Une acquisition s'inscrivant dans l'engagement de la Banque Nationale envers le secteur technologique canadien

Croissance accélérée pour le groupe Technologie et Innovation de la Banque à travers le Canada

Excellente compatibilité avec l'expertise maintes fois démontrée de la Banque auprès des entrepreneurs et sa culture entrepreneuriale

Soutien aux entreprises canadiennes du secteur des technologies, vectrices d'innovation

MONTRÉAL, le 1er août 2023 /CNW/ - La Banque Nationale (la « Banque ») a annoncé aujourd'hui la conclusion d'une entente en vue d'acquérir le portefeuille de prêts commerciaux de la succursale canadienne de la Silicon Valley Bank.

Selon les termes de cette entente, la Banque fera l'acquisition du portefeuille dans les secteurs de la technologie, des sciences de la vie et des services bancaires pour fonds mondiaux, diversifiant ainsi son portefeuille de prêts aux entreprises. Le portefeuille est composé d'approximativement 1 G$ CA en engagements de prêts incluant environ 325 M$ CA en prêts tirés. Les actifs seront intégrés dans le groupe Technologie et Innovation de la Banque Nationale, sous la direction de Tuyen Vo, cheffe de ce groupe depuis 2019.

Depuis plus de 25 ans, la Banque Nationale soutient les entreprises et les investisseurs du secteur de la technologie. Par l'entremise d'une équipe de spécialistes, la Banque offre des services bancaires complets, des conseils sur mesure pour le financement de type venture, le financement de croissance et de fusions et acquisitions, de même que des services de gestion de la trésorerie et de change, des conseils de banque d'investissement et des services de gestion privée. La Banque Nationale investit aussi directement dans des fintechs par le biais de son groupe de capital de risque corporatif.

« Avec cette acquisition, et après plusieurs années de forte croissance pour le groupe Technologie et Innovation, la Banque renforce sa présence dans le secteur technologique dans tout le Canada, commente Michael Denham, premier vice-président à la direction, Entreprises et Gestion privée de la Banque Nationale. Alors que la Banque poursuit son expansion, nous sommes enchantés de soutenir l'innovation canadienne dans des secteurs qui offrent des solutions à de nombreux défis auxquels fait face la société. Nous sommes optimistes pour l'avenir des entreprises technologiques et cette acquisition en est la preuve. »

La clôture est prévue au courant des prochaines semaines, sous réserve des conditions de clôture usuelles, y compris l'approbation par la Cour supérieure de justice de l'Ontario qui supervise les procédures de la Silicon Valley Bank sous la Loi sur les liquidations et les restructurations (Canada). La transaction ne devrait pas avoir d'incidence importante sur les résultats consolidés de la Banque.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse renferme certaines déclarations prospectives. Ces déclarations sont par nature exposées à des risques importants, des incertitudes et des changements de circonstances, dont beaucoup échappent au contrôle de la Banque, y compris l'obtention des autorisations réglementaires, les risques associés à l'évolution de la conjoncture économique et des changements apportés aux lignes directrices sur le capital pondéré en fonction du risque et leur interprétation. À moins que la législation ne l'y oblige, la Banque ne prévoit pas de mettre à jour quelque déclaration prospective que ce soit, verbale ou écrite, qu'elle peut faire ou qui peut de temps à autre être faite en son nom. L'information prospective contenue dans le présent communiqué de presse est présentée aux fins de l'interprétation de l'information contenue dans ce dernier et pourrait ne pas convenir à d'autres fins.

À propos de la Banque Nationale du Canada

Avec un actif de 418 milliards de dollars au 30 avril 2023, la Banque Nationale du Canada et ses filiales se classent parmi les plus importants groupes financiers intégrés du Canada. Elle compte environ 30 000 employés dans des fonctions à contenu élevé de savoir, et a été maintes fois primée pour ses qualités d'employeur et son engagement à l'égard de la diversité. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX : NA). Suivez ses activités sur le site bnc.ca ou par l'entremise des réseaux sociaux comme Facebook , LinkedIn et Twitter .

