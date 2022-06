TORONTO, le 1er juin 2022 /CNW/ - La Banque Scotia a annoncé aujourd'hui la nomination de W. Dave Dowrich au sein de son conseil d'administration.

M. Dowrich est vice-président à la direction et chef des affaires financières de la Teachers Insurance and Annuity Association of America - College Retirement Equities Fund (TIAA). Avant de se joindre à la TIAA en 2021, il a occupé un poste similaire au sein de l'équipe des activités internationales de Prudential Financial, à Tokyo, au Japon. Auparavant, il a également occupé plusieurs postes direction auprès d'American International Group (AIG) au Japon et aux États-Unis, dont celui de chef des affaires financières d'AIG, responsable du Japon et de l'Asie-Pacifique. Il a également occupé des postes de cadre au sein des services bancaires d'investissement de Goldman Sachs et de Crédit Suisse.

« Dave Dowrich est un haut dirigeant accompli dans le domaine des finances et nous sommes ravis de l'accueillir au sein de notre conseil d'administration, explique Aaron Regent, président du conseil d'administration de la Banque Scotia. Son expérience mondiale et son expertise auprès d'entreprises de services financiers, de même que ses vastes connaissances en matière de finances, de gestion des risques et de questions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) seront des atouts pour la Banque Scotia. »

M. Dowrich est titulaire d'un baccalauréat ès sciences spécialisé en sciences actuarielles et en statistique appliquée de l'Université de Toronto et d'un MBA spécialisé en finance de la Wharton School de l'Université de Pennsylvanie. Il est Fellow de la Society of Actuaries, associé de l'Institut canadien des actuaires et membre de l'American Academy of Actuaries.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 30 avril 2022, l'effectif de la Banque Scotia comptait plus de 90 000 employés et les actifs s'élevaient à environ 1 300 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter le http://www.banquescotia.com et suivre le fil @ScotiabankViews sur Twitter.

SOURCE Scotiabank

Renseignements: Relations avec les médias seulement : Scott Holtby, Communications mondiales, [email protected], 437-855-5996