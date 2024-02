MONTRÉAL, le 7 févr. 2024 /CNW/ - M. Michael Boychuk, président du conseil d'administration de la Banque, est heureux d'annoncer la nomination de trois nouveaux administrateurs indépendants en vigueur à compter aujourd'hui : Pre Johanne Brunet, M. Jamey Hubbs et M. Paul Stinis. Ces nominations s'inscrivent dans la volonté du conseil d'administration de renouveler la composition de ses membres en continu afin d'améliorer son efficacité globale. Cet engagement vise à assurer un équilibre adéquat entre les compétences, l'expérience et la diversité des perspectives.

Pre Brunet est professeure de marketing à HEC Montréal. Ses intérêts et ses recherches portent sur la gestion de la créativité dans des environnements complexes, l'innovation, les économies mondiales, le marketing international et la planification d'entreprise. Pre Brunet siège à plusieurs conseils d'administration, notamment en tant que présidente du conseil de la Société des alcools du Québec (SAQ). Elle est membre de l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec (CPA), est titulaire d'un doctorat en études industrielles et commerciales de l'Université de Warwick en Angleterre et d'une maîtrise en administration des affaires de HEC Montréal. Elle a également obtenu le titre d'administratrice de sociétés certifiée de l'Université Laval.

M. Hubbs est un banquier et un régulateur chevronné qui possède une vaste expérience dans le domaine bancaire, des marchés de capitaux, de la réglementation ainsi que de la gestion des risques. Il a occupé plusieurs postes de direction au sein d'une autorité fédérale de réglementation ainsi que dans plusieurs grandes entreprises du secteur financier canadien. M. Hubbs est titulaire d'un baccalauréat ès arts de l'université de Waterloo, d'une maîtrise en gestion de projet de la Schulich School of Business et du titre IAS.A. de l'Institut des administrateurs de sociétés.

M. Stinis est un dirigeant d'entreprise chevronné et est actuellement vice-président du conseil d'administration d'Hydro-Québec. Il possède une vaste expérience dans les marchés financiers, la gestion des risques, le développement des affaires et le secteur bancaire canadien. Il était auparavant vice-président principal et trésorier corporatif de BCE Inc. et de Bell Canada et a été président de Bimcor Inc. M. Stinis est titulaire d'un baccalauréat en génie de l'Université McGill et d'une maîtrise en administration des affaires de l'Université Concordia.

« Nous sommes enchantés d'accueillir Pre Brunet, M. Hubbs et M. Stinis au sein du conseil d'administration de la Banque », a déclaré M. Boychuk. « Leur grande expérience des domaines de l'innovation, de la gestion des risques et de la direction d'entreprise complètera parfaitement l'expertise présente au sein du conseil. Alors que nous persistons dans notre engagement envers l'excellence du service à la clientèle et dans notre volonté de renforcer notre position en tant qu'institution québécoise solide, leurs précieuses contributions joueront indubitablement un rôle déterminant dans la poursuite du succès de la Banque Laurentienne ».

