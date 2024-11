MONTRÉAL, le 28 nov. 2024 /CNW/ - Encore cette année, la Banque Laurentienne (TSX: LB) (la « Banque ») annonce la conclusion de ses deux campagnes annuelles caritatives : « La Banque Laurentienne dans la collectivité » et « Donner ça compte ». Elles auront permis cette année de recueillir un montant total de plus de 255 000 dollars pour des organismes locaux et nationaux.

La Banque Laurentienne dans la collectivité

La campagne de dons corporatifs annuelle « La Banque Laurentienne dans la collectivité » encourage les employés de la Banque travaillant dans les succursales du réseau, chez Valeurs mobilières Banque Laurentienne (VMBL) et aux centres d'affaires des Services aux entreprises à redonner à leurs collectivités en identifiant les organisations caritatives locales et les organismes à but non lucratif qui recevront des dons de la part de la Banque.

Cette année, à l'occasion de sa quatrième édition, la Banque est fière d'avoir versé un total de 146 000 dollars destiné à 73 organisations locales à but non lucratif à travers le pays.

Cliquez ici pour consulter la liste complète des organismes sélectionnés par les employés de la Banque.

Donner ça compte

Pour sa part, la campagne annuelle de dons auprès des employés appelée « Donner ça compte », permet d'apporter une aide financière à trois organismes bénéficiaires : PartenaireSanté, Centraide et la Croix-Rouge canadienne. Cette année, la campagne a permis de recueillir plus de 109 000 dollars.

« Nos deux campagnes annuelles de dons « La Banque Laurentienne dans la collectivité » et « Donner ça compte » sont une source de grande fierté pour la Banque. En lien avec notre désir de faire prospérer les communautés que nous desservons, nous sommes heureux de pouvoir contribuer au financement de ces organisations locales. Nous remercions également le dévouement et la mobilisation de nos employés qui ont mis du cœur dans ces campagnes, encore cette année », a déclaré Éric Provost, président et chef de la direction de la Banque Laurentienne.

À propos de la Banque Laurentienne

Fondée à Montréal en 1846, la Banque Laurentienne souhaite favoriser la prospérité de tous les clients grâce à une approche spécialisée pour les services aux entreprises et à des services bancaires à faible coût conçus pour faire fructifier l'épargne des Canadiens de la classe moyenne.

Comptant environ 2 800 employés, la Banque offre une vaste gamme de services financiers et de solutions axées sur le conseil à ses clients partout au Canada et aux États-Unis. La Banque Laurentienne gère un actif au bilan de 47,5 milliards $ de même que des actifs administrés de 26,9 milliards $.

SOURCE Banque Laurentienne du Canada

Renseignements : Frédérique Lavoie-Gamache, Conseillère principale, Relations médias et investisseurs, Banque Laurentienne du Canada, [email protected]