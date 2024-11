MONTRÉAL, le 1er nov. 2024 /CNW/ - M. Michael Boychuk, président du conseil d'administration de la Banque Laurentienne du Canada (la « Banque »), est heureux d'annoncer la nomination de M. Robert Ouellette à titre de nouvel administrateur indépendant de la Banque, à compter du 1er novembre 2024. Cette nomination s'inscrit dans le cadre de l'engagement de renouvellement continu du conseil afin d'améliorer son efficacité globale, ce qui assure un équilibre approprié entre les compétences et l'expérience et une diversité de points de vue.

Au cours de ses 35 années de carrière, M. Ouellette a occupé plusieurs postes de haute direction dans les secteurs des services financiers, de l'ingénierie et des services professionnels, et de la technologie. Ingénieur de métier, il est également un consultant chevronné en gestion, avec une expertise en technologie de l'information, en gestion des risques et en conformité ainsi qu'en contrôles. Son expertise et son expérience font de lui un atout clé au Comité des technologies de l'information de la Banque. Il siège actuellement au conseil d'administration de Promutuel Assurance et au conseil consultatif de Valital Technologies.

« Nous sommes ravis d'accueillir M. Ouellette au conseil d'administration de la Banque, a déclaré M. Boychuk. « L'étendue et la profondeur de son expérience en technologie de l'information et en gestion des risques seront essentielles à la Banque, alors que nous continuons d'investir dans le développement de notre infrastructure technologique pour améliorer l'efficacité et l'expérience client. »

À propos de la Banque Laurentienne

Fondée à Montréal en 1846, la Banque Laurentienne souhaite favoriser la prospérité de tous les clients grâce à une approche spécialisée pour les services aux entreprises et à des services bancaires à faible coût conçus pour faire fructifier l'épargne des Canadiens de la classe moyenne.

Comptant environ 2 800 employés, la Banque offre une vaste gamme de services financiers et de solutions axées sur le conseil à ses clients partout au Canada et aux États-Unis. La Banque Laurentienne gère un actif au bilan de 47,5 milliards $ de même que des actifs administrés de 26,9 milliards $.

SOURCE Banque Laurentienne du Canada

Renseignements : Mélanie Bouchard, Vice-présidente adjointe, Communications et Transformation, Banque Laurentienne du Canada, [email protected]