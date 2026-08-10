La Banque Laurentienne publiera ses résultats financiers du troisième trimestre le 28 août 2026

MONTRÉAL, le 10 août 2026 /CNW/ -- La Banque Laurentienne (TSX : LB) publiera les résultats du troisième trimestre de 2026, terminé le 31 juillet 2026, le 28 août 2026. La publication des résultats est prévue vers 6 h 30 (HNE).

Le rapport trimestriel aux actionnaires, les informations financières supplémentaires ainsi que les diapositives de présentation seront publiés sur banquelaurentienne.ca, sous À propos de nous > Relations investisseurs > Résultats trimestriels

Le communiqué de presse officiel sera publié sur la salle de presse de la Banque Laurentienne au presse.banquelaurentienne.ca.

Dans le contexte de la transaction avec Fairstone, annoncée le 2 décembre 2025, la Banque ne tiendra pas de conférence téléphonique avec les analystes financiers dans le cadre de la publication de ces résultats trimestriels. L'équipe Relations investisseurs demeurera disponible pour répondre aux questions.

À propos de la Banque Laurentienne

Fondée à Montréal en 1846, la Banque Laurentienne s'engage à servir ses clients et à entretenir des relations étroites avec des groupes spécialisés. La Banque Laurentienne exerce ses activités partout au Canada, principalement au Québec et en Ontario, ainsi qu'aux États-Unis. Elle saisit les occasions d'affaires là où elle dispose d'un avantage concurrentiel, en misant sur la force des partenariats et la collaboration.

SOURCE Banque Laurentienne du Canada

Information : Raphael Ambeault, Vice-président, Finances et Relations investisseurs, [email protected], 514 601-0944 ; Frédérique Lavoie-Gamache, Conseillère principale, Relations médias et investisseurs, [email protected], 438 364-1596