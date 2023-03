MONTRÉAL, le 7 mars 2023 /CNW/ - La Banque Laurentienne (TSX : LB) est heureuse d'annoncer la candidature de M. Laurent Desmangles au poste d'administrateur de son conseil d'administration. Sa candidature, ainsi que celle des 10 administrateurs actuels, sera soumise au vote lors de l'assemblée annuelle des actionnaires qui aura lieu le mardi 11 avril 2023 à 9 h 30 (heure de l'Est) à Montréal (Québec).

M. Desmangles a passé la majeure partie de sa carrière en tant qu'associé et associé directeur chez Boston Consulting Group (BCG), l'un des principaux cabinets de consultation spécialisés en stratégie et en transformation au niveau mondial. Dans le cadre de ses fonctions, il a notamment dirigé pendant de nombreuses années les services-conseils de BCG en matière de services bancaires aux particuliers en Amérique du Nord. En plus de son rôle actuel de conseiller principal chez BCG, M. Desmangles est partenaire à responsabilité limitée et conseiller chez Nyca Partners ainsi que Demopolis Equity Partners. M. Desmangles a grandi à Montréal et réside maintenant à New York. Il est titulaire d'un MBA de la Ivey Business School de l'Université Western et d'un baccalauréat en génie de l'Université McGill. M. Desmangles parle quatre langues, incluant le français.

« Nous sommes ravis de présenter la candidature de Laurent Desmangles au poste d'administrateur de la Banque Laurentienne. Laurent a une profonde compréhension du marché américain en matière de services bancaires aux particuliers et aux entreprises. Il a acquis cette expertise en accompagnant de grandes banques régionales dans des projets de stratégie d'entreprise, de transformation à grande échelle, de gestion du changement et d'innovation tant numérique qu'analytique. La perspective internationale que possède Laurent, sa formation reçue au Canada ainsi que ses racines québécoises font de lui le candidat idéal pour siéger au conseil d'administration de la Banque Laurentienne. Je suis convaincu qu'il contribuera grandement à la stratégie et à la vision future de notre institution. » a déclaré M. Michael Mueller, président du conseil d'administration de la Banque Laurentienne.

La Banque Laurentienne a posté son avis de convocation à l'assemblée annuelle ainsi que sa circulaire de procurations de la direction à ses actionnaires ordinaires. Le document est disponible en ligne sur le site web de la Banque. La circulaire contient des renseignements sur l'assemblée annuelle des actionnaires de la Banque Laurentienne, y compris l'exercice des droits de vote sur les élections des membres de son conseil d'administration, la nomination de son vérificateur et des renseignements concernant un vote consultatif des actionnaires en matière de rémunération de ses dirigeants.

Nous encourageons les actionnaires à voter par procuration le plus tôt possible afin que leurs titres soient représentés à l'assemblée annuelle, et nous rappelons que ceux-ci peuvent assister à l'assemblée annuelle en direct par le biais de la plateforme LUMI accessible à l'adresse https://web.lumiagm.com/451209792, mot de passe « laurentian2023 ». Pour en savoir plus sur la performance de la Banque Laurentienne en 2022 et sur la façon dont nous changeons l'expérience bancaire pour le mieux, veuillez consulter notre rapport annuel 2022.

À propos de la Banque Laurentienne

À la Banque Laurentienne, nous croyons que nous pouvons changer l'expérience bancaire pour le mieux. En voyant au-delà des chiffres.

Fondée à Montréal en 1846, la Banque Laurentienne aide les familles, les entreprises et les collectivités à prospérer. Aujourd'hui, nous comptons approximativement 3 000 employés qui travaillent ensemble, comme une seule équipe, pour offrir une vaste gamme de services financiers et de solutions axée sur le conseil à nos clients partout au Canada et aux États-Unis. Nous protégeons, gérons et faisons croître un actif au bilan de 50,4 milliards $, de même que des actifs administrés de 28,1 milliards $.

Nous obtenons des résultats en plaçant nos clients au premier plan, en faisant le meilleur choix, en agissant avec courage et en croyant que chacun a sa place.

SOURCE Banque Laurentienne du Canada

Renseignements: Merick Séguin, Conseiller principal, Relations avec les médias, Banque Laurentienne du Canada, Cellulaire : 514 451-3201, [email protected]