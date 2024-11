TORONTO, le 13 nov. 2024 /CNW/ - La Banque Scotia a annoncé aujourd'hui les dix bénéficiaires de son fonds Net-Zero Research Fund pour 2024. Des subventions totalisant environ 1 million de dollars ont été accordées à des organismes du Canada, de la Colombie, du Mexique et du Pérou, à l'appui de la recherche et de projets en lien avec la décarbonation et la transition vers la carboneutralité.

« C'est la quatrième année que la Banque Scotia accorde des subventions dans le cadre de son fonds Net-Zero Research Fund, et la qualité des candidatures était vraiment impressionnante. Félicitations aux bénéficiaires de cette année, qui placent une fois de plus la barre très haut en proposant de nouvelles perspectives et recherches - en matière de politiques publiques, en science et en technologie - afin de faire progresser la transition vers une économie plus sobre en carbone », a déclaré Meigan Terry, première vice-présidente et cheffe, Durabilité, Impact social et Communications à la Banque Scotia.

Les projets en lien avec le climat menés par les bénéficiaires de 2024 portent notamment sur la mesure, le captage et la réduction des émissions de carbone dans différents secteurs, les moyens de réduire les émissions du secteur agricole, l'invention de nouveaux biofertilisants, ainsi que les systèmes de chauffage et de climatisation à faibles émissions de carbone.

L'un des projets bénéficiaires cette année est un projet de Fermiers pour la transition climatique, mené en collaboration avec l'Institut pour l'IntelliProspérité et Le Pôle d'investissement dans la nature. Ensemble, ces organismes étudient des moyens de réduire les risques financiers auxquels peuvent être confrontés les agriculteurs qui diminuent leurs émissions en adoptant des pratiques de gestion bénéfiques soucieuses du climat et de la nature.

Subventions à l'étranger :

Colombie : Alliance for Responsible Mining

Colombie : Amazonía Emprende

Mexique : LiCore

Pérou : Universidad De Ingeniería y Tecnología

Subventions au Canada :

Beyond21 Academy

Fermiers pour la transition climatique

Green Iglu

Northern Alberta Institute of Technology

Université Simon Fraser

Université de la Colombie-Britannique

Le fonds Net-Zero Research Fund de la Banque Scotia a pour objectif d'octroyer des subventions totalisant 10 millions de dollars à des organismes menant des recherches et des projets afin d'accélérer la transition vers une économie sobre en carbone. Depuis 2021, environ 4 millions de dollars ont été versés à plus de 40 organismes de bienfaisance enregistrés et organismes à but non lucratif qui font de la recherche sur le climat et la décarbonation.

Pour en savoir plus au sujet du fonds Net-Zero Research Fund et des projets qu'il a soutenus, consulter le Centre d'excellence sur les changements climatiques de la Banque Scotia.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia a pour vision d'être le partenaire financier de confiance de sa clientèle et de générer une croissance rentable et durable, en plus de maximiser le rendement total pour les actionnaires. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clientes et clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Les actifs de la Banque Scotia s'élèvent à environ 1 400 milliards de dollars canadiens (au 31 juillet 2024) et ses actions sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter www.banquescotia.com et suivre le fil @Scotiabank sur X.

