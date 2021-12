/AUCUNE DISTRIBUTION NI DIFFUSION AUX ÉTATS-UNIS/

TORONTO, le 2 déc. 2021 /CNW/ - La Banque Scotia (TSX: BNS) (NYSE: BNS) a annoncé aujourd'hui qu'elle comptait exercer son droit de rachat sur toutes les actions privilégiées à dividende non cumulatif et à taux révisé tous les cinq ans de série 38 (fonds propres d'urgence en cas de non-viabilité [« FPUNV »]) (les « actions de série 38 ») de la Banque Scotia en circulation le 27 janvier 2022, au prix de 25,00 $ l'action, majoré des dividendes déclarés qui n'auront pas été versés à la date du rachat (le « prix de rachat »). Les actionnaires recevront un avis officiel, conformément aux modalités des actions.

Le rachat a été approuvé par le Bureau du surintendant des institutions financières et sera financé à même les fonds généraux de la Banque Scotia. Il s'inscrit dans la stratégie de gestion continue de la structure des fonds propres de T1 de la Banque.

Le 30 novembre 2021, le conseil d'administration de la Banque Scotia a annoncé un dividende trimestriel de 0,3031250 $ par action de série 38. Ce dividende final sera versé le jour du rachat, soit le 27 janvier 2022, aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 4 janvier 2022, comme annoncé précédemment. Après le paiement de ce dernier dividende, les actions de série 38 ne donneront plus droit à un dividende.

