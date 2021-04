La Banque Scotia approuve le nouveau programme du gouvernement fédéral pour accorder la résidence permanente à davantage de travailleurs essentiels et de diplômés étrangers

TORONTO, le 14 avril 2021 /CNW/ - Plus tôt aujourd'hui, l'honorable Marco E.L. Mendicino, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a annoncé un nouveau programme menant à la résidence permanente et ciblant les travailleurs essentiels et les diplômés étrangers qui sont actuellement des résidents temporaires au Canada. À compter du 6 mai 2021, plus de 90 000 résidents temporaires actuels qui sont considérés comme des travailleurs essentiels - ce qui comprend les représentants du service à la clientèle des institutions financières - se verront accorder la résidence permanente à la suite d'un processus de demande, ce qui accroîtra leur participation et leur intégration à l'économie canadienne. Ce programme s'ajoute à l'annonce récente de la hausse des cibles d'immigration pour soutenir la relance économique.

« L'immigration contribue grandement à stimuler l'économie et c'est un important moteur de croissance pour le Canada. Nous saluons donc les efforts du gouvernement fédéral pour trouver des moyens novateurs d'accélérer la relance économique du Canada en temps de pandémie, explique Dan Rees, chef de groupe, Réseau canadien, Banque Scotia. La pandémie s'éteindra un jour ou l'autre, mais la nécessité de renforcer le Canada sur les plans économique, démographique et culturel persistera. Par conséquent, nous devons nous assurer que l'immigration demeure un avantage pour le Canada. »

Au mois de janvier, Dan Rees avait publié une lettre ouverte pour demander à tous les échelons de gouvernement et aux entreprises de travailler ensemble pour assurer l'intégration harmonieuse des Néo-Canadiens et pour créer les conditions qui leur permettraient de participer pleinement à l'économie.

Également en janvier, la Banque Scotia a lancé son initiative ScotiaINSPIRE, un engagement de 500 millions de dollars sur dix ans favorisant la résilience économique en facilitant l'intégration des nouveaux arrivants, en rehaussant la diplomation au secondaire et la participation aux études postsecondaires et en éliminant les obstacles qui se dressent contre l'avancement professionnel.

Cliquez ici pour en savoir plus sur ScotiaINSPIRE, et ici pour lire la lettre de Dan Rees.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 janvier 2021, l'effectif de la Banque Scotia comptait environ 90 000 employés et les actifs s'élevaient à environ 1 200 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter le http://www.scotiabank.com et suivre le fil @ScotiabankViews.

SOURCE Scotiabank

Renseignements: Relations avec les médias seulement : Doug Johnson, [email protected]

Liens connexes

www.scotiabank.ca