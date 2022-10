Les bénéficiaires de cette année se spécialisent dans les pratiques agricoles exemplaires, la mesure et la réduction des émissions de carbone ainsi que le captage du carbone

TORONTO, le 20 oct. 2022 /CNW/ - La Banque Scotia est fière d'annoncer les 10 bénéficiaires à l'échelle mondiale de son fonds Net-Zero Research Fund pour 2022. Le fonds a été créé en 2021 dans le cadre de l'engagement climatique de la Banque Scotia consistant à devenir carboneutre d'ici 2050. La Banque s'est engagée à atteindre la carboneutralité dans ses activités d'exploitation d'ici 2030, à mobiliser 350 milliards de dollars en capitaux pour le financement relatif au climat au cours de la même période, et à fournir 25 millions de dollars en financement communautaire sur 10 ans pour soutenir des partenariats sans but lucratif et de bienfaisance qui permettent le changement de systèmes et la décarbonisation du secteur.

Le fonds Net-Zero Research Fund octroie des subventions totalisant 10 millions de dollars sur 10 ans à des organisations menant des recherches afin d'accélérer la transition vers une économie sobre en carbone. Les organisations sélectionnées cette année proviennent du Canada et de l'Amérique latine, et se spécialisent dans la recherche axée sur les pratiques agricoles exemplaires, la mesure et la réduction des émissions de carbone ainsi que le captage du carbone.

L'un des bénéficiaires en Amérique latine cette année est la Fondation Con Vida, une ONG colombienne qui effectue la promotion de la culture durable et écologique des avocats dans les Andes tropicales. Au Canada, les bénéficiaires sont notamment Circular Opportunity Innovation Launchpad, (pour la recherche sur l'agriculture régénératrice) et Pollution Probe (pour le soutien du premier projet pilote visant l'acquisition d'un autobus scolaire électrique dans la ville de Calgary).

« La Banque Scotia est amenée à jouer un rôle important pour soutenir la transition vers une économie sobre en carbone à l'échelle mondiale, a déclaré Meigan Terry, première vice-présidente et chef, Impact social, Durabilité et Communications à la Banque Scotia. Au moyen de notre fonds Net-Zero Research Fund, nous sommes fiers d'appuyer des organisations des différentes régions où nous sommes présents qui mettent de l'avant des approches nouvelles et innovantes en matière de changement climatique - et nous sommes impatients de voir ce qu'elles accompliront. »

La liste complète des bénéficiaires de 2022 est présentée ci-dessous. Pour une description détaillée de leur dossier et pour de plus amples renseignements à propos du fonds, rendez-vous au Centre d'excellence sur les changements climatiques de la Banque Scotia . Le prochain appel à candidatures pour ce fonds de recherche aura lieu au printemps 2023.

Liste des bénéficiaires de 2022 du fonds Net-Zero Research Fund ayant respectivement reçu une subvention de 100 000 $ :

Le Centre pour le transport durable de Mexico , pour appuyer les efforts de décarbonisation de la grappe automobile de l'État de Mexico (CLAUTEDOMEX). Le projet analysera la consommation d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre des entreprises sélectionnées et fournira une analyse coûts-avantages de même que des recommandations pour la réduction des émissions, notamment concernant les technologies nécessaires à la décarbonisation.



Circular Opportunity Innovation Launchpad (COIL), pour réaliser des recherches et établir une méthodologie d'évaluation de l'économie circulaire axée sur l'agriculture régénératrice. Cette méthodologie permettra de reconnaître, d'évaluer et de valider les meilleures innovations et pratiques afin d'accélérer la transition vers un nouveau modèle économique circulaire respectueux du climat au Canada .



Le Centre d'innovation technologique de la construction, afin de définir un niveau de référence de carbone intrinsèque et d'empreinte carbone pour les constructions résidentielles au Chili, conformément aux exigences de la stratégie climatique à long terme du Chili (Estrategia Climática a Largo Plazo, ECLP). L'étude permettra d'établir des scénarios généraux d'atténuation pour une transition vers la carboneutralité.



La Fondation Con Vida, pour mener une étude visant à évaluer les « effets négatifs » des cultures d'avocats sur l'apport d'eau des bassins versants et leur « effet positif » en tant que nouveau puits de carbone dans les Andes tropicales. Au terme de l'étude, les pratiques exemplaires et les nouveaux outils de régie des cultures seront communiqués à la communauté agricole.



L'Université Ean, à Bogotá, en Colombie, pour son projet de laboratoire de résilience du système alimentaire visant à établir une méthodologie précise permettant d'analyser et de diffuser les meilleures pratiques d'agriculture urbaine durable, assistées par des outils technologiques et la détection d'indicateurs de changement dans le régime alimentaire des étudiants, les cultures et les sols. Le projet mènera à la production d'un rapport encourageant l'adoption de meilleures pratiques en matière d'énergie, d'alimentation et d'eau afin de réduire les émissions de carbone dans l'agriculture urbaine.



Pollution Probe, pour appuyer le premier projet pilote visant l'acquisition d'un autobus scolaire électrique dans la ville de Calgary . Le projet consistera à surveiller la performance et les données relatives aux coûts de l'autobus électrique durant son utilisation courante au cours d'une année scolaire. Au terme du projet, une analyse de rentabilisation des autobus scolaires électriques au Canada , un dossier technique pour les parcs d'autobus scolaires et un rapport de recherche seront produits.



La Pontificia Universidad Católica de Chile , en collaboration avec l'Université de Californie, à Berkeley , et Duoc UC, pour analyser les avantages de l'adoption de systèmes de chauffage électrique et l'encourager, afin de remplacer les poêles à bois dans le but de contribuer à l'amélioration des politiques publiques favorisant des résultats environnementaux positifs.



Reef Aquaculture Conservancy, pour étudier les avantages associés à l'utilisation du matériau AragoReef, conçu pour restaurer les récifs coralliens et les herbiers marins dans la zone côtière mexicaine. Cette recherche permettra également d'évaluer le respect des engagements du Chili en matière de carboneutralité.



Tecnologico de Monterrey , pour mener des recherches au sein de l'Institute of Advanced Materials for Sustainable Manufacturing en vue de développer des technologies misant sur l'utilisation du CO 2 et une solution de rechange en matière de décarbonisation pour l'industrie du ciment au Mexique.



L'Energy Center (CE) et le Center for Climate and Resilience Research (CR)2 de l'Université du Chili, qui concevront et mettront en œuvre une technologie régionale de saisie des données sur les émissions de GES ainsi que des protocoles de suivi de l'atténuation. Cette recherche permettra également d'évaluer le respect des engagements du Chili en matière de carboneutralité.

