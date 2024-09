MONTRÉAL, le 19 sept. 2024 /CNW/ - La Banque Nationale célèbre aujourd'hui un moment marquant de son histoire. Elle inaugure officiellement son nouveau siège social sur l'une des rues emblématiques du quartier des affaires, la rue Saint-Jacques. En construction depuis février 2019, la Place Banque Nationale est le plus grand projet en immobilier commercial à Montréal des 30 dernières années.

Cet édifice est le fruit d'une vision qui rassemble aujourd'hui plus de 11 000 employé•e•s dans un espace unique de savoir et de collaboration, à la fois moderne, technologique et lumineux. D'une hauteur de 40 étages, la Place Banque Nationale s'érige parmi les plus grands bâtiments de la ville et a été construite dans un objectif de développement durable. Alors que la Banque célèbre ses 165 ans cette année, elle offre un legs au quartier et à la communauté d'affaires, tout en contribuant activement à la vitalité économique du centre-ville de Montréal.

La Place Banque Nationale a pignon sur rue au 800, rue Saint-Jacques , au cœur du quartier des affaires de Montréal, et est reliée au Montréal souterrain (RÉSO).

, au cœur du quartier des affaires de Montréal, et est reliée au Montréal souterrain (RÉSO). L'édifice est construit selon les normes les plus exigeantes en matière de construction durable et de conception intégrative, favorable au bien-être et à la santé de ses occupant•e•s. Les nouveaux espaces visent les certifications LEED v4 Or et WELL v2 Argent.

Un parc urbain de plus de 40 000 pi², adjacent au nouvel immeuble, a été aménagé et est accessible tant aux employé•e•s qu'au public, contribuant ainsi à dynamiser le secteur grâce à l'ajout d'un espace vert d'envergure. Le parc est nommé en l'honneur de feu Michel Bélanger, premier président de la Banque Nationale moderne.

L'édifice rassemble des espaces collaboratifs ainsi que des installations telles qu'une salle d'entraînement, une cafétéria à deux niveaux avec terrasse, 400 places de stationnement pour vélo et 80 bornes pour voitures électriques, un jardin extérieur au 40 e étage, ainsi qu'un Centre de la petite enfance pouvant accueillir plus de 180 enfants âgés de 3 mois à 5 ans.

étage, ainsi qu'un Centre de la petite enfance pouvant accueillir plus de 180 enfants âgés de 3 mois à 5 ans. La construction de ce nouveau siège social a été réalisée en collaboration avec différents partenaires et fournisseurs locaux , incluant les firmes montréalaises Menkès Shooner Dagenais LeTourneux Architectes, Ædifica, WSP, BPA, Pageau Morel et associés, Marchand Houle et associés, CCxA Architectes paysagistes, DECASULT, Broccolini et Pomerleau.

« L'inauguration de la Place Banque Nationale est un jalon important de notre histoire, a déclaré Laurent Ferreira, président et chef de la direction de la Banque Nationale. Notre nouveau siège social se veut à l'image de l'organisation qu'on bâtit : moderne, solide, innovante, inclusive et résolument tournée vers l'avenir. C'est aussi un legs aux générations actuelles et futures et un symbole de notre engagement envers Montréal et notre communauté. Je tiens d'ailleurs à remercier chaleureusement nos employé•e•s, nos partenaires et les entrepreneur•e•s qui ont été au cœur de la réussite de ce projet d'envergure. »

« La Place Banque Nationale représente bien plus qu'un investissement en immobilier, soutient Marie Chantal Gingras, première vice-présidente à la direction, Finances, cheffe de la direction financière et responsable de la Stratégie d'affaires immobilières. C'est un lieu de rencontres et un environnement de travail humain, durable, où l'aménagement et la technologie favorisent la santé et le bien-être. Ici, nous regroupons maintenant la majorité de nos équipes de Montréal, en renforçant leur collaboration, ainsi que notre contribution à l'économie et au dynamisme du centre-ville. »

Forte d'un actif de 454 milliards de dollars au 31 juillet 2024, la Banque Nationale du Canada est l'une des six banques d'importance systémique au Canada. Elle compte environ 30 000 employés dans des fonctions à contenu élevé de savoir, et exerce ses activités dans trois secteurs au Canada, soit Particuliers et Entreprises, Gestion de patrimoine et Marchés financiers. Un quatrième secteur, Financement spécialisé aux États-Unis et International, vient compléter la croissance des activités domestiques. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX : NA). Suivez ses activités sur bnc.ca ou par l'entremise des réseaux sociaux.

