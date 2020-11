La Banque Nationale du Canada dévoile son Rapport sur les avancées pour le Groupe de travail sur l'information financière relative aux changements climatiques

La Banque Nationale s'est fixé une cible de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) de ses propres activités de 25 % d'ici 2025, par rapport à 2019.

La Banque a réduit de 16 % ses émissions de GES depuis 2017 et est carboneutre par l'achat de crédits-carbone.

est carboneutre par l'achat de crédits-carbone. En 2019, 76 % de la consommation d'énergie de la Banque provenait de sources renouvelables.

Depuis 2015, la Banque a réduit sa consommation de papier de 58 % et tout le papier utilisé est certifié FSC ( Forest Stewardship Council ), c'est-à-dire en provenance d'une forêt et d'une chaîne d'approvisionnement gérées de manière responsable.

), c'est-à-dire en provenance d'une forêt et d'une chaîne d'approvisionnement gérées de manière responsable. Le portefeuille de prêts liés aux énergies renouvelables a enregistré une croissance de 107 % et le portefeuille de prêts liés aux énergies non renouvelables, une diminution de 33 %, du 31 janvier 2014 au 30 juillet 2020. Au cours de cette même période, la proportion des prêts liés aux énergies renouvelables est ainsi passée de 18 % à 41 % du total de l'exposition au risque de crédit du portefeuille de prêts liés aux énergies, contre une réduction de 82 % à 59 % des prêts liés aux énergies non renouvelables.

« Mettre en place des initiatives visant à promouvoir le développement durable et à soutenir la transition énergétique est essentiel. Au cours des prochaines années, nous poursuivrons nos efforts en ce sens, de manière à rester à la hauteur des attentes de nos parties prenantes en matière climatique, et même au-delà », a déclaré Louis Vachon, président et chef de la direction de la Banque Nationale du Canada.

