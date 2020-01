La Banque Scotia annonce la conclusion de la vente de ses activités à Porto Rico et dans les îles Vierges des États-Unis à Oriental Bank

TORONTO et SAN JUAN, Porto Rico, le 31 déc. 2019 /CNW/ - La Banque Scotia a déclaré aujourd'hui qu'elle avait conclu la vente, annoncée antérieurement, de ses activités bancaires à Porto Rico et dans les îles Vierges des États-Unis à Oriental Bank, une filiale d'OFG Bancorp.

Cette transaction vient appuyer la décision stratégique de la Banque Scotia de se concentrer sur les activités dans les marchés où elle est présente, et peut prendre plus d'expansion et offrir la meilleure valeur aux clients.

La transaction aura pour effet d'améliorer la qualité du crédit de la Banque puisqu'elle réduira les montants brut et net des prêts douteux et augmentera son ratio des actions ordinaires et assimilées de T1 d'environ 5 points de base.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. Nous sommes là pour l'avenir de tous. Nous contribuons à la réussite de nos clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 octobre 2019, l'effectif de la Banque Scotia s'élevait à plus de 100 000 employés et les actifs à plus de 1 000 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter http://www.scotiabank.com et suivre le fil @ScotiabankViews sur Twitter.

