TORONTO, le 13 mai 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, la Banque Scotia annonce qu'elle offrira une couverture étendue pour les chirurgies d'affirmation du genre aux employés admissibles du Canada et des États-Unis ainsi qu'à leurs personnes à charge. À compter du 1er juin 2021, cet ajout contribuera à combler un vide du régime d'avantages sociaux afin de mieux soutenir les personnes trans dans leur cheminement personnel d'affirmation de genre.

« Nous avons la ferme conviction que tous nos employés, ainsi que leurs personnes à charge, devraient avoir accès à des avantages sociaux qui leur permettent d'être eux-mêmes dans toutes les sphères de leur vie, y compris au travail », a exprimé Barb Mason, chef de groupe et chef des ressources humaines. Parce que nous tâchons d'être l'employeur et la banque de choix pour les communautés que nous servons, nous améliorons toujours nos programmes d'avantages sociaux en vue d'assurer un milieu de travail aussi inclusif et accessible que possible, et remettons en question les normes et les préjugés pour favoriser l'inclusion des personnes trans et non binaires au travail. »

En juin 2019, la Banque Scotia a signé les Normes mondiales de conduite à l'intention des entreprises pour lutter contre la discrimination à l'égard des lesbiennes, gais, bisexuels, transgenres et intersexués (LGBTI) établies par l'Organisation des Nations Unies (ONU). Une consultation avec les employés et des intervenants externes a mis en évidence les obstacles que les personnes trans habitant et travaillant au Canada ou aux États-Unis doivent encore surmonter pour bénéficier de la couverture. Par exemple, il peut être difficile de distinguer les chirurgies d'affirmation de genre admissibles de celles qui auraient été auparavant considérées comme purement esthétiques. Nous avons donc bonifié les avantages standard et couvrons maintenant des actes médicaux tels que l'électrolyse, la rhinoplastie, la chirurgie vocale et l'entraînement subséquent de même que la chirurgie de féminisation ou de masculinisation du visage.

« Les employeurs ont un rôle important à jouer dans la lutte pour l'égalité et l'inclusion des personnes LGBTI. Les politiques comme celles de la Banque Scotia sont des mesures nécessaires à la création d'un monde juste et durable qui profite à tous », a dit Salah Husseini, directeur général adjoint chez BSR, organisation qui agit comme secrétaire du Partnership for Global LGBTI Equality (PGLE). « Nous sommes ravis de collaborer avec la Banque Scotia - tant dans le cadre des activités de BSR que celles du PGLE - à l'élaboration de politiques et d'approches favorisant la diversité et le respect pour tous les employés. »

Voici quelques exemples d'initiatives de la Banque Scotia en soutien aux communautés LGBT+ :

Couverture médicale offerte au conjoint LGBT+ de même sexe de nos employés ( Canada , États-Unis, Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica , Mexique, Panama , Pérou, l' Uruguay , et tout récemment, Trinité-et- Tobago ).

, États-Unis, Brésil, Chili, Colombie, , Mexique, , Pérou, l' , et tout récemment, Trinité-et- ). Modification de la politique pour que les employés du Canada puissent se faire rembourser des dépenses liées à la santé mentale de n'importe quel membre de leur famille (et non seulement leurs personnes à charge admissibles) grâce au compte mieux-être. Cette initiative a été prise en réponse directe à un employé qui cherchait une couverture pour les dépenses en santé mentale de sa fille trans.

puissent se faire rembourser des dépenses liées à la santé mentale de n'importe quel membre de leur famille (et non seulement leurs personnes à charge admissibles) grâce au compte mieux-être. Cette initiative a été prise en réponse directe à un employé qui cherchait une couverture pour les dépenses en santé mentale de sa fille trans. Formation de plus de 19 000 BanquiersScotia travaillant dans les succursales et les centres de contact du Canada en matière d'identité de genre, d'expression de genre et d'inclusion pour offrir une expérience plus inclusive aux clients LGBT+.

en matière d'identité de genre, d'expression de genre et d'inclusion pour offrir une expérience plus inclusive aux clients LGBT+. Ajout de salles de toilettes non genrées et accessibles à plusieurs succursales et au siège social de la Banque Scotia.

Possibilité pour les employés de communiquer leur pronom et de l'afficher dans nos systèmes internes et dans leur signature de courriel.

Investissement de 500 000 $ auprès de l'organisme The 519 pour la conception d'une suite de programmes visant à renforcer la résilience économique des nouveaux arrivants et des réfugiés LGBT+, une initiative qui aidera 1 140 membres de communautés LGBT+ dans tout le Canada .

