MONTRÉAL, le 27 juin 2023 /CNW/ - La Banque Laurentienne (TSX: LB) est fière d'annoncer un don de 25 000 $ à l'organisme Newcomer Women's Services Toronto dans le cadre de son programme Donner au-delà des chiffresMC, qui soutient l'inclusion économique des communautés immigrantes au Canada. Fondé en 1983, Newcomer Women's Services Toronto (NEW) aide les femmes nouvellement arrivées et leurs familles à se construire une vie au Canada en leur présentant des occasions de réseautage du point de vue social et économique et en les aidant à développer un sentiment d'appartenance. Le don de la Banque soutiendra les opérations quotidiennes de NEW.

Le programme Donner au-delà des chiffresMC incarne l'engagement continu de la Banque à favoriser l'inclusion économique et le développement de l'autonomie des groupes sous-représentés. L'objectif du programme est de soutenir les organismes à travers le pays qui œuvrent à l'inclusion économique des nouveaux arrivants et des réfugiés, ainsi que ceux dont la mission consiste à lutter contre les inégalités économiques auxquelles sont confrontées les groupes sous-représentés, notamment les communautés racisées, les communautés 2ELGBTQIA+, les peuples autochtones ou encore les personnes en situation de handicap.

Citations

« La Banque Laurentienne est profondément engagée dans la promotion de l'inclusion économique et de du développement de l'autonomie des groupes sous-représentés. Nous croyons au pouvoir transformateur du soutien financier et de l'éducation pour renforcer la résilience sociale, culturelle et économique des femmes nouvellement arrivées et de leurs familles. Nous sommes enthousiastes quant aux retombées positives de notre partenariat avec Newcomer Women's Services Toronto, alors que nous nous efforçons ensemble de construire un avenir plus équitable pour tous » -- Rania Llewellyn, présidente et chef de la direction de la Banque Laurentienne.

« Newcomer Women's Services Toronto (NEW) est ravi de son nouveau partenariat avec la Banque Laurentienne. Grâce à la généreuse contribution de la Banque et à son don de 25 000 $, NEW pourra poursuivre son travail essentiel au sein de la communauté pour soutenir les femmes nouvellement arrivées et leurs familles, continuer à offrir des programmes fondés sur des recherches factuelles qui favorisent l'intégration sociale, culturelle et économique des nouvelles arrivantes ainsi que leur résilience » » - Sara Asalya, directrice générale de Newcomer Women's Services Toronto.

À propos de la Banque Laurentienne

À la Banque Laurentienne, nous croyons que nous pouvons changer l'expérience bancaire pour le mieux. En voyant au-delà des chiffres.

Fondée à Montréal en 1846, la Banque Laurentienne aide les familles, les entreprises et les collectivités à prospérer. Aujourd'hui, nous comptons près de 3 000 employés qui travaillent ensemble, comme une seule équipe, pour offrir une vaste gamme de services financiers et de solutions axée sur le conseil à nos clients partout au Canada et aux États-Unis. Nous protégeons, gérons et faisons croître un actif au bilan de 50,7 milliards $, de même que des actifs administrés de 27,7 milliards $.

Nous obtenons des résultats en plaçant nos clients au premier plan, en faisant le meilleur choix, en agissant avec courage et en croyant que chacun a sa place.

À propos de Newcomer Women's Services Toronto

Newcomer Women's Services Toronto (NEW) est une organisation à but non lucratif primée, fondée par un groupe de réfugiés latino-américains en 1983, avec la vision de femmes fortes construisant des communautés fortes. Cette agence à vocation multiple, présente dans trois quartiers de Toronto, accueille chaque année des milliers d'immigrés et de réfugiés. L'agence a reçu un prix d'employeur de choix à but non lucratif en 2020 ! Le Prix canadien de l'employeur de choix à but non lucratif™ (NEOC) reconnaît les organisations à travers le Canada qui se sont engagées à adopter de meilleures pratiques de gestion d'entreprise pour mener à bien leur mission. Avec près de 40 ans d'activités, NEW fournit des services d'établissement, d'emploi, de développement des compétences, des programmes et des services pour les jeunes, ainsi que des cours d'anglais pour les nouveaux arrivants. NEW propose également des programmes spéciaux axés sur l'autonomisation des femmes immigrées, le leadership, le mentorat, l'avancement professionnel et la résilience.

