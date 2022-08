La Banque CIBC rendra l'accès des clients aux outils financiers et aux applications plus sécuritaire et fluide par l'intermédiaire d'une entente avec MX

TORONTO, le 8 août 2022 /CNW/ - La Banque CIBC a annoncé aujourd'hui une entente d'accès aux données avec MX qui améliorera l'expérience client de la Banque CIBC grâce au partage sécurisé de données, offrant aux clients un moyen sécuritaire et harmonieux de communiquer leurs renseignements financiers. Grâce à la technologie de l'interface de programme d'applications (API), les 11 millions de clients de la Banque CIBC n'auront plus besoin de partager leur code d'utilisateur et leur mot de passe bancaires pour lier leurs renseignements bancaires à des applications de technologie financière de tiers qui collaborent avec MX, comme la gestion financière personnelle, le suivi du budget et les outils d'établissement du crédit. Cette collaboration avec MX témoigne de l'engagement de la Banque CIBC à l'égard de l'innovation et permettra d'offrir une expérience client numérique moderne.

Certains clients de la Banque CIBC utilisent des applications de tiers pour obtenir une vue d'ensemble de leurs finances. Ces applications peuvent également les aider à établir un budget et à planifier leurs finances. Cependant, il n'est pas toujours facile de réunir des données de comptes provenant de différents fournisseurs de services financiers aux fins d'examen. Cette entente avec MX permettra aux clients d'accéder aux renseignements financiers dont ils ont besoin d'une manière simple et sécuritaire, et ainsi d'exercer un plus grand contrôle sur leurs finances.

« Nos clients gèrent de plus en plus leurs opérations bancaires et leurs finances au moyen de canaux et d'outils numériques, et nous nous engageons à leur offrir des expériences sécuritaires et pratiques », explique Chris Sweetland, premier vice-président, Stratégie et transformation, Paiements CIBC. « En offrant aux clients la possibilité de partager leurs données financières de façon sécuritaire et fiable au moyen des outils et applications qu'ils préfèrent, la Banque CIBC les aide à prendre des décisions plus éclairées au sujet de leurs finances afin qu'ils puissent réaliser leurs ambitions. »

En tant que membres de FDX, un organisme sans but lucratif qui vise à unir le secteur financier autour d'une norme commune, souple et interopérable pour l'accès sécurisé aux données financières autorisé par les utilisateurs, la Banque CIBC et MX se sont engagés à offrir un accès sûr et sécuritaire aux renseignements financiers qui soutiennent et autonomisent les clients.

« Nous sommes heureux d'annoncer l'entente d'aujourd'hui, qui représente un élargissement de notre travail visant à créer des expériences enrichissantes pour les clients de la Banque CIBC », a déclaré Jane Barratt, chef de la défense des intérêts à MX. « Cette entente se traduira par des connexions API plus directes, ce qui donnera à des millions de Canadiens un plus grand contrôle de leurs données financières pour décider avec qui ils communiquent leurs données et à quelles fins, ce qui profitera aux clients et aux institutions financières. »

Cette entente avec MX démontre l'investissement continu de la Banque CIBC dans les capacités de services bancaires numériques et l'expérience client harmonieuse au moyen de partenariats et de nouvelles technologies, afin de répondre aux besoins des clients aujourd'hui et à l'avenir.

La Banque CIBC s'est récemment classée au premier rang des cinq grandes banques du Canada pour ce qui est de la satisfaction globale de la clientèle envers les services bancaires en ligne, selon l'étude de J.D. Power sur la satisfaction à l'égard des services bancaires de détail canadiens pour l'année 2022. Les clients de la Banque CIBC ont accès à un certain nombre d'outils et de caractéristiques numériques pour appuyer leurs expériences bancaires en ligne courantes, notamment :

le service À la loupe CIBC, qui offre aux clients des recommandations personnalisées fondées sur les données en fonction de leurs opérations financières au moyen de l'Application Services bancaires mobiles CIBC;

la nouvelle fonction Virement Interac MD qui permet aux clients d'établir des paiements postdatés ou périodiques par Virement Interac;

qui permet aux clients d'établir des paiements postdatés ou périodiques par Virement Interac; l'assistant virtuel fondé sur l'intelligence artificielle de la Banque CIBC, apte à aider les clients à effectuer des opérations bancaires et à répondre à leurs questions sur les services bancaires courants;

la vérification numérique de l'identité, qui offre aux nouveaux clients de la Banque CIBC un accueil rapide, facile et sécurisé par l'intermédiaire du site Web ou de l'application de services bancaires mobiles de la Banque CIBC;

le remplacement instantané de carte numérique, offert à la plupart des clients titulaires d'une carte de crédit personnelle ou d'entreprise CIBC qui, en cas de perte ou de vol de leur carte, leur permet d'accéder immédiatement à une carte de remplacement pouvant être utilisée avec Apple Pay ou Google Pay.

