MONTRÉAL, le 24 avril 2025 /CNW/ - La Banque Nationale du Canada (la « Banque ») (TSX: NA) annonce que chaque personne candidate à titre de membre du conseil d'administration figurant dans la Circulaire de sollicitation de procurations de la direction datée du 24 février 2025 a été élue lors de l'assemblée annuelle des actionnaires (l'« assemblée ») qui s'est tenue aujourd'hui.

Le conseil d'administration accueille ainsi Scott Burrows, Sarah Morgan-Silvester et Irfhan Rawji à titre de membres du conseil élus pour la première fois.

Voici les résultats détaillés des votes :

CANDIDAT RÉSULTAT EN FAVEUR EN FAVEUR % ABSTENTION ABSTENTION % Pierre Blouin Élu 216 383 780 99,44 1 223 904 0,56 Pierre Boivin Élu 210 871 533 96,90 6 736 198 3,10 Scott Burrows Élu 216 667 420 99,57 940 263 0,43 Yvon Charest Élu 210 790 691 96,87 6 817 040 3,13 Patricia Curadeau-Grou Élue 216 270 496 99,39 1 337 236 0,61 Laurent Ferreira Élu 216 559 704 99,52 1 048 028 0,48 Annick Guérard Élue 215 769 251 99,16 1 838 480 0,84 Karen Kinsley Élue 214 705 352 98,67 2 902 380 1,33 Lynn Loewen Élue 214 907 811 98,76 2 699 921 1,24 Rebecca McKillican Élue 216 226 624 99,37 1 381 107 0,63 Arielle Meloul-Wechsler Élue 216 215 379 99,36 1 392 353 0,64 Sarah Morgan-Silvester Élue 216 993 846 99,72 613 886 0,28 Robert Paré Élu 213 251 312 98,00 4 356 419 2,00 Pierre Pomerleau Élu 216 430 015 99,46 1 177 717 0,54 Irfhan Rawji Élu 217 254 466 99,84 353 266 0,16 Macky Tall Élu 215 368 672 98,97 2 239 059 1,03

Les résultats finaux des votes portant sur l'ensemble des questions ayant fait l'objet d'un vote lors de l'assemblée annuelle des actionnaires, sont disponibles sur le site de la Banque ainsi que sur celui de SEDAR+.

À propos de la Banque Nationale du Canada

Forte d'un actif de 484 milliards de dollars au 31 janvier 2025, la Banque Nationale du Canada est l'une des six banques d'importance systémique au Canada. La Banque compte environ 30 000 employés dans des fonctions à contenu élevé de savoir, et exerce ses activités dans trois secteurs au Canada, soit Particuliers et Entreprises, Gestion de patrimoine et Marchés financiers. Un quatrième secteur, Financement spécialisé aux États-Unis et International, vient compléter la croissance des activités domestiques. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX : NA). Suivez ses activités sur bnc.ca ou par l'entremise des réseaux sociaux.

