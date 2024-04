MONTRÉAL, le 5 avril 2024 /CNW/ - La Banque Nationale du Canada (TSX : NA) publie le présent communiqué afin de répondre aux questions reçues au sujet de la date de clôture et de la date de paiement sur ses actions ordinaires et privilégiées.

La Banque Nationale souhaite confirmer qu'elle versera, comme divulgué précédemment par la Banque Nationale et par Services de dépôt et de compensation CDS inc. (« CDS »), le dividende du 1er mai 2024 aux détenteurs d'actions ordinaires inscrits en date du 25 mars 2024.

Comme annoncé précédemment le 28 février 2024, le conseil d'administration de la Banque Nationale a déclaré un dividende trimestriel de 1,06 $ par action ordinaire payable le 1er mai 2024 aux actionnaires inscrits en date du 25 mars 2024. Cette annonce a été largement diffusée, notamment par voie de communiqué de presse et sur le site Web de la Banque Nationale.

À la suite de cette annonce, CDS a publié un bulletin le 29 février 2024 avisant tous les adhérents de CDS de la date de versement du dividende du 1er mai 2024 et de la date de clôture des registres du 25 mars 2024.

Cette information a également été diffusée par des fournisseurs de nouvelles financières et a donc été mise à la disposition des organisations participantes de la TSX, de la communauté financière et d'autres participants du marché. Pour cette raison, la Banque Nationale est d'avis que le marché reflétait cette information avec précision dans ses activités.

Toutefois, le 4 avril 2024, la TSX a publié des communiqués administratifs avisant les participants du marché d'un dividende déclaré tardivement.

La Banque Nationale confirme que les détenteurs d'actions ordinaires inscrits le 25 mars 2024 recevront le dividende du 1er mai 2024. De plus, comme mentionné dans le communiqué de presse du 28 février 2024, les détenteurs d'actions privilégiées inscrits en date du 5 avril 2024 recevront le dividende le 15 mai 2024. Pour plus de précisions, tous les détenteurs d'actions ordinaires et privilégiés peuvent se référer au communiqué de presse daté du 28 février 2024, disponible sur le site Web de la Banque Nationale.

