TORONTO, le 29 août 2023 /CNW/ - La Banque Scotia a annoncé aujourd'hui la nomination de Sandra Stuart et Michael Medline au sein de son conseil d'administration.

Sandra Stuart (Groupe CNW/Scotiabank) Michael Medline (Groupe CNW/Scotiabank)

« Nous sommes très heureux d'accueillir Sandra et Michael parmi les membres du conseil d'administration de la Banque Scotia. Sandra est une dirigeante chevronnée qui possède une vaste expérience mondiale dans les services financiers et l'exploitation acquise à la Banque HSBC. Michael, qui a une remarquable feuille de route en tant que leader dans le commerce de détail, est le président et chef de la direction actuel d'Empire Company Limited et de Sobeys Inc. et l'ancien président et chef de la direction de la Société Canadian Tire Limitée, a déclaré Aaron Regent, président du conseil d'administration de la Banque Scotia. Nous voulons aider l'équipe de direction à actualiser la stratégie de la Banque Scotia afin de produire une croissance rentable et durable pour nos actionnaires, et je suis certain que Sandra et Michael enrichiront les compétences du conseil en matière de leadership et d'exploitation. »

Sandra Stuart

Mme Stuart est l'ancienne présidente et chef de la direction de la Banque HSBC Canada. Elle y a aussi été chef de l'exploitation. À ce titre, elle était responsable de la technologie, de l'exploitation, de l'approvisionnement, de la gestion des immeubles et de la gestion du changement. Arrivée à la Banque HSBC en 1982, elle y a occupé différents postes au Canada et à l'étranger, notamment aux États-Unis et au Brésil.

Michael Medline

M. Medline est président et chef de la direction d'Empire Company Limited et de Sobeys Inc. Avant de se joindre à Empire en 2017, il a occupé différents postes de direction dans le secteur du commerce de détail au sein de la Société Canadian Tire Limitée, notamment celui de président et chef de la direction. Il a aussi travaillé pour la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario, McCarthy Tétrault et PepsiCo Canada, puis pour Abitibi-Consolidated Inc., où il a occupé différents postes dont celui de premier vice-président responsable de la stratégie et de l'expansion des affaires.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 juillet 2023, l'effectif de la Banque Scotia comptait plus de 90 000 employés et ses actifs s'élevaient à environ 1 400 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter www.banquescotia.com et suivre le fil @Scotiabank sur X.

