MONTRÉAL, le 9 avril 2024 /CNW/ - La Banque Laurentienne du Canada (TSX : LB) annonce que les candidats à l'élection des administrateurs de la Banque Laurentienne du Canada (la « Banque ») identifiés dans la circulaire de sollicitation de procurations du 9 février 2024 ont tous été élus. L'élection s'est déroulée plus tôt aujourd'hui, lors de l'assemblée annuelle des actionnaires de la Banque. Les résultats détaillés du vote sont indiqués ci-dessous.

Candidat Votes pour Abstentions Sonia Baxendale 15,087,662 91.36 % 1,426,468 8.64 % Andrea Bolger 15,062,919 91.21 % 1,451,211 8.79 % Michael T. Boychuk 14,910,359 90.29 % 1,603,771 9.71 % Johanne Brunet 15,059,561 91.19 % 1,454,569 8.81 % Laurent Desmangles 15,067,758 91.24 % 1,446,372 8.76 % Suzanne Gouin 15,047,334 91.12 % 1,466,796 8.88 % Jamey Hubbs 15,072,997 91.27 % 1,441,133 8.73 % David Mowat 15,025,849 90.99 % 1,488,281 9.01 % Éric Provost 15,074,013 91.28 % 1,440,117 8.72 % Paul Stinis 15,065,273 91.23 % 1,448,857 8.77 % Nicholas Zelenczuk 14,831,949 89.81 % 1,682,181 10.19 %

Les résultats du vote sur toutes les questions soumises à l'assemblée annuelle des actionnaires de la Banque seront déposés sur SEDAR+.

À propos de la Banque Laurentienne

À la Banque Laurentienne, nous croyons que nous pouvons changer l'expérience bancaire pour le mieux. En voyant au-delà des chiffres.

Fondée à Montréal en 1846, la Banque Laurentienne aide les familles, les entreprises et les collectivités à prospérer. Aujourd'hui, nous comptons approximativement 3 000 employés qui travaillent ensemble, comme une seule équipe, pour offrir une vaste gamme de services financiers et de solutions axés sur le conseil à nos clients partout au Canada et aux États-Unis. Nous protégeons, gérons et faisons croître un actif au bilan de 48,1 milliards $, de même que des actifs administrés de 26,5 milliards $.

Nous obtenons des résultats en plaçant nos clients au premier plan, en faisant le meilleur choix, en agissant avec courage et en croyant que chacun a sa place.

SOURCE Banque Laurentienne du Canada

Renseignements: Merick Seguin, Conseiller principal, Relations avec les médias, Banque Laurentienne du Canada, [email protected], 438 889-3220; Andrew Chornenky, Vice-président, Relations avec les investisseurs, Banque Laurentienne du Canada, [email protected], 438 846-4845