La plupart des Canadiens mettent en pause leurs grands projets de vie face à l'incertitude, mais croient toujours que leurs grands rêves sont à leur portée : sondage de la Banque EQ

Près de deux Canadiens sur trois (64 %) mettent en pause un achat important ou une nouvelle étape de vie en raison du coût élevé de la vie et de l'incertitude économique et géopolitique

Malgré la prudence qui motive cette pause, sept Canadiens sur dix (71 %) pensent toujours que de bonnes habitudes d'épargne peuvent leur permettre d'atteindre leurs grands objectifs

Plus du tiers des Canadiens (36 %) disent que des récompenses aident à compenser les dépenses courantes, tandis que 24 % souhaitent que leur banque leur facilite l'accumulation d'avantages sur leurs dépenses quotidiennes

TORONTO, le 5 août 2026 /CNW/ -- Si près de deux tiers des Canadiens décident de mettre en pause un achat ou une étape de vie importante, ils sont encore plus nombreux à croire que leurs grands rêves demeurent réalisables avec de bonnes habitudes d'épargne. C'est ce que révèle la nouvelle enquête Petites économies, grands rêves de la Banque EQ. Les résultats reflètent un besoin croissant pour des services bancaires qui offrent plus d'avantages sur les dépenses quotidiennes surtout que les Canadiens se tournent vers les points, les récompenses et les remises en argent pour plus de rendements.

Mené par Angus Reid en juillet 2026, le sondage révèle que les Canadiens prennent en compte le coût de la vie ainsi que leurs préoccupations à l'égard de l'économie, du logement, de la sécurité d'emploi et de manière plus large, l'incertitude géopolitique mondiale dans leurs décisions menant à d'importants projets de vie ou achats. Ces projets ne sont pas nécessairement abandonnés, mais bon nombre attendent des signaux plus clairs que la situation s'améliorera, tout en trouvant des moyens créatifs de maintenir leur élan entretemps.

« Si certains grands projets sont mis en pause, les Canadiens ne cessent pas pourtant de rêver. Ils cherchent des façons plus intelligentes et pratiques de continuer à poursuivre leurs objectifs, déclare Daniel Rethazy, vice-président directeur, services bancaires aux particuliers de la Banque EQ. Cette ingéniosité contribue à façonner ce que nous bâtissons à la Banque EQ. Les Canadiens sont en train de nous dire qu'ils cherchent des avantages plus simples, plus intégrés et plus faciles à obtenir dans leurs achats de tous les jours. En s'assurant que chaque moment compte plus, nous sommes en mesure d'aider les Canadiens à tirer de la valeur de leurs dépenses courantes et à transformer leurs choix quotidiens en progrès. »

Une salle d'attente financière : la plupart des Canadiens reportent des achats importants et des grands projets de vie

Bon nombre de Canadiens se trouvent dans ce qu'on pourrait appeler une « salle d'attente financière » et mettent en pause des dépenses importantes, mais souvent reportables. Parmi les dépenses plus couramment reportées par les répondants qui l'ont fait, étaient les grands voyages (49 %), les rénovations résidentielles (34 %) et l'achat d'une voiture (31 %).

Cette pause s'étend également aux grandes décisions de vie, telles que l'achat d'une première maison (20 %), la retraite (13 %), le mariage (11 %) et même le fait d'avoir des enfants (10 %). Ce concept de salle d'attente financière est particulièrement marqué chez les jeunes Canadiens de 18 à 34 ans, qui reportent leurs projets : 38 % retardent l'achat de leur première maison, un jeune sur quatre (25 %) reporte à la fois son départ du domicile familial et le mariage, et un sur cinq (21 %) reporte le fait d'avoir des enfants.

En attendant le feu vert : les Canadiens demeurent optimistes, mais attendent des signes plus clairs avant d'aller de l'avant

Les Canadiens n'abandonnent pas nécessairement leurs projets, mais ils attendent un signal pour aller de l'avant. Parmi ceux qui reportent des achats ou des grands projets de vie, une majorité (57 %) attend que le coût de la vie devienne plus abordable, près du tiers (29 %) attend un assouplissement des prix du logement, tandis que 28 % surveillent une baisse du coût du carburant. Environ un sur cinq (21 %) attend un apaisement des tensions commerciales avec les États-Unis, et 20 % attendent un climat géopolitique plus calme. Près d'un répondant sur cinq (18 %) attend un marché de l'emploi plus favorable, une proportion qui grimpe à 30 % chez les jeunes Canadiens de 18 à 34 ans.

Des rêves reportés, mais pas abandonnés : la plupart des Canadiens croient que leurs grandes ambitions sont à leur portée

Même s'ils mettent certains projets en pause, les Canadiens restent concentrés sur leurs plans et demeurent optimistes quant à l'avenir. Sept Canadiens sur dix (71 %) croient que leurs grands rêves demeurent à leur portée s'ils adoptent de bonnes habitudes d'épargne. Parmi le tiers (36 %) des répondants qui vont de l'avant avec un achat important ou un grand projet de vie, la moitié (50 %) estiment que le fait de disposer d'épargnes suffisantes pour gérer les risques les a aidés à franchir leur nouvelle étape.

Ces grands objectifs influencent aussi les habitudes de dépenses courantes : près des deux tiers des personnes interrogées (64 %) disent qu'un objectif financier d'envergure influence souvent ou toujours leurs dépenses courantes. Pour les répondants de la génération Z (51 %), le fait d'avoir un grand rêve les motive même à travailler plus fort.

De petites victoires à de grands progrès : les Canadiens veulent tirer plus d'avantages de leurs dépenses courantes

Alors que les Canadiens cherchent des façons de continuer à aller de l'avant pendant que leurs grands projets sont mis en pause, les points, les récompenses et les remises en argent jouent un rôle de plus en plus important et pratique : plus du tiers des répondants (36 %) disent que les récompenses aident à compenser la hausse des dépenses courantes. Près du quart (23 %) disent que les récompenses leur permettent de se payer des expériences ou des achats qu'ils éviteraient autrement, tandis que 22 % estiment que les récompenses leur permettent de se faire plaisir sans se sentir coupables.

Les Canadiens veulent également que ces avantages soient plus faciles à obtenir. Près de trois répondants sur dix (28 %) estiment qu'il est actuellement compliqué de maximiser les récompenses auprès de plusieurs fournisseurs, 25 % disent ne pas en tirer assez de valeur par rapport à leurs dépenses courantes, et 24 % souhaiteraient que leur banque leur facilite l'accumulation de récompenses sur une plus grande portion des achats qu'ils font déjà.

Ces résultats laissent entrevoir une occasion de permettre de tirer de la valeur au quotidien, de rendre les avantages plus intégrés et plus faciles à obtenir, de manière à contribuer aux plus grands projets de vie que les Canadiens et Canadiennes continuent de poursuivre.

À propos du sondage

Le sondage a été mené par la Banque EQ auprès d'un échantillon de 1 807 adultes (âgés de 18 ans et plus, vivant au Canada), membres du Forum Angus Reid, entre le 8 et le 14 juillet 2026. L'échantillon comprenait des suréchantillons de 150 répondants de la génération Z et de 150 répondants millénariaux. Les résultats ont été pondérés selon l'âge, le sexe et la région en fonction des paramètres de Statistique Canada. Le sondage a été mené en anglais et en français. À des fins de comparaison seulement, un échantillon probabiliste de cette taille aurait une marge d'erreur de +/- 2,3 points de pourcentage, 19 fois sur 20.

À propos de la Banque EQ

EQB inc. (TSX : EQB) est une société canadienne de services financiers de premier plan dont les actifs combinés sous gestion et administration s'élèvent à environ 150 milliards de dollars. Elle est la société mère de la Banque Équitable, la septième banque de l'Annexe I en importance en matière d'actifs au Canada, qui exploite la Banque EQ, La Banque Qui DéfieMC.

Notre mission : réinventer les services bancaires pour que tous les Canadiens et les Canadiennes puissent aller de l'avant, jour après jour. Depuis 1970, nous concevons des solutions financières de pointe qui servent près de 4 millions de clients et aident à transformer les petites actions du quotidien en progrès concrets. Partenaire financier exclusif du programme de fidélisation PC OptimumMC des Compagnies Loblaw Limitée, l'un des plus importants programmes de fidélisation au Canada avec plus de 18 millions de membres, la Banque EQ offre des solutions financières profondément ancrées dans la vie des Canadiens et Canadiennes.

Nous offrons aux ménages du Canada des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, notamment des services bancaires courants, des solutions de prêts personnalisés et de paiements connectés, tout en stimulant la concurrence et en élargissant l'éventail de choix dans le secteur bancaire au pays. Par l'entremise de nos filiales, nous offrons également des assurances habitation et automobile, des services de succession et de fiducie, des solutions pour les coopératives de crédit et la gestion d'actifs non traditionnels.

Pour en apprendre plus, visitez les sites eqb.investorroom.com (en anglais seulement) et eqbank.ca/fr ou communiquez avec nous sur Instagram, Facebook ou LinkedIn.

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SOURCE EQ Bank