TORONTO, le 26 sept. 2022 /CNW/ - La Banque Scotia annonce aujourd'hui que Brian Porter a décidé de prendre sa retraite et de quitter son poste de président et chef de la direction le 31 janvier 2023. Dans la foulée de cette annonce, le conseil d'administration a nommé Scott Thomson au poste de chef de la direction de la Banque Scotia, à compter du 1er février 2023. M. Thomson est actuellement le chef de la direction de Finning International Inc. et il siège au conseil d'administration de la Banque Scotia depuis 2016. M. Thomson commencera par siéger à titre de président du conseil à partir du 1er décembre 2022 et il dirigera les secteurs d'activités de la Banque : le Réseau canadien, les Services bancaires et marchés mondiaux, la Gestion de patrimoine mondiale et les Opérations internationales. Pour faciliter la transition, M. Porter agira auprès de M. Thomson à titre de conseiller stratégique, du 1er février 2023 au 30 avril 2023.

« Résolument tourné vers l'avenir, Brian Porter a été un dirigeant qui a pris des décisions stratégiques audacieuses ayant permis à la Banque de se repositionner tout en accroissant ses actifs, qui sont passés de 744 milliards de dollars à 1 300 milliards de dollars. Il a recentré les priorités géographiques et commerciales de la Banque, puis organisé le redéploiement du capital dans les activités offrant le plus de possibilités de croissance, ainsi que le retrait des marchés non principaux, explique Aaron Regent, président du conseil d'administration de la Banque Scotia. Son mandat de chef de la direction est marqué de grandes réalisations : la Gestion de patrimoine mondiale a plus que doublé en importance et ses actifs la placent désormais au 2e rang dans l'industrie des fonds communs de placement des particuliers au Canada; les Opérations internationales se concentrent maintenant sur des marchés moins nombreux mais plus grands et offrant un potentiel de croissance plus élevé; les Services bancaires et marchés mondiaux, qui comprennent les activités internationales des services bancaires de gros, se classent constamment au deuxième rang de la profitabilité parmi leurs pairs nationaux. De plus, le Réseau canadien a trouvé un nouveau souffle, gagnant des parts de marché rentables dans des segments clés de produits. Pendant cette période, Brian a dirigé la transformation numérique complète de la Banque, ce qui a mené à plus d'efficience pour les actionnaires et les employés, ainsi qu'à une expérience client de qualité supérieure. Bref, ces investissements stratégiques ont fait en sorte que la Banque est maintenant bien diversifiée et solidement positionnée pour une croissance future durable. »

« Brian a dirigé la Banque de façon bien ciblée dans des conditions macroéconomiques difficiles et durant la pandémie; il en a résulté un niveau remarquable d'engagement des employés, de satisfaction de la clientèle et de notoriété de la marque. La Banque a ainsi remporté de nombreux prix, dont celui de Banque de l'année au Canada pendant trois années d'affilée. La Banque Scotia a aussi été reconnue pour son leadership sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) et elle a été nommée meilleure banque du Canada pour son leadership en matière de finance durable en 2022, poursuit M. Regent. Au nom du conseil d'administration de la Banque Scotia, je remercie Brian pour son apport incroyable pendant toutes ses décennies au service de la Banque, et surtout, pour son leadership à titre de chef de la direction depuis neuf ans. »

« J'ai toujours cru que les services bancaires étaient une vocation. Servir cette institution solide de 190 ans en qualité de président et chef de la direction a été l'honneur de ma vie, affirme Brian Porter, président et chef de la direction de la Banque Scotia. Je quitte la Banque avec le même optimisme que celui qui m'habitait quand je suis arrivé à ce poste. Je suis convaincu que Scott Thomson saura guider la Banque durant sa prochaine phase de croissance et de développement. Il est axé sur les résultats, a démontré ses qualités de leader motivé à mener à bien ses missions et partage les mêmes valeurs que celles de la Banque. Je n'ai aucun doute qu'il dirigera la Banque avec brio. »

M. Thomson quittera son poste de président et chef de la direction de Finning International Inc. le 15 novembre 2022, après neuf ans à la tête du plus important concessionnaire mondial d'équipement et de véhicules motorisés Caterpillar pour diverses industries des Amériques et d'Europe. À titre de chef de la direction de Finning, M. Thomson a dirigé l'entreprise alors que les conditions du marché étaient difficiles, mais il a amélioré de façon notable la capacité bénéficiaire de l'entreprise et a accru le rendement du capital investi dans toutes les unités, particulièrement celles d'Amérique latine. Durant sa carrière, M. Thomson a travaillé dans différents secteurs d'activités, dont les services financiers, les télécommunications, les ressources naturelles et les services industriels un peu partout dans le monde, ce qui lui donne une perspective unique sur les occasions et les défis pour la clientèle diversifiée de la Banque.

« Le conseil d'administration félicite Scott Thomson pour sa nomination à titre de prochain chef de la direction de la Banque Scotia. Il est un leader exceptionnel et un chef de la direction chevronné, qui a démontré sa capacité à produire des résultats dans les Amériques et dans les marchés internationaux grâce à la priorité qu'il accorde à l'excellence opérationnelle, au développement des talents et à la transformation numérique. Il a en outre une feuille de route éloquente sur le plan de l'affectation efficace du capital et des investissements pour développer les capacités stratégiques. Il a dirigé avec succès de grandes entreprises dans des contextes macroéconomiques complexes et difficiles, notamment en exerçant un leadership fort au sein de Finning tout au long de la pandémie, explique M. Regent. Il est animé d'une grande détermination pour accélérer le virage de la Banque en faveur de l'accent sur le client, des capacités numériques et des priorités ESG. Comme il siège au conseil d'administration de la Banque depuis 2016, il connaît très bien la stratégie de la Banque, ses activités, ses dirigeants, son appétence au risque, sa culture et les moteurs de sa croissance. Le conseil est convaincu que Scott est le bon leader pour développer encore plus les forces de la Banque et lui permettre de répondre aux attentes des clients, des employés, des actionnaires et des collectivités. »

« La Banque Scotia a connu un rendement solide et une croissance soutenue grâce à la vision à long terme de Brian et aux investissements stratégiques dans le personnel, les processus, la technologie et les produits. Son apport se fera sentir à la Banque pendant de nombreuses années, souligne Scott Thomson, président et chef de la direction désigné de la Banque Scotia. Je suis extrêmement honoré de me joindre à l'équipe de direction de la Banque qui est reconnue à l'échelle mondiale. Durant les six ans où j'ai siégé au conseil d'administration, j'ai été témoin du potentiel immense de cette organisation, ainsi que du dévouement et de la compétence de son personnel. Je suis tout aussi déterminé qu'eux à bâtir un avenir inclusif et durable pour toutes les parties prenantes, au moment où nos clients, nos actionnaires et les collectivités des quatre coins du monde ont le plus besoin de nous. »

À propos de la Banque Scotia

