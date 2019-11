La Banque Scotia appuie la recherche en intelligence artificielle à l'Université de l'Alberta

Son don de 1,25 million de dollars servira à financer l'Initiative de recherche en intelligence artificielle de la Banque Scotia au département d'informatique

EDMONTON, le 19 nov. 2019 /CNW/ - La Banque a annoncé ce matin qu'elle versera un don de 1,25 million de dollars à l'Université de l'Alberta pour financer l'Initiative de recherche en intelligence artificielle de la Banque Scotia au sein du département d'informatique.

Cette initiative vise l'étude et la conception d'outils pratiques et de modèles prévisionnels pour la détection de la fraude ainsi que l'analyse et la reconnaissance vocales. L'investissement soutiendra aussi l'avancée et le perfectionnement des femmes dans les domaines des sciences, des technologies, de l'ingénierie et des mathématiques (STIM) en finançant la participation des étudiantes à différentes initiatives, dont la conférence Canadian Women in Computers ainsi que l'événement Grace Hopper Celebration, le plus vaste rassemblement de femmes technologues.

L'utilisation de l'intelligence artificielle à la Banque Scotia a déjà démontré un potentiel important en permettant d'offrir des produits et des services plus personnalisés aux clients et de traiter leurs demandes plus efficacement.

« En faisant équipe avec des établissements d'enseignement qui font avancer la recherche en intelligence artificielle, nous continuons de développer une filière unique pour la génération de concepts et l'innovation dans le but de soutenir la création de solutions futures pour les clients de la Banque Scotia », explique Mark Wagner, vice-président, Analytique et Fonctions d'entreprise à la Banque Scotia. Nos partenariats avec le milieu universitaire contribuent à former la prochaine génération de talents en créant des communautés de pratique en intelligence artificielle et en apprentissage automatique. »

« Nous sommes reconnaissants envers la Banque Scotia pour le soutien qu'elle apporte aux projets d'intelligence artificielle de l'Université de l'Alberta, a déclaré Matina Kalcounis-Rueppell, doyenne de la Faculté des sciences à l'Université de l'Alberta. Nous devons consciemment unir nos efforts pour développer une filière scientifique équilibrée, diversifiée et inclusive, qui reflète davantage le monde d'aujourd'hui. En plus de soutenir nos étudiants, ce don permet d'offrir une formation importante à des boursiers postdoctoraux, ce qui renforce notre capacité de recherche en intelligence artificielle et donne à nos leaders de demain les moyens de s'attaquer aux défis mondiaux et de répondre aux besoins de la société. »

Les jeunes sont les leaders de demain et la Banque veut s'assurer qu'ils possèdent les compétences et les ressources nécessaires pour réussir. Investir dans l'éducation, c'est investir dans la sécurité, la stabilité et la croissance à long terme de nos collectivités.



À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia est la banque internationale du Canada et un leader parmi les fournisseurs de services financiers dans les Amériques. Elle s'est donné pour mission d'aider ses clients, dont le nombre dépasse 25 millions, à améliorer leur situation au moyen de conseils et d'une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 juillet 2019, l'effectif de la Banque Scotia s'élevait à plus de 100 000 employés et les actifs à plus de 1 000 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter le www.banquescotia.com et suivre le fil @ScotiabankViews sur Twitter.

À propos de l'Université de Alberta

Parmi les plus importants établissements d'enseignement et de recherche du Canada, l'Université de l'Alberta se démarque tout particulièrement dans le domaine de la recherche en intelligence artificielle, où elle se classe au troisième rang mondial pour les 25 dernières années selon CSRankings.org. Le département d'informatique de l'Université de l'Alberta est le plus ancien et l'un des plus grands au pays. Il est réputé à l'échelle internationale pour ses contributions dans les nombreux champs de l'informatique, tant sur le plan des fondements que des applications.

Renseignements: Relations avec les médias seulement : Nicole Stevenson, Banque Scotia, Nicole.Stevenson@scotiabank.com, 437.227.3942; Jennifer Pascoe, Université de l'Alberta, faculté des sciences, Jennifer.pascoe@ualberta.ca, 780.492.8813

