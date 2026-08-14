La Banque Nationale du Canada annonce le rajustement du taux d'intérêt de ses billets avec remboursement de capital à recours limité à 4,05%, série 2

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MONTRÉAL, le 14 août 2026 /CNW/ -- La Banque Nationale du Canada (la « Banque Nationale ») a annoncé aujourd'hui le taux d'intérêt applicable à ses billets avec remboursement de capital à recours limité à 4,05 %, série 2 (fonds propres d'urgence en cas de non-viabilité (FPUNV)) (titres secondaires) d'un capital global de 500 000 000 $ (les « billets ») pour la période de cinq ans débutant le 15 août 2026.

Conformément aux modalités de l'acte de fiducie daté du 21 avril 2021 (l'« acte de fiducie »), le taux d'intérêt sur les billets pour la période allant du 15 août 2026, inclusivement, au 15 août 2031, exclusivement, sera de 6,293 % par année.

Le taux d'intérêt a été calculé comme étant la somme du rendement des obligations du gouvernement du Canada (tel que défini dans l'acte de fiducie) déterminé au 14 août 2026, majoré de 3,045 %. Les intérêts sur les billets continueront d'être payables semestriellement à terme échu, les 15 février et 15 août de chaque année.

Pour plus d'information, le supplément de prospectus daté du 15 avril 2021, en vertu duquel les billets et les actions privilégiées de premier rang à taux fixe rajusté tous les 5 ans et à dividende non cumulatif, série 45 (fonds propres d'urgence en cas de non-viabilité (FPUNV)) ont été émis, est disponible sur le profil SEDAR+ de la Banque Nationale à l'adresse www.sedarplus.ca.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Certaines déclarations faites dans le présent communiqué de presse sont des déclarations prospectives. Ces déclarations reposent sur un certain nombre d'hypothèses et sont assujetties à des facteurs de risque, à des risques inhérents et à des incertitudes, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de la Banque Nationale et dont les effets sont difficilement prévisibles. Sauf si la loi l'exige, la Banque Nationale ne s'engage pas à mettre à jour les déclarations prospectives, qu'elles soient écrites ou orales, qui peuvent être faites de temps à autre par elle ou en son nom. L'information prospective contenue dans le présent communiqué de presse est présentée aux fins de l'interprétation de l'information contenue dans ce dernier et pourrait ne pas convenir à d'autres fins.

À propos de la Banque Nationale du Canada

Forte d'un actif de 618 milliards de dollars au 30 avril 2026, la Banque Nationale du Canada (la « Banque ») est l'une des six banques d'importance systémique au Canada. La Banque compte plus de 35 000 employés dans des fonctions à contenu élevé de savoir et exerce ses activités dans trois secteurs au Canada, soit Particuliers et Entreprises, Gestion de patrimoine et Marchés des capitaux. Un quatrième secteur, Financement spécialisé aux États-Unis et International, vient compléter la croissance des activités domestiques. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX : NA). Suivez ses activités sur bnc.ca ou par l'entremise des réseaux sociaux.

SOURCE Banque Nationale du Canada

Renseignements : Alexandre Guay, Conseiller principal, Affaires publiques, Banque Nationale du Canada, [email protected], 514 412-5125