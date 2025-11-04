MONTRÉAL, le 4 nov. 2025 /CNW/ - La Banque Nationale du Canada (TSX : NA) divulguera ses résultats du quatrième trimestre et de l'exercice financier 2025 le mercredi 3 décembre 2025 vers 6 h 30 HE et tiendra sa conférence téléphonique avec la communauté financière le même jour à 11 h 00 HE.

Les documents relatifs à la conférence téléphonique seront accessibles vers 6 h 30 HE sur le site Web de la Banque. La conférence téléphonique sera accessible par webdiffusion ou par téléphone en mode écoute seulement au 1 888 596-4144 ou au 647 495-7514. Le code d'accès est le 2980605#.

L'enregistrement téléphonique sera accessible jusqu'au 3 mars 2026 au 1 800 770-2030 ou au 647-362-9199. Le code d'accès est le 2980605#.

À propos de la Banque Nationale du Canada

Forte d'un actif de 553 milliards de dollars au 31 juillet 2025, la Banque Nationale du Canada est l'une des six banques d'importance systémique au Canada. Elle compte environ 34 000 employés dans des fonctions à contenu élevé de savoir, et exerce ses activités dans trois secteurs au Canada, soit Particuliers et Entreprises, Gestion de patrimoine et Marchés financiers. Un quatrième secteur, Financement spécialisé aux États-Unis et International, vient compléter la croissance des activités domestiques. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX : NA). Suivez ses activités sur bnc.ca ou par l'entremise des réseaux sociaux.

