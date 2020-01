La Banque Scotia accueille une nouvelle coéquipière, la joueuse de l'équipe nationale du Canada Natalie Spooner!

« Nous croyons que Natalie incarne les valeurs fondamentales qui sont enseignées par le hockey, c'est-à-dire le respect, le travail d'équipe, l'inclusion et le dévouement, explique Mike Tasevski, vice-président, Parrainage à la Banque Scotia. Nous sommes convaincus que la passion de Natalie continuera d'inspirer les jeunes joueuses et de les encourager à suivre leurs rêves liés au hockey. Nous sommes fiers de l'accueillir dans notre équipe. La Banque Scotia appuie tous les buts, sur la glace et à l'extérieur de la patinoire, et a aidé plus d'un million d'enfants depuis 2018 grâce à son Programme de parrainage d'équipes de hockey locales. »

Double médaillée olympique, Natalie a participé à sept reprises au Championnat mondial féminin de l'IIHF, remportant une médaille d'or, cinq médailles d'argent et une médaille de bronze à titre de membre de l'équipe nationale du Canada. Elle est également membre de la PWHPA. Elle se joint à la formation de hockeyeurs de la Banque Scotia, qui comprend : Auston Matthews, P. K. Subban, Cassie Campbell-Pascall, Lanny McDonald et Darcy Tucker. Ces coéquipiers agissent à titre d'ambassadeurs lors d'événements commandités tout au long de l'année et sont mis en vedette dans les campagnes marketing de la Banque.

Natalie sait combien la Banque Scotia a à cœur le hockey communautaire chez les jeunes, ayant été à quelques reprises ambassadrice invitée à la Fête du hockey féminin de la Banque Scotia. Elle s'est aussi rendue en Arctique avec la Banque Scotia et l'organisme de bienfaisance Project North pour apporter de l'équipement de hockey aux communautés de la région.

« Je suis vraiment contente de faire partie de l'équipe de la Banque Scotia en compagnie de joueurs de hockey formidables, des modèles de ma jeunesse que j'aime encore regarder aujourd'hui, se réjouit Natalie. J'ai pu constater directement les retombées positives de la Fête du hockey féminin de la Banque Scotia et de Project North dans différentes communautés au pays. Je suis très fière de collaborer avec la Banque Scotia, qui continue d'investir dans la croissance du hockey féminin au Canada afin que chaque petite fille puisse nourrir l'espoir de réaliser ses plus beaux rêves. »

À la Banque Scotia, nous croyons que le hockey enseigne aux enfants des valeurs et des leçons qui leur serviront à l'extérieur de la patinoire, et durant toute leur vie. En aidant les jeunes sur la glace, nous les aidons donc à réussir dans tous les autres contextes. Le hockey est important pour nous parce qu'il l'est pour les Canadiens. Nous sommes fiers d'être des fans, des entraîneurs et des joueurs.

L'engagement de la Banque Scotia envers le hockey

La Banque Scotia continue d'appuyer les communautés et de rapprocher les partisans de l'action avec la 20e Journée du hockey au Canada Banque ScotiaMD, un événement annuel qui se déroulera du 5 au 8 février à Yellowknife, aux Territoires du Nord-Ouest. Les festivités culmineront le samedi 8 février avec la télédiffusion, pendant 12 heures, des matchs des sept équipes canadiennes de la LNHMC sur les ondes de Sportsnet, Sportsnet ONE, CBC et Sportsnet NOW. Le tout commencera à 13 h (heure de l'Est)/10 h (heure du Pacifique). Toutes les parties seront aussi diffusées sur LNH Live.

En décembre, Hockey Canada a annoncé un partenariat international de marketing avec la Banque Scotia, qui est devenue la banque officielle de Hockey Canada. Cette entente de cinq ans sera un moyen de promouvoir le hockey féminin et de soutenir le hockey communautaire en créant plus d'occasions de pratiquer ce sport pour les enfants. De plus, la Banque Scotia sera le commanditaire principal de la plateforme en ligne Communauté Hockey Canada, où les Canadiens peuvent raconter et célébrer leurs belles histoires de hockey.

Et ce printemps, nous présenterons le documentaire Hockey 24! Nous invitons les Canadiens à le regarder sur le grand écran, le petit écran ou en ligne - après la première projection mondiale, qui aura lieu à Toronto durant le festival international du documentaire canadien Hot Docs - pour voir s'ils ne reconnaîtraient pas leur visage. En effet, en novembre 2019, nous avons demandé aux Canadiens de nous envoyer leurs photos et vidéos personnelles liées au hockey communautaire. Des documentaristes s'affairent maintenant à compiler les contributions reçues des quatre coins du pays pour créer une œuvre sans précédent, Hockey 24, qui racontera une journée du quotidien au Canada.

Pour en savoir plus sur les programmes de hockey de la Banque Scotia, visitez clubhockeyscotia.banquescotia.com.

À propos de Hockey Banque Scotia

La Banque Scotia est la banque officielle de la LNHmd, de l'Association des anciens joueurs de la LNH, des Maple Leafs de Toronto (domiciliés au Scotiabank Arena), des Jets de Winnipeg, des Flames de Calgary (domiciliés au Scotiabank Saddledome) et des Oilers d'Edmonton. La Banque soutient aussi les Canadiens de Montréal. Depuis 2008, son Programme de parrainage d'équipes de hockey locales a aidé plus de un million d'enfants à jouer au hockey mineur partout au Canada. Pour en savoir plus sur les programmes de hockey de la Banque Scotia, visitez clubhockeyscotia.banquescotia.com ou suivez-nous sur les médias sociaux : Instagram, Facebook et Twitter.

LNH et l'emblème LNH sont des marques déposées de la Ligue nationale de hockey. © LNH, 2020. Tous droits réservés.

