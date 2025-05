Sauf indications contraires, tous les montants sont en dollars canadiens et se fondent sur les états financiers consolidés intermédiaires résumés (non audités) de la Banque pour le trimestre clos le 30 avril 2025 et sur les notes connexes préparés selon les Normes internationales d'information financière (les « IFRS ») telles qu'elles ont été publiées par l'International Accounting Standards Board (l'« IASB »). La version complète du rapport aux actionnaires du deuxième trimestre de 2025, y compris les états financiers intermédiaires (non audités) pour la période close le 30 avril 2025, est disponible sur le site de SEDAR+, au www.sedarplus.ca, et sur la section EDGAR du site de la SEC, au www.sec.gov. De plus, le rapport d'informations financières supplémentaires ainsi que le rapport aux actionnaires du deuxième trimestre de 2025 sont disponibles à la page Relations avec les investisseurs au www.banquescotia.com.

Faits saillants du deuxième trimestre de 2025 - résultats présentés (comparaison avec le T2 de 2024) Faits saillants du deuxième trimestre de 2025 - résultats ajustés1) (comparaison avec le T2 de 2024) Bénéfice net de 2 032 millions de dollars, comparativement à 2 092 millions de dollars

Bénéfice par action (dilué) de 1,48 $, comparativement à 1,57 $

Rendement des capitaux propres2) de 10,1 %, comparativement à 11,2 % Bénéfice net de 2 072 millions de dollars, comparativement à 2 105 millions de dollars

Bénéfice par action (dilué) de 1,52 $, comparativement à 1,58 $

Rendement des capitaux propres de 10,4 %, comparativement à 11,3 %

TORONTO, le 27 mai 2025 /CNW/ - La Banque de Nouvelle-Écosse (la « Banque Scotia ») (TSX : BNS) (NYSE : BNS) a affiché un bénéfice net de 2 032 millions de dollars pour son deuxième trimestre, comparativement à 2 092 millions de dollars pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent. Le bénéfice par action (le « BPA ») dilué s'est établi à 1,48 $, comparativement à 1,57 $ pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent.

Le bénéfice net ajusté1) pour le deuxième trimestre s'est établi à 2 072 millions de dollars et le BPA dilué ajusté1) a reculé, passant de 1,58 $ pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent à 1,52 $. Le rendement des capitaux propres ajusté1) s'est établi à 10,4 %, contre 11,3 % pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent.

« Nous avons continué d'investir dans nos principales priorités stratégiques au cours du trimestre, notamment dans l'établissement de relations avec la clientèle plus étroites et davantage axées sur les conseils, a déclaré Scott Thomson, président et chef de la direction de la Banque Scotia. Dans un contexte où les perspectives économiques évoluent constamment, nous mettons l'accent sur les éléments que nous pouvons contrôler et nous poursuivons l'exécution de notre plan stratégique tout en continuant de dégager un levier d'exploitation positif. Au cours du trimestre à l'étude, nous avons accru nos comptes de correction de valeur au titre des prêts productifs afin de tenir compte des perspectives macroéconomiques incertaines. Grâce à de solides indicateurs en ce qui a trait au bilan, nous demeurons en bonne position pour soutenir nos clientes et clients pendant cette période d'incertitude et saisir les occasions de croissance à mesure qu'elles se présenteront. »

Le Réseau canadien a affiché un bénéfice net ajusté1) de 613 millions de dollars, en baisse de 31 % par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent, en raison surtout de la hausse considérable des comptes de correction de valeur pour pertes sur créances au titre des prêts productifs et du rétrécissement des marges. Ce secteur a affiché une solide croissance des actifs et des dépôts, ainsi qu'un fort dynamisme sous-jacent en ce qui concerne les revenus tirés des frais.

Les Opérations internationales ont dégagé un bénéfice net ajusté1) de 719 millions de dollars, en hausse de 7 % sur douze mois, grâce à une solide génération de revenus et à un recul de la dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances, ce qui reflète l'amélioration du portefeuille. Le levier d'exploitation positif se maintient, ce qui illustre l'incidence des initiatives fructueuses visant à accroître la productivité dans la région desservie.

Le secteur Gestion de patrimoine mondiale a dégagé un bénéfice net ajusté1) de 407 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 17 % d'un exercice à l'autre, en raison de la croissance soutenue des revenus ayant découlé de la hausse des honoraires liés aux fonds communs de placement, des commissions de courtage et des revenus d'intérêts nets dans les activités de gestion de patrimoine au Canada et à l'international. De plus, les actifs sous gestion2) se sont élevés à 380 milliards de dollars, soit une augmentation de 9 % sur douze mois.

Les Services bancaires et marchés mondiaux ont inscrit un bénéfice net de 412 millions de dollars, en hausse de 10 % par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent. Ces résultats s'expliquent par la bonne performance de nos activités liées aux marchés financiers ainsi que par l'augmentation des revenus tirés des frais dans les services bancaires d'investissement et aux grandes entreprises.

La Banque a affiché un ratio des actions ordinaires et assimilées de T13) de 13,2 % et a déclaré un dividende de 1,10 $, ce qui représente une hausse de 4 %.

___________________________ 1) Se reporter aux mesures non conformes aux PCGR à la page 7. 2) Se reporter à la page 58 du rapport de gestion du rapport aux actionnaires du deuxième trimestre de 2025 de la Banque, disponible à www.sedarplus.ca, pour une description de cette mesure. Cette description est intégrée par renvoi au présent document. 3) Les ratios de fonds propres réglementaires sont fondés sur les exigences de Bâle III et sont calculés conformément à la ligne directrice Normes de fonds propres du BSIF (novembre 2023).

Faits saillants financiers

Résultats présentés Pour les trimestres clos les

Pour les semestres clos les





30 avril

31 janvier

30 avril

30 avril

30 avril



(non audité) (en millions de dollars) 2025

2025

2024

2025

2024



Résultats d'exploitation





















Revenus d'intérêts nets 5 270 $ 5 173 $ 4 694 $ 10 443 $ 9 467 $

Revenus autres que d'intérêts 3 810

4 199

3 653

8 009

7 313



Total des revenus 9 080 $ 9 372 $ 8 347 $ 18 452 $ 16 780 $

Dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances 1 398

1 162

1 007

2 560

1 969



Charges autres que d'intérêts 5 110

6 491

4 711

11 601

9 450



Charge d'impôt sur le résultat 540

726

537

1 266

1 070



Bénéfice net 2 032 $ 993 $ 2 092 $ 3 025 $ 4 291 $

Bénéfice net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle dans des filiales 56

(154)

26

(98)

51



Bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres de la Banque 1 976 $ 1 147 $ 2 066 $ 3 123 $ 4 240 $

Actionnaires privilégiés et porteurs d'autres instruments de capitaux propres 135

122

123

257

231



Actionnaires ordinaires 1 841 $ 1 025 $ 1 943 $ 2 866 $ 4 009 $

Bénéfice par action ordinaire (en dollars)





















De base 1,48 $ 0,82 $ 1,59 $ 2,30 $ 3,29 $

Dilué 1,48 $ 0,66 $ 1,57 $ 2,15 $ 3,25 $



























Données par secteurs d'activité

Avec prise d'effet au premier trimestre de 2025, la Banque a apporté des changements volontaires à sa méthode de répartition, ce qui a influé sur la présentation sectorielle. La nouvelle méthode comprend des mises à jour relatives à la tarification des transferts de fonds, à la répartition des charges du siège social et à la répartition entre les secteurs d'activité. Les résultats et les ratios des périodes précédentes pour chaque secteur ont été révisés aux fins de conformité avec la méthode adoptée pour la période à l'étude. Les changements sont décrits plus en détail ci-dessous.

La méthode de tarification des transferts de fonds a été mise à jour, principalement en ce qui a trait à la répartition de la quasi-totalité des coûts de la liquidité entre les secteurs d'activité à partir du secteur Autres, ce qui illustre l'objectif stratégique de la Banque de conserver des ratios de liquidité plus élevés.



Périodiquement, la Banque met à jour ses méthodes de répartition. Cela comprend une mise à jour exhaustive de la répartition des charges du siège social entre les pays pour les Opérations internationales, des mises à jour de la répartition des clients et des revenus et charges connexes ainsi que des soldes entre les Opérations internationales, les Services bancaires et marchés mondiaux et la Gestion de patrimoine mondiale afin de se conformer à cette stratégie, ainsi que des mises à jour à l'attribution des charges du siège social et des impôts du secteur Autres aux secteurs d'activité.



Aux fins d'uniformité avec la présentation de la participation minoritaire de la Banque Scotia dans KeyCorp récemment acquise, la Banque a également apporté des changements à la présentation d'autres participations minoritaires des Opérations internationales (Bank of Xi'an Co. Ltd.) et de la Gestion de patrimoine mondiale (Bank of Beijing Scotia Asset Management), qui seront désormais présentées dans le secteur Autres.

Réseau canadien

Comparaison du deuxième trimestre de 2025 et du deuxième trimestre de 2024

Le bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres s'est établi à 613 millions de dollars, comparativement à 893 millions de dollars, ce qui représente une diminution de 280 millions de dollars, ou de 31 %. La diminution découle essentiellement de la hausse de la dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances et des charges autres que d'intérêts, en partie contrebalancée par l'augmentation des revenus.

Comparaison du deuxième trimestre de 2025 et du premier trimestre de 2025

Le bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres a reculé de 300 millions de dollars, ou de 33 %. La diminution découle principalement de l'accroissement de la dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances au titre des prêts productifs et de la baisse des revenus, contrebalancés en partie par la baisse des charges autres que d'intérêts.

Comparaison du premier semestre de 2025 et du premier semestre de 2024

Le bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres s'est fixé à 1 526 millions de dollars, contre 1 866 millions de dollars, ce qui représente une baisse de 340 millions de dollars, ou de 18 %. Le bénéfice net ajusté attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres s'est établi à 1 527 millions de dollars, ce qui représente une baisse de 340 millions de dollars, ou de 18 %. La diminution découle essentiellement de la hausse de la dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances et des charges autres que d'intérêts, en partie contrebalancée par l'augmentation des revenus.

Opérations internationales

Comparaison du deuxième trimestre de 2025 et du deuxième trimestre de 2024

Le bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres a augmenté de 37 millions de dollars, ou de 6 %, pour se fixer à 676 millions de dollars. Le bénéfice net ajusté attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres a augmenté de 36 millions de dollars, ou de 6 %, pour s'établir à 681 millions de dollars. L'augmentation s'explique par la hausse des revenus autres que d'intérêts, par la baisse des charges autres que d'intérêts, de la dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances et de l'impôt sur le résultat, ainsi que par l'incidence favorable de la conversion des devises. Ces facteurs ont été annulés en partie par la baisse des revenus d'intérêts nets.

Comparaison du deuxième trimestre de 2025 et du premier trimestre de 2025

Le bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres a augmenté de 25 millions de dollars, ou de 4 %. Le bénéfice net ajusté attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres a augmenté de 24 millions de dollars, ou de 4 %. L'augmentation est attribuable à la baisse de la dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances, des charges autres que d'intérêts et de l'impôt sur le résultat, ainsi qu'à la hausse des revenus d'intérêts nets et à l'incidence favorable de la conversion des devises. Ces facteurs ont été contrés en partie par le recul des revenus autres que d'intérêts.

Comparaison du premier semestre de 2025 et du premier semestre de 2024

Le bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres s'est établi à 1 327 millions de dollars, ce qui représente une baisse de 2 % par rapport à 1 352 millions de dollars. Le bénéfice net ajusté attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres s'est établi à 1 338 millions de dollars, ce qui représente une baisse de 26 millions de dollars, ou de 2 %. La diminution s'explique par la baisse des revenus d'intérêts nets, par l'augmentation de la dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances, de même que par l'incidence défavorable de la conversion des devises. Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par la hausse des revenus autres que d'intérêts, la baisse des charges autres que d'intérêts et la diminution de l'impôt sur le résultat.

Performance financière en dollars constants

L'analyse portant sur les résultats d'exploitation qui suit est en dollars constants. Aux termes de l'analyse en dollars constants, les montants des périodes précédentes ont été recalculés selon les cours de change moyens de la période considérée, ce qui est une mesure non conforme aux PCGR (se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR » à la page 7). La Banque est d'avis que la présentation de l'information en dollars constants permet au lecteur de mieux évaluer la performance des activités courantes sans tenir compte de l'incidence de la conversion des devises, et cette présentation est utilisée par la direction pour évaluer la performance du secteur d'activité. Les ratios se fondent sur les données présentées.

Comparaison du deuxième trimestre de 2025 et du deuxième trimestre de 2024

Le bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres s'est établi à 676 millions de dollars, soit une hausse de 29 millions de dollars ou de 5 %. Le bénéfice net ajusté attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres s'est établi à 681 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 28 millions de dollars, ou de 4 %. L'augmentation s'explique par la hausse des revenus autres que d'intérêts et la baisse de la dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances et de l'impôt sur le résultat. Ces facteurs ont été annulés en partie par la baisse des revenus d'intérêts nets.

Comparaison du deuxième trimestre de 2025 et du premier trimestre de 2025

Le bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres s'est établi à 676 millions de dollars, soit une hausse de 14 millions de dollars ou de 2 %. Le bénéfice net ajusté attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres s'est établi à 681 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 13 millions de dollars, ou de 2 %. L'augmentation s'explique par le recul de la dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances, des charges autres que d'intérêts et de l'impôt sur le résultat. Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par la diminution des revenus autres que d'intérêts et des revenus d'intérêts nets, surtout du fait que le trimestre comptait trois jours de moins.

Comparaison du premier semestre de 2025 et du premier semestre de 2024

Le bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres s'est établi à 1 327 millions de dollars, ce qui représente une baisse de 2 % par rapport à 1 350 millions de dollars. Le bénéfice net ajusté attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres s'est établi à 1 338 millions de dollars, ce qui représente une baisse de 23 millions de dollars, ou de 2 %. Cette baisse s'explique par la diminution des revenus d'intérêts nets et la hausse de la dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances et des charges autres que d'intérêts. Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par la hausse des revenus autres que d'intérêts et la diminution de l'impôt sur le résultat.

Gestion de patrimoine mondiale

Comparaison du deuxième trimestre de 2025 et du deuxième trimestre de 2024

Le bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres s'est fixé à 399 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 58 millions de dollars, ou de 17 %. Le bénéfice net ajusté attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres s'est établi à 405 millions de dollars, en hausse de 57 millions de dollars, ou de 17 %. L'augmentation est principalement attribuable à la hausse des honoraires liés aux fonds communs de placement, des commissions de courtage et des revenus d'intérêts nets dans les activités de gestion de patrimoine au Canada et à l'international. Ces facteurs ont été neutralisés en partie par la hausse des charges autres que d'intérêts liées aux volumes.

Comparaison du deuxième trimestre de 2025 et du premier trimestre de 2025

Le bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres a reculé de 8 millions de dollars, ou de 2 %. Le bénéfice net ajusté attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres a reculé de 9 millions de dollars, ou de 2 %, en raison surtout de la baisse des honoraires liés aux fonds communs de placement et des commissions de courtage, atténuée par la diminution des charges autres que d'intérêts et l'augmentation des revenus d'intérêts nets.

Comparaison du premier semestre de 2025 et du premier semestre de 2024

Le bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres s'est fixé à 806 millions de dollars, ce qui correspond à une hausse de 135 millions de dollars, ou de 20 %. Le bénéfice net ajusté attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres s'est établi à 819 millions de dollars, en hausse de 135 millions de dollars, ou de 20 %. L'augmentation est principalement attribuable à la hausse des honoraires liés aux fonds communs de placement, des commissions de courtage et des revenus d'intérêts nets dans les activités de gestion de patrimoine au Canada et à l'international. Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par l'accroissement des charges autres que d'intérêts en raison surtout des charges liées aux volumes.

Services bancaires et marchés mondiaux

Comparaison du deuxième trimestre de 2025 et du deuxième trimestre de 2024

Le bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres s'est établi à 413 millions de dollars, comparativement à 375 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 38 millions de dollars, ou de 10 %. Cette augmentation est essentiellement attribuable à la hausse des revenus d'intérêts nets et des revenus autres que d'intérêts, contrebalancée en partie par la hausse des charges autres que d'intérêts, de la dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances et de la charge d'impôt sur le résultat.

Comparaison du deuxième trimestre de 2025 et du premier trimestre de 2025

Le bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres s'est établi à 413 millions de dollars, comparativement à 517 millions de dollars, ce qui représente une diminution de 104 millions de dollars, ou de 20 %. La diminution découle essentiellement de la baisse des revenus autres que d'intérêts et de l'augmentation de la dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances, en partie contrebalancées par la hausse des revenus d'intérêts nets et la diminution de la charge d'impôt sur le résultat.

Comparaison du premier semestre de 2025 et du premier semestre de 2024

Le bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres s'est établi à 930 millions de dollars, comparativement à 763 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 167 millions de dollars, ou de 22 %. Cette augmentation est essentiellement attribuable à la hausse des revenus d'intérêts nets et des revenus autres que d'intérêts, contrebalancée en partie par la hausse des charges autres que d'intérêts, de la dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances et de la charge d'impôt sur le résultat.

Autres

Comparaison du deuxième trimestre de 2025 et du deuxième trimestre de 2024

La perte nette attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres s'est établie à 125 millions de dollars, contre une perte nette de 182 millions de dollars pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent. La perte nette ajustée attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres a été de 80 millions de dollars, contre une perte nette ajustée de 182 millions de dollars pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent. Le recul de 102 millions de dollars de la perte s'explique par la hausse des revenus, contrebalancée en partie par l'augmentation des charges. L'accroissement des revenus est essentiellement attribuable à la hausse des revenus d'intérêts nets liée à la baisse des coûts de financement découlant des taux d'intérêt moindres, ainsi qu'à l'accroissement des revenus tirés du placement dans KeyCorp. L'augmentation des charges a découlé principalement des dépenses accrues liées aux technologies.

Comparaison du deuxième trimestre de 2025 et du premier trimestre de 2025

La perte nette attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres s'est améliorée de 1 216 millions de dollars par rapport au trimestre précédent, compte tenu de la perte de valeur de 1 164 millions de dollars liée à la vente annoncée des activités bancaires en Colombie, au Costa Rica et au Panama au trimestre précédent. La perte nette ajustée attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres s'est améliorée de 97 millions de dollars par rapport au trimestre précédent. Le recul de la perte s'explique par la hausse des revenus, contrebalancée en partie par l'augmentation des charges. L'accroissement des revenus est essentiellement attribuable à la hausse des revenus d'intérêts nets liée à la baisse des coûts de financement découlant des taux d'intérêt moindres, ainsi qu'à l'accroissement des revenus tirés du placement dans KeyCorp. L'augmentation des charges a découlé principalement des dépenses accrues liées aux technologies.

Comparaison du premier semestre de 2025 et du premier semestre de 2024

Le résultat net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres a correspondu à une perte nette de 1 466 millions de dollars, compte tenu d'une perte de valeur de 1 164 millions de dollars liée à la vente annoncée des activités bancaires en Colombie, au Costa Rica et au Panama, ce qui représente une hausse de la perte nette de 1 054 millions de dollars par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent. Le résultat net ajusté attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres a correspondu à une perte nette de 257 millions de dollars, contre une perte nette de 412 millions de dollars pour la période correspondante de l'exercice précédent. Le recul de la perte s'explique par la hausse des revenus, contrebalancée en partie par l'augmentation des charges. L'accroissement des revenus est essentiellement attribuable à la hausse des revenus d'intérêts nets liée à la baisse des coûts de financement découlant des taux d'intérêt moindres, ainsi qu'à l'accroissement des revenus tirés du placement dans KeyCorp. L'augmentation des charges a découlé principalement des dépenses accrues liées aux technologies.

Risque de crédit

Dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances

Comparaison du deuxième trimestre de 2025 et du deuxième trimestre de 2024

La dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances s'est chiffrée à 1 398 millions de dollars, contre 1 007 millions de dollars, soit une hausse de 391 millions de dollars. Le ratio de dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances a augmenté de 21 points de base pour se fixer à 75 points de base.

La dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances au titre des prêts productifs s'est établie à 346 millions de dollars, comparativement à 32 millions de dollars. La Banque a accru de façon considérable sa dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances au titre des prêts productifs au cours du trimestre afin de tenir compte de l'incidence d'une détérioration importante des indicateurs de perspectives macroéconomiques aux États-Unis, au Canada et au Mexique. La hausse reflète également l'incertitude persistante liée aux tarifs douaniers américains, qui a surtout touché les portefeuilles de prêts aux particuliers et aux entreprises du Réseau canadien.

La dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances au titre des prêts douteux s'est établie à 1 052 millions de dollars, comparativement à 975 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 77 millions de dollars. Le ratio de dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances au titre des prêts douteux s'est établi à 57 points de base, soit une hausse de cinq points de base. La hausse de la dotation pour le trimestre considéré est d'abord et avant tout attribuable à l'augmentation des pertes de valeur visant les prêts aux particuliers du Réseau canadien pour ce qui est de la majorité des produits ainsi qu'à la hausse des dotations liées aux prêts aux entreprises du Réseau canadien et à un compte d'entreprise.

Comparaison du deuxième trimestre de 2025 et du premier trimestre de 2025

La dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances s'est établie à 1 398 millions de dollars, comparativement à 1 162 millions de dollars. Le ratio de dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances a augmenté de 15 points de base pour s'établir à 75 points de base.

La dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances au titre des prêts productifs s'est établie à 346 millions de dollars, comparativement à 98 millions de dollars. La hausse importante de la dotation au cours du trimestre écoulé tient compte de l'incidence d'une détérioration importante des indicateurs de perspectives macroéconomiques aux États-Unis, au Canada et au Mexique, ainsi que de l'incertitude persistante liée aux tarifs douaniers américains. Ces facteurs ont conduit à une augmentation des dotations, touchant principalement les portefeuilles de prêts aux particuliers et aux entreprises du Réseau canadien.

La dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances au titre des prêts douteux s'est établie à 1 052 millions de dollars, comparativement à 1 064 millions de dollars, ce qui représente une baisse de 12 millions de dollars. Le ratio de dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances au titre des prêts douteux s'est fixé à 57 points de base, en hausse de deux points de base. La baisse pour le trimestre considéré est essentiellement attribuable à la diminution des dotations visant les prêts aux particuliers des Opérations internationales sur la majorité des marchés et les prêts aux entreprises du Réseau canadien. Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par les dotations visant un compte d'entreprise.

Comparaison du premier semestre de 2025 et du premier semestre de 2024

La dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances s'est établie à 2 560 millions de dollars, comparativement à 1 969 millions de dollars. Le ratio de dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances a augmenté de 16 points de base pour s'établir à 68 points de base.

La dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances au titre des prêts productifs s'est établie à 444 millions de dollars, contre 52 millions de dollars. La hausse de la dotation pour l'exercice en cours découle principalement de l'incidence d'une détérioration importante des indicateurs de perspectives macroéconomiques aux États-Unis, au Canada et au Mexique. La hausse reflète également l'incertitude persistante liée aux tarifs douaniers américains, qui a surtout touché les portefeuilles de prêts aux particuliers et aux entreprises du Réseau canadien.

La dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances au titre des prêts douteux s'est établie à 2 116 millions de dollars, comparativement à 1 917 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 199 millions de dollars. Le ratio de dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances au titre des prêts douteux s'est établi à 56 points de base, soit une hausse de cinq points de base. La hausse de la dotation pour l'exercice en cours est essentiellement attribuable à l'augmentation des pertes de valeur visant les prêts aux particuliers du Réseau canadien pour ce qui est de la majorité des produits ainsi qu'à la hausse des dotations liées aux prêts aux entreprises du Réseau canadien et à un compte d'entreprise.

Compte de correction de valeur pour pertes sur créances

Le compte de correction de valeur pour pertes sur créances total s'établissait à 7 276 millions de dollars au 30 avril 2025, contre 7 080 millions de dollars au trimestre précédent. Le ratio de compte de correction de valeur pour pertes sur créances s'élevait à 95 points de base, en hausse de quatre points de base. Le compte de correction de valeur pour pertes sur créances au titre des prêts s'établissait à 7 084 millions de dollars, en hausse de 227 millions de dollars par rapport au trimestre précédent. La hausse s'explique par l'augmentation du compte de correction de valeur pour pertes sur créances au titre des prêts productifs dans le Réseau canadien, en raison de l'incidence d'une détérioration importante des indicateurs de perspectives macroéconomiques aux États-Unis, au Canada et au Mexique. De plus, l'incertitude générale persistante liée aux tarifs douaniers américains a entraîné une augmentation des dotations au titre des prêts productifs touchant principalement les portefeuilles de prêts aux particuliers et aux entreprises du Réseau canadien. Les comptes de correction de valeur au titre des prêts douteux ont augmenté, ce qui s'explique principalement par la hausse des dotations dans le Réseau canadien. Ce facteur a été compensé en partie par l'incidence de la conversion des devises de 121 millions de dollars.

Le compte de correction de valeur pour pertes sur créances au titre des prêts productifs a augmenté pour s'établir à 4 883 millions de dollars, alors qu'il s'établissait à 4 667 millions de dollars au trimestre précédent. Le ratio de compte de correction de valeur au titre des prêts productifs se fixait à 66 points de base. L'augmentation a essentiellement découlé des perspectives macroéconomiques défavorables persistantes et de l'incertitude soutenue liée aux tarifs douaniers américains, qui ont principalement touché le Réseau canadien. Ces facteurs ont été compensés en partie par l'incidence de la conversion des devises de 77 millions de dollars.

Le compte de correction de valeur au titre des prêts douteux a augmenté de 11 millions de dollars pour s'établir à 2 201 millions de dollars, par rapport à 2 190 millions de dollars au trimestre précédent. Le ratio de compte de correction de valeur au titre des prêts douteux s'élevait à 29 points de base, en hausse de un point de base. Cette augmentation s'explique surtout par la hausse des dotations dans le Réseau canadien, ce qui a été compensé en partie par l'incidence de la conversion des devises de 44 millions de dollars.

Prêts douteux

Le montant brut des prêts douteux a diminué pour s'établir à 6 849 millions de dollars au 30 avril 2025, comparativement à 7 064 millions de dollars au trimestre précédent. La baisse s'explique principalement par la diminution des prêts nouvellement classés comme étant douteux dans la plupart des portefeuilles ainsi que par l'incidence de la conversion des devises. Le ratio du montant brut des prêts douteux se situait à 90 points de base, ce qui représente une baisse de un point de base par rapport au trimestre précédent.

Le montant net des prêts douteux du Réseau canadien totalisait 1 498 millions de dollars, ce qui représente une baisse de 90 millions de dollars par rapport au trimestre précédent qui est principalement attribuable à la diminution des prêts aux particuliers nouvellement classés comme étant douteux. Le montant net des prêts douteux des Opérations internationales s'élevait à 3 006 millions de dollars, ce qui représente une baisse de 95 millions de dollars par rapport au trimestre précédent, en raison de l'incidence de la conversion des devises et de la baisse des prêts nouvellement classés comme étant douteux. Le montant net des prêts douteux des Services bancaires et marchés mondiaux atteignait 84 millions de dollars, ce qui représente une baisse de 52 millions de dollars par rapport au trimestre précédent, en raison principalement de la radiation d'un compte d'entreprise. Le montant net des prêts douteux de la Gestion de patrimoine mondiale s'élevait à 60 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 11 millions de dollars par rapport au trimestre précédent.

Le montant net des prêts douteux exprimé en pourcentage des prêts et des acceptations s'établissait à 0,61 %, ce qui représente une baisse de deux points de base par rapport au trimestre précédent.

Ratios de fonds propres

Le ratio des actions ordinaires et assimilées de T11) de la Banque s'établissait à 13,2 % au 30 avril 2025, ce qui correspond à une hausse d'environ 30 points de base par rapport à celui du trimestre précédent, du fait surtout de l'autogénération de capital, de la diminution de l'insuffisance des provisions pour pertes sur créances attendues, de la baisse des actifs pondérés en fonction des risques et de l'achèvement de la vente de CrediScotia par la Banque.

Le ratio de T11) et le ratio total des fonds propres1) de la Banque s'établissaient à 15,4 % et à 17,1 %, respectivement, au 30 avril 2025, en hausse d'environ 30 points de base par rapport au trimestre précédent, en raison principalement des incidences susmentionnées sur le ratio des actions ordinaires et assimilées de T1.

Le ratio de levier2) s'établissait à 4,5 % au 30 avril 2025, ce qui représente une hausse d'environ dix points de base par rapport au trimestre précédent, en raison de l'augmentation des actions ordinaires et assimilées de T1 et de la diminution du risque de levier.

Le ratio TLAC3) s'établissait à 30,3 % au 30 avril 2025, en hausse d'environ 150 points de base par rapport au trimestre précédent, en raison surtout de la hausse de la TLAC disponible.

Le ratio de levier TLAC3) s'établissait à 8,9 % au 30 avril 2025, ce qui correspond à une hausse d'environ 40 points de base par rapport au trimestre précédent, en raison principalement de l'augmentation de la TLAC disponible.

Au 30 avril 2025, le ratio des actions ordinaires et assimilées de T1, le ratio de T1, le ratio total des fonds propres, le ratio de levier, le ratio TLAC et le ratio de levier TLAC dépassaient amplement les ratios minimaux des fonds propres du BSIF.

____________________________ 1) Les ratios de fonds propres réglementaires sont fondés sur les exigences de Bâle III et sont calculés conformément à la ligne directrice Normes de fonds propres du BSIF (novembre 2023). 2) Cette mesure est présentée dans le présent document conformément à la ligne directrice Exigences de levier du BSIF (février 2023). 3) Cette mesure est présentée dans le présent document conformément à la ligne directrice Capacité totale d'absorption des pertes du BSIF (septembre 2018).

Mesures non conformes aux PCGR

Pour évaluer sa performance et celle de ses secteurs d'exploitation, la Banque a recours à diverses mesures financières et différents ratios financiers. Certains d'entre eux sont présentés sur une base non conforme aux PCGR et ne sont pas calculés selon les principes comptables généralement reconnus (les « PCGR »), lesquels sont fondés sur les Normes internationales d'information financière (les « IFRS ») telles qu'elles ont été publiées par l'International Accounting Standards Board (l'« IASB »), ni définis par les PCGR. Ces mesures et ratios n'ont aucune signification normalisée et pourraient donc ne pas être comparables à des mesures financières et ratios financiers similaires présentés par d'autres émetteurs. La Banque est d'avis que les mesures et ratios non conformes aux PCGR sont utiles puisqu'ils permettent au lecteur de mieux comprendre comment la direction évalue la performance. Ces mesures et ratios non conformes aux PCGR sont utilisés dans le présent rapport et ils sont définis ci-après.

Résultats et bénéfice dilué par action ajustés

Les tableaux qui suivent présentent les rapprochements des résultats financiers présentés conformément aux PCGR et des résultats financiers ajustés non conformes aux PCGR. La direction juge utile de tenir compte des résultats et mesures présentés et ajustés pour évaluer la performance sous-jacente des activités courantes. Les résultats et mesures ajustés excluent certains éléments donnés des revenus, des charges autres que d'intérêts, de l'impôt sur le résultat et des participations ne donnant pas le contrôle. Communiquer les résultats présentés et les résultats ajustés permet au lecteur d'évaluer l'incidence de certains éléments sur les résultats pour les périodes à l'étude et de mieux apprécier les résultats et tendances en excluant les éléments qui ne reflètent pas la performance des activités courantes.

Rapprochement des montants présentés et ajustés des résultats et du bénéfice dilué par action



Pour les trimestres clos les Pour les semestres clos les





30 avril

31 janvier

30 avril

30 avril

30 avril



(en millions de dollars) 2025

2025

2024

2025

2024



Résultats présentés





















Revenus d'intérêts nets 5 270 $ 5 173 $ 4 694 $ 10 443 $ 9 467 $

Revenus autres que d'intérêts 3 810

4 199

3 653

8 009

7 313



Total des revenus 9 080

9 372

8 347

18 452

16 780



Dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances 1 398

1 162

1 007

2 560

1 969



Charges autres que d'intérêts 5 110

6 491

4 711

11 601

9 450



Bénéfice avant impôt sur le résultat 2 572

1 719

2 629

4 291

5 361



Charge d'impôt sur le résultat 540

726

537

1 266

1 070



Bénéfice net 2 032 $ 993 $ 2 092 $ 3 025 $ 4 291 $

Bénéfice net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle dans des filiales 56

(154)

26

(98)

51



Bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres 1 976

1 147

2 066

3 123

4 240



Bénéfice net attribuable aux actionnaires privilégiés et aux porteurs d'autres instruments de capitaux propres 135

122

123

257

231



Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires 1 841 $ 1 025 $ 1 943 $ 2 866 $ 4 009 $

Bénéfice dilué par action (en dollars) 1,48 $ 0,66 $ 1,57 $ 2,15 $ 3,25 $

Nombre moyen pondéré dilué d'actions ordinaires en circulation (en millions) 1 246

1 250

1 228

1 250

1 225



Ajustements





















Éléments d'ajustement ayant une incidence sur les revenus autres que d'intérêts et le total des revenus (avant impôt)





















a) Cessions et réduction d'activités 9 $ - $ - $ 9 $ - $

b) Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions 9

-

-

9

-



Total des éléments d'ajustement au titre des revenus autres que d'intérêts et du total des revenus (avant impôt) 18

-

-

18

-



Éléments d'ajustement ayant une incidence sur les charges autres que d'intérêts (avant impôt)





















a) Cessions et réduction d'activités 26

1 362

-

1 388

-



b) Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions 17

18

18

35

36



Total des éléments d'ajustement au titre des charges autres que d'intérêts (avant impôt) 43

1 380

18

1 423

36



Total de l'incidence des éléments d'ajustement sur le bénéfice net avant impôt 61

1 380

18

1 441

36



Incidence des éléments d'ajustement sur la charge d'impôt sur le résultat





















Cessions et réduction d'activités (15)

(7)

-

(22)

-



Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions (6)

(4)

(5)

(10)

(10)



Total de l'incidence des éléments d'ajustement sur la charge d'impôt sur le résultat (21)

(11)

(5)

(32)

(10)



Total de l'incidence des éléments d'ajustement sur le bénéfice net 40 $ 1 369 $ 13 $ 1 409 $ 26 $

Incidence des éléments d'ajustement sur les participations ne donnant pas le contrôle dans des filiales 16

(191)

-

(175)

-



Total de l'incidence des éléments d'ajustement sur le bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres 56 $ 1 178 $ 13 $ 1 234 $ 26 $

Résultats ajustés





















Revenus d'intérêts nets 5 270 $ 5 173 $ 4 694 $ 10 443 $ 9 467 $

Revenus autres que d'intérêts 3 828

4 199

3 653

8 027

7 313



Total des revenus 9 098

9 372

8 347

18 470

16 780



Dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances 1 398

1 162

1 007

2 560

1 969



Charges autres que d'intérêts 5 067

5 111

4 693

10 178

9 414



Bénéfice avant impôt sur le résultat 2 633

3 099

2 647

5 732

5 397



Charge d'impôt sur le résultat 561

737

542

1 298

1 080



Bénéfice net 2 072 $ 2 362 $ 2 105 $ 4 434 $ 4 317 $

Bénéfice net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle dans des filiales 40

37

26

77

51



Bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres 2 032

2 325

2 079

4 357

4 266



Bénéfice net attribuable aux actionnaires privilégiés et aux porteurs d'autres instruments de capitaux propres 135

122

123

257

231



Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires 1 897 $ 2 203 $ 1 956 $ 4 100 $ 4 035 $

Bénéfice dilué par action (en dollars) 1,52 $ 1,76 $ 1,58 $ 3,28 $ 3,27 $

Incidence des ajustements sur le bénéfice dilué par action (en dollars) 0,04 $ 1,10 $ 0,01 $ 1,13 $ 0,02 $

Nombre moyen pondéré dilué d'actions ordinaires en circulation (en millions) 1 250

1 250

1 228

1 250

1 225































Les résultats financiers trimestriels de la Banque ont été ajustés pour tenir compte des éléments qui suivent. Sauf indication contraire, ces montants ont été comptabilisés dans le secteur d'exploitation Autres.

a) Cessions et réduction d'activités

Le 28 février 2025, la Banque a mené à terme la vente de CrediScotia Financiera S.A. (« CrediScotia »), une filiale de crédit à la consommation en propriété exclusive établie au Pérou, à Banco Santander S.A. (Espagne). La Banque a comptabilisé une perte additionnelle de 9 millions de dollars au poste « Revenus autres que d'intérêts - Autres » à la clôture. Pour obtenir de plus amples renseignements, se reporter à la note 20 du rapport aux actionnaires du deuxième trimestre de 2025.

Au deuxième trimestre de 2025, la Banque a comptabilisé une perte de valeur additionnelle de 26 millions de dollars (8 millions de dollars après impôt) relativement à l'entente visant la vente de ses activités bancaires en Colombie, au Costa Rica et au Panama en contrepartie d'une participation d'environ 20 % dans la nouvelle entité fusionnée de Davivienda. La perte additionnelle représente la variation de la valeur comptable des actifs vendus ainsi que les variations de change. Au premier trimestre de 2025, la Banque a inscrit une perte de valeur de 1 362 millions de dollars (1 355 millions de dollars après impôt) après que les activités bancaires visées par la transaction eurent été classées comme étant détenues en vue de la vente. Ces montants ont été comptabilisés au poste « Charges autres que d'intérêts - Autres ». Pour obtenir de plus amples renseignements, se reporter à la note 20 du rapport aux actionnaires du deuxième trimestre de 2025.

b) Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions

Ces coûts ont trait à l'amortissement des immobilisations incorporelles comptabilisé à l'acquisition d'entreprises, à l'exception des logiciels. Ces coûts sont inscrits au poste « Charges autres que d'intérêts - Amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles » pour les secteurs d'exploitation Réseau canadien, Opérations internationales et Gestion de patrimoine mondiale, et au poste « Revenus autres que d'intérêt - Revenu net découlant des participations dans des sociétés associées » pour le secteur Autres.

Rapprochement des résultats présentés et ajustés par secteurs d'activité



Pour le trimestre clos le 30 avril 20251) (en millions de dollars) Réseau

canadien

Opérations

internationales

Gestion de

patrimoine

mondiale

Services

bancaires et

marchés

mondiaux

Autres

Total

Bénéfice net (perte nette) présenté(e) 613 $ 714 $ 401 $ 412 $ (108) $ 2 032 $ Bénéfice net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle dans des filiales -

38

2

(1)

17

56

Bénéfice net présenté attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres 613

676

399

413

(125)

1 976

Bénéfice net présenté attribuable aux actionnaires privilégiés et aux porteurs d'autres instruments de capitaux propres -

-

-

-

135

135

Bénéfice net présenté attribuable aux actionnaires ordinaires 613 $ 676 $ 399 $ 413 $ (260) $ 1 841 $ Ajustements























Éléments d'ajustement ayant une incidence sur les revenus autres que d'intérêts et le total des revenus (avant impôt)























Cessions et réduction d'activités -

-

-

-

9

9

Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions -

-

-

-

9

9

Total des ajustements au titre des revenus autres que d'intérêts (avant impôt) -

-

-

-

18

18

Éléments d'ajustement ayant une incidence sur les charges autres que d'intérêts (avant impôt)























Cessions et réduction d'activités -

-

-

-

26

26

Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions 1

7

9

-

-

17

Total des ajustements au titre des charges autres que d'intérêts (avant impôt) 1

7

9

-

26

43

Total de l'incidence des éléments d'ajustement sur le bénéfice net avant impôt 1

7

9

-

44

61

Total de l'incidence des éléments d'ajustement sur la charge d'impôt

sur le résultat (1)

(2)

(3)

-

(15)

(21)

Total de l'incidence des éléments d'ajustement sur le bénéfice net -

5

6

-

29

40

Incidence des éléments d'ajustement sur les participations ne donnant pas le contrôle dans des filiales -

-

-

-

16

16

Total de l'incidence des éléments d'ajustement sur le bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres -

5

6

-

45

56

Bénéfice net (perte nette) ajusté(e) 613 $ 719 $ 407 $ 412 $ (79) $ 2 072 $ Bénéfice net ajusté attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres 613 $ 681 $ 405 $ 413 $ (80) $ 2 032 $ Bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires 613 $ 681 $ 405 $ 413 $ (215) $ 1 897 $

1) Se reporter à la rubrique « Données par secteurs d'activité » dans le rapport aux actionnaires du deuxième trimestre de 2025 de la Banque.







Pour le trimestre clos le 31 janvier 20251) (en millions de dollars) Réseau

canadien

Opérations

internationales

Gestion de

patrimoine

mondiale

Services

bancaires et

marchés

mondiaux

Autres

Total

Bénéfice net (perte nette) présenté(e) 913 $ 686 $ 409 $ 517 $ (1 532) $ 993 $ Bénéfice net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle dans des filiales -

35

2

-

(191)

(154)

Bénéfice net présenté attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres 913

651

407

517

(1 341)

1 147

Bénéfice net présenté attribuable aux actionnaires privilégiés et aux porteurs d'autres instruments de capitaux propres -

-

-

-

122

122

Bénéfice net présenté attribuable aux actionnaires ordinaires 913 $ 651 $ 407 $ 517 $ (1 463) $ 1 025 $ Ajustements























Éléments d'ajustement ayant une incidence sur les charges autres que d'intérêts (avant impôt)























Cessions et réduction d'activités -

-

-

-

1 362

1 362

Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions 1

8

9

-

-

18

Total des ajustements au titre des charges autres que d'intérêts (avant impôt) 1

8

9

-

1 362

1 380

Total de l'incidence des éléments d'ajustement sur le bénéfice net avant impôt 1

8

9

-

1 362

1 380

Total de l'incidence des éléments d'ajustement sur la charge d'impôt

sur le résultat -

(2)

(2)

-

(7)

(11)

Total de l'incidence des éléments d'ajustement sur le bénéfice net 1

6

7

-

1 355

1 369

Incidence des éléments d'ajustement sur les participations ne donnant pas le contrôle dans des filiales -

-

-

-

(191)

(191)

Total de l'incidence des éléments d'ajustement sur le bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres 1

6

7

-

1 164

1 178

Bénéfice net (perte nette) ajusté(e) 914 $ 692 $ 416 $ 517 $ (177) $ 2 362 $ Bénéfice net ajusté attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres 914 $ 657 $ 414 $ 517 $ (177) $ 2 325 $ Bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires 914 $ 657 $ 414 $ 517 $ (299) $ 2 203 $

1) Se reporter à la rubrique « Données par secteurs d'activité » dans le rapport aux actionnaires du deuxième trimestre de 2025 de la Banque.







Pour le trimestre clos le 30 avril 20241) (en millions de dollars) Réseau

canadien2)

Opérations

internationales2)

Gestion de

patrimoine

mondiale2)

Services

bancaires et

marchés

mondiaux2)

Autres2)

Total

Bénéfice net (perte nette) présenté(e) 893 $ 663 $ 343 $ 375 $ (182) $ 2 092 $ Bénéfice net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle dans des filiales -

24

2

-

-

26

Bénéfice net présenté attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres 893

639

341

375

(182)

2 066

Bénéfice net présenté attribuable aux actionnaires privilégiés et aux porteurs d'autres instruments de capitaux propres -

-

1

1

121

123

Bénéfice net présenté attribuable aux actionnaires ordinaires 893 $ 639 $ 340 $ 374 $ (303) $ 1 943 $ Ajustements























Éléments d'ajustement ayant une incidence sur les charges autres que d'intérêts (avant impôt)























Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions 1

8

9

-

-

18

Total des ajustements au titre des charges autres que d'intérêts (avant impôt) 1

8

9

-

-

18

Total de l'incidence des éléments d'ajustement sur le bénéfice net avant impôt 1

8

9

-

-

18

Incidence des éléments d'ajustement sur la charge d'impôt sur le résultat (1)

(2)

(2)

-

-

(5)

Total de l'incidence des éléments d'ajustement sur le bénéfice net -

6

7

-

-

13

Total de l'incidence des éléments d'ajustement sur le bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres -

6

7

-

-

13

Bénéfice net (perte nette) ajusté(e) 893 $ 669 $ 350 $ 375 $ (182) $ 2 105 $ Bénéfice net ajusté attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres 893 $ 645 $ 348 $ 375 $ (182) $ 2 079 $ Bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires 893 $ 645 $ 347 $ 374 $ (303) $ 1 956 $

1) Se reporter à la rubrique « Données par secteurs d'activité » dans le rapport aux actionnaires du deuxième trimestre de 2025 de la Banque. 2) Avec prise d'effet au premier trimestre de 2025, des changements ont été apportés à la méthode utilisée pour répartir certains éléments de revenus, de charges et du bilan entre les secteurs d'activité. Les résultats de chaque secteur pour les périodes précédentes ont été reclassés aux fins de conformité avec la méthode adoptée pour la période à l'étude. Se reporter à la page 2 pour obtenir de plus amples renseignements.







Pour le semestre clos le 30 avril 20251) (en millions de dollars) Réseau

canadien

Opérations

internationales

Gestion de

patrimoine

mondiale

Services

bancaires et

marchés

mondiaux

Autres

Total

Bénéfice net (perte nette) présenté(e) 1 526 $ 1 400 $ 810 $ 929 $ (1 640) $ 3 025 $ Bénéfice net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle dans des filiales -

73

4

(1)

(174)

(98)

Bénéfice net présenté attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres 1 526

1 327

806

930

(1 466)

3 123

Bénéfice net présenté attribuable aux actionnaires privilégiés et aux porteurs d'autres instruments de capitaux propres -

-

-

-

257

257

Bénéfice net présenté attribuable aux actionnaires ordinaires 1 526 $ 1 327 $ 806 $ 930 $ (1 723) $ 2 866 $ Ajustements























Éléments d'ajustement ayant une incidence sur les revenus autres que d'intérêts et le total des revenus (avant impôt)























Cessions et réduction d'activités -

-

-

-

9

9

Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions -

-

-

-

9

9

Total des ajustements au titre des revenus autres que d'intérêts (avant impôt) -

-

-

-

18

18

Éléments d'ajustement ayant une incidence sur les charges autres que d'intérêts (avant impôt)























Cessions et réduction d'activités -

-

-

-

1 388

1 388

Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions 2

15

18

-

-

35

Total des ajustements au titre des charges autres que d'intérêts (avant impôt) 2

15

18

-

1 388

1 423

Total de l'incidence des éléments d'ajustement sur le bénéfice net avant impôt 2

15

18

-

1 406

1 441

Incidence des éléments d'ajustement sur la charge d'impôt

sur le résultat (1)

(4)

(5)

-

(22)

(32)

Total de l'incidence des éléments d'ajustement sur le bénéfice net 1

11

13

-

1 384

1 409

Incidence des éléments d'ajustement sur les participations ne donnant pas le contrôle dans des filiales -

-

-

-

(175)

(175)

Total de l'incidence des éléments d'ajustement sur le bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres 1

11

13

-

1 209

1 234

Bénéfice net (perte nette) ajusté(e) 1 527 $ 1 411 $ 823 $ 929 $ (256) $ 4 434 $ Bénéfice net ajusté attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres 1 527 $ 1 338 $ 819 $ 930 $ (257) $ 4 357 $ Bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires 1 527 $ 1 338 $ 819 $ 930 $ (514) $ 4 100 $

1) Se reporter à la rubrique « Données par secteurs d'activité » dans le rapport aux actionnaires du deuxième trimestre de 2025 de la Banque.







Pour le semestre clos le 30 avril 20241) (en millions de dollars) Réseau

canadien2)

Opérations

internationales2)

Gestion de

patrimoine

mondiale2)

Services

bancaires et

marchés

mondiaux2)

Autres2)

Total

Bénéfice net (perte nette) présenté(e) 1 866 $ 1 398 $ 676 $ 763 $ (412) $ 4 291 $ Bénéfice net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle dans des filiales -

46

5

-

-

51

Bénéfice net présenté attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres 1 866

1 352

671

763

(412)

4 240

Bénéfice net présenté attribuable aux actionnaires privilégiés et aux porteurs d'autres instruments de capitaux propres 1

1

1

1

227

231

Bénéfice net présenté attribuable aux actionnaires ordinaires 1 865 $ 1 351 $ 670 $ 762 $ (639) $ 4 009 $ Ajustements























Éléments d'ajustement ayant une incidence sur les charges autres que d'intérêts (avant impôt)























Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions 2

16

18

-

-

36

Total des ajustements au titre des charges autres que d'intérêts (avant impôt) 2

16

18

-

-

36

Total de l'incidence des éléments d'ajustement sur le bénéfice net avant impôt 2

16

18

-

-

36

Incidence des éléments d'ajustement sur la charge d'impôt sur le résultat (1)

(4)

(5)

-

-

(10)

Total de l'incidence des éléments d'ajustement sur le bénéfice net 1

12

13

-

-

26

Total de l'incidence des éléments d'ajustement sur le bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres 1

12

13

-

-

26

Bénéfice net (perte nette) ajusté(e) 1 867 $ 1 410 $ 689 $ 763 $ (412) $ 4 317 $ Bénéfice net ajusté attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres 1 867 $ 1 364 $ 684 $ 763 $ (412) $ 4 266 $ Bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires 1 866 $ 1 363 $ 683 $ 762 $ (639) $ 4 035 $

1) Se reporter à la rubrique « Données par secteurs d'activité » dans le rapport aux actionnaires du deuxième trimestre de 2025 de la Banque. 2) Avec prise d'effet au premier trimestre de 2025, des changements ont été apportés à la méthode utilisée pour répartir certains éléments de revenus, de charges et du bilan entre les secteurs d'activité. Les résultats de chaque secteur pour les périodes précédentes ont été reclassés aux fins de conformité avec la méthode adoptée pour la période à l'étude. Se reporter à la page 2 pour obtenir de plus amples renseignements.





Rapprochement des résultats présentés, des résultats ajustés et des résultats présentés en dollars constants du secteur Opérations internationales

Les résultats du secteur Opérations internationales sont analysés en dollars constants, ce qui représente une mesure non conforme aux PCGR. Selon la présentation en dollars constants, les montants des périodes précédentes sont recalculés au moyen des taux de change moyens de la période à l'étude. Le tableau suivant fournit le rapprochement entre les résultats présentés, les résultats ajustés et les résultats présentés en dollars constants du secteur Opérations internationales pour les périodes précédentes. La Banque est d'avis que la présentation de l'information en dollars constants permet au lecteur de mieux évaluer la performance des activités sans tenir compte de l'incidence de la conversion des devises, et cette présentation est utilisée par la direction pour évaluer la performance du secteur d'activité.

Résultats présentés Pour les trimestres clos les Pour le semestre clos le (en millions de dollars) 31 janvier 2025 30 avril 20241) 30 avril 20241) (sur une base de mise en équivalence fiscale) Résultats

présentés

Variations

de change

Montants

en dollars

constants

Résultats

présentés

Variations

de change

Montants

en dollars

constants

Résultats

présentés

Variations

de change

Montants

en dollars

constants

Revenus d'intérêts nets 2 169 $ (34) $ 2 203 $ 2 254 $ (6) $ 2 260 $ 4 494 $ 51 $ 4 443 $ Revenus autres que d'intérêts 861

(15)

876

706

12

694

1 540

29

1 511

Total des revenus 3 030

(49)

3 079

2 960

6

2 954

6 034

80

5 954

Dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances 602

(14)

616

566

(8)

574

1 140

8

1 132

Charges autres que d'intérêts 1 553

(22)

1 575

1 547

23

1 524

3 129

70

3 059

Bénéfice avant impôt sur le résultat 875

(13)

888

847

(9)

856

1 765

2

1 763

Charge d'impôt sur le résultat 189

(2)

191

184

1

183

367

4

363

Bénéfice net 686 $ (11) $ 697 $ 663 $ (10) $ 673 $ 1 398 $ (2) $ 1 400 $ Bénéfice net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle dans des filiales 35 $ - $ 35 $ 24 $ (2) $ 26 $ 46 $ (4) $ 50 $ Bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres de la Banque 651 $ (11) $ 662 $ 639 $ (8) $ 647 $ 1 352 $ 2 $ 1 350 $ Autres mesures



































Actifs moyens (en milliards de dollars) 229 $ (3) $ 232 $ 234 $ (2) $ 236 $ 235 $ 1 $ 234 $ Passifs moyens (en milliards de dollars) 174 $ (3) $ 177 $ 182 $ - $ 182 $ 182 $ 2 $ 180 $

1) Avec prise d'effet au premier trimestre de 2025, des changements ont été apportés à la méthode utilisée pour répartir certains éléments de revenus, de charges et du bilan entre les secteurs d'activité. Les résultats de chaque secteur pour les périodes précédentes ont été reclassés aux fins de conformité avec la méthode adoptée pour la période à l'étude. Se reporter à la page 2 pour obtenir de plus amples renseignements.





Résultats ajustés Pour les trimestres clos les Pour le semestre clos le (en millions de dollars) 31 janvier 2025 30 avril 20241) 30 avril 20241) (sur une base de mise en équivalence fiscale) Résultats

ajustés

Variations

de change

Montants

ajustés en

dollars

constants

Résultats

ajustés

Variations

de change

Montants

ajustés en

dollars

constants

Résultats

ajustés

Variations

de change

Montants

ajustés en

dollars

constants

Revenus d'intérêts nets 2 169 $ (34) $ 2 203 $ 2 254 $ (6) $ 2 260 $ 4 494 $ 51 $ 4 443 $ Revenus autres que d'intérêts 861

(15)

876

706

12

694

1 540

29

1 511

Total des revenus 3 030

(49)

3 079

2 960

6

2 954

6 034

80

5 954

Dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances 602

(14)

616

566

(8)

574

1 140

8

1 132

Charges autres que d'intérêts 1 545

(22)

1 567

1 539

23

1 516

3 113

70

3 043

Bénéfice avant impôt sur le résultat 883

(13)

896

855

(9)

864

1 781

2

1 779

Charge d'impôt sur le résultat 191

(2)

193

186

1

185

371

3

368

Bénéfice net 692 $ (11) $ 703 $ 669 $ (10) $ 679 $ 1 410 $ (1) $ 1 411 $ Bénéfice net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle dans des filiales 35 $ - $ 35 $ 24 $ (2) $ 26 $ 46 $ (4) $ 50 $ Bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres de la Banque 657 $ (11) $ 668 $ 645 $ (8) $ 653 $ 1 364 $ 3 $ 1 361 $

1) Avec prise d'effet au premier trimestre de 2025, des changements ont été apportés à la méthode utilisée pour répartir certains éléments de revenus, de charges et du bilan entre les secteurs d'activité. Les résultats de chaque secteur pour les périodes précédentes ont été reclassés aux fins de conformité avec la méthode adoptée pour la période à l'étude. Se reporter à la page 2 pour obtenir de plus amples renseignements.





Rendement des capitaux propres

Le rendement des capitaux propres est une mesure de rentabilité qui présente le bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires (annualisé) en pourcentage de la moyenne des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires.

Le rendement des capitaux propres ajusté est une mesure non conforme aux PCGR qui représente le bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires (annualisé) en pourcentage de la moyenne des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires.

Énoncés prospectifs

À l'occasion, nos communications publiques comprennent des énoncés prospectifs verbaux ou écrits. Le présent document renferme ce genre d'énoncés, qui peuvent également être intégrés à d'autres documents déposés auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières du Canada ou de la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») des États-Unis, ou à d'autres communications. De plus, des représentants de la Banque peuvent fournir verbalement des énoncés prospectifs à certains analystes, investisseurs, médias et autres intervenants. De tels énoncés sont formulés aux termes des règles d'exonération de la loi américaine intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 1995 et de toute loi pertinente sur les valeurs mobilières en vigueur au Canada. Les énoncés prospectifs peuvent comprendre, notamment, les énoncés formulés dans le présent document, dans le rapport de gestion de la Banque figurant dans son rapport annuel 2024 à la rubrique « Perspectives », ainsi que dans tout autre énoncé concernant les objectifs de la Banque, les stratégies qu'elle emploie pour les atteindre, le contexte réglementaire dans lequel la Banque exerce ses activités, ses résultats financiers prévisionnels et les perspectives à l'égard des activités de la Banque et de l'économie du Canada, des États-Unis et du monde entier. On reconnaît habituellement les énoncés prospectifs à l'emploi de termes ou d'expressions comme « croire », « prévoir », « chercher à », « atteindre », « s'attendre à », « envisager », « avoir l'intention de », « estimer », « projeter », « tenter », « planifier », « s'efforcer de », « viser », « s'engager à » et autres expressions similaires, ainsi que par la conjugaison de verbes au futur et au conditionnel comme « devrait » et « pourrait » ou une variante positive ou négative de ceux-ci.

Du fait de leur nature, les énoncés prospectifs exigent que nous posions des hypothèses et sont assujettis à des incertitudes et à des risques inhérents qui donnent lieu à la possibilité que les prédictions, les prévisions, les projections, les attentes ou les conclusions se révèlent inexactes, que nos hypothèses puissent être incorrectes et que nos objectifs de performance financière, notre vision et nos objectifs stratégiques ne puissent être atteints.

Nous conseillons au lecteur de ne pas se fier indûment à ces énoncés étant donné que les résultats réels pourraient différer de façon significative des attentes, des cibles, des estimations et des intentions exprimées dans ces énoncés prospectifs en raison de divers facteurs de risque, dont plusieurs sont indépendants de notre volonté et dont l'incidence peut être difficile à prévoir.

Les résultats futurs liés aux énoncés prospectifs peuvent être influencés par de nombreux facteurs, dont, sans s'y limiter, les conditions générales de l'économie et du marché dans les pays où nous exerçons nos activités et à l'échelle mondiale; les variations des taux de change et d'intérêt; la hausse des coûts de financement et de la volatilité en raison de l'illiquidité du marché et de la concurrence pour le financement; le défaut de tiers de respecter leurs obligations envers la Banque et ses sociétés affiliées, notamment relativement au traitement et au contrôle de l'information, et les autres risques découlant du recours par la Banque à des tiers; les changements apportés aux politiques monétaires, fiscales ou économiques et les modifications apportées aux lois fiscales et aux interprétations connexes; les changements apportés aux lois et à la réglementation ou aux attentes et exigences prudentielles, y compris les exigences et les lignes directrices relatives aux fonds propres, aux taux d'intérêt et à la liquidité, ainsi que l'incidence de ces changements sur les coûts de financement; le risque géopolitique (y compris l'incidence potentielle de tarifs douaniers nouveaux ou accrus); les changements aux notations de crédit qui nous sont attribuées; les conséquences possibles sur nos activités et sur l'économie mondiale de guerres, de conflits ou d'actes terroristes et les effets imprévus de tels événements; les changements technologiques, y compris l'utilisation des données et de l'intelligence artificielle dans le cadre de nos activités ainsi que la résilience technologique; le risque d'exploitation et le risque lié aux infrastructures; le risque de réputation; l'exactitude et l'exhaustivité de l'information que la Banque reçoit sur sa clientèle et ses contreparties; la mise au point et le lancement de nouveaux produits et services en temps opportun, et la mesure dans laquelle les produits et les services vendus auparavant par la Banque obligent cette dernière à engager des charges ou à assumer des pertes qui n'avaient pas été anticipées initialement; notre capacité à réaliser nos plans stratégiques, notamment à mener à terme les acquisitions et les cessions, ce qui comprend l'obtention des approbations des organismes de réglementation; les principales estimations comptables et l'incidence des modifications des normes comptables, des règlements et des interprétations connexes sur ces estimations; l'activité sur les marchés financiers mondiaux; la capacité de la Banque à recruter, à former et à conserver des dirigeants clés; l'évolution de divers types de fraudes ou d'autres activités criminelles auxquels la Banque est exposée; la lutte contre le blanchiment d'argent; les perturbations et les attaques (notamment les cyberattaques) visant les technologies de l'information, la connectivité à Internet, l'accessibilité du réseau ou les autres systèmes ou services de communication vocaux ou de données de la Banque, ce qui pourrait entraîner des violations de données, un accès non autorisé à des données sensibles, un déni de service et d'éventuels incidents de vol d'identité; l'augmentation de la concurrence dans tous nos secteurs géographiques et d'activité, notamment en provenance de concurrents offrant des services bancaires par Internet et par appareil mobile et de concurrents non conventionnels; l'exposition liée aux enjeux réglementaires et aux litiges importants; les risques liés aux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance, y compris les changements climatiques, notre capacité à mettre en œuvre diverses initiatives en matière de durabilité (en interne et avec nos clients et autres parties prenantes) dans les délais attendus et notre capacité à promouvoir nos produits et services de finance durable; la survenance de catastrophes naturelles ou autres et les réclamations découlant de ces événements, y compris les perturbations des infrastructures publiques, telles que les services de transport et de communication et les systèmes d'alimentation en énergie ou en eau; les pressions inflationnistes; les perturbations de la chaîne d'approvisionnement mondiale; le marché de l'habitation et la dette des ménages au Canada; le déclenchement ou la persistance de crises sanitaires ou de pandémies à grande échelle, notamment leur incidence sur l'économie mondiale, sur les conditions des marchés financiers ainsi que sur les activités, les résultats d'exploitation, la situation financière et les perspectives de la Banque; de même que la capacité de la Banque à prévoir et à gérer les risques que comportent ces facteurs. Une grande partie des activités de la Banque consiste à consentir des prêts ou à affecter autrement ses ressources à certains secteurs, entreprises ou pays. Tout événement imprévu touchant ces emprunteurs, secteurs ou pays risque d'avoir une incidence défavorable significative sur les résultats financiers de la Banque, sur ses activités, sur sa situation financière ou sur sa liquidité. Ces facteurs, et d'autres encore, peuvent faire en sorte que la performance réelle de la Banque soit, dans une mesure significative, différente de celle envisagée par les énoncés prospectifs. La Banque tient à préciser que la liste ci-dessus n'est pas une liste exhaustive de tous les facteurs de risque et autres facteurs potentiels pouvant avoir une incidence négative sur ses résultats. Pour plus de renseignements, il y a lieu de se reporter à la rubrique « Gestion du risque » du rapport annuel 2024 de la Banque, compte tenu des ajouts figurant dans les rapports trimestriels.

Les hypothèses économiques significatives sous-jacentes aux énoncés prospectifs figurant dans le présent document sont présentées dans le rapport annuel 2024 à la rubrique « Perspectives », compte tenu des ajouts figurant dans les rapports trimestriels. Ces rubriques « Perspectives » et « Priorités pour 2025 » sont fondées sur les opinions de la Banque et leur réalisation est incertaine. Le lecteur est prié de tenir compte des facteurs susmentionnés à la lecture de ces rubriques. Lorsqu'ils se fient à des énoncés prospectifs pour prendre des décisions à l'égard de la Banque et de ses titres, les investisseurs et les autres personnes doivent se pencher diligemment sur ces facteurs, ainsi que sur d'autres incertitudes et éventualités.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent document reflètent l'avis de la direction à la date des présentes seulement et sont présentés dans le but d'aider les actionnaires de la Banque et les analystes à comprendre la situation financière de la Banque, ses objectifs et ses priorités ainsi que sa performance financière prévisionnelle aux dates indiquées et pour les périodes closes à ces dates, et ils peuvent ne pas convenir à d'autres fins. Sauf si la loi l'exige, la Banque ne s'engage pas à mettre à jour les énoncés prospectifs verbaux ou écrits qui peuvent être faits de temps à autre par elle ou en son nom.

Le lecteur trouvera d'autres renseignements sur la Banque, y compris sa notice annuelle, sur le site Web de SEDAR+, au www.sedarplus.ca, ainsi que dans la section EDGAR du site Web de la SEC, au www.sec.gov.

Information à l'intention des actionnaires

Régime de dividendes et d'achat d'actions

Le régime de dividendes et d'achat d'actions des actionnaires de la Banque Scotia permet aux actionnaires ordinaires et privilégiés d'acquérir d'autres actions ordinaires en réinvestissant leurs dividendes en trésorerie sans avoir à acquitter de frais de courtage ou d'administration. Les actionnaires admissibles ont également la possibilité d'affecter, au cours de chaque exercice, une somme ne dépassant pas 20 000 $ à l'achat d'actions ordinaires supplémentaires de la Banque. Tous les frais liés à la gestion du régime sont à la charge de la Banque. Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur le régime, il suffit de communiquer avec l'agent des transferts.

Site Web

Pour obtenir des renseignements concernant la Banque Scotia et ses services, visitez notre site Web, au www.banquescotia.com.

Conférence téléphonique et diffusion sur le Web

La conférence téléphonique sur les résultats trimestriels aura lieu le 27 mai 2025, à 8 h (HE), et devrait durer environ une heure. Les parties intéressées sont invitées à accéder à la conférence directement, en mode écoute seulement, par téléphone en composant le 416-340-2217 ou le 1-800-806-5484 (sans frais) et en utilisant le code d'accès 5132667, suivi du carré (#) (veuillez téléphoner un peu avant 8 h [HE]). Une diffusion audio sur le Web avec les diaporamas afférents sera accessible par l'intermédiaire de la page Relations avec les investisseurs, au www.banquescotia.com/investisseurs.

Une période de questions suivra la présentation des résultats par la haute direction de la Banque Scotia. Une transmission différée par téléphone de la conférence téléphonique sera disponible du 27 mai 2025 au 27 juin 2025, en composant le 905-694-9451 ou le 1-800-408-3053 (sans frais en Amérique du Nord) et le code d'accès 1341186, suivi du carré (#).

Renseignements additionnels

Investisseurs :

Les analystes financiers, les gestionnaires de portefeuilles et les autres investisseurs institutionnels qui souhaitent obtenir de l'information financière concernant la Banque sont priés de communiquer avec le service Relations avec les investisseurs :

Banque Scotia

40, rue Temperance, Toronto (Ontario)

Canada M5H 0B4

Téléphone : 416-775-0798

Courriel : [email protected]

Communications mondiales :

Banque Scotia

40, rue Temperance, Toronto (Ontario)

Canada M5H 0B4

Courriel : [email protected]

Actionnaires :

Pour obtenir des renseignements sur un changement d'inscription d'actions, un changement d'adresse, les dividendes, les transferts successoraux ou la perte de certificats d'actions, ou pour demander que cessent des envois multiples, veuillez vous adresser à l'agent des transferts de la Banque :

Société de fiducie Computershare du Canada

100, avenue University, 8e étage

Toronto (Ontario) Canada M5J 2Y1

Téléphone : 1-877-982-8767

Courriel : [email protected]

Coagent des transferts (États-Unis)

Computershare Trust Company, N.A.

Téléphone : 1-781-575-2000

Courriel : [email protected]

Adresse municipale/messagerie :

A/S : Services aux actionnaires

150 Royall Street

Canton (MA) USA 02021

Adresse postale :

CP 43078 Providence (RI) USA 02940-3078

Pour toute autre demande de renseignements, les actionnaires sont priés de contacter le Secrétariat général :

Banque Scotia

40, rue Temperance, Toronto (Ontario)

Canada M5H 0B4

Téléphone : 416-866-3672

Courriel : [email protected]

Quarterly Reports available in English

The Bank publishes its statements and Quarterly Report in both English and French, and makes every effort to provide them to Shareholders in the language of their choice. If you would prefer to receive shareholder communications in English, please contact Investor Relations, The Bank of Nova Scotia, 40 Temperance Street, Toronto, Ontario, Canada, M5H 0B4. Please supply the mailing label you received, if possible, so we may adjust our records.

Coordonnées : Meny Grauman, Relations avec les investisseurs, Banque Scotia, [email protected]; Rebecca Hoang, Relations avec les investisseurs, Banque Scotia, [email protected]