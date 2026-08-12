La Banque EQ annonce son plus gros lot - 25 millions de points PC Optimum(MC) - et invite les Canadiens et les Canadiennes à ses stands interactifs chez Loblaw pour transformer les moments de la vie de tous les jours en gains quotidiens

Grâce à la Banque EQ, un membre chanceux du programme PC Optimum MC gagnera 25 millions de points dans le cadre du concours « Scannez et gagnez ».

Les Canadiens sont invités au stand de la Banque EQ dans certaines épiceries affiliées à Loblaw de Toronto, de Vancouver et de Calgary, où les membres du programme PC Optimum MC pourront tourner une roue et gagner des points PC Optimum MC.

TORONTO, le 12 août 2026 /CNW/ -- La Banque EQ célèbre son rôle de partenaire financier exclusif du programme de fidélisation PC OptimumMC en offrant à des millions de Canadiens et de Canadiennes de nouvelles façons d'obtenir des points PC OptimumMC dans l'appli et aux magasins où ils font déjà leurs emplettes estivales. En proposant près d'un mois d'expériences riches en récompenses dans le cadre du concours « Scannez et gagnez » et en invitant les Canadiens à ses nombreux stands interactifs dans les magasins du pays, la Banque EQ transforme des moments ordinaires en gains inattendus grâce aux points PC OptimumMC, donnant ainsi une valeur ajoutée aux gestes du quotidien.

« Nous croyons que les opérations bancaires devraient se faire là où l'on vit et que la population canadienne devrait profiter davantage de ses choix financiers quotidiens, a déclaré Daniel Rethazy, vice-président directeur des Services bancaires aux particuliers. C'est pourquoi la Banque EQ se démarque cet été par des initiatives novatrices et significatives en allant à la rencontre des gens là où ils se trouvent et en donnant plus de valeur aux moments qui comptent. Alors que nous entamons ce nouveau chapitre avec PC Finance, il s'agit là de la première étape qui nous permettra d'offrir encore plus d'occasions aux Canadiens et aux Canadiennes de tirer le maximum de chaque dollar et d'être récompensée pour ses choix quotidiens. »

Le concours « Scannez et gagnez » de la Banque EQ permettra à une personne chanceuse de gagner 25 millions de points PC OptimumMC

La Banque EQ lance le concours « Scannez et gagnez » et remettra le plus grand nombre de points PC OptimumMC jamais accordé à un seul gagnant. Administré par Loblaw, ce concours national se tiendra sur deux semaines - du 13 au 26 août - et donnera aux participants la chance de gagner un prix de 25 millions de points PC OptimumMC.

Participer au concours est aussi simple que de faire ses emplettes. Les membres PC OptimumMC sont automatiquement inscrits en faisant un achat de 20 $ ou plus dans une épicerie affiliée à Loblaw ou à Shoppers Drug Mart et en balayant leur carte PC OptimumMC à la caisse avec l'appli PC OptimumMC ou leur portefeuille numérique. Pour obtenir tous les détails du concours, notamment sur la participation par courriel, rendez-vous sur pcoptimum.ca/eqb-contest.

Encore plus d'occasions de vivre des moments qui rapportent avec la Banque EQ dans certains magasins Loblaw du Canada

Voici un autre exemple des façons plus marquées et concrètes dont la Banque EQ se fera connaître dans tout le pays : en installant des stands dans les magasins Loblaw de Toronto, de Vancouver et de Calgary. En magasin, les membres PC OptimumMC pourront tourner une roue et gagner encore plus de points PC OptimumMC. Ils auront également l'occasion de découvrir comment la Banque EQ envisage d'offrir plus d'expériences bancaires connectées, dont de nouvelles façons d'obtenir des récompenses, de faire fructifier leur argent et de tirer le meilleur parti des services bancaires courants.

La Banque EQ invite la population canadienne à venir la rencontrer en personne :

À Toronto, du 13 au 16 août : Loblaw Lakeshore & Leslie - 17, rue Leslie, Toronto (Ont.) M4M 3H9

Loblaw Lakeshore & Leslie - 17, rue Leslie, Toronto (Ont.) M4M 3H9 À Vancouver, du 20 au 23 août : Real Canadian Superstore Vancouver-Grandview - 3185 Grandview Highway, Vancouver (C.-B.) V5M 2E9

Real Canadian Superstore Vancouver-Grandview - 3185 Grandview Highway, Vancouver (C.-B.) V5M 2E9 À Calgary, du 27 au 30 août : Real Canadian Superstore Calgary-Signal Hill - 5858 Signal Hill Center SW, Calgary (Alb.) T3H 3P8

Que ce soit en allant à l'épicerie, en faisant leurs emplettes ou en ouvrant l'appli PC OptimumMC, les Canadiens et les Canadiennes sont invités à interagir de nouvelles façons avec la Banque EQ cet été pour courir la chance de gagner des points PC OptimumMC, en complément des points qu'ils peuvent déjà recevoir chaque jour en utilisant la carte MastercardMD PCMD et le compte PC ArgentMC. Pour en savoir plus sur la façon dont PC FinanceMD s'est jointe à la Banque EQ, rendez-vous sur www.eqbank.ca/fr/banqueeq-et-pcfinance.

À propos de la Banque EQ

EQB Inc. (TSX : EQB) est une société canadienne de services financiers de premier plan dont les actifs combinés sous gestion et administration s'élèvent à environ 150 milliards de dollars. En tant que société mère de la Banque Équitable, dont les actifs en font la septième plus grande banque de l'annexe I au Canada, elle exploite la Banque EQ, Banque qui défieMD.

Notre mission est de réinventer les services bancaires pour que l'ensemble des Canadiens et des Canadiennes puissent aller de l'avant, jour après jour. Depuis 1970, nous concevons des solutions financières adaptées aux besoins de notre clientèle. Aujourd'hui, près de 4 millions de personnes nous font confiance pour les accompagner au quotidien dans la réalisation de leurs objectifs. En tant que partenaire financier exclusif du programme de fidélisation PC OptimumMC de la société Les Compagnies Loblaw Limitée (l'un des plus importants programmes de fidélisation au Canada, qui compte plus de 18 millions de membres), la Banque EQ offre des solutions financières profondément ancrées dans la vie quotidienne des Canadiens et des Canadiennes.

Nous offrons des services bancaires aux particuliers et aux entreprises du Canada, notamment des services bancaires courants et des solutions de prêts personnalisés et de paiements connectés, tout en favorisant la concurrence et en élargissant l'éventail de choix dans le secteur bancaire canadien. Par l'entremise de nos filiales, nous offrons également de l'assurance habitation et automobile, des services de succession et de fiducie, des solutions pour les coopératives de crédit et des services de gestion d'actifs non traditionnels.

Pour en savoir plus, consultez les sites eqb.investorroom.com (en anglais) et eqbank.ca, ou écrivez-nous sur Instagram, Facebook ou LinkedIn.

À propos de PC OptimumMC et de la société Les Compagnies Loblaw Limitée

Loblaw est le chef de file canadien dans les domaines de l'alimentation et de la pharmacie et le détaillant le plus important au pays. Loblaw offre aux Canadiens et aux Canadiennes des produits alimentaires, des services pharmaceutiques et de soins de santé, des produits de santé-beauté, des vêtements, de la marchandise générale ainsi que des produits et services de téléphonie mobile. Loblaw, ses franchisés et ses pharmaciens propriétaires figurent parmi les plus importants employeurs du secteur privé canadien, employant plus de 220 000 personnes à temps plein ou partiel dans plus de 2 800 magasins.

La raison d'être de Loblaw - Vivre bien, vivre pleinementMD - met à l'avant-plan les besoins et le bien-être des Canadiens et des Canadiennes, qui effectuent un milliard de transactions par année dans les magasins de l'entreprise. Loblaw est en mesure de répondre à leurs besoins, voire de dépasser leurs attentes, de multiples façons : des magasins bien situés; plus de 1 100 épiceries, tant de type escompte que de spécialité; des pharmacies offrant des services complets dans près de 1 400 établissements Shoppers Drug MartMD et PharmaprixMD et près de 500 épiceries; des vêtements mode de marque Joe FreshMD pour toute la famille; et quatre des marques les plus populaires au Canada, soit Life BrandMD, Délices du MarchéMD, sans nomMD et le Choix du PrésidentMD.

Personne-ressource pour les investisseurs :

Lemar Persaud

Vice-président principal, Relations avec les investisseurs et gestion de la performance d'entreprise

[email protected]

Personne-ressource pour les médias :

Danielle Mason

Directrice, Relations publiques et communications

[email protected]

Personne-ressource de la société Les Compagnies Loblaw Limitée pour les médias :

[email protected]

SOURCE EQ Bank