La Banque Scotia apporte des précisions sur la transition du LIBOR en dollars américains au SOFR à terme pour les billets de fonds propres de catégorie 1 supplémentaires, de rang inférieur

TORONTO, le 28 juin 2023 /CNW/ - La Banque Scotia (TSX, NYSE : BNS) a annoncé aujourd'hui la transition des taux d'intérêt de ses billets de fonds propres de catégorie 1 supplémentaires, de rang inférieur (fonds propres d'urgence en cas de non-viabilité [FPUNV]) à dividende non cumulatif et à taux fixe ou variable de 4,650 % (titres secondaires) encore en circulation, qui portent le code CUSIP 064159KJ4, (les « billets ») du LIBOR en dollars américains à trois mois au SOFR à terme (tel que défini ci-dessous), auquel s'ajoute une marge de 26,161 pb pour les périodes d'intérêts commençant le 12 juillet 2023 ou après.

Le 5 mars 2021, la Financial Conduct Authority (FCA) du Royaume-Uni a annoncé que les paramètres du taux LIBOR en dollars américains cesseraient soit d'être publiés, soit d'être représentatifs après le 30 juin 2023 (la « date de cessation »). Les billets comportent des clauses de repli pour les taux d'intérêt qui, en cas de cessation de la publication du LIBOR en dollars américains à trois mois, obligent Computershare Trust Company, N.A. (« Computershare »), agent de calcul pour les billets, à utiliser le taux de référence accepté par le secteur comme successeur du LIBOR en dollars américains à trois mois dans le calcul du taux d'intérêt applicable aux billets, si Computershare estime qu'un tel taux de référence existe.

Computershare a choisi le SOFR à terme à trois mois publié par CME Group Benchmark Administration Ltd (ou tout successeur à cet égard) (« SOFR à terme ») en remplacement du LIBOR en dollars américains à trois mois, auquel est ajoutée une marge de 26,161 pb, ce qu'elle a établi comme étant conforme au remplacement du taux de référence et à l'ajustement de durée visés par la loi américaine intitulée Adjustable Interest Rate (LIBOR) Act. Par conséquent, pour les périodes d'intérêts qui commencent le 12 juillet 2023 ou après, les intérêts payables sur les billets seront calculés selon la formule « taux de SOFR à terme + 290,961 pb », d'après la décision prise par Computershare dans le respect des dispositions relatives aux billets et sous réserve du droit de la Banque Scotia de mettre fin au versement d'intérêts.

Instrument Code

CUSIP Code

ISIN Marge actuelle

sur le LIBOR à

3 mois en

dollars

américains Ajustement

appliqué à la

marge Marge

future du

SOFR à

terme Date de prise

d'effet Billets de fonds

propres de

catégorie 1

supplémentaires,

de rang inférieur à

dividende non

cumulatif et à taux

fixe ou variable

de 4,650 % 064159KJ4 US064159KJ44 264,8 pb 26,161 pb 290,961 pb 12 juillet 2023

La décision de Computershare de porter son choix sur le SOFR à terme en remplacement du LIBOR à trois mois en dollars américains et d'ajuster la marge a été communiquée séparément par Computershare par l'intermédiaire de la Depository Trust and Clearing Corporation.

