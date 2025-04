MONTRÉAL, le 23 avril 2025 /CNW/ - La Banque Nationale du Canada (la « Banque ») (TSX: NA) a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu un accord pour acquérir toutes les actions de PGM Global Holdings Inc., la société mère de PGM Global Inc., un fournisseur de services de négociation institutionnelle basé à Montréal, qui répond principalement aux besoins de la clientèle nord-américaine.

Les capacités de PGM Global compléteront et amélioreront l'offre de services existante de Banque Nationale Réseau Indépendants (« BNRI »). Forte d'une expertise éprouvée depuis plus de dix ans, la société renforcera la capacité de BNRI à soutenir la clientèle au moyen de transactions complexes sur les marchés.

De plus, la double inscription de PGM Global auprès de l'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) et de la Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) améliorera notre capacité à répondre aux besoins croissants des clients.

« Nous sommes ravis d'accueillir PGM Global et son équipe dynamique de professionnels au sein de notre famille BNRI. Nos deux organisations partagent des valeurs similaires, fondées sur un engagement inébranlable envers notre clientèle. Cette acquisition représente une autre étape importante dans notre mission qui consiste à offrir des technologies de négociation, des infrastructures et une expertise de premier ordre à notre clientèle », a déclaré Mike Tocheri, premier vice-président et directeur général de BNRI.

« Il s'agit d'un jalon majeur pour PGM Global. En nous joignant à BNRI, nous pourrons offrir à notre clientèle une plus grande extensibilité et un accès à une infrastructure plus large. Nous croyons que cette transition créera d'importants avantages pour la clientèle que nous servons », a déclaré Patrick Belland, président et chef de la direction de PGM Global.

BNRI et PGM Global s'engagent à assurer une transition en douceur pour la clientèle tout en continuant d'offrir un service de premier ordre.

La transaction devrait être conclue à la fin du printemps 2025, sous réserve des conditions de clôture et des approbations réglementaires. La valeur de cette transaction n'aura pas d'incidence importante sur la situation financière de la Banque. Sheumack GMA a fourni des services-conseils à PGM Global Inc. pour cette transaction.

À propos de Banque Nationale Réseau Indépendant (BNRI)

Forte de plus de 30 ans de service continu et d'une équipe comptant près de 250 professionnels, Banque Nationale Réseau Indépendant (BNRI) est le chef de file des fournisseurs canadiens de services de garde de valeurs, d'exécution d'ordres et de solutions de courtage pour les sociétés indépendantes de gestion de patrimoine. BNRI est une division de Financière Banque Nationale inc. (FBN), une filiale indirecte en propriété exclusive de la Banque Nationale du Canada. BNRI exerce ses activités dans le secteur d'affaires de Gestion de patrimoine de la Banque Nationale, tirant parti de la vigueur et de la stabilité de l'une des plus importantes institutions financières au Canada.

À propos de la Banque Nationale du Canada

Forte d'un actif de 484 milliards de dollars au 31 janvier 2025, la Banque Nationale du Canada est l'une des six banques d'importance systémique au Canada. Elle compte environ 30 000 employés dans des fonctions à contenu élevé de savoir, et exerce ses activités dans trois secteurs au Canada, soit Particuliers et entreprises, Gestion de patrimoine et Marchés financiers. Un quatrième secteur, Financement spécialisé aux États-Unis et International, vient compléter la croissance de nos activités canadiennes. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX : NA). Suivez ses activités sur le site bnc.ca ou par l'entremise des médias sociaux.

À propos de PGM Global

PGM Global est une société de placement privée au service d'une clientèle institutionnelle. Elle se spécialise dans les services d'exécution d'ordres internationaux, la gestion de transition et la recherche macroéconomique. Elle exécute des transactions en tout temps, prodiguant à sa clientèle des conseils sur la restructuration de portefeuilles complexes et transmettant des connaissances plus approfondies sur divers sujets macroéconomiques liés aux placements.

SOURCE Banque Nationale du Canada

Renseignements : Alexandre Guay, Conseiller principal, Affaires publiques, Banque Nationale du Canada, Tél. : 514 412-5125, [email protected]