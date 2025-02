La Banque Nationale accueille deux membres de CWB à son conseil d'administration.

Chris Fowler , président et chef de la direction de CWB, annonce sa retraite.

MONTRÉAL, le 3 févr. 2025 /CNW/ - Dans le cadre de la clôture de l'acquisition de la Banque canadienne de l'Ouest (« CWB ») par la Banque Nationale du Canada (« Banque Nationale ») (TSX: NA) communiquée précédemment, la Banque Nationale annonce la nomination de deux membres de CWB à son conseil d'administration. La Banque Nationale est heureuse d'accueillir Sarah Morgan-Silvester et Irfhan Rawji à titre d'administratrice et d'administrateur à compter du 3 février 2025.

La Banque Nationale a également annoncé que Chris Fowler, président et chef de la direction de CWB, prendra sa retraite de son poste actuel à partir du 1er mars 2025 et continuera d'agir à titre de conseiller exécutif auprès de Laurent Ferreira, président et chef de la direction de la Banque Nationale, jusqu'au 30 avril 2025.

« Au nom de l'Équipe de direction de la Banque Nationale et de CWB, je tiens à souligner la contribution impressionnante de Chris au cours de ses 34 années chez CWB et son engagement continu auprès de la communauté des affaires de l'Alberta. Chris a joué un rôle déterminant dans la croissance et la vision ambitieuse de CWB. Je me réjouis de continuer à bénéficier de ses conseils éclairés et de son expertise sur l'Ouest canadien d'ici sa retraite bien méritée », a déclaré M. Ferreira.

M. Fowler s'est joint à CWB en 1991 et a été nommé président et chef de la direction en 2013. Il a apporté une contribution importante au milieu des affaires en tant que directeur du Business Council of Alberta et membre du Conseil canadien des affaires et du Conseil consultatif des affaires (Business Advisory Council) de l'Université de l'Alberta. M. Fowler a également été membre du conseil d'administration de l'Art Gallery of Alberta, de la University Hospital Foundation et membre du cabinet de campagne de Centraide. En 2022, M. Fowler a été intronisé au Junior Achievement of Northern Alberta Business Hall of Fame. M. Fowler a obtenu un baccalauréat en arts (économie) et une maîtrise en arts (économie) de l'Université de la Colombie-Britannique.

Sarah Morgan-Silvester rejoint le conseil d'administration de la Banque Nationale avec une vaste expérience des services financiers. Jusqu'à tout récemment, elle était présidente du conseil d'administration de CWB. Elle était auparavant première vice-présidente à la direction, Services financiers personnels et Gestion de patrimoine à la Banque HSBC Canada, et présidente et cheffe de la direction de la Société de Fiducie HSBC (Canada). Elle siège actuellement à plusieurs conseils d'administration, notamment à titre de présidente du conseil de Grosvenor Americas Partners. Elle a également été chancelière de l'Université de la Colombie-Britannique, présidente de l'Administration portuaire Vancouver Fraser, présidente de la fondation Women's Hospital and Health Centre de la Colombie-Britannique ainsi qu'administratrice de sociétés privées et d'autres organisations.

Mme Morgan-Silvester est titulaire d'un baccalauréat en commerce (avec distinction) de l'Université de la Colombie-Britannique et est Fellow de l'Institut des banquiers canadiens. Elle détient également le titre de membre du Comité des ressources humaines et de la rémunération du Directors College.

Irfhan Rawji est associé directeur chez Relay Ventures, une société de capital de risque de démarrage, et est également associé directeur chez Realize Capital Partners, un fonds de fonds à catégories d'actifs multiples axé sur l'investissement d'impact au Canada. Il est président exécutif de MobSquad, président du conseil d'administration de The Logic, président du conseil d'administration de l'Institut canadien de recherches avancées et président du conseil d'administration de l'Institut pour la citoyenneté canadienne.

M. Rawji est titulaire d'une maîtrise en administration des affaires (avec grande distinction) de la Harvard Business School et d'un baccalauréat en commerce (avec distinction) de l'Université de la Colombie-Britannique.

« Irfhan et moi sommes honorés de rejoindre le conseil d'administration de la Banque Nationale en ce moment historique. Nous avons hâte de mettre à profit notre expérience acquise au sein de CWB pour poursuivre l'excellent travail de promotion des priorités stratégiques et de la croissance de la Banque Nationale, tout en consolidant les réalisations et les succès de nos collègues administrateurs et de la talentueuse équipe de direction », a déclaré Mme Morgan-Silvester.

« Sarah apporte ses connaissances approfondies des services financiers et de la gestion de patrimoine, et Irfhan apporte une vaste expérience du capital de risque et des entrepreneurs canadiens innovants. Ensemble, ils possèdent un large éventail de connaissances sur CWB et l'Ouest canadien, et viennent renforcer notre conseil d'administration alors que la Banque Nationale accélère sa croissance partout au pays. Au nom du conseil d'administration de la Banque Nationale, je leur souhaite la bienvenue et je me réjouis de notre future collaboration », a déclaré Robert Paré, président du conseil d'administration de la Banque Nationale.

À propos de la Banque Nationale du Canada

INFORMATION PROSPECTIVE

