MONTRÉAL, le 23 mai 2024 /CNW/ - La Banque Laurentienne (TSX : LB) (la « Banque ») annonce aujourd'hui que William Mason, vice-président exécutif et chef de la gestion des risques, prendra prochainement sa retraite. Depuis son arrivée à la Banque en 2018, M. Mason a joué un rôle clé en contribuant à instaurer une culture solide de gestion des risques et à assurer le succès durable de l'entreprise.

Au cours de son parcours avec la Banque, M. Mason a mené des initiatives axées sur la résilience et l'adaptabilité, assurant une origination de crédit efficace grâce à une évaluation rigoureuse des risques et à un provisionnement prudent des pertes, tout en assurant une gestion complète du portefeuille de crédit. Son leadership a été déterminant pour maintenir la stabilité et favoriser la croissance de la Banque.

La Banque Laurentienne a le plaisir d'annoncer la nomination de Christian De Broux au poste de chef de la gestion des risques, dès le 17 juin 2024. M. De Broux revient à la Banque avec une vaste expérience et une compréhension approfondie de son écosystème, ayant notamment joué un rôle clé dans des initiatives importantes au cours de son mandat précédent.

« Nous sommes heureux de retrouver Christian à la Banque Laurentienne, son expertise et son expérience en gestion des risques nous seront précieuses dans la poursuite des objectifs que nous nous sommes fixés », a déclaré M. Éric Provost, président et chef de la direction de la Banque Laurentienne. « Nous remercions William pour son dévouement et lui souhaitons beaucoup de succès dans ce nouveau chapitre de sa vie. »

Afin d'assurer une transition efficace, William Mason restera à la Banque Laurentienne à titre de conseiller spécial du chef de la direction, du chef de la gestion des risques et du conseil d'administration jusqu'à la fin de l'exercice financier, en plus d'appuyer Christian De Broux dans ses nouvelles fonctions.

À propos de la Banque Laurentienne

À la Banque Laurentienne, nous croyons que nous pouvons changer l'expérience bancaire pour le mieux. En voyant au-delà des chiffres.

Fondée à Montréal en 1846, la Banque Laurentienne aide les familles, les entreprises et les collectivités à prospérer. Aujourd'hui, nous comptons approximativement 3 000 employés qui travaillent ensemble, comme une seule équipe, pour offrir une vaste gamme de services financiers et de solutions axés sur le conseil à nos clients partout au Canada et aux États-Unis.

Nous protégeons, gérons et faisons croître un actif au bilan de 48,1 milliards $, de même que des actifs administrés de 26,5 milliards $. Nous obtenons des résultats en plaçant nos clients au premier plan, en faisant le meilleur choix, en agissant avec courage et en croyant que chacun a sa place.

SOURCE Banque Laurentienne du Canada

Renseignements: Merick Seguin, Senior Manager, Media Relations, Laurentian Bank, [email protected], 438 889-3220