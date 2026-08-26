La Banque Nationale divulgue ses résultats du troisième trimestre de 2026

L'information financière contenue dans le présent document est basée sur les états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités pour le trimestre et les neuf mois terminés le 31 juillet 2026 préparés conformément à l'IAS 34 - Information financière intermédiaire, telle que publiée par l'International Accounting Standards Board (IASB). Les symboles M$ et G$ désignent respectivement les millions et les milliards de dollars canadiens.

MONTRÉAL, le 26 août 2026 /CNW/ -- La Banque Nationale affiche un résultat net de 1 307 M$ au troisième trimestre de 2026, en hausse de 23 % comparativement à 1 065 M$ au troisième trimestre de 2025. Le résultat dilué par action s'établit à 3,25 $, en progression de 26 % par rapport à 2,58 $ un an plus tôt, porté par la solide performance de tous les secteurs d'exploitation. En excluant les éléments particuliers (1) enregistrés aux troisièmes trimestres de 2026 et 2025, liés à l'acquisition de la Banque canadienne de l'Ouest (Canadian Western Bank ou CWB) et aux transactions avec la Banque Laurentienne du Canada (BLC), le résultat net ajusté (1) se chiffre à 1 362 M$, en hausse de 23 % comparativement à 1 104 M$ pour le trimestre correspondant de 2025. Le résultat dilué par action ajusté (1) atteint 3,39 $, une hausse de 26 % par rapport à 2,68 $ un an plus tôt.

Pour les neuf mois terminés le 31 juillet 2026, la Banque affiche un résultat net de 3 795 M$, en hausse de 28 % comparativement à 2 958 M$ pour la période correspondante de 2025. Le résultat dilué par action atteint 9,39 $, une progression de 25 % par rapport à 7,50 $ pour la période correspondante de 2025. Cette croissance reflète la solide performance de l'ensemble des secteurs d'exploitation, la baisse des dotations aux pertes de crédit, notamment en raison des dotations initiales enregistrées au deuxième trimestre de 2025 sur les prêts non dépréciés acquis de CWB, ainsi que la contribution accrue de CWB en 2026, qui comprend un trimestre additionnel de résultats comparativement à 2025. En excluant les éléments particuliers (1) enregistrés au cours des périodes de neuf mois terminées les 31 juillet 2026 et 2025, le résultat net ajusté (1) s'établit à 3 985 M$, en hausse de 20 % comparativement à 3 320 M$ pour la période correspondante de 2025. Le résultat dilué par action ajusté (1) atteint 9,88 $, une progression de 17 % par rapport à 8,46 $ pour les neuf mois terminés le 31 juillet 2025.

« Nous avons enregistré des résultats et une croissance des revenus solides, ainsi qu'un rendement des capitaux propres élevé, poursuivant sur notre bonne lancée depuis le début de l'année. Nos résultats reflètent également un levier opérationnel positif et une performance résiliente en matière de crédit, alors que nous avons maintenu des niveaux de capital réglementaire robustes », a déclaré Laurent Ferreira, président et chef de la direction de la Banque Nationale du Canada.

« Malgré l'incertitude commerciale et géopolitique, la résilience du Canada et la réorientation de son économie créent des occasions de croissance. Nous continuons à soutenir nos clients ainsi que les priorités économiques du pays afin de créer de la valeur à long terme pour toutes nos parties prenantes », a conclu M. Ferreira.

Faits saillants

(en millions de dollars canadiens)

Trimestre terminé le 31 juillet

Neuf mois terminés le 31 juillet





2026



2025

Variation %

2026



2025

Variation %

Résultat net

1 307



1 065



23

3 795



2 958



28

Résultat dilué par action (en dollars)

3,25 $

2,58 $

26

9,39 $

7,50 $

25

Résultat avant dotations aux pertes de crédit et charge d'impôts

1 960



1 524



29

5 690



4 769



19

Rendement des capitaux propres attribuables aux



































détenteurs d'actions ordinaires (2)

16,1 %

13,6 %





15,9 %

13,8 %





Ratio de versement des dividendes (2)

41,1 %

44,3 %





41,1 %

44,3 %





Résultats d'exploitation - ajustés (1)

































Résultat net - ajusté

1 362



1 104



23

3 985



3 320



20

Résultat dilué par action - ajusté (en dollars)

3,39 $

2,68 $

26

9,88 $

8,46 $

17

Résultat avant dotations aux pertes de crédit et charge d'impôts - ajusté

2 036



1 643



24

5 945



5 103



17

Rendement des capitaux propres attribuables aux



































détenteurs d'actions ordinaires - ajusté (3)

16,8 %

14,1 %





16,7 %

15,6 %

































































Au 31 juillet 2026



Au 31 octobre 2025







Ratio des fonds propres CET1 selon Bâle III (4)

















13,5 %

13,8 %





Ratio de levier selon Bâle III (4)

















4,2 %

4,5 %







(1) Consulter le « Mode de présentation de l'information » aux pages 3 à 6 pour le détail des mesures financières non conformes aux PCGR. (2) Pour plus de détails sur la composition de ces mesures, consulter le « Glossaire » dans le Rapport aux actionnaires pour le troisième trimestre de 2026 aux pages 45 à 48, disponible sur le site Internet de la Banque, à l'adresse bnc.ca ou sur celui de SEDAR+, à l'adresse sedarplus.ca . (3) Pour plus de détails sur les ratios non conformes aux PCGR, consulter le « Mode de présentation de l'information » dans le Rapport aux actionnaires pour le troisième trimestre de 2026 aux pages 5 à 12, disponible sur le site Internet de la Banque, à l'adresse bnc.ca ou sur celui de SEDAR+, à l'adresse sedarplus.ca . (4) Pour de plus amples renseignements sur les mesures de gestion du capital, consulter le « Mode de présentation de l'information » dans le Rapport aux actionnaires pour le troisième trimestre de 2026 aux pages 5 à 12, disponible sur le site Internet de la Banque, à l'adresse bnc.ca ou sur celui de SEDAR+, à l'adresse sedarplus.ca .

Troisième trimestre de 2026 par rapport au troisième trimestre de 2025

Particuliers et Entreprises

Résultat net de 421 M$ par rapport à 370 M$ en 2025, une hausse de 14 %.

Revenu total de 1 546 M$, une hausse de 97 M$ ou 7 % provenant principalement du revenu net d'intérêts, en lien avec la croissance des volumes de prêts et de dépôts, atténuée par le recul de la marge nette d'intérêts.

Croissance du crédit aux particuliers de 13 % et du crédit aux entreprises de 4 % depuis un an, soutenue par une bonne croissance organique.

La marge nette d'intérêts (1) de 2,19 % affiche un recul par rapport à 2,25 %.

de 2,19 % affiche un recul par rapport à 2,25 %. Les frais autres que d'intérêts de 848 M$ augmentent de 5 %.

Les dotations aux pertes de crédit sont en baisse de 17 M$, principalement en raison de la diminution des dotations aux pertes de crédit sur les prêts non dépréciés.

Le ratio d'efficience (1) de 54,9 % s'améliore comparativement à 55,6 %.

Gestion de patrimoine

Résultat net de 296 M$ par rapport à 244 M$ en 2025, une hausse de 21 %.

Revenu total de 955 M$ contre 811 M$ l'année dernière, une augmentation de 144 M$ ou 18 % provenant de tous les types de revenus, principalement de la croissance des revenus tirés des services tarifés.

Les frais autres que d'intérêts s'établissent à 553 M$ par rapport à 477 M$ en 2025, une hausse de 16 % en lien avec la croissance des revenus.

Le ratio d'efficience (1) de 57,9 % s'améliore comparativement à 58,8 %.

Marchés des capitaux

Résultat net de 442 M$ contre 334 M$ en 2025, une hausse de 32 %.

Revenu total de 1 041 M$, une hausse de 34 % portée par une forte progression des revenus des marchés mondiaux.

Les frais autres que d'intérêts se chiffrent à 436 M$ par rapport à 347 M$, une hausse attribuable à la rémunération et aux avantages du personnel ainsi qu'aux autres frais liés à la croissance des activités du secteur.

Les dotations aux pertes de crédit s'élèvent à 50 M$ par rapport à 24 M$ en 2025.

Le ratio d'efficience (1) de 41,9 % s'améliore comparativement à 44,7 %, en lien avec la hausse marquée des revenus.

Financement spécialisé aux États-Unis et International (FSEU&I)

Résultat net de 184 M$ contre 178 M$ l'année dernière, une hausse de 3 %.

Revenu total de 441 M$, une hausse de 10 %, attribuable à la croissance des revenus des filiales Credigy et ABA Bank.

Les frais autres que d'intérêts de 130 M$ affichent une baisse de 4 % qui provient principalement de la filiale Credigy.

Les dotations aux pertes de crédit sont en hausse de 37 M$, une augmentation principalement attribuable à la filiale Credigy.

Le ratio d'efficience (1) de 29,5 % s'améliore comparativement à 33,6 %.

Autres

Perte nette de 36 M$ comparativement à une perte nette de 61 M$ en 2025, principalement en raison d'une contribution plus élevée des activités de trésorerie, de gains sur investissements plus élevés et d'une baisse des frais autres que d'intérêts.

Gestion du capital

Ratio des fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires (CET1) selon Bâle III (2) de 13,5 % au 31 juillet 2026, en baisse par rapport à 13,8 % au 31 octobre 2025.

Dividendes

Le 25 août 2026, le conseil d'administration a déclaré les dividendes réguliers sur les diverses séries d'actions privilégiées de premier rang, ainsi qu'un dividende de 1,32 $ par action ordinaire, payable le 1er novembre 2026 aux actionnaires inscrits le 28 septembre 2026.

(1) Pour plus de détails sur la composition de ces mesures, consulter le « Glossaire » dans le Rapport aux actionnaires pour le troisième trimestre de 2026 aux pages 45 à 48, disponible sur le site Internet de la Banque, à l'adresse bnc.ca ou sur celui de SEDAR+, à l'adresse sedarplus.ca . (2) Pour de plus amples renseignements sur les mesures de gestion du capital, consulter le « Mode de présentation de l'information » dans le Rapport aux actionnaires pour le troisième trimestre de 2026 aux pages 5 à 12, disponible sur le site Internet de la Banque, à l'adresse bnc.ca ou sur celui de SEDAR+, à l'adresse sedarplus.ca .

Mode de présentation de l'information

Les états financiers consolidés de la Banque sont préparés conformément aux IFRS, telles que publiées par l'IASB, et représentent les PCGR du Canada.

Mesures financières non conformes aux PCGR et d'autres mesures financières

La Banque a recours à diverses mesures financières pour évaluer les résultats et mesurer sa performance globale. Certaines de ces mesures financières ne sont pas calculées selon les PCGR. Le Règlement 52-112 sur l'information concernant les mesures financières non conformes aux PCGR et d'autres mesures financières (le Règlement 52-112) prévoit des obligations d'information s'appliquant aux mesures suivantes utilisées par la Banque :

mesures financières non conformes aux PCGR;

ratios non conformes aux PCGR;

mesures financières supplémentaires;

mesures de gestion du capital.

Mesures financières non conformes aux PCGR

La Banque utilise des mesures financières non conformes aux PCGR qui n'ont pas de définition normalisée en vertu des PCGR et il pourrait donc être impossible de les comparer avec des mesures similaires utilisées par d'autres entreprises. Le fait de recourir à des mesures financières non conformes aux PCGR donne aux lectrices et aux lecteurs une meilleure compréhension de la façon dont la direction analyse les résultats, en plus de leur permettre d'apprécier l'incidence d'éléments particuliers sur les résultats des périodes visées et de mieux évaluer les résultats en ne tenant pas compte de ces éléments s'ils considèrent que ceux-ci ne reflètent pas la performance financière sous-jacente des activités d'exploitation de la Banque.

Les principales mesures financières non conformes aux PCGR utilisées par la Banque afin d'analyser ses résultats sont décrites ci-dessous et le rapprochement quantitatif de ces mesures est présenté dans les tableaux de la section « Rapprochement des mesures financières non conformes aux PCGR » aux pages 4 à 6. À noter que pour le trimestre et les neuf mois terminés le 31 juillet 2026, des éléments en lien avec l'acquisition de CWB et les transactions avec BLC ont été exclus des résultats, puisque de l'avis de la direction, ils ne représentent pas la performance financière sous-jacente des activités d'exploitation de la Banque, notamment les charges d'intégration et de transactions, ainsi que l'amortissement des immobilisations incorporelles liées à l'acquisition de CWB. De plus, pour les neuf mois terminés le 31 juillet 2026, les dotations aux pertes de crédit initiales enregistrées sur les prêts non dépréciés acquis de BLC ont été exclues des résultats. Pour le trimestre et les neuf mois terminés le 31 juillet 2025, plusieurs éléments en lien avec l'acquisition de CWB avaient été exclus des résultats, notamment, les charges d'intégration et de transactions, l'amortissement des immobilisations incorporelles liées à l'acquisition de CWB et l'économie d'impôts liée à un changement de traitement fiscal. De plus, pour les neuf mois terminés le 31 juillet 2025, l'amortissement des frais d'émission des reçus de souscription, le gain résultant de la réévaluation à la juste valeur des actions ordinaires que la Banque détenait dans CWB, l'impact de la gestion des variations de la juste valeur représentant une perte, ainsi que les dotations aux pertes de crédit initiales enregistrées sur les prêts non dépréciés acquis de CWB avaient été exclus des résultats.

Pour de plus amples renseignements sur les mesures financières non conformes aux PCGR, sur les ratios non conformes aux PCGR, sur les mesures financières supplémentaires et sur les mesures de gestion du capital, se reporter aux sections « Mode de présentation de l'information » et « Glossaire » du Rapport aux actionnaires du troisième trimestre de 2026, aux pages 5 à 12 et 45 à 48, respectivement, disponible sur le site Internet de la Banque, à l'adresse bnc.ca , ou sur celui de SEDAR+, à l'adresse sedarplus.ca .

Rapprochement des mesures financières non conformes aux PCGR

Présentation des résultats - ajustés

(en millions de dollars canadiens)











Trimestre terminé le 31 juillet























2026

2025





Particuliers et Entreprises

Gestion de patrimoine

Marchés des capitaux

FSEU&I

Autres

Total

Total



















Résultats d'exploitation



























Revenu net d'intérêts 1 250

254

(655)

377

28

1 254

1 172

Revenus autres que d'intérêts 296

701

1 696

64

42

2 799

2 277

Revenu total 1 546

955

1 041

441

70

4 053

3 449

Frais autres que d'intérêts 848

553

436

130

126

2 093

1 925

Résultat avant dotations aux pertes de crédit et charge d'impôts 698

402

605

311

(56)

1 960

1 524

Dotations aux pertes de crédit 117

−

50

79

−

246

203

Résultat avant charge (économie) d'impôts 581

402

555

232

(56)

1 714

1 321

Charge (économie) d'impôts 160

106

113

48

(20)

407

256

Résultat net 421

296

442

184

(36)

1 307

1 065































Éléments ayant une incidence sur les résultats



























Frais autres que d'intérêts





























Charges d'intégration et de transactions (1) −

−

−

−

51

51

94



Amortissement des immobilisations incorporelles liées à l'acquisition de CWB (2) 21

4

−

−

−

25

25

Incidence sur les frais autres que d'intérêts 21

4

−

−

51

76

119

Charge d'impôts





























Charge d'impôts liée aux charges d'intégration et de transactions (1) −

−

−

−

(14)

(14)

(26)



Charge d'impôts liée à l'amortissement des immobilisations incorporelles liées à l'acquisition de CWB (2) (6)

(1)

−

−

−

(7)

(7)



Économie d'impôts liée à un changement de traitement fiscal (3) −

−

−

−

−

−

(47)

Incidence sur la charge d'impôts (6)

(1)

−

−

(14)

(21)

(80)

Incidence sur le résultat net (15)

(3)

−

−

(37)

(55)

(39)

































Résultats d'exploitation - ajustés



























Revenu net d'intérêts - ajusté 1 250

254

(655)

377

28

1 254

1 172

Revenus autres que d'intérêts - ajustés 296

701

1 696

64

42

2 799

2 277

Revenu total - ajusté 1 546

955

1 041

441

70

4 053

3 449

Frais autres que d'intérêts - ajustés 827

549

436

130

75

2 017

1 806

Résultat avant dotations aux pertes de crédit et charge d'impôts - ajusté 719

406

605

311

(5)

2 036

1 643

Dotations aux pertes de crédit - ajustées 117

−

50

79

−

246

203

Résultat avant charge (économie) d'impôts - ajusté 602

406

555

232

(5)

1 790

1 440

Charge (économie) d'impôts - ajustée 166

107

113

48

(6)

428

336

Résultat net - ajusté 436

299

442

184

1

1 362

1 104



(1) Au cours du trimestre terminé le 31 juillet 2026, des charges d'intégration et de transactions de 24 M$ (18 M$ déduction faite des impôts) ont été enregistrées relativement à la transaction CWB (2025 : 94 M$, 68 M$ déduction faite des impôts) et des charges de 27 M$ (19 M$ déduction faite des impôts) ont été enregistrées relativement aux transactions avec BLC. (2) Au cours du trimestre terminé le 31 juillet 2026, un montant de 25 M$ (18 M$ déduction faite des impôts) a été enregistré représentant l'amortissement des immobilisations incorporelles liées à l'acquisition de CWB (2025 : 25 M$, 18 M$ déduction faite des impôts). (3) Au cours du trimestre terminé le 31 juillet 2025, une économie d'impôts de 47 M$ avait été enregistrée en lien avec un changement de traitement fiscal relatif aux gains non réalisés comptabilisés au cours de l'exercice 2024 et du premier trimestre de 2025 suite à la réévaluation à la juste valeur de la participation que la Banque détenait dans CWB avant l'acquisition.

(en millions de dollars canadiens)











Neuf mois terminés le 31 juillet























2026

2025





Particuliers et Entreprises

Gestion de patrimoine

Marchés des capitaux

FSEU&I

Autres

Total

Total



















Résultats d'exploitation



























Revenu net d'intérêts 3 702

735

(1 635)

1 147

8

3 957

3 349

Revenus autres que d'intérêts 860

2 024

4 740

138

134

7 896

6 933

Revenu total 4 562

2 759

3 105

1 285

142

11 853

10 282

Frais autres que d'intérêts 2 477

1 615

1 287

381

403

6 163

5 513

Résultat avant dotations aux pertes de crédit et charge d'impôts 2 085

1 144

1 818

904

(261)

5 690

4 769

Dotations aux pertes de crédit 425

(1)

92

203

4

723

1 002

Résultat avant charge (économie) d'impôts 1 660

1 145

1 726

701

(265)

4 967

3 767

Charge (économie) d'impôts 457

303

353

146

(87)

1 172

809

Résultat net 1 203

842

1 373

555

(178)

3 795

2 958

Éléments ayant une incidence sur les résultats



























Revenu net d'intérêts





























Amortissement des frais d'émission des reçus de souscription (1) −

−

−

−

−

−

(28)

Incidence sur le revenu net d'intérêts −

−

−

−

−

−

(28)

Revenus autres que d'intérêts





























Gain sur réévaluation à la juste valeur d'une participation (2) −

−

−

−

−

−

4



Gestion des variations de la juste valeur relative à l'acquisition de CWB (3) −

−

−

−

−

−

(23)

Incidence sur les revenus autres que d'intérêts −

−

−

−

−

−

(19)

Frais autres que d'intérêts





























Charges d'intégration et de transactions (4) −

−

−

−

182

182

238



Amortissement des immobilisations incorporelles liées à l'acquisition de CWB (5) 62

11

−

−

−

73

49

Incidence sur les frais autres que d'intérêts 62

11

−

−

182

255

287

Dotations aux pertes de crédit





























Dotations aux pertes de crédit initiales sur les prêts non dépréciés acquis (6) 4

−

2

−

−

6

230

Incidence sur les dotations aux pertes de crédit 4

−

2

−

−

6

230

Charge d'impôts





























Charge d'impôts liée à l'amortissement des frais d'émission des reçus de souscription (1) −

−

−

−

−

−

(8)



Charge d'impôts liée au gain sur réévaluation à la juste valeur d'une participation (2) −

−

−

−

−

−

1



Charge d'impôts liée à la gestion des variations de la juste valeur relative à l'acquisition de CWB (3) −

−

−

−

−

−

(6)



Charge d'impôts liée aux charges d'intégration et de transactions (4) −

−

−

−

(50)

(50)

(65)



Charge d'impôts liée à l'amortissement des immobilisations incorporelles liées à l'acquisition de CWB (5) (17)

(3)

−

−

−

(20)

(13)



Charge d'impôts liée aux dotations aux pertes de crédit initiales sur les prêts non dépréciés acquis (6) (1)

−

−

−

−

(1)

(64)



Économie d'impôts liée à un changement de traitement fiscal (7) −

−

−

−

−

−

(47)

Incidence sur la charge d'impôts (18)

(3)

−

−

(50)

(71)

(202)

Incidence sur le résultat net (48)

(8)

(2)

−

(132)

(190)

(362)

Résultats d'exploitation - ajustés



























Revenu net d'intérêts - ajusté 3 702

735

(1 635)

1 147

8

3 957

3 377

Revenus autres que d'intérêts - ajustés 860

2 024

4 740

138

134

7 896

6 952

Revenu total - ajusté 4 562

2 759

3 105

1 285

142

11 853

10 329

Frais autres que d'intérêts - ajustés 2 415

1 604

1 287

381

221

5 908

5 226

Résultat avant dotations aux pertes de crédit et charge d'impôts - ajusté 2 147

1 155

1 818

904

(79)

5 945

5 103

Dotations aux pertes de crédit - ajustées 421

(1)

90

203

4

717

772

Résultat avant charge (économie) d'impôts - ajusté 1 726

1 156

1 728

701

(83)

5 228

4 331

Charge (économie) d'impôts - ajustée 475

306

353

146

(37)

1 243

1 011

Résultat net - ajusté 1 251

850

1 375

555

(46)

3 985

3 320



(1) Au cours des neuf mois terminés le 31 juillet 2025, un montant de 28 M$ (20 M$ déduction faite des impôts) avait été enregistré, représentant l'amortissement des frais d'émission des reçus de souscription émis dans le cadre de l'entente visant l'acquisition de CWB. (2) Au cours des neuf mois terminés le 31 juillet 2025, un gain de 4 M$ avait été enregistré, résultant de la réévaluation à la juste valeur de la participation que la Banque détenait dans CWB avant l'acquisition. (3) Au cours des neuf mois terminés le 31 juillet 2025, la Banque avait comptabilisé une perte de 23 M$ (17 M$ déduction faite des impôts) liée à la réévaluation à la juste valeur des swaps de taux d'intérêt utilisés pour la gestion des variations de la juste valeur des actifs et passifs de CWB qui donnaient lieu à la volatilité du goodwill et des fonds propres à la clôture de la transaction. (4) Au cours des neuf mois terminés le 31 juillet 2026, des charges d'intégration et de transactions de 146 M$ (106 M$ déduction faite des impôts) ont été enregistrées relativement à la transaction CWB (2025 : 238 M$, 173 M$ déduction faite des impôts) et des charges de 36 M$ (26 M$ déduction faite des impôts) ont été enregistrées relativement aux transactions avec BLC. (5) Au cours des neuf mois terminés le 31 juillet 2026, un montant de 73 M$ (53 M$ déduction faite des impôts) a été enregistré représentant l'amortissement des immobilisations incorporelles liées à l'acquisition de CWB (2025 : 49 M$, 36 M$ déduction faite des impôts). (6) Au cours des neuf mois terminés le 31 juillet 2026, des dotations aux pertes de crédit initiales de 6 M$ (5 M$ déduction faite des impôts) ont été enregistrées sur les prêts non dépréciés acquis de BLC. Au cours des neuf mois terminés le 31 juillet 2025, des dotations aux pertes de crédit initiales de 230 M$ (166 M$ déduction faite des impôts) avaient été enregistrées sur les prêts non dépréciés acquis de CWB. (7) Au cours des neuf mois terminés le 31 juillet 2025, une économie d'impôts de 47 M$ avait été enregistrée en lien avec un changement de traitement fiscal relatif aux gains non réalisés comptabilisés au cours de l'exercice 2024 et du premier trimestre de 2025 suite à la réévaluation à la juste valeur de la participation que la Banque détenait dans CWB avant l'acquisition.

Présentation du résultat de base et dilué par action - ajustés

(en dollars canadiens)

Trimestre terminé le 31 juillet

Neuf mois terminés le 31 juillet





2026



2025

Variation %

2026



2025

Variation %

Résultat de base par action

3,29 $

2,61 $ 26

9,51 $

7,58 $ 25

Amortissement des frais d'émission des reçus de souscription (1)

−



−





−



0,05





Gain sur réévaluation à la juste valeur d'une participation (2)

−



−





−



(0,01)





Gestion des variations de la juste valeur relative à l'acquisition de CWB (3)

−



−





−



0,05





Charges d'intégration et de transactions (4)

0,09



0,17





0,34



0,46





Amortissement des immobilisations incorporelles liées à l'acquisition de CWB (5)

0,05



0,05





0,14



0,10





Dotations aux pertes de crédit initiales sur les prêts non dépréciés acquis (6)

−



−





0,01



0,44





Économie d'impôts liée à un changement de traitement fiscal (7)

−



(0,12)





−



(0,12)





Résultat de base par action - ajusté

3,43 $

2,71 $ 27

10,00 $

8,55 $ 17

Résultat dilué par action

3,25 $

2,58 $ 26

9,39 $

7,50 $ 25

Amortissement des frais d'émission des reçus de souscription (1)

−



−





−



0,05





Gain sur réévaluation à la juste valeur d'une participation (2)

−



−





−



(0,01)





Gestion des variations de la juste valeur relative à l'acquisition de CWB (3)

−



−





−



0,05





Charges d'intégration et de transactions (4)

0,09



0,17





0,34



0,46





Amortissement des immobilisations incorporelles liées à l'acquisition de CWB (5)

0,05



0,05





0,14



0,10





Dotations aux pertes de crédit initiales sur les prêts non dépréciés acquis (6)

−



−





0,01



0,44





Économie d'impôts liée à un changement de traitement fiscal (7)

−



(0,12)





−



(0,13)





Résultat dilué par action - ajusté

3,39 $

2,68 $ 26

9,88 $

8,46 $ 17



(1) Au cours des neuf mois terminés le 31 juillet 2025, un montant de 28 M$ (20 M$ déduction faite des impôts) avait été enregistré, représentant l'amortissement des frais d'émission des reçus de souscription émis dans le cadre de l'entente visant l'acquisition de CWB. (2) Au cours des neuf mois terminés le 31 juillet 2025, un gain de 4 M$ avait été enregistré, résultant de la réévaluation à la juste valeur de la participation que la Banque détenait dans CWB avant l'acquisition. (3) Au cours des neuf mois terminés le 31 juillet 2025, la Banque avait comptabilisé une perte de 23 M$ (17 M$ déduction faite des impôts) liée à la réévaluation à la juste valeur des swaps de taux d'intérêt utilisés pour la gestion des variations de la juste valeur des actifs et passifs de CWB qui donnaient lieu à la volatilité du goodwill et des fonds propres à la clôture de la transaction. (4) Au cours du trimestre terminé le 31 juillet 2026, des charges d'intégration et de transactions de 24 M$ (18 M$ déduction faite des impôts) ont été enregistrées relativement à la transaction CWB (2025 : 94 M$, 68 M$ déduction faite des impôts) et des charges de 27 M$ (19 M$ déduction faite des impôts) ont été enregistrées relativement aux transactions avec BLC. Pour les neuf mois terminés le 31 juillet 2026, les charges liées à la transaction de CWB sont de 146 M$ (106 M$ déduction faite d'impôts) (2025 : 238 M$, 173 M$ déduction faite des impôts) et les charges liées aux transactions avec BLC se chiffrent à 36 M$ (26 M$ déduction faite des impôts). (5) Au cours du trimestre terminé le 31 juillet 2026, un montant de 25 M$ (18 M$ déduction faite des impôts) a été enregistré représentant l'amortissement des immobilisations incorporelles liées à l'acquisition de CWB (2025 : 25 M$, 18 M$ déduction faite des impôts). Pour les neuf mois terminés le 31 juillet 2026, cette charge s'élève à 73 M$ (53 M$ déduction faite des impôts) (2025 : 49M$, 36 M$ déduction faite des impôts). (6) Au cours des neuf mois terminés le 31 juillet 2026, des dotations aux pertes de crédit initiales de 6 M$ (5 M$ déduction faite des impôts) ont été enregistrées sur les prêts non dépréciés acquis de BLC. Au cours des neuf mois terminés le 31 juillet 2025, des dotations aux pertes de crédit initiales de 230 M$ (166 M$ déduction faite des impôts) avaient été enregistrées sur les prêts non dépréciés acquis de CWB. (7) Au cours des neuf mois terminés le 31 juillet 2025, une économie d'impôts de 47 M$ avait été enregistrée en lien avec un changement de traitement fiscal relatif aux gains non réalisés comptabilisés au cours de l'exercice 2024 et du premier trimestre de 2025 suite à la réévaluation à la juste valeur de la participation que la Banque détenait dans CWB avant l'acquisition.

Faits saillants

(en millions de dollars canadiens, sauf pour les données par action) Trimestre terminé le 31 juillet

Neuf mois terminés le 31 juillet





2026



2025

Variation %

2026

2025

Variation %

Résultats d'exploitation































Revenu total

4 053



3 449



18

11 853

10 282



15

Résultat avant dotations aux pertes de crédit et charge d'impôts

1 960



1 524



29

5 690

4 769



19

Résultat net

1 307



1 065



23

3 795

2 958



28

Rendement des capitaux propres attribuables aux détenteurs d'actions ordinaires (1)

16,1 %

13,6 %





15,9 % 13,8 %





Levier opérationnel (1)

8,8 %

(9,8) %





3,5 % (2,0) %





Ratio d'efficience (1)

51,6 %

55,8 %





52,0 % 53,6 %





Résultat par action

































de base

3,29 $

2,61 $

26

9,51 $ 7,58 $

25



dilué

3,25 $

2,58 $

26

9,39 $ 7,50 $

25





































Résultats d'exploitation - ajustés (2)































Revenu total - ajusté (2)

4 053



3 449



18

11 853

10 329



15

Résultat avant dotations aux pertes de crédit et charge d'impôts - ajusté (2)

2 036



1 643



24

5 945

5 103



17

Résultat net - ajusté (2)

1 362



1 104



23

3 985

3 320



20

Rendement des capitaux propres attribuables aux détenteurs d'actions ordinaires - ajusté (3)

16,8 %

14,1 %





16,7 % 15,6 %





Levier opérationnel - ajusté (3)

5,8 %

1,7 %





1,7 % 6,4 %





Ratio d'efficience - ajusté (3)

49,8 %

52,4 %





49,8 % 50,6 %





Résultat dilué par action - ajusté (2)

3,39 $

2,68 $

26

9,88 $ 8,46 $

17





































Informations sur les actions ordinaires































Dividendes déclarés

1,32 $

1,18 $

12

3,80 $ 3,46 $

10

Valeur comptable (1)

82,02 $

77,20 $





82,02 $ 77,20 $





Cours de l'action

































haut

235,32 $

144,96 $





235,32 $ 144,96 $







bas

197,89 $

121,09 $





156,88 $ 107,01 $







clôture

226,75 $

144,13 $





226,75 $ 144,13 $





Nombre d'actions ordinaires (en milliers)

383 581



391 967







383 581

391 967







Capitalisation boursière

86 977



56 494







86 977

56 494













































(en millions de dollars canadiens)

















Au 31 juillet

2026

Au 31 octobre

2025

Variation %

Bilan et hors bilan































Actif total

















635 159

576 919



10

Prêts, déduction faite des provisions

















324 544

302 623



7

Dépôts

















464 732

428 003



9

Capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires

















31 460

30 655



3

Actifs sous administration (1)

















988 957

874 360



13

Actifs sous gestion (1)

















217 338

194 467



12

Ratios réglementaires selon Bâle III (4)































Ratios des fonds propres

































catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires (CET1)

















13,5 % 13,8 %







catégorie 1

















15,1 % 15,1 %







total

















17,2 % 17,3 %





Ratio de levier

















4,2 % 4,5 %





Ratio TLAC (4)

















33,1 % 29,7 %





Ratio de levier TLAC (4)

















9,3 % 8,8 %





Ratio de liquidité à court terme (LCR) (4)

















161 % 173 %





Ratio de liquidité à long terme (NSFR) (4)

















118 % 124 %





Autres renseignements































Nombre d'employés - mondial (équivalent temps plein)

















34 816

33 200



5

Nombre de succursales au Canada

















354

382



(7)

Nombre de guichets automatiques au Canada

















730

939



(22)



(1) Pour plus de détails sur la composition de ces mesures, consulter le « Glossaire » dans le Rapport aux actionnaires pour le troisième trimestre de 2026 aux pages 45 à 48, disponible sur le site internet de la Banque, à l'adresse bnc.ca ou sur celui de SEDAR+, à l'adresse sedarplus.ca (2) Consulter le « Mode de présentation de l'information » aux pages 3 à 6 pour le détail des mesures financières non conformes aux PCGR. (3) Pour le détail des ratios non conformes aux PCGR, consulter le « Mode de présentation de l'information » dans le Rapport aux actionnaires pour le troisième trimestre de 2026 aux pages 5 à 12, disponible sur le site internet de la Banque, à l'adresse bnc.ca ou sur celui de SEDAR+, à l'adresse sedarplus.ca. (4) Pour de plus amples renseignements sur les mesures de gestion du capital, consulter le « Mode de présentation de l'information » dans le Rapport aux actionnaires pour le troisième trimestre de 2026 aux pages 5 à 12 disponible sur le site internet de la Banque, à l'adresse bnc.ca ou sur celui de SEDAR+, à l'adresse sedarplus.ca.

Mise en garde à propos des déclarations prospectives

Certaines déclarations faites dans ce document sont des déclarations prospectives. Ces déclarations sont faites conformément à la législation en valeurs mobilières applicable au Canada et aux États-Unis. Les déclarations prospectives figurant dans le présent document peuvent comprendre, entre autres, des déclarations faites dans les messages de la direction, de même que d'autres déclarations à l'égard de l'économie, des objectifs, des perspectives et des priorités de la Banque pour les exercices 2026 et suivants, de ses stratégies et des mesures qu'elle prendra pour les réaliser, des attentes quant à la situation financière de la Banque, de ses opérations, du cadre réglementaire dans lequel elle évolue, des potentiels impacts de l'incertitude géopolitique accrue sur la Banque et sa clientèle, de ses cibles et engagements en matière environnementale, sociale et de gouvernance, des impacts et bénéfices de l'acquisition de la Banque canadienne de l'Ouest (CWB), de l'acquisition projetée de certains portefeuilles de la Banque Laurentienne du Canada (BLC), et de certains risques auxquels la Banque est exposée. La Banque peut également faire des déclarations prospectives dans d'autres documents et dépôts réglementaires, de même qu'oralement. Ces déclarations prospectives sont habituellement marquées par l'emploi de verbes ou d'expressions verbales comme « prévoir », « croire », « estimer », « projeter », « planifier », « s'attendre à », « avoir l'intention de », par l'emploi de la forme future ou conditionnelle, notamment des verbes tels que

« être », « devoir » et « pouvoir », et par l'emploi d'autres termes ou expressions similaires.

Ces déclarations prospectives visent à aider les actionnaires de la Banque à comprendre la situation financière et les résultats d'exploitation de la Banque aux dates indiquées et pour les périodes alors terminées, ainsi que la vision, les objectifs stratégiques et les cibles de performance de la Banque, et peuvent ne pas convenir à d'autres fins. Ces déclarations prospectives sont basées sur les attentes, estimations, hypothèses et intentions actuelles que la Banque considère comme raisonnables à cette date, et sont sujettes à de l'incertitude et à des risques, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de la Banque. Il est fort possible que les prévisions, projections, attentes ou conclusions expresses ou implicites de la Banque ne se révèlent pas exactes, que ses hypothèses ne soient pas confirmées et que sa vision, ses objectifs stratégiques et ses cibles de performance ne soient pas réalisés. La Banque met en garde les actionnaires que ces déclarations prospectives ne sont pas des garanties de performances futures et que les événements ou résultats réels peuvent différer significativement des attentes, des estimations ou des intentions exprimées dans ces déclarations prospectives en raison d'un certain nombre de facteurs. Ainsi, la Banque recommande de ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives. Les actionnaires et autres personnes qui se fondent sur les déclarations prospectives de la Banque doivent considérer soigneusement les facteurs mentionnés ci-dessous, de même que d'autres incertitudes et événements potentiels, ainsi que les risques qu'ils comportent. À moins que la législation ne l'y oblige, la Banque ne prévoit pas mettre à jour quelque déclaration prospective que ce soit, verbale ou écrite, qu'elle peut faire ou qui peut de temps à autre être faite en son nom.

Les hypothèses qui ont trait à la performance des économies du Canada et des États-Unis en 2026 et 2027, notamment dans le contexte d'incertitude géopolitique accrue, et à leur incidence sur les activités de la Banque figurent parmi les facteurs pris en considération au moment de déterminer les objectifs, les perspectives et les priorités de la Banque. Ces hypothèses figurent à la section Survol et perspectives économiques, et pour chaque secteur d'exploitation, à la section Revue de l'économie et du marché du Rapport annuel 2025 ainsi qu'à la section Survol et perspectives économiques du Rapport aux actionnaires pour le troisième trimestre de 2026 et elles peuvent être mises à jour dans les rapports trimestriels aux actionnaires déposés par la suite.

Les déclarations prospectives contenues dans le présent document reposent sur un certain nombre d'hypothèses et leurs résultats futurs sont assujettis à certains facteurs dont bon nombre sont indépendants de la volonté de la Banque et dont les effets sont difficilement prévisibles, y compris, entre autres : la conjoncture économique générale et les conditions du marché au Canada, aux États-Unis et dans les autres pays où la Banque exerce des activités, incluant les risques de récession; l'incertitude géopolitique et sociopolitique; les mesures affectant les relations commerciales entre le Canada et ses partenaires, incluant l'imposition de tarifs et les mesures prises en réponse, ainsi que les impacts possibles sur notre clientèle, nos opérations et, plus généralement, sur l'économie; les fluctuations des taux de change et des taux d'intérêt; l'inflation; la perturbation des chaînes d'approvisionnement mondiales; l'augmentation des coûts de financement et la volatilité des marchés; les modifications apportées aux politiques budgétaires et monétaires et à d'autres politiques publiques; la supervision réglementaire et les modifications apportées à la réglementation touchant les activités de la Banque; la capacité de la Banque à intégrer avec succès CWB et les coûts ou passifs éventuels non divulgués liés à l'acquisition; la possibilité que l'acquisition de certains portefeuilles de BLC ne se concrétise pas, ou pas au moment prévu, et que les bénéfices attendus de la transaction ne se réalisent pas, ou pas dans les délais prévus; les changements climatiques, incluant les risques physiques et liés à la transition vers une économie à faibles émissions de carbone; la participation des parties prenantes et la capacité de la Banque à répondre à leurs attentes concernant les enjeux environnementaux et sociaux; la disponibilité d'information complète et de haute qualité de notre clientèle et autres tiers, incluant sur les émissions de gaz à effet de serre; la capacité de la Banque à identifier les occasions liées au climat ainsi qu'à évaluer et gérer les risques liés au climat; les changements importants dans le comportement des consommateurs; la situation du logement, le marché de l'immobilier et l'endettement des ménages au Canada; la capacité de la Banque à réaliser ses principales priorités à court terme et ses stratégies à long terme; la mise au point et le lancement de nouveaux produits et services en temps opportun; la capacité de la Banque à recruter des ressources clés et à les maintenir en poste; l'innovation technologique, incluant le système bancaire ouvert et l'usage de l'intelligence artificielle; la concurrence accrue exercée par les sociétés établies et les entreprises concurrentes offrant des services non traditionnels; le risque lié aux modèles, les variations de la performance et de la solvabilité de la clientèle et des contreparties de la Banque; l'exposition de la Banque à des enjeux réglementaires et à des litiges importants; les modifications apportées aux conventions et méthodes comptables que la Banque utilise à des fins de présentation de sa situation financière, y compris les incertitudes liées aux hypothèses et aux principales estimations comptables; les modifications apportées à la législation fiscale en vigueur dans les pays où la Banque exerce des activités; les modifications apportées aux lignes directrices sur le capital, les fonds propres et la liquidité, ainsi qu'aux instructions relatives à leur présentation et à leur interprétation; les changements aux notations attribuées à la Banque par les agences de notation financière et extra-financière; les perturbations potentielles chez les principaux fournisseurs de biens et de services de la Banque; le risque lié aux tiers, incluant le manquement de tiers à leurs obligations envers la Banque; les effets potentiels de perturbations des systèmes de technologie de l'information de la Banque, y compris en raison de cyberattaques, de vols ou de divulgation de données, incluant des renseignements personnels et le vol d'identité; l'exposition à des activités frauduleuses; et l'incidence possible d'événements importants sur l'économie, sur les conditions de marché ou sur les perspectives de la Banque, y compris les conflits internationaux, les catastrophes naturelles et les urgences de santé publique, et les mesures prises en réponse à ces événements; et la capacité de la Banque à anticiper et à gérer avec succès les risques provenant des facteurs précédemment mentionnés.

La liste des facteurs de risque qui précède n'est pas exhaustive, et les déclarations prospectives contenues dans le présent document sont également assujetties aux risques détaillés dans la section Gestion des risques du Rapport annuel 2025 ainsi que dans la section Gestion des risques du Rapport aux actionnaires pour le troisième trimestre de 2026 et pouvant être mis à jour dans les rapports aux actionnaires trimestriels déposés par la suite.

Divulgation des résultats du troisième trimestre de 2026

Conférence téléphonique

Une conférence téléphonique pour les analystes et investisseurs institutionnels aura lieu le mercredi 26 août 2026 à 11 h 00 HAE.

Accès par téléphone en mode écoute seulement : 1 800 715-9871 ou 647 932-3411. Le code d'accès est le 9757702#.

L'enregistrement téléphonique archivé sera accessible jusqu'au 26 novembre 2026 en composant le 1 800 770-2030 ou le 647 362-9199. Le code d'accès est le 9757702#.

Diffusion de l'appel sur Internet

La conférence téléphonique sera diffusée en direct via Internet à l'adresse bnc.ca/relationsinvestisseurs.

Une version archivée de la conférence sera disponible après la fin de l'appel sur le site Internet de la Banque Nationale.

Documents financiers

Le Rapport aux actionnaires (qui inclut les états financiers consolidés trimestriels) est en tout temps disponible sur le site Internet de la Banque Nationale à l'adresse bnc.ca/relationsinvestisseurs.

Le Rapport aux actionnaires, les informations financières complémentaires, les informations complémentaires sur les fonds propres réglementaires et informations du Pilier 3, ainsi que la présentation seront disponibles sur le site Internet de la Banque Nationale à la page Relations investisseurs le matin de la conférence téléphonique.

SOURCE Banque Nationale du Canada

Pour plus de renseignements: Marianne Ratté, Première vice-présidente et Cheffe - Relations investisseurs et Gestion de la performance financière Services corporatifs, [email protected]; Jean-François Cadieux, Vice-président, Affaires publiques et Relations gouvernementales, [email protected]