Le nouveau contrat de commandite aide les Canadiens à réaliser leurs ambitions tant sur le terrain qu'à l'extérieur

TORONTO, le 10 nov. 2022 /CNW/ - La Banque CIBC est heureuse d'annoncer aujourd'hui sa nouvelle entente de commandite pluriannuelle avec la Première ligue canadienne (PLC), qui reflète la raison d'être commune de l'organisation, soit consolider la relation avec les amateurs de soccer canadiens d'un océan à l'autre tout en soutenant la croissance à l'échelle locale partout au pays.

La Banque CIBC signe une entente de commandite pluriannuelle avec Canada Soccer et la Première ligue canadienne

« L'équipe de la Banque CIBC est fière d'appuyer Canada Soccer et la Première ligue canadienne au moment où le sport au Canada continue d'atteindre de nouveaux sommets et de rassembler les Canadiens. Nous nous réjouissons à l'idée d'aider le Canada à faire sa marque dans un sport où chacun a sa place et est célébré pour ce qu'il est et d'où il vient, a déclaré Stephen Forbes, premier vice-président à la direction, Raison d'être, Marque et Affaires générales, Banque CIBC. Alors que l'équipe nationale féminine médaillée d'or se prépare à participer à la Coupe du monde de la FIFA en 2023, l'équipe nationale masculine participera à la Coupe du monde de la FIFA pour la première fois en plus de 30 ans. Et alors que la Première ligue canadienne entamera une cinquième saison, l'enthousiasme véritable de notre équipe à la Banque CIBC ajoutera un effectif de réserve important à une clientèle déjà passionnée. »

Le logo de la Banque CIBC sera placé bien en vue sur les vêtements d'entraînement des équipes nationales masculine, féminine et de para soccer et sera fièrement exposé à la Maison Canada Soccer à Doha, où les amis et la famille auront accès à une section réservée gracieuseté de la Banque CIBC.

« Aujourd'hui est une journée marquante pour notre organisation, et cette entente de commandite change la donne pour Canada Soccer et nos membres partout au pays, a ajouté Earl Cochrane, secrétaire général de Canada Soccer. Nous tenons à remercier la Banque CIBC de sa confiance envers le travail que nous faisons. Je sais que nous partageons l'ambition de continuer à bâtir sur notre héritage gagnant et notre croissance en tant que marque sportive de premier plan. J'aimerais également souhaiter la bienvenue à la Banque CIBC au sein de la famille Canada Soccer. Je suis persuadé que leur enthousiasme se fera sentir dans l'ensemble de l'écosystème du soccer de notre pays. »

Ensemble, la Banque CIBC et Canada Soccer mobiliseront les partisans d'une manière nouvelle et unique, tant sur le terrain qu'à l'extérieur. Les deux organisations travailleront ensemble pour faire croître le sport grâce à des activités communautaires nationales. La Banque CIBC deviendra le commanditaire principal du programme national des festivals de soccer Premier Challenge de Canada Soccer.

La Banque CIBC est heureuse de contribuer au parcours du soccer canadien qui poursuit sur sa lancée d'un océan à l'autre. La Banque contribuera à la croissance d'autres propriétés qui sont au cœur du soccer au Canada, comme l'équipe nationale de para soccer de Canada Soccer, la Ligue1 Canada et le soutien au développement du jeu professionnel féminin.

Le logo de la Banque CIBC ornera également les prochains chandails de la PLC; la banque devenant le commanditaire principal du nouveau club de la ligue, le FC Vancouver ainsi que le commanditaire apparaissant sur les manches des maillots de toutes les autres équipes de la PLC.

L'entente de commandite aura une incidence positive sur les collectivités locales, car la Banque CIBC, Canada Soccer et la Première ligue canadienne sont déterminées à faire croître le soccer au Canada, en commençant par les jeunes qui pratiquent le sport.

« La Première ligue canadienne est ravie d'accueillir la Banque CIBC au sein de sa famille croissante de sociétés commanditaires. Cette collaboration historique est un appui retentissant pour notre ligue, nos joueurs, nos partisans et, surtout, les collectivités que nous servons, a déclaré Mark Noonan, commissaire et chef de la direction de Canadian Soccer Business. L'ensemble de l'écosystème du soccer canadien profitera directement de l'investissement de l'équipe de la Banque CIBC. Nous avons hâte de travailler avec elle pour donner vie à ce sport magnifique au profit de tous les intervenants. Merci à l'équipe de la Banque CIBC pour votre foi et votre engagement incroyable à faire croître le soccer au Canada. »

À propos de Canada Soccer

Canada Soccer est l'organisme officiel qui régit le soccer au Canada. En partenariat avec ses membres, Canada Soccer favorise la croissance et le développement du soccer à l'échelle du Canada, de la base au plus haut niveau. Le soccer est le sport participatif le plus populaire au Canada, et il est considéré comme le sport qui connaît la croissance la plus rapide au pays. Canada Soccer compte près d'un million de participants au Canada qui sont répartis dans 1 200 clubs de 13 associations provinciales et territoriales membres. Canada Soccer est affilié à la Fédération Internationale de Football Association (FIFA), à la Confederation of North, Central American and Caribbean Association Football (CONCACAF) et au Comité olympique canadien.

À propos de la Première ligue canadienne La Première ligue canadienne (PLC), la ligue nationale de soccer professionnel de premier niveau du Canada, a terminé sa quatrième saison en 2022 et participe à une série de compétitions sanctionnées par la CONCACAF et la FIFA. La PLC, dont les équipes évoluent dans des stades uniques et de premier ordre, présente du soccer professionnel de haut niveau dans huit collectivités d'un océan à l'autre en partenariat avec de solides groupes de propriétaires dirigés par les collectivités. La ligue a annoncé son intention de passer à neuf marchés en 2023, avec l'ajout d'une équipe à Vancouver, et d'être composée de 12 équipes d'ici 2025. Pour obtenir des mises à jour et d'autres renseignements, visitez le site CanPL.ca.

À propos de Canadian Soccer Business

Canadian Soccer Business (CSB) représente un ensemble d'atouts nationaux de premier plan qui sont au cœur du soccer au Canada. Cela comprend la représentation de tous les partenariats d'entreprise et les droits médiatiques (diffusion et distribution) liés aux principaux atouts de Canada Soccer, notamment l'équipe nationale masculine qui prendra part à la Coupe du monde au Qatar en 2022, l'équipe nationale féminine médaillée d'or aux Olympiques, le Championnat canadien, ainsi que tous les droits associés à la Première ligue canadienne et à Ligue1 Canada.

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une importante institution financière nord-américaine qui compte 13 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements au sujet de la Banque CIBC au www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre.html .

