La Banque Scotia appuie les jeunes Canadiens avec un don de 500 000 $ pour le programme Terry Fox PROFYLE

TORONTO, le 18 sept. 2019 /CNW/ - La Banque Scotia a fait un don de 500 000 $ au profit du programme PROFYLE de la Fondation Terry Fox afin que de jeunes Canadiens avec un cancer difficile à traiter aient accès à un traitement qui pourrait leur sauver la vie.

Le Terry Fox PROFYLE (PRecision Oncology For Young peopLE) est un programme unique qui assure le traitement des bébés, des enfants et des jeunes adultes canadiens admissibles grâce à la médecine de précision. Dans le cadre de ce programme, qui s'adresse à des patients ayant écoulé leurs options de traitement, on dresse le profil des tumeurs et des génomes, puis on en fait l'analyse. Ces patients sont ensuite mis en relation avec un réseau d'importants spécialistes de la recherche sur le cancer. Connaissant le profil moléculaire des tumeurs, les chercheurs sont mieux outillés pour trouver le médicament le plus efficace.

« Les jeunes sont les leaders de demain, et la Banque veut s'assurer qu'ils aient les ressources nécessaires pour réussir, explique Karen Soos, première directrice de philanthropie à la Banque Scotia. Nous investissons dans le programme Terry Fox PROFYLE pour aider les jeunes à réussir et à atteindre leur plein potentiel en ayant accès aux meilleurs soins de santé. Ce programme offre une chance de plus à ceux qui se sont fait dire qu'ils étaient à court d'options de traitement. »

La Banque Scotia et ses employés désirent enrichir la vie des jeunes de la communauté. Avec ce don, elle espère que plus de jeunes auront accès aux ressources qui les aideront à devenir des adultes sains et productifs. Le programme Terry Fox PROFYLE existe depuis 2017; et aujourd'hui, plus de 300 enfants y sont inscrits.

« Nous sommes très reconnaissants du soutien et de l'engagement de la Banque Scotia, qui nous aide à trouver de nouveaux traitements et d'autres solutions pour les enfants, adolescents et jeunes adultes atteints d'un cancer difficile à traiter (20 % des patients de ce groupe d'âge), affirme Heather Scott, directrice du développement de la Fondation Terry Fox. Notre programme pancanadien est le premier du genre à s'appuyer sur la médecine de précision, et ses résultats sont prometteurs. D'ailleurs, c'est la générosité de nos donateurs, comme la Banque Scotia, qui rend ce programme possible. »

La relation entre la Banque Scotia et la Fondation Terry Fox remonte au Marathon de l'espoir de 1980. Aux quatre coins de pays, nos succursales recueillent les dons pour la Journée Terry Fox.

À propos de la Banque Scotia

À la Banque Scotia, nous avons à cœur de soutenir des organismes qui aident les jeunes à atteindre leur plein potentiel. Les jeunes sont les leaders de demain et la Banque veut s'assurer qu'ils possèdent les compétences et les ressources nécessaires pour réussir. Ensemble, la Banque Scotia et ses employés appuient des causes qui répondent aux besoins des populations locales. Reconnue comme chef de file au chapitre des dons de bienfaisance et des activités philanthropiques, la Banque Scotia a versé, en 2018, plus de 80 millions de dollars pour aider les collectivités dans le monde.

La Banque Scotia est la banque internationale du Canada et un leader parmi les fournisseurs de services financiers dans les Amériques. Elle s'est donné pour mission d'aider ses clients, dont le nombre dépasse 25 millions, à améliorer leur situation au moyen de conseils et d'une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 juillet 2019, l'effectif de la Banque Scotia s'élevait à plus de 100 000 employés et les actifs à plus de 1 000 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter le www.banquescotia.com et suivre le fil @ScotiabankViews sur Twitter.

