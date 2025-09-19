/NE PAS DISTRIBUER AUX AGENCES DE PRESSE DES ÉTATS-UNIS NI DIFFUSER AUX ÉTATS‑UNIS/

MONTRÉAL, le 19 sept. 2025 /CNW/ - La Banque Nationale du Canada (la « Banque ») a annoncé aujourd'hui son intention de racheter, le 15 novembre 2025 (la « date de rachat »), la totalité de ses billets avec remboursement de capital à recours limité à 4,300 %, série 1 (fonds propres d'urgence en cas de non-viabilité (FPUNV)) (titres secondaires) en cours, d'un capital global de 500 000 000 $ (les « BCRL, série 1 »), à un prix de rachat correspondant au capital des BCRL, série 1, majoré de l'intérêt couru et impayé jusqu'à la date de rachat, exclusivement. Un avis officiel du rachat sera remis aux porteurs inscrits des BCRL, série 1 conformément aux modalités indiquées dans l'acte de fiducie des BCRL, série 1.

Dans le cadre du rachat des BCRL, série 1, la Banque rachètera la totalité des 500 000 actions privilégiées de premier rang à taux fixe rajusté tous les 5 ans et à dividende non cumulatif, série 44 (fonds propres d'urgence en cas de non-viabilité (FPUNV)) (les « actions privilégiées, série 44 ») qui sont détenues par Société de fiducie Computershare du Canada à titre de fiduciaire de Fiducie à recours limité BNC LRCN.

Étant donné que le 15 novembre 2025 n'est pas un jour ouvrable, les montants dus aux porteurs des BCRL, série 1 seront versés le premier jour ouvrable suivant cette date.

Le rachat des actions privilégiées, série 44 et des BCRL, série 1 a été approuvé par le Bureau du surintendant des institutions financières et fait partie de la gestion continue de la Banque à l'égard de son capital réglementaire.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse renferme certaines déclarations prospectives. De par leur nature, ces déclarations sont assujetties à des risques, des incertitudes et des changements de circonstances importants, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de la Banque. Sauf dans la mesure où la loi l'exige, la Banque ne s'engage pas à mettre à jour quelque déclaration prospective, sous forme écrite ou verbale, qui pourrait être faite de temps à autre par elle ou en son nom. L'information prospective contenue dans le présent communiqué de presse est présentée aux fins d'interprétation de l'information contenue dans ce dernier et pourrait ne pas convenir à d'autres fins.

À propos de la Banque Nationale du Canada

Forte d'un actif de 553 milliards de dollars au 31 juillet 2025, la Banque Nationale du Canada est l'une des six banques d'importance systémique au Canada. Elle compte environ 34 000 employés dans des fonctions à contenu élevé de savoir, et exerce ses activités dans trois secteurs au Canada, soit Particuliers et Entreprises, Gestion de patrimoine et Marchés financiers. Un quatrième secteur, Financement spécialisé aux États-Unis et International, vient compléter la croissance des activités domestiques. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX: NA). Suivez ses activités sur bnc.ca ou par l'entremise des médias sociaux.

