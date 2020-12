La Banque Scotia annonce qu'elle commandite la Professional Women's Hockey Players Association (PWHPA)

« Nous sommes fiers de commanditer la PWHPA et de l'aider dans les efforts qu'elle consacre pour faire du hockey sur glace un sport plus inclusif pour les femmes, a déclaré Laura Curtis Ferrera, chef du marketing de la Banque Scotia. À la Banque Scotia, nous croyons que la diversité est une grande force. Voilà pourquoi nous veillons à ce que le hockey soit accueillant et accessible pour toutes les joueuses et tous les joueurs. Ainsi, les jeunes filles venues de tous les horizons peuvent pratiquer leur sport, inspirer les générations futures de joueuses et de joueurs et rehausser l'inclusivité du jeu. »

Au début de la nouvelle année, la PWHPA annoncera les dates de la Tournée et respectera toutes les lois provinciales et fédérales adoptées en lien avec la pandémie de COVID-19. Tous les renseignements pertinents se rapportant à cette tournée seront publiés sur le site pwhpa.com.

« Grâce à des commanditaires comme la Banque Scotia, les femmes et les jeunes filles peuvent réaliser leur rêve et réussir au plus haut niveau qui soit, a déclaré Bridgette Lacquette, joueuse et membre de la PWHPA. Je suis extrêmement reconnaissante à tous les commanditaires qui appuient la PWHPA et je suis fière de faire partie de l'équipe Banque Scotia. »

La Banque Scotia et la PWHPA collaborent aussi à un programme de mentorat à l'intention des jeunes joueuses qui devrait être lancé dans la nouvelle année.

« La PWHPA est ravie d'accueillir la Banque Scotia dans son équipe de partenaires exceptionnels, qui continuent de prôner avec nous la création d'une ligue de hockey féminine professionnelle, viable et durable, a précisé Jayna Hefford, conseillère aux opérations de la PWHPA. La Banque Scotia s'engage à promouvoir le hockey à tous les niveaux d'un océan à l'autre, et nous sommes enchantés de participer à la promotion du sport féminin de concert avec la Banque. »

Souvent appelée la Banque du hockey du Canada, la Banque Scotia appuie depuis longtemps les jeunes filles et les femmes qui jouent au hockey, comme en témoignent les initiatives suivantes :

la Fête du hockey féminin Banque Scotia : ce programme national offre des activités de perfectionnement sur glace et hors glace, en plus de conseiller et d'encourager les athlètes qui font partie de l'élite; la Banque a ainsi réuni 4 200 jeunes filles depuis 2006.

la Journée du hockey au Canada Banque Scotia, manifestation qui se déroule depuis 2011 d'un océan à l'autre sur le thème du hockey et qui met à l'honneur des joueuses de la PWHPA, comme Jamie Lee Rattray et Ann-Sophie Bettez ;

et ; la Banque donne aux enfants, d'un océan à l'autre, une occasion exceptionnelle de côtoyer sur la glace leurs héros du hockey, dans le cadre du concours Patineurs Banque Scotia;

la Banque commandite le Championnat mondial féminin 2021 de l'IIHF dans le cadre de son partenariat avec Hockey Canada.

Elle a commandité la Ligue canadienne de hockey féminin (LCHF) pendant plus d'une dizaine d'années; cette ligue réunissait les joueuses les plus talentueuses du sport féminin.

Commandité par la Banque Scotia, le documentaire Hockey 24 (Un film du Canada ) met en lumière l'importance du sport à tous les niveaux; ce documentaire met en vedette Jayna Hefford , de la PWHPA, et Natalie Spooner , membre de l'équipe Banque Scotia.

La Banque est aussi heureuse d'annoncer que Cassie Campbell-Pascall, l'une des plus grandes joueuses de hockey du Canada, continuera de faire partie de l'équipe Banque Scotia. Les coéquipières de la Banque Scotia jouent le rôle d'ambassadrices à l'occasion des événements qui se déroulent durant toute l'année et participent aux campagnes de marketing de la Banque Scotia. Ambassadrice passionnée, Cassie Campbell-Pascall met tout en œuvre pour aider à développer le sport du hockey parmi les femmes et les jeunes filles, en faisant la promotion de l'importance de la diversité et de l'inclusion dans le sport.

À propos de la Professional Women's Hockey Players Association (PWHPA)

La Professional Women's Hockey Players Association's (PWHPA) a pour mission de promouvoir, de faire rayonner et d'appuyer la ligue de hockey sur glace des joueuses professionnelles pour qu'elle soit viable en Amérique du Nord, en faisant connaître les plus grandes joueuses de hockey professionnel sur glace dans le monde. Cet organisme se veut le porte-parole des joueuses dans la création d'une ligue professionnelle durable. Il regroupe les meilleures joueuses de hockey dans le monde, dont 38 olympiennes, plus de 60 membres de Hockey Canada et de l'USA Hockey, ainsi que des membres des Championnats nationaux du Canada, des États-Unis, de la Finlande et de la Russie. La PWHPA se consacre à la réalisation de sa mission en coordonnant les besoins en formation et les activités de programmation durant la saison 2020-2021 et en collaborant avec des organismes qui ont la même vocation, pour faire du hockey un sport plus inclusif pour les femmes aujourd'hui et pour les générations de demain. Pour en savoir plus sur la PWHPA et sur la Tournée Dream Gap, veuillez consulter le site www.pwhpa.com.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 octobre 2020, l'effectif de la Banque Scotia comptait plus de 90 000 employés et les actifs s'élevaient à environ 1 100 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter notre site https:///www.banquescotia.com et suivre le fil @ScotiabankViews.

