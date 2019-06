La Banque Scotia annonce la vente de ses activités à Porto Rico et dans les Îles Vierges des États-Unis à Oriental Bank, une filiale de OFG Bancorp

TORONTO and SAN JUAN, le 26 juin 2019 /CNW/ - La Banque Scotia a annoncé aujourd'hui qu'elle avait conclu une entente visant la vente de ses activités à Porto Rico et dans les Îles Vierges des États-Unis à Oriental Bank, une filiale d'OFG Bancorp, sous réserve de l'approbation des organismes de réglementation et des conditions habituelles.

« Nous sommes ravis d'être parvenus à une entente avec Oriental Bank, une banque locale de premier plan reconnue pour la grande qualité de ses produits et services. Nous sommes convaincus que grâce au soutien de son équipe talentueuse, Oriental Bank saura aider l'entreprise à poursuivre sa croissance et qu'elle continuera d'offrir la même expérience de qualité à ses clients et à ses employés de Porto Rico et des Îles Vierges des États-Unis », a affirmé Ignacio (Nacho) Deschamps, chef, Opérations internationales et transformation numérique à la Banque Scotia.

Oriental Bank est une institution financière diversifiée qui offre des services bancaires à des particuliers et à des entreprises, principalement à Porto Rico. Elle a été fondée en 1964 et son siège social est situé à San Juan, à Porto Rico. Au fil des ans, la société a connu une belle expansion grâce à sa croissance interne et à des acquisitions stratégiques. Oriental est déterminée à étendre ses activités et à offrir les produits et les services de la meilleure qualité qui soit à sa clientèle de particuliers et d'entreprises de Porto Rico et des Îles Vierges des États-Unis.

« La famille Oriental Bank est heureuse d'accueillir la clientèle et l'équipe talentueuse de la Banque Scotia. Notre culture, notre attitude, nos objectifs d'entreprise et la façon dont nous mettons l'accent sur nos clients et dont nous les servons sont très semblables. Nous croyons que cette acquisition contribuera à renforcer les deux entreprises à Porto Rico et dans les Îles Vierges des États-Unis, et à améliorer les perspectives de croissance, la rentabilité et l'engagement des employés », a déclaré José Rafael Fernández, président, chef de la direction et vice-président des conseils d'OFG Bancorp et d'Oriental Bank.

Tant que la transaction n'aura pas reçu les approbations des organismes de réglementation et qu'elle ne sera pas conclue, aucun changement ne sera apporté aux activités, aux succursales et aux produits. Oriental Bank et la Banque Scotia travailleront ensemble pour assurer une transition harmonieuse pour l'entreprise.

Au terme de cette transaction, comme l'exigent les normes IFRS, la Banque inscrira aux fins de la comptabilité une perte après impôt d'environ 400 millions de dollars au poste « Autres » au troisième trimestre de 2019. Le montant de cette perte correspondra essentiellement à la valeur comptable du goodwill lié aux activités à Porto Rico. Une fois la transaction conclue, la Banque inscrira un gain après impôt d'environ 50 millions de dollars, découlant principalement de gains de change cumulés et de la prime reçue à l'égard des activités dans les Îles Vierges des États-Unis. Ces montants pourraient être soumis à des ajustements après la conclusion de la transaction, ce qui pourrait ramener la perte nette totale après impôt de la Banque entre 300 et 360 millions de dollars. La transaction aura pour effet d'améliorer la qualité du crédit de la Banque puisqu'elle réduira les montants brut et net des prêts douteux et augmentera le ratio des actions ordinaires et assimilées de T1 d'environ 5 points de base.

Comme d'autres transactions annoncées dans le passé, la présente transaction s'inscrit dans la stratégie de la Banque consistant à se concentrer sur ses marchés clés, et à sa conclusion, le repositionnement de nos activités internationales sera pratiquement achevé. Au cours des quatre dernières années, la Banque s'est départie - ou a annoncé son intention de se départir - de ses activités dans 19 pays et de redéployer le capital ainsi libéré, soit environ 4 milliards de dollars, dans des initiatives qui lui permettront d'accroître sa présence et sa part de marché dans ses principaux marchés. En concentrant mieux nos efforts dans certaines régions précises, nous pourrons favoriser une croissance durable des bénéfices, réduire les risques et améliorer l'expérience client et la qualité du bénéfice.

Credit Suisse et la division Services bancaires et marchés mondiaux de la Banque Scotia ont agi à titre de co-conseillers financiers de la Banque Scotia pour cette transaction. Sullivan & Cromwell LLP a agi comme conseiller juridique de la Banque Scotia pour la vente.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia est la banque internationale du Canada et un leader parmi les fournisseurs de services financiers dans les Amériques. Elle s'est donné pour mission d'aider ses clients, dont le nombre dépasse 25 millions, à améliorer leur situation au moyen de conseils et d'une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 30 avril 2019, l'effectif de la Banque Scotia s'élevait à plus de 99 000 employés et les actifs, à plus de 1 000 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter le www.banquescotia.com et suivre le fil @ScotiabankViews sur Twitter.

À propos d'OFG Bancorp

Fondée il y a 55 ans, OFG Bancorp est une société financière de portefeuille diversifiée qui exerce ses activités conformément aux lois et règlements régissant le secteur bancaire aux États-Unis et à Porto Rico. Ses trois principales filiales, Oriental Bank, Oriental Financial Services et Oriental Insurance, offrent aux particuliers et aux entreprises des produits, des services et des technologies dans les domaines des services bancaires, des prêts et de la gestion de patrimoine, principalement à Porto Rico. Pour en savoir plus, consultez le site www.ofgbancorp.com.

