des données, de l'analytique et de l'intelligence artificielle

TORONTO, le 3 août 2021 /CNW/ - La Banque Scotia est reconnue à titre de banque la plus innovante avec les données par le magazine The Banker au cours de la remise de prix 2021 en innovation dans les services bancaires numériques. Le magazine The Banker, une publication du Financial Times, reconnaît l'excellence mondiale en technologie financière et célèbre l'innovation dans le secteur de la finance durant cette remise de prix annuelle.

« Depuis un an, l'information que nous avons acquise grâce aux données et à l'analytique nous a permis de repérer des milliers de clients plus vulnérables et de leur offrir un soutien et des conseils sur mesure pour les aider à traverser cette période difficile, explique Brian Porter, président et chef de la direction de la Banque Scotia. Nous sommes donc heureux d'être reconnus pour une deuxième année de suite par le magazine The Banker pour notre innovation dans le secteur des services financiers. Nous remercions sincèrement notre équipe gagnante d'employés qui ont rendu possible cette réalisation, et nous les félicitons d'avoir obtenu cette reconnaissance mondiale."

« L'une des grandes priorités de la Banque Scotia, c'est de faire vivre une belle expérience aux clients. La Banque se sert des modèles d'apprentissage automatique, de données éthiques et d'analytique avancée pour répondre aux besoins des clients et les aider à gérer leur situation financière, souligne Phil Thomas, vice-président à la direction, Observatoire clients, Données et Analytique à la Banque Scotia. Nous remercions sincèrement le magazine The Banker pour ce prix estimé. »

« Bravo à la Banque Scotia, qui remporte le prix très convoité dans la catégorie « Données » des prix Innovation dans les services bancaires numériques 2021, souligne Joy Macknight, éditrice de The Banker. La réaction rapide de la Banque Scotia durant la pandémie en vue de protéger ses clients les plus vulnérables a impressionné les juges. Les équipes responsables des données et de l'analytique ont non seulement conçu un modèle de vulnérabilité pour repérer les clients financièrement à risque, mais elles ont aussi collaboré avec les équipes des services bancaires numériques et des unités fonctionnelles pour préparer un programme de contact proactif. Voilà l'innovation à son meilleur, qui permet de donner un soutien grandement nécessaire durant cette période difficile. »

Faits notables des efforts de la Banque en matière de données et d'analytique :

Au printemps 2020, la Banque Scotia a conçu un modèle pour mieux connaître la vulnérabilité financière de ses clients durant la pandémie. Les équipes responsables des données et de l'analytique ont conçu un moteur qui a repéré 200 000 clients très vulnérables et un programme de contact proactif pour leur fournir du soutien.

À l'automne 2020, la Banque Scotia a annoncé la mise en place de sa plateforme mondiale d'intelligence artificielle, qui fournit l'infrastructure requise pour donner des conseils financiers intelligents et personnalisés à ses clients.

En février 2021, la Banque Scotia a lancé C.MEE, une nouvelle technologie utilisant les mégadonnées et l'intelligence artificielle (IA), pour améliorer l'expérience des clients avec la Banque. C.MEE se sert de la plateforme mondiale d'intelligence artificielle de la Banque pour analyser les données de tous les points de contact des clients afin d'établir le type de conseil le plus pertinent à chaque interaction.

Le prix Banque la plus innovante avec les données, décerné par The Banker le 2 août 2021, reconnaît les investissements de la Banque dans les données et l'analytique, ainsi que son engagement à faire vivre une expérience encore plus personnelle à chaque client.

Leadership en innovation

Au cours de la pandémie de COVID-19, la Banque Scotia a délivré des prestations d'aide en ligne à quelque 360 000 Canadiens et leur entreprise. Cette réponse numérique rapide à la COVID-19 est l'une des principales raisons pour lesquelles la Banque Scotia a été nommée meilleure banque en Amérique du Nord au chapitre de l'innovation des services bancaires numériques en 2020 par le magazine The Banker, une publication du Financial Times. Elle s'est aussi classée au premier rang de l'étude de J.D. Power sur la satisfaction envers les services bancaires en ligne en 2020 et en 2021.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 30 avril 2021, l'effectif de la Banque Scotia comptait environ 90 000 employés et les actifs s'élevaient à environ 1 100 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter le http://www.banquescotia.com/ et suivre le fil @ScotiabankViews sur Twitter.

