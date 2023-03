MONTRÉAL, le 9 mars 2023 /CNW/ - La Banque Laurentienne du Canada (La « Banque ») est fière d'annoncer qu'elle a remis une somme de 100 000 $ sur deux ans à l'organisme Le Moulin Microcrédits, une organisation à but non lucratif offrant des prêts abordables aux immigrants qualifiés et aux réfugiés. Fondé en 2005, Le Moulin Microcrédits a accordé plus de 8 000 microprêts à des immigrants et à des réfugiés leur permettant ainsi d'atteindre leurs objectifs de carrière. Le don de la Banque sera consacré à aider les immigrants et réfugiés qualifiés du Québec à couvrir les frais relatifs à leur formation, le développement de leur carrière ou encore les coûts liés à l'obtention des reconnaissances nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.

Ce don est fait dans le cadre de la nouvelle stratégie de dons d'entreprise de la Banque lancée en janvier 2023 et appelée Donner au-delà des chiffresMC. Par l'entremise de cette nouvelle stratégie, la Banque vise à soutenir les organismes locaux qui œuvrent à l'inclusion économique des nouveaux arrivants et des réfugiés dans tout le pays, ainsi que ceux dont la mission est de lutter contre les inégalités économiques touchant les populations sous-représentées telles que les communautés racisées, les communautés 2SLGBTQIA+, les peuples autochtones ou encore les personnes vivant avec un handicap.

« À la Banque Laurentienne, nous croyons que nous pouvons changer l'expérience bancaire pour le mieux et que tous, y compris les nouveaux arrivants et les réfugiés, devraient pouvoir se sentir à leur place et avoir la chance de s'épanouir. Nous sommes extrêmement fiers de nous associer à Moulin Microcrédits dans la poursuite de son importante mission de soutien à la réussite professionnelle des personnes qui ont fait le choix de s'installer au Canada. »

-- Rania Llewellyn, présidente et chef de la direction de la Banque Laurentienne

« Nous sommes extrêmement reconnaissants d'avoir la Banque Laurentienne comme supporteur de notre travail, lequel est axé sur les immigrants qualifiés et les réfugiés au Québec. La demande de prêts est plus forte que jamais et, grâce à ce soutien, nous sommes convaincus de pouvoir continuer à répondre aux besoins de ceux-ci. »

-- Sandy Marett, directrice nationale, Philanthropie et planification de campagne de Moulin Microcrédits

