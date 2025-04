MONTRÉAL, le 1er avril 2025 /CNW/ - Dans le cadre du Mois de la prévention de la fraude, la Banque Laurentienne (TSX: LB) (« la Banque ») a redoublé ses efforts et a mis en place une série d'initiatives visant à rappeler l'importance de demeurer vigilent à leurs clients et à sensibiliser le grand public aux meilleures pratiques pour se protéger contre les arnaques et fraudes de toutes sortes.

Webinaires et conférence

La Banque Laurentienne a offert au courant du dernier mois des webinaires en ligne, tant en français qu'en anglais, accessibles à toute la population. Ces sessions interactives ont permis aux participants d'acquérir des connaissances pratiques sur les diverses formes de fraude, telles que le phishing, les fraudes par carte de crédit et les arnaques en ligne. L'objectif était de sensibiliser les citoyens et les entreprises aux risques actuels et de leur fournir des outils concrets pour identifier et éviter ces types de fraudes.

Parallèlement, la Banque a offert des conférences en succursale où les clients ont pu obtenir des conseils personnalisés sur la manière de protéger leurs informations et leur argent contre les menaces frauduleuses. Rappelons que ces conférences sont également offertes en octobre dans certaines régions du Québec.

Courriels et mise à jour du site Internet

La Banque Laurentienne a également mis à profit ses communications pour rappeler certaines notions à sa clientèle à travers un courriel destiné aux particuliers, fournissant des conseils pratiques et des astuces pour reconnaître les tentatives de fraude et adopter des comportements sécuritaires dans leurs transactions financières quotidiennes.

La Banque a également actualisé sa page Web sur la prévention de la fraude, afin de mieux outiller sa clientèle, 365 jours par année.

« La meilleure des protections est l'information. Nos clients doivent être conscients des risques liés aux nouvelles technologies et aux arnaques en ligne, et il est essentiel pour nous de jouer un rôle actif dans la sensibilisation et la formation de notre clientèle. », explique Thierry Langevin, chef des Services bancaires aux particuliers et aux entreprises de la Banque Laurentienne. « La Banque Laurentienne demeure déterminée à poursuivre ses efforts en matière de prévention de la fraude tout au long de l'année et continue de renforcer ses initiatives pour garantir la sécurité et la confiance de ses clients. », termine M. Langevin.

À propos de la Banque Laurentienne

Fondée à Montréal en 1846, la Banque Laurentienne souhaite favoriser la prospérité de tous les clients grâce à une approche spécialisée pour les services aux entreprises et à des services bancaires à faible coût conçus pour faire fructifier l'épargne des Canadiens de la classe moyenne.

Comptant environ 2 800 employés, la Banque offre une vaste gamme de services financiers et de solutions axées sur le conseil à ses clients partout au Canada et aux États-Unis. La Banque Laurentienne gère un actif au bilan de 48,8 milliards $ de même que des actifs administrés de 25,9 milliards $.

SOURCE Banque Laurentienne du Canada

Pour plus d'informations : Frédérique Lavoie-Gamache, Conseillère principale, relations média et investisseur, 438 364-1596, [email protected]