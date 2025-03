MONTRÉAL, le 4 mars 2025 /CNW/ - La Banque Laurentienne (« La Banque ») annonce avoir publié son avis de convocation à l'assemblée annuelle ainsi que sa circulaire de procurations de la direction à ses actionnaires ordinaires. Le document est disponible en ligne sur le site web de la Banque. La circulaire contient des renseignements sur l'assemblée annuelle des actionnaires de la Banque Laurentienne, y compris l'exercice des droits de vote sur les élections des membres de son conseil d'administration, la nomination de son vérificateur et des renseignements concernant un vote consultatif des actionnaires en matière de rémunération de ses dirigeants.

Nous encourageons les actionnaires à voter par procuration le plus tôt possible afin que leurs titres soient représentés à l'assemblée annuelle, et nous rappelons que ceux-ci peuvent assister à l'assemblée annuelle en direct par le biais de la plateforme LUMI accessible à l'adresse https://meetings.lumiconnect.com/, mot de passe « laurentian2025 » ou directement sur place au 1250 boulevard René-Lévesque Ouest, bureau 3610. Pour en savoir plus sur la performance de la Banque Laurentienne en 2024, veuillez consulter notre rapport annuel 2024.

Rapport ESG

La Banque Laurentienne publie également aujourd'hui son rapport ESG 2024. Ce rapport comprend la déclaration annuelle et la déclaration relativement à la consommation d'énergie et aux émissions de gaz à effet de serre (GES).

Cette déclaration démontre le progrès que la Banque a réalisé au cours de l'année en lien avec son objectif de réduction de 35 % de ses émissions de GES de portée 1 et de portée 2 d'ici 2030.

